/FOTO/ Masa solară din Biruința, vandalizată. Primarul promite identificarea făptașilor
TV Nord, 14 septembrie 2025 12:50
O masă solară cu funcție de încărcare rapidă, instalată recent în orașul Biruința pentru confortul locuitorilor și vizitatorilor, a fost vandalizată. Obiectul modern, destinat tinerilor și comunității, a fost zgâriat și deteriorat. Edilul a precizat că există înregistrări video cu incidentul și i-a îndemnat pe cei vinovați să se prezinte singuri la primărie pentru a-și
• • •
Acum 30 minute
12:50
Acum o oră
12:40
Renato Usatîi: Restabilirea școlilor tehnico-profesionale, un alt obiectiv prioritar al Partidului Nostru în viitorul Parlament! # TV Nord
Restabilirea școlilor tehnico-profesionale este unul dintre obiectivele prioritare ale Partidului Nostru pentru viitorul Parlament, anunță președintele formațiunii, Renato Usatîi. În cadrul întrevederii cu cetățenii, el a fost întrebat despre soarta școlilor profesionale care au fost lichidate. „Școlile profesionale sunt fundamentul economiei în orice țară. Suntem o țară plină de juriști și oameni cu studii superioare,
Acum 24 ore
16:10
Vom crea la Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei” un sistem de plată care va asigura tranzacțiile cu cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă! Un alt obiectiv al Partidului Nostru # TV Nord
Echipa Partidului Nostru a prezentat un șir de inițiative – cele mai importante și primele 29 de proiecte de lege gata elaborate pentru viitorul Parlament. Astfel încât să fim gata și cât mai rapid să le putem implementa. Continuăm să lucrăm și la alte proiecte, inclusiv la inițiativa legislativă privind transferurile de peste hotare. Ultimul
15:30
Renato Usatîi: Vom moderniza aeroportul internațional din Mărculești, care va fi de rezervă celui de la Chișinău! Un obiectiv prioritar al Partidului Nostru # TV Nord
Renato Usatîi anunță că modernizarea Aeroportului Internațional din Mărculești este un obiectiv prioritar al Partidului Nostru. Potrivit lui, acest aeroport din nordul țării trebuie să devină al doilea aeroport internațional al Republicii Moldova, de rezervă pentru cel din Chișinău, reducând astfel dependența de aeroporturile din afara țării. „Raionul Florești a moștenit după desființarea Uniunii Sovietice
Ieri
12:10
/VIDEO/ Nicolae Cicariov: „Vom restabili respectul față de cetățeni și față de cei care își servesc țara” # TV Nord
Partidul „Respect Moldova" este o echipă de oameni profesioniști, care știu ce și cum trebuie să facă pentru a asigura bunăstarea și a restabili respectul față de cetățeni, dar și față de cei care își servesc țara. Declarația a fost făcută de către secretarul general al formațiunii, Nicolae Cicariov, fost șef al Inspectoratului de Poliție
12 septembrie 2025
16:40
/VIDEO/ În Republica Moldova, adolescenții și bătrânii sunt cei mai expuși riscului de suicid # TV Nord
În fiecare an, peste 700.000 de oameni își pun capăt zilelor la nivel global, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății.
16:40
/VIDEO/ Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, critică soluția Guvernului de concediere a aproape 40% din angajații CFM # TV Nord
În timpul întâlnirii cu locuitorii orașului Criuleni, Renato Usatîi, discutând cu un fost angajat al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei", a criticat acțiunile autorităților care au concediat peste două mii de feroviari pentru a raporta că „au rezolvat" problema plății salariilor. „Savanții" noștri de la guvernare au publicat un material – mai bine
15:30
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie a început cu multă agitație, atacuri între partide, acuzații dure, retrageri surprinzătoare din alianțe și evenimente controversate care au stârnit reacții în lanț. Discutăm despre miza acestor alegeri, posibile scenarii și scandalurile politice din ultima perioadă. Invitatul nostru este Igor Munteanu reprezentant al Coaliției pentru Unitate și
15:30
Instituțiile de învățământ general din Republica Moldova asigură alimentația elevilor în baza unor meniuri-model, elaborate pentru o perioadă de 10 zile. Acestea fac parte din Regulamentul privind organizarea și asigurarea sănătății nutriționale a copiilor și elevilor, aprobat prin ordin comun al Ministerului Sănătății și al Ministerului Educației și Cercetării. Meniurile sunt adaptate în funcție de
14:30
Consiliul Local al Municipiului Botoșani a aprobat, prin hotărâre, donarea unui patinoar mobil către municipiul Bălți din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de către primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, care a mulțumit autorităților române. „Urmează să parcurgem toate formalitățile legale, iar apoi vom alege cel mai bun loc unde bălțenii să se bucure de
14:00
Iasmina are doar 10 ani și a trecut printr-o operație extrem de dificilă – tumoare ovariană. Acum, are nevoie de ajutorul tuturor oamenilor care își doresc și pot să ajute un copil pentru a aduna banii necesari pentru tratament – 100.000 de euro, scrie jurnal.md. Suma este foarte mare și, din acest motiv, familia cere
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Agenția Proprietății Publice (APP) l-a desemnat pe Marian Brînza câștigător al concursului pentru funcția de director general al S.A. CET-Nord. „În baza deciziei Comisiei de concurs din 10 septembrie 2025, a fost declarat învingător a Concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. ,,CET-Nord" dl Brînza Marian (punctajul total acumulat de candidat: 9,54
12:00
/VIDEO/ Antreprenorii din Florești, față în față cu autoritățile. Dialog deschis despre provocări și oportunități de dezvoltare # TV Nord
Peste 50 de antreprenori din raionul Florești s-au adunat într-un eveniment dedicat consolidării dialogului public–privat, pentru a discuta direct cu reprezentanții Guvernului și ai organizațiilor de suport în afaceri. Oficialii au prezentat antreprenorilor programele de finanțare, granturile, mecanismele de garantare și facilitățile oferite de stat pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii. DOINA NISTOR, viceprim-ministra și
11:40
/FOTO/ O femeie din Republica Moldova a încercat să intre cu 6 cuțite în Parlamentul din România # TV Nord
Un incident neobișnuit a avut loc astăzi la Palatul Parlamentului din România. Potrivit surselor judiciare, o femeie din Republica Moldova a încercat să intre în clădire cu nu mai puțin de 6 cuțite. Femeia în cauză era cunoscută și se află pe o listă a partidului AUR. Potrivit știrileprotv.ro, detaliile incidentului sunt încă investigate, dar
11:30
/FOTO/ Automobil, barcă sau imobil. Ce poți cumpăra în Moldova la prețul unui nou iPhone 17 Pro Max? # TV Nord
Un nou iPhone este așteptat să ajungă pe piața din Republica Moldova până la sfârșitul lunii septembrie. Este vorba despre noul model de telefon marca Apple, Iphone 17. Deși, oficial încă nu avem prețul în țară, pe un site de vânzări, unii deja au publicat oferte unde vând noile telefoane. Prețurile variază între 28.000 și
10:40
Dublu omor la Cahul. Două persoane ucise în urma unui conflict izbucnit după consum de alcool # TV Nord
Puțin după miezul nopții trecute, polițiștii au fost alertați că, pe o stradă din Cahul, un bărbat a fost găsit fără suflare, prezentând semne de moarte violentă. La scurt timp, într-o locuință din apropiere, a fost descoperit și cadavrul unei femei, cu leziuni similare. Potrivit datelor preliminare, victimele – un bărbat și o femeie, ambii
10:30
Procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc, confirmată de MAI: „Nu este un subiect politic” # TV Nord
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că extrădarea lui Vladimir Plahotniuc are loc „în strictă conformitate cu normele internaționale" și că procesul nu este influențat de contextul electoral. Afirmațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Rezoomat" de la RLive, unde șefa MAI a subliniat că poliția urmează toți pașii legali în această procedură. „Nu
10:10
Ucraina a lansat un atac masiv asupra teritoriului rus, 221 de drone au fost interceptate, potrivit Moscovei # TV Nord
Rusia a anunțat vineri că a doborât în timpul nopții de joi spre vineri 221 de drone ucrainene, acesta fiind unul dintre cele mai masive atacuri ale armatei Kievului în cei trei ani și jumătate de ofensivă rusă, în ajunul unor ample manevre militare ruso-belaruse, informează AFP, citată de agerpres.ro. Dintre aceste drone "interceptate și
11 septembrie 2025
18:30
Сегодня в студии ТВ Норд, настоящий чемпион по пулевой стрельбе – Климентии Урсу. Он завоевал три золотые медали и продолжает успешно продвигаться в этом виде спорта. Сегодня мы узнаем больше о его пути по пулевой стрельбе. О секретах подготовки, достижениях и планах на будущее. Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram
18:20
/VIDEO/ „Jur credință Republicii Moldova”. Soldații Brigăzii „Moldova” din Bălți au depus jurământul # TV Nord
„Să-mi apăr Patria. Chiar și cu prețul propiei vieți. Să respect legile Republicii Moldova". Peste 100 de tineri înrolați în rândurile Brigăzii 1 Infanterie Motorizată „Moldova" au depus astăzi jurământul militar. VLADISLAV, soldat: „Am depus jurământul, sunt foarte și foarte mândru că am posibilitatea să-mi apăr patria și pe toți cei dragi." CIPRIAN, soldat: „Am
17:00
/ANALIZĂ/ Candidații din nordul țării la funcția de deputat la parlamentarele 2025. Cine sunt aceștia și prin ce s-au remarcat # TV Nord
TV Nord a analizat biografia candidaților din nordul țării la alegerile parlamentare 2025
16:50
În prag de campanie electorală, locuitorii din Drochia au discutat alături de experți și profesori despre cum pot combate dezinformare. RODICA PANȚA, doctor în științe politice: „Este important atunci când vorbim despre reziliență, fiind-că nu poți construi reziliența individuală, personală la nivel de comunitate, la nivel de țară, dacă nu cunoști problemele cu care se
15:50
/VIDEO/ 15 percheziții în dosarul „Șor”: corupere electorală, bani rusești și aplicații mobile folosite pentru finanțări ilegale # TV Nord
Astăzi, polițiștii Inspectoratului Național de Investigații și ai BPDS „Fulger", cu suportul subdiviziunilor teritoriale și în coordonare cu procurorii PCCOCS, au desfășurat 15 percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile fac parte dintr-o cauză penală privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea de bani. Potrivit anchetatorilor, un grup de persoane cu
15:40
/FOTO/ Captură de contrabandă la Drochia: peste 23.000 de țigarete și 114 litri de alcool, descoperite de vameși # TV Nord
Ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal au depistat o cantitate semnificativă de țigarete și alcool transportate ilegal în regiunea localității Hăsnășenii Mari, raionul Drochia. Incidentul a fost înregistrat astăzi, 11 septembrie, în urma verificării unui microbuz de model Mercedes Sprinter, condus de un cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 50 de ani. În urma
15:10
Moldova va primi expertiză tehnică internațională pentru modernizarea Căii Ferate și integrarea în rețelele logistice europene # TV Nord
Republica Moldova va beneficia de expertiză tehnică internațională pentru a se integra în rețelele logistice europene și globale. Acest sprijin are drept scop principal dezvoltarea capacităților Căii Ferate din Moldova, permițând o conectivitate mai bună cu Europa și facilitând schimbul de mărfuri la nivel internațional. Expertiza tehnică va fi esențială pentru identificarea necesităților de modernizare
14:50
Polițiștii de frontieră din Republica Moldova, în cooperare cu omologii din Ucraina, au contracarat o tentativă de transport ilicit de țigarete la punctul de trecere „Giurgiulești-Reni". Incidentul a avut loc pe 10 septembrie 2025, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Pentru control s-a prezentat un autoturism Renault Megane, cu numere de înmatriculare ucrainene, la
13:10
/VIDEO/ Nicio pensie mai mică de 5000 de lei pe lună și indexarea pensiei la rata inflației – stabilită în Constituție! Partidul Nostru are soluții de unde să găsim rapid bani pentru aceasta! # TV Nord
Ca pensionarul să nu depindă de nicio guvernare și de mofturile politicienilor de orice culoare, noi propunem două lucruri. Pensia minimă să nu fie mai mică de 5000 de lei și în Constituție să fie expres stabilită indexarea pensiei la rata inflației! Pensia minimă să fie și pentru cei care au probleme cu stagiul –
12:20
Dezvoltarea personală nu mai este doar un trend, ci o nevoie reală într-o lume în continuă schimbare. Cărțile din acest domeniu ne ajută să înțelegem mai bine cum gândim, cum ne raportăm la ceilalți și cum putem construi obiceiuri sănătoase care să ducă la succes pe termen lung. Am selectat mai jos cinci titluri consacrate,
11:00
Un incendiu de vegetație uscată izbucnit în după-amiaza zilei de 10 septembrie, în satul Dănceni, raionul Ialoveni, a curmat viața unei femei de 63 de ani. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 13:24, iar la fața locului au intervenit pompierii pentru a stinge flăcările care cuprinseseră circa trei ari de teren din
10:50
/FOTO/ Copiii cu deficiențe de vedere din Moldova primesc o nouă șansă la educație datorită UNICEF # TV Nord
Sute de copii din Moldova care se confruntă cu deficiențe de vedere au acum acces la dispozitive moderne de sprijin, datorită suportului oferit de UNICEF și partenerii săi. Ochelari speciali, lupe electronice, telescoape monoculare, dar și softuri de citire a ecranului sau mașini de scris Braille le deschid drumul spre o educație mai incluzivă și
10:20
Un caz grav de încălcare a regulilor de circulație a fost depistat în raionul Edineț, unde un minor de 17 ani a fost surprins la volan fără a deține permis de conducere și sub influența alcoolului. Incidentul a avut loc la ieșirea din satul Parcova, atunci când un echipaj mixt format din
09:20
Astăzi, 11 septembrie, creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, o zi de mare solemnitate în calendarul bisericesc. Această sărbătoare este dedicată pomenirii martiriului prorocului Ioan, cel care a fost decapitat la porunca regelui Irod, la cererea Irodiadei. Tradiția creștină consideră această zi una dintre cele mai aspre din punct de […] Acest articol Creștinii ortodocși de stil vechi marchează Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10 septembrie 2025
18:40
/VIDEO/ 5% din veniturile la vânzarea alcoolului și produselor de tutun vor merge la sport și tineret! # TV Nord
Astăzi, sportul se dezvoltă doar datorită implicării oamenilor de afaceri: dacă un sportiv sau o echipă are sponsor – lucrurile se mișcă; dacă nu – sportivul rămâne practic „orfan”, la fel ca și antrenorii. Cel mai grav este că, în Republica Moldova, sunt pe cale de dispariție nu doar oamenii pasionați de sport, ci și […] Acest articol /VIDEO/ 5% din veniturile la vânzarea alcoolului și produselor de tutun vor merge la sport și tineret! a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:30
/VIDEO/ Autoritățile electorale și jurnaliștii din nordul țării, în dialog despre sistemul electoral # TV Nord
Autorități, jurnaliști și ONG-uri discută la Bălți despre noul Cod Electoral și combaterea corupției electorale. Acest articol /VIDEO/ Autoritățile electorale și jurnaliștii din nordul țării, în dialog despre sistemul electoral a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:40
Iazul din comuna Cubolta va prinde din nou viață. Cu sprijinul Uniunii Europene și în parteneriat cu o localitate din România, lacul va fi curățat, barajul reconstruit, iar zona din jur transformată într-un loc modern pentru odihnă, sport și pescuit. Proiectul va aduce beneficii celor două mii de locuitori ai satului și va oferi mai […] Acest articol /VIDEO/ Iazul de la Cubolta va fi reabilitat. UN proiect de peste 1,6 milioane euro a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:40
Fermierii din Republica Moldova, ale căror culturi au fost afectate de înghețurile târzii din primăvara acestui an, vor beneficia de sprijin financiar din partea Guvernului. Comisia pentru Situații Excepționale (CSE), prezidată de premierul Dorin Recean, a aprobat astăzi, 10 septembrie 2025, alocarea sumei de 100 de milioane de lei din fondul de intervenție. Suma va […] Acest articol Guvernul alocă 100 de milioane de lei fermierilor afectați de intemperii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, în perioada 10–12 septembrie 2025, o vizită de lucru în Republica Italiană și la Sfântul Scaun. La Roma, șefa statului se va întâlni cu Președinta Consiliului de Miniștri al Italiei, Giorgia Meloni, pentru a discuta despre aprofundarea relațiilor bilaterale, sprijinul Italiei pentru parcursul european al Republicii Moldova, extinderea […] Acest articol Maia Sandu efectuează o vizită oficială în Italia și la Vatican a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:30
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat public excluderea unui candidat din lista formațiunii, după ce au apărut informații că aceasta a participat la alegerile locale din 2023 pe lista unei formațiuni politice declarată ulterior în afara legii. Ne bucură faptul că această informație a apărut în perioada în care pot fi operate modificări în […] Acest articol Partidul Nostru ia măsuri ferme pentru integritatea listei de candidați a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
Ofițerii Direcției Investigații „Nord” a Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu polițiștii și procurorii din Drochia, au desfășurat mai multe percheziții și acțiuni speciale în cadrul unui dosar penal privind circulația ilegală a drogurilor. Descinderile au avut loc la mai multe adrese din orașul Drochia și satul Visoca, raionul Soroca. În urma perchezițiilor, oamenii legii […] Acest articol /VIDEO/ Percheziții la Drochia și Soroca. Droguri, bani și un minor reținut în flagrant a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:40
Energocom anunță achiziția a peste 90% din consumul prognozat de gaze pentru anul gazier 2025–2026 # TV Nord
SA Energocom a informat că, până la data de 10 septembrie 2025, a achiziționat 90,9% din consumul ferm prognozat pentru anul gazier 2025–2026 (1 octombrie 2025 – 30 septembrie 2026), plus luna septembrie 2025 integral. Este vorba despre 7,45 milioane MWh, echivalentul a circa 700 de milioane de metri cubi de gaze naturale. Totodată, compania […] Acest articol Energocom anunță achiziția a peste 90% din consumul prognozat de gaze pentru anul gazier 2025–2026 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:30
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță că principalele sindicate din Franța au declarat grevă generală națională pentru miercuri, 10 septembrie 2025. Acțiunea va afecta sectoare esențiale precum transportul public, cel feroviar, aerian, educația, sănătatea, serviciile publice, comerțul și industria. Cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța sunt îndemnați să […] Acest articol Atenționare de călătorie pentru Franța: grevă generală pe 10 septembrie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:20
Armata poloneză a anunţat, miercuri dimineaţă, că a doborât drone care au încălcat spaţiul său aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei, într-o acţiune care ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa, transmit CNN și BBC, potrivit News.ro. Premierul Donald Tusk a declarat pe rețelele sociale că forţele militare poloneze „au folosit arme […] Acest articol Drone rusești au intrat pe teritoriul Poloniei. Varșovia: Rusia a încălcat spațiul NATO a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:10
Pentru ziua de 10 septembrie, meteorologii anunță vreme cu cer variabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Pe parcursul nopții, izolat se vor semnala ploi slabe de scurtă durată, local însoțite de descărcări electrice. În schimb, ziua va fi în general stabilă, fără precipitații. Vântul va sufla slab până la moderat din direcția sud-est. Temperaturile se […] Acest articol Cer variabil și temperaturi până la +29°C. Cum va fi vremea astăzi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:40
La data de 8 septembrie, echipa de Terapie Intensivă Mobilă (TIM) din cadrul SAMU Soroca a intervenit la un caz deosebit, în urma unui apel la Serviciul 112. La ora 03:02, soțul unei femei însărcinate a solicitat ajutorul de urgență, după ce aceasta a intrat în travaliu. Ajunși la fața locului, paramedicii au constatat că […] Acest articol Echipa SAMU Soroca a asistat o naștere la domiciliu a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
9 septembrie 2025
18:30
/FOTO/ Marian Lupu: „Sistemul medical merită Respect, așa cum am demonstrat la Spitalul din Criuleni” # TV Nord
Partidul „Respect Moldova” va construi un sistem de sănătate în care fiecare cetățean să fie tratat cu demnitate și grijă, având acces egal la servicii medicale de calitate și tratamente moderne. Angajamentul a fost anunțat de președintele formațiunii, Marian Lupu, în cadrul unei vizite efectuate la Spitalul Raional Criuleni, împreună cu vicepreședintele Partidului „Respect Moldova”, […] Acest articol /FOTO/ Marian Lupu: „Sistemul medical merită Respect, așa cum am demonstrat la Spitalul din Criuleni” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:50
Într-o sală de clasă de la Liceul Teoretic „Vasile Coroban” din Glodeni, copiii se pregătesc să descopere lumea prin ochii unui tânăr învățător. Dincolo de povești și personaje, orele lui Marius Cerghizan sunt o călătorie care prinde viață: discuții, imaginație, zâmbete și răspunsuri neașteptate. „Guguță este titlul lecției de astăzi, doar că noi am auzit […] Acest articol /VIDEO/ Poveste de dascăl. Un tânăr venit din Sibiu – inspiră elevii din Glodeni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:30
/VIDEO/ Campania electorală devine tot mai vizibilă în sate: ziare, pliante și sondaje bat zilnic la poarta oamenilor # TV Nord
Pe măsură ce scrutinul se apropie, locuitorii din satele Republicii Moldova resimt din plin agitația campaniei electorale. În gospodăriile lor ajung pliante, ziare și sondaje, iar politicienii sunt tot mai activi în teren. „De multe ori chiar în poartă mă pomenesc numai cu o revistă acolo din partea socialiștilor, a PAS-ului, dar așa să vorbesc […] Acest articol /VIDEO/ Campania electorală devine tot mai vizibilă în sate: ziare, pliante și sondaje bat zilnic la poarta oamenilor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut marți, 9 septembrie, un discurs în fața Parlamentului European, în care a vorbit despre riscurile cu care se confruntă democrațiile europene și despre parcursul Moldovei spre Uniunea Europeană. Sandu a subliniat interdependența securității Moldovei cu cea a Europei: „Nimeni nu se poate apăra singur. Stabilitatea noastră este stabilitatea […] Acest articol Maia Sandu, discurs în Parlamentul European despre viitorul Moldovei în UE a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:30
Președinta Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic ,,ȘOR” a fost condamnată # TV Nord
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință de condamnare în privința Președintei Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic ,,Șor”, privind săvârșirea infracțiunii – acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită, în calitate de complice. Instanța i-a aplicat o pedeapsă cu închisoare pe un […] Acest articol Președinta Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic ,,ȘOR” a fost condamnată a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:30
Alexandru Bălan fost director SIS Moldova a fost adus la audieri de către mascații de la DIICOT, transmite stirileprotv.ro. Este suspectat de trădare, prin transmitere de informații secrete de stat, care ar fi afectat securitatea națională a României. Bărbatul a fost capturat în Timișoara, de procurorii DIICOT și ofițerii de la combaterea crimei organizate. Vorbim […] Acest articol Alexandru Bălan, fost director adjunct SIS, a fost adus de DIICOT la audieri a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
