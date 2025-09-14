Polonia în alertă: avioane militare ridicate în aer din cauza amenințării cu drone
TVR Moldova, 14 septembrie 2025 11:10
Avioane poloneze şi aliate au fost desfăşurate sâmbătă pentru a proteja spaţiul aerian polonez din cauza unei ameninţări cu atacuri cu drone în Ucraina învecinată, iar aeroportul din oraşul Lublin, din estul Poloniei, a fost închis, au indicat autorităţile poloneze.
Acum 30 minute
11:10
Acum 2 ore
10:10
Ziua de 15 septembrie aduce vreme frumoasă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
Acum 4 ore
09:10
Interviu cu actorul Şerban Pavlu: Cred în puterea teatrului de a stârni mecanismul la autoreflecție # TVR Moldova
Actor de teatru și film, una dintre vocile distincte ale scenei românești contemporane, Șerban Pavlu este un nume care traversează generații și forme artistice, de la filmul de autor la spectacolele de teatru devenite repere. Născut la București, Şerban Pavlu a dat viață unor personaje memorabile, reușind să îmbine forța interioară cu rafinamentul construcției scenice. Scena teatrului are menirea de a stârni reflexii şi întrebări, si este crezul după după care se ghidează actorul Şerban Pavlu.
08:40
Drone rusești au traversat spațiul aerian al României. Cetățenii, avertizați prin RO-Alert # TVR Moldova
Drone rusești au pătruns sâmbătă seara în spațiul aerian al României, într-un context marcat de atacurile asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre. Ministerul Apărării Naționale a confirmat că un vehicul aerian a fost detectat la ora 18.23 și a traversat circa 10 kilometri pe teritoriul național, zburând aproximativ 50 de minute în spațiul aerian al NATO.
Acum 24 ore
20:10
Un festival cu tradiţie a adunat astăzi, la Soroca, reprezentanţi ai tuturor etniilor. Participanţii şi-au prezentat comunitatea, cultura, portul şi bucatele tradiţionale. Festivalului "Unitate prin diversitate" a ajuns la cea de 24-a ediție.
19:10
Republica Moldova a fost destinaţia secretă pentru 135 de turişti, jurnalişti şi bloggeri italieni. Punctul de plecare a fost Aeroportul Fiumicino din Roma, iar ţara unde au ajuns a fost dezvăluită abia la aterizare. Acţiunea face parte dintr-o campanie de promovare a ţării ca destinaţie turistică şi este organizată de Agenţia de Investiţii.
18:50
UE va oferi 2,7 milioane de euro R. Moldova pentru dotarea salvatorilor și pompierilor # TVR Moldova
Republica Moldova va beneficia de granturi oferite de Uniunea Europeană, în valoare de 2,7 milioane de euro pentru a fi mult mai pregătită în lupta cu dezastrele. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a aplicat la Programului Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021 -2027 și a obținut finanțare pentru şase proiecte.
18:40
„Bostaniada”: Un participant a venit la festival cu un dovleac uriaș, de peste 600 de kilograme # TVR Moldova
Dovleacul a fost vedeta unui festival tradiţional, care se desfăşoară pentru a 14-a oară în Republica Moldova. În acest an, gazda Bostaniadei a fost satul Bălăbăneşti, raionul Criuleni. La festivalul etno-gastronomic au venit sute de vizitatori, care s-au bucurat de expoziții tematice, nelipsitele plăcinte cu dovleac, târguri și momente artistice. În centrul atenţiei a fost un dovleac uriaș de peste 600 de kilograme.
18:30
Cum să contracarezi războiul hibrid al Rusiei împotriva Republicii Moldova? Sugestiile experților # TVR Moldova
De la vulnerabilitate la reziliență. Cum să contracarezi și să câștigi în războiul hibrid al Rusiei împotriva Europei a fost tema unei conferinţe susţinute la Universitatea de Stat din Moldova. Evenimentul a marcat deschiderea oficială a unei serii de conferinţe, speech-uri și dezbateri civice pe tema "Integrarea europeană a Republicii Moldova în contextul războiului hibrid".
18:10
Ne îndreptăm paşii spre Orheiul Vechi. Vom vizita o nouă destinaţie, Valul de apărare al lui Ștefan cel Mare și Sfânt, care a fost reconstruit, acum câteva luni. Totodată, în interiorul fortificației a fost inaugurat Muzeul Arheologic Epoca Medievală, cu artefacte descoperite în acest spațiu istoric.
16:50
Ce trebuie să facem pentru a ne păstra sănătatea și vitalitatea? Sfaturile specialistului # TVR Moldova
Speranța de viață este în creștere, iar realitatea de azi ne arată că vârsta nu mai definește limitele. Unii oamenii se căsătoresc și la 75 de ani, încep proiecte noi, călătoresc și trăiesc intens. Ce trebuie să facem sau să evităm pentru a ne păstra sănătatea și vitalitatea, care este ”elixirul” tinereții, ne spune profesorul universitar Nicolae Bodrug, doctor habilitat în științe medicale.
16:30
Festivalul Pădurilor revine la Condrița. Cum va fi organizat transportul pentru vizitatori # TVR Moldova
Cea de-a doua ediție a Festivalului Pădurilor va avea loc duminică, 14 septembrie, la Reședința prezidențială de la Condrița. Președinta R. Moldova, Maia Sandu, îi îndeamnă pe cetățeni să participe la eveniment și să se bucure de o zi dedicată pădurii și mediului.
15:40
Circa 7 milioane de lei au fost investiți prin platforma eVMS.md, în cadrul subscrierii actuale # TVR Moldova
Subscrierea pentru emisiunea de valori mobiliare de stat, desfășurată prin platforma https://evms.md/ în perioada 8–17 septembrie 2025, a înregistrat un nou succes, anunță Ministerul Finanțelor.
15:10
23 de secții de votare vor fi organizate România pentru parlamentare din Republica Moldova # TVR Moldova
23 de secții de votare vor fi organizate în 14 orașe din România pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 din Republica Moldova, anunță Ambasada Republicii Moldova la București.
14:10
Fermierii pot depune până pe 26 septembrie cereri de solicitare a plăților directe în sectorul zootehnic per kilogram de lapte.
13:30
DACIAN FALL: Militari din 10 state aliate, exerciții în mai multe poligoane din România și Bulgaria # TVR Moldova
Peste 5.000 de militari cu 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate – Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania – vor participa, între 20 octombrie și 13 noiembrie 2025, la exercițiul multinațional DACIAN FALL 2025 (DAFA 25).
13:10
Traficul rutier va fi suspendat pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și str. A. Pușkin, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente, până duminică, 14.09.2025, ora 19:00.
12:50
Secretarul general al NATO a declarat, în conferința de presă de la sediul Alianței, că evenimentul de miercuri dimineață, când mai multe drone au pătruns în spațiul aerian polonez, nu e singular. Mark Rutte: E periculos și inacceptabil. NATO întărește flancul estic, prin misiunea Eastern Sentry (Santinela Estică). Este alertă în Alianță: Rusia simulează un război nuclear în Belarus.
11:40
Pe 14 septembrie, în s. Iurceni, r. Nisporeni, va avea loc „Bâlciul olarilor”, ediţia a XXXV-a. La ediția din acest vor participa zeci de meșteri olari care promovează tehnicile tradiționale de prelucrarea manuală a lutului, inclusiv arderea oalelor și vaselor de ceramică în cuptoare tradiționale.
Ieri
11:30
Expert de la Tbilisi, la Impact Plus, explică cum ajuns Georgia un stat capturat controlat de Putin # TVR Moldova
Gaga Gogoladze, activict civic din Georgia, fondatorul Centrului Georgian din Exil, a vorbit într-un interviu, în exclusivitate pentru TVR MOLDOVA, despre cum a alunecat Georgia de la o democrație promițătoare spre un stat capturat controlat de Rusia. Expertul explică cum a reușit Kremlinul să pună practic stăpânire pe acest stat din Caucazul de Sud. De asemenea, el a relatat despre atitudinea clasei politice, dar și a populației față de agresiunea rusă din Ucraina și despre rolul propagandei ruse.
11:10
Gaga Gogoladze, activict civic georgia, Fondatorul Centrului Georgian din Exil, a vorbit într-un interviu, în exclusivitate pentru TVR MOLDOVA, despre cum Georgia a alunecat de la o democrație promițătoare spre un stat loial Rusiei. Cum a reușit Kremlinul să pună practic stăpânire pe acest stat Caucazia. De asemenea a povestit despre atitudinea clasei politice dar și a populației față de agresiunea rusă din Ucraina și despre rolul propagandei ruse.
10:50
Șeful Poliției, Viorel Cernăuțeanu: „Capii și activiștii rețelei Șor se fură între ei” # TVR Moldova
Șeful Ispectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, spune că investigațiile colegilor săi confirmă faptul că în rețeaua „Șor” se fură la greu în contextul în care, recent, au fost făcute dezvăluiri precum că anumiți capi ai organizației, în special Marina Tauber, ar fi responsabilă de delapidările imense din banii destinați achitării pretinșilor protestatari pentru manifestații.
10:40
De la începutul anului, angajații de la urgență au asistat la 31 de nașteri înafara spitalelor # TVR Moldova
Deși, în mod tradițional, majoritatea nașterilor au loc în instituțiile medicale, nu sunt rare cazurile în care bebelușii se grăbesc să apară pe lume spontan - acasă sau în ambulanță, în drum spre spital. De la începutul anului, medicii și asistenții din cadrul Serviciului de urgență au asistat la 31 de nașteri înafara instituţiilor spitaliceşti - o misiune ce presupune decizii rapide și intervenții contracronometru.
09:30
Bulgarii au descoperit pe plajă oraşului Burgas o dronă, care pare să fi fost adusă la mal de valuri. Martorii spun că aparatul de zbor era într-o zonă nesupravegheată a coastei, potrivit tvrinfo.ro.
09:00
Autoritățile sanitare avertizează că se înregistrează tot mai multe cazuri de tuse convulsivă. Suntem la începutul unui sezon în care unele boli respiratorii, foarte contagioase, pot duce la o creștere a îmbolnăvirilor. Anul trecut, au fost raportate peste 1.100 de cazuri, iar tusea convulsivă poate afecta şi copiii, încă din primele zile de la naştere.
12 septembrie 2025
21:30
Ministerul Justiției a recepționat decizia autorităților elene privind extrădarea lui Plahotniuc # TVR Moldova
Ministerul Justiției anunță că a recepționat vineri, 12 septembrie, prin intermediul Biroul Național Central Chișinău Interpol, decizia de extrădare emisă de autoritățile elene în urma cererilor formulate de Ministerul Justiției și Procuratura Generală privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc.
20:10
Virgiliu Postolachi vrea să uite cât mai rapid de eșecul rușinos suferit în fața Norvegiei, scor 1 la 11. Atacantul naționalei Republicii Moldova a vorbit despre înfrângerea drastică în timpul prezentării oficiale la noul său club, FC Universitatea Cluj, din Superliga României.
19:50
Dragoș Galbur îi îndeamnă pe unioniști să lase divergențele și sprijine partidul său, PNM # TVR Moldova
Partidul Național Moldovenesc face apel la liderii unioniști să lase deoparte divergențele și să sprijine consolidarea mișcării unioniste într-o singură forță politică.
19:30
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor „Inima și Viitorul Moldovei" și-a prezentat, astăzi, principalele obiective ale programului său electoral, axate pe consolidarea statalității, asigurarea statului de drept, securitatea națională și protejarea valorilor tradiționale.
19:10
Mișcarea „Forța Veteranilor pentru Neam și Țară” a organizat astăzi un protest la Ambasada Rusiei şi în faţa sediului Blocului Electoral "Alternativa", după declaraţia făcută de unul dintre liderii blocului, Mark Tkaciuk, într-o emisiune la un post TV. Politicianul s-a referit la memorandumul Kozak din 2003, care presupunea federalizarea ţării, şi a declarat că el i-a recomandat presedintelui Vladimir Voronin să semneze documentul. Afirmaţia a stârnit indignare în rândul celor care au luptat pentru integritatea Republicii Moldova. Veteranii au spus că au ieşit în stradă să ceară excluderea din alegerile parlamentare a blocului din care face parte Tkaciuk.
18:40
Discursurile de ură, discriminare și implicarea cultelor religioase în campania electorală sunt doar câteva dintre încălcările grave ale legii, semnalate de Asociația Promo-Lex în cel de-al treilea raport de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Potrivit experților, campania electorală este mai dinamică decât cea de la scrutinul parlamentar de acum patru ani.
18:40
Arest în închisoare pentru viceprimarul de Comrat, Cara, pentru repartizare ilegală de terenuri # TVR Moldova
Viceprimarul de Comrat, Stepan Cara, învinuit de abuz în serviciu, a fost plasat în penintenciar, în timp ce Irina Zelenskaia, un alt viceprimar din Comrat, activistă în Partidul „Inima Moldovei” al Irinei Vlah, învinuită de corupere electorală, a rămas în arest la domiciliu.
18:10
Mâine, 13 septembrie, marcăm Ziua Gândirii Pozitive, un prilej de a reflecta asupra modului în care gândurile ne influențează starea de bine, relațiile și sănătatea. Psihologul Angela Nicolau explică de ce optimismul nu este un dar înnăscut, ci o abilitate care se învață și se cultivă.
18:00
Pe 12 septembrie, la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, a avut loc evenimentul de inaugurare a sistemelor moderne de sterilizare, instalate în 28 de spitale din țară. Noile echipamente sunt esențiale pentru creșterea calității actului medical, protejarea pacienților și prevenirea infecțiilor nosocomiale, informează Ministerul Sănătății.
17:40
Pe parcursul acestei săptămâni, polițiștii de frontieră au dejucat două tentative de corupere, înregistrate în punctele de trecere a frontierei Leușeni și Tudora.”
17:40
Senator român: Fără măsuri contra ingerințelor rusești, România poate ajunge în 2028 mai rău ca RM # TVR Moldova
România trebuie să-și actualizeze legea pentru a urmări ingerința economică, bănească a Rusiei în democrație și combate dezinformările rusești și să acționeze mult mai viguros pentru a nu ajunge în situația în care alegerile parlamentare din 2028 să fie deturnate de Rusia, declară la RFI senatorul USR Irineu Darău.
17:10
În vizită la Muzeul „Vatra Strămoșească” din Vatici: o casă de peste 180 de ani, readusă la viață # TVR Moldova
Satele Moldovei își păstrează farmecul prin oameni care duc mai departe tradiția. În inima localității Vatici, jurnalistul TVR Moldova, Ion Railean, a vizitat „Vatra Strămoșească” – o casă veche de peste 180 de ani, reabilitată și transformată în muzeu de către Anton Lașcu, un localnic pasionat de istorie și cultură.
16:50
„60 de ani de hard rock”. Interviu exclusiv TVR cu Scorpions, înaintea concertului de la București # TVR Moldova
60 de ani de hard rock. Este sărbătoarea legendarei trupe Scorpions din acest an. Sunt 60 de ani de când adună fani din întreaga lume în fața scenei, cu milioane de albume și cu un loc pe lista legendelor rock. Acum Scorpions sunt, din nou, în România, iar Liana Stanciu a vorbit cu membrii trupei. Sunt interviuri în exclusivitate pentru TVR Info. Iată câteva fragmente în premieră.
16:50
Temperaturile scăzute nu trebuie să afecteze stilul personal. Hanoracul te ajută să obții confort, căldură și să-ți păstrezi o notă cool în fiecare zi de toamnă sau iarnă. Îți place să combini piese sport cu elemente elegante? Preferi un look simplu, dar mereu curat? Ți-am pregătit cinci sugestii concrete de ținute bărbătești cu hanorac pentru sezonul rece, astfel încât să găsești ușor idei potrivite pentru orice stil sau activitate.
16:30
Doi civili au murit şi alţi cinci au fost răniţi în urma unui atac cu rachete lansat de Rusia asupra unei localități a regiunii Sumî din nordul Ucrainei.
16:10
Într-un context marcat de presiuni externe și manipulare informațională, situația Republicii Moldova devine subiect într-o dezbatere despre integrarea europeană și războiul hibrid.
15:50
Ambasadorul rus la București recurge la strategia Ozerov în cazul dronelor rusești în Polonia # TVR Moldova
Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, convocat pe 11 septembrie, la Ministerul Afacerilor Externe al României critică demersul autorităților române și subliniază lipsa de dovezi în cazul încălcării spațiului aerian al Poloniei de către dronele rusești în noaptea de 10 septembrie.
15:40
Instituțiile de învățământ general din Republica Moldova vor oferi elevilor meniuri-model pentru 10 zile, elaborate și aprobate de Ministerul Sănătății și Ministerul Educației și Cercetării.
15:10
Vineri, în cadrul Reuniunii Teatrelor Naționale Românești, vom avea prilejul să vedem un spectacol radiofonic. Acest spectacol-document face parte din seria "Biografii, memorii" și este o producție a Teatrului Național Radiofonic, Radio România.
14:50
Viorel Cernăuțeanu denunță lipsă de reacție din partea TikTok: „A respins majoritatea solicitărilor” # TVR Moldova
Șeful Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova, Viorel Cernăuțeanu, a declarat într-un interviu pentru Veridica.md că, în afară de activitatea rețelei criminale „Șor”, manifestată în principal prin amploarea fenomenului legat de finanțarea ilegală și corupție electorală, autoritățile moldovenești se confruntă cu refuzul inexplicabil al rețelei TikTok de a reacționa la sesizările responsabililor de la Chișinău privind blocarea sau suspendarea conturilor care diseminează falsuri. Șeful poliției moldovenești subliniază că rețeaua socială respectivă începe să fie folosită după scenariul aplicat și în timpul alegerilor prezindențiale din România.
14:40
Duminică, Chișinăul devine pistă de alergare: Cea de-a XI-a ediție a Maratonului Internațional # TVR Moldova
În acest weekend, în Piața Marii Adunări Naționale va avea loc Maratonul Internațional Chișinău, ajuns la cea de-a XI-a ediție, iar entuziasmul e tot mai mare.
14:10
Festivalul Internațional „Maria Bieșu”, ediție aniversară la 90 de ani de la nașterea sopranei # TVR Moldova
Festivalul Internațional „Maria Bieșu” revine cu o ediție aniversară dedicată celor 90 de ani de la nașterea legendarei sopranei. Aflat la cea 33-a ediție, festivalul reuneşte pe scena din Chișinău artiști de renume din 12 țări.
13:50
Mișcarea „Forța Veteranilor” a organizat, vineri, un protest în fața Ambasadei Federației Ruse la Chișinău și în fața sediului Blocului Electoral Alternativa după ce Mark Tkaciuk, președintele Partidului „Acțiunii Comune – Congresul Civic” și unul dintre membrii Blocului „Alternativa” a spus în cadrul cadrul emisiunii „Novaia nedelea” de la TV8 că, în opinia sa, „Memorandumul Kozak” din 2003 trebuia să fie semnat.
13:20
Sondaj IRI pentru Washington: PAS ar obține majoritatea la alegerile parlamentare din 28 septembrie # TVR Moldova
Circa 40% dintre cetățenii Republicii Moldova ar vota pentru Partidul Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din 28 septembrie, potrivit unui sondaj intern realizat de Institutul Republican Internațional, la comanda autorităților de la Washington, scrie Deschide.MD.
12:40
Evenimente dedicate democrației și transparenței, în Săptămâna deschiderii parlamentare # TVR Moldova
Parlamentul organizează, în perioada 13–20 septembrie 2025, o nouă ediție a Săptămânii deschiderii parlamentare. Timp de o săptămână vor avea loc o serie de evenimente dedicate democrației, transparenței și dialogului cu cetățenii.
