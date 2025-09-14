(video) Istoria poreclei „Beton”. Cine l-a „botezat” așa pe Dumitru Roman din Zebra Show: „Bine că nu s-au oprit la alte rime”
UNIMEDIA, 14 septembrie 2025 11:10
Dumitru Roman, comediantul de la Zebra Show, a dezvăluit că poartă porecla „Beton” încă din copilărie. În cadrul unui vlog cu Alexandru Comerzan, acesta a menționat că denumirea i-a fost pusă de prietenii fratelui său mai mare.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 5 minute
11:30
(video) Momentul în care o minoră traversează strada neregulamentar și este lovită în plin de o Toyota. Adolescenta, spitalizată # UNIMEDIA
O minoră de 13 ani a fost transportată la spital, după ce a fost lovită de o Toyota. Potrivit Poliției, adolescenta traversa strada neregulamentar, în afara trecerii de pietoni. Accidentul a avut loc astăzi, 14 septembrie, pe strada Columna din capitală.
Acum 30 minute
11:10
(video) Istoria poreclei „Beton”. Cine l-a „botezat” așa pe Dumitru Roman din Zebra Show: „Bine că nu s-au oprit la alte rime” # UNIMEDIA
Dumitru Roman, comediantul de la Zebra Show, a dezvăluit că poartă porecla „Beton” încă din copilărie. În cadrul unui vlog cu Alexandru Comerzan, acesta a menționat că denumirea i-a fost pusă de prietenii fratelui său mai mare.
Acum o oră
10:40
O explozie produsă sâmbătă într-o cafenea din capitala spaniolă Madrid s-a soldat cu rănirea a 21 de persoane, dintre care trei grav, au anunțat serviciile de urgență, scrie hotnews.ro.
Acum 2 ore
10:10
(video) Tatăl lui Dan Perciun nu a revenit acasă, după 16 ani în diaspora. Ce lucrează părintele ministrului # UNIMEDIA
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a povestit că ambii săi părinți sunt medici, iar tatăl său muncește peste hotare de mai bine de 16 ani. „Speranța mea este că, la un moment dat, el va reveni în Republica Moldova”, a declarat oficialul în cadrul emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA.
09:40
China se întrece pe sine în recorduri: Inaugurează în septembrie cel mai înalt pod din lume, Huajiang Grand Canyon, depășing Beipanjiang # UNIMEDIA
China se pregătește să inaugureze luna aceasta cel mai înalt pod din lume, depășindu-și propriul record cu o nouă construcție de 625 de metri înălțime – echivalentul a aproape două turnuri Eiffel, scrie adevărul.ro.
Acum 4 ore
09:10
(foto/video) „Acnee, edeme imense și kilograme în plus”. Cum arăta Marina Cârnaț însărcinată la 23 de ani, cu primul copil # UNIMEDIA
Bloggerița Marina Cârnaț, care a ajuns la 37 de săptămâni de sarcină cu cel de-al zecelea copil, spune că în prezent a acumulat doar 6–7 kilograme și nu are probleme cu edemele. Ea recunoaște însă că nu toate sarcinile au decurs la fel. Recent, a împărtășit cu urmăritorii câteva imagini din arhiva personală.
09:10
Pe 14 septembrie, căsătoria lui Ștefan cel Mare cu Maria de Mangop și semnarea Tratatului de la Adrianopol au fost momente importante în istoria Moldovei.
08:30
Leii simt o pasiune intensă care aduce succes, iar Gemenii trebuie să-și asculte rațiunea: Vezi ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi promite revelații și transformări. Fiecare semn zodiacal va resimți influența astrelor într-un mod unic, împletind arhetipurile astrologice cu provocările cotidiene. Ce secrete vă vor dezvălui astrele astăzi? Descoperiți în horoscopul zilnic cum să navigați prin această zi plină de potențial.
Acum 6 ore
07:20
Astăzi, în Moldova, vremea va fi stabilă și fără precipitații, cu cer predominant noros și temperaturi moderate, fără fenomene meteo extreme așteptate.
Acum 24 ore
20:30
(video) „De ce mi-ați fotografiat poarta?” Ion Ceban s-a trezit de dimineață cu poliția lângă casă # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a surprins în această dimineață un echipaj de Poliție lângă locuința sa. Edilul susține că i-a observat pe oamenii legii cum i-au fotografiat poarta și le-a cerut explicații.
20:20
(stop cadru) Novac, după avertismentul liderului PAS privind alegerile parlamentare: „E greu de înțeles ce fumează Grosu” # UNIMEDIA
„E greu de înțeles ce fumează Grosu”. Reacția îi aparține Deputatul BCS, Grigore Novac, după ce președintele Parlamentului a declarat „că dacă câștigă forțele pro-ruse la alegerile parlamentare, tinerii vor fi transformați în carne de tun pentru armata rusă”.
20:00
Alertă în România: Populația, avertizată prin mesaj despre „posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian” # UNIMEDIA
Autorităţile din România au emis, sâmbătă după-amiază, un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au fost informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi îndemnaţi să adopte măsuri de protecţie, scrie news.ro.
19:50
Descoperire macabră la Rezina: Cadavrul unui bărbat, găsit cu mâinile legate la spate și gura lipită cu bandă adezivă # UNIMEDIA
Poliția a fost alertată, după ce cadavrul unui bărbat a fost găsit zăcând fără suflare în propria locuință. Cazul a fost înregistrat ieri-dimineață, în jurul orei 08:10, în localitatea Horodiște, din raionul Rezina, susțin sursele pulsmedia.md.
19:30
Mattia Carnessali și Cristina Scarlevschi, foste ispite pe Insula Iubirii, formează un cuplu. Mattia tocmai a recunoscut, în exclusivitate relația pe care o are cu ispită de pe insula băieților de aproximativ șapte luni, scrie spynews.ro.
19:10
„Te aștept la ușă”. Andreea Bostanica, după ce a fost amenințată de un fan: „Normal că te sperie, am văzut și cum mă urmărea” # UNIMEDIA
Andreea Bostanica a trecut printr-o situație neplăcută! Influencerița a dezvăluit că primește mii de mesaje de la fanii ei, dar nu de fiecare dată acestea sunt pozitive. Iată ce s-a întâmplat când un fan a aflat în timp real unde este Andreea Bostanica, scrie spynews.ro.
19:00
Prima declarație a moldovencei prinse cu 6 cuțite la intrarea în Parlamentul român: Erau obiecte vechi, din perioada sovietică. Le aveam în portfard # UNIMEDIA
Femeia din Republica Moldova, prinsă cu șase cuțite în geantă la intrarea în Parlament, a făcut primele declarații, la ieșirea de la audieri. Aceasta le-a declarat jurnaliștilor, în fața Secției 17 de Poliție din Capitală, că respectivele obiecte erau moștenire de familie, proveneau din perioada sovietică, iar ea pur și simplu le-a uitat în portfard înainte de a se îndrepta spre evenimentul la care urma să participe în clădirea Parlamentului, scrie digi24.ro
18:40
Prima declarație a moldovencei prinse cu 6 cuțite la intrarea în Parlament: Erau obiecte vechi, din perioada sovietică. Le aveam în portfard # UNIMEDIA
Femeia din Republica Moldova, prinsă cu șase cuțite în geantă la intrarea în Parlament, a făcut primele declarații, la ieșirea de la audieri. Aceasta le-a declarat jurnaliștilor, în fața Secției 17 de Poliție din Capitală, că respectivele obiecte erau moștenire de familie, proveneau din perioada sovietică, iar ea pur și simplu le-a uitat în portfard înainte de a se îndrepta spre evenimentul la care urma să participe în clădirea Parlamentului, scrie digi24.ro
18:10
„Vă dorim ani luminoși și aplauze nesfârșite”: Artista Margareta Nazarchevici, cunoscută prin rolul din filmul „Văleu,văleu, nu turna”, își sărbătorește astăzi ziua de naștere # UNIMEDIA
Artista Margareta Nazarghevici este astăzi omagiată. Cu această ocazie, Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a municipiului Chișinău i-a adresat un mesaj de felicitare îi care dorindu-i sănătate, inspirație, ani luminoși și aplauze nesfârșite.
17:50
„Acuzații absurde și fără dovezi”: Rusia neagă implicarea sa în alegerile parlamentare din Republica Moldova # UNIMEDIA
Purtătoare de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, susține că acuzațiile autorităților de la chișinău privind implicarea Rusiei în alegerile din Republica Moldova sunt „absurde și fără dovezi”, scrie ria.ru.
17:30
O boală mortală incurabilă se răspândește rapid în SUA. De ce gândacul care o transmite a fost numit „insecta care sărută” # UNIMEDIA
Boala Chagas, anterior răspândită în principal în America Latină, apare acum din ce în ce mai mult în SUA. „Insecta care sărută” transmite un parazit ce poate provoca leziuni cardiace și nervoase care pun viața în pericol. Boala nu are tratament, scrie presa română.
17:10
Irina Loghin, victima unei înșelătorii: Avocata artistei a făcut un anunț important, de teamă că i-ar putea fi afectată imaginea # UNIMEDIA
Irina Loghin a ajuns victima unei înșelătorii! Avocata artistei a făcut declarații la Știrile Antena Stars despre ce s-a întâmplat, de teama că imaginea cântăreței ar putea fi afectată. Irina Loghin a fost foarte revoltată, scrie presa română.
16:50
Rogac: Extrădarea lui Plahotniuc va fi transformată într-un show care va fi exploatat în interes electoral de puterea politică de la Chișinău # UNIMEDIA
„Instituțiile statului, responsabile de extrădarea lui Vlad Plahotniuc, sunt îndemnate să țină sub control tot porcesul și să ia toate măsurile de securitate pentru revenirea fostului lider al PDM în țară”. Apelul este făcut de Lucian Rogac, avocatul lui Vlad Plahotniuc, care precizează că în ultima perioadă a primit mai multe semnale că s-ar pregăti mai multe provocări.
16:40
Transport organizat mâine spre Condrița: Reședința prezidențială va găzdui Festivalul Pădurilor # UNIMEDIA
Poliția informează că duminică- 14 septembrie, la Reședința Prezidențială din Condrița, va fi organizat Festivalul Pădurilor. Astfel, cetățenii sunt îndemnați să utilizeze transportul organizat pus la dispoziție gratuit, pentru a evita formarea ambuteiajelor pe traseele de acces.
16:20
Antrenorul Radu Malcic, care a decedat în urma accidentului teribil de la Orhei, va fi petrecut mâine pe ultimul drum: Unde va avea loc ceremonia de rămas-bun # UNIMEDIA
Profesorul și antrenorul de Judo, Radu Malcic, care și-a pierdut viața în accidentul teribilul de la Orhei, va fi petrecut mâine pe ultimul drum.
16:10
(video) Vladimir Cebotari: PAS lovește în noi, deoarece știe că PDMM poate consolida polul anti-PAS # UNIMEDIA
„Partidul Democrat Modern este supus unor presiuni și intimidări continue din partea partidului de guvernare, deoarece a devenit o forță de temut care poate consolida polul anti-PAS”. Este afirmația fondatorului PDMM, Vladimir Cebotari, care precizează că cei de la putere „au recurs la abuzuri și au exclus ilegal formațiunea din cursă, după ce au constatat, în propriile sondaje, că PDMM va obține până la 9 mandate în viitorul Parlament”.
15:50
„Unii dintre exponenții PAS au apelat de nenumărate ori la ajutorul lui Vlad Plahotniuc, iar alții au participat și la executarea deciziilor luate de fostul lider al Partidului Democrat”. Despre acest lucru vorbește fondatorul PDMM, Vladimir Cebotari, care subliniază că acum mulți dintre ei „tresar noaptea doar de la gândul că Plahotniuc urmează să revină în Moldova”.
15:30
Preşedintele american Donald Trump s-a declarat sâmbătă pregătit să impună sancţiuni majore împotriva Rusiei atunci când toate ţările din NATO se vor pune de acord şi vor începe să facă acelaşi lucru. De asemenea, el condiționează impunerea sancțiunilor și de momentul în care toate statele din alianţa nord-atlantică vor înceta să mai cumpere petrol din Rusia, scrie digi24.ro.
15:10
„La mulți ani, Roman Iagupov”. Fondatorul formației Zdob și Zdub și deținătorul titlului onorific de Artist al Poporului împlinește astăzi 52 de ani # UNIMEDIA
Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a municipiului Chișinău a adresat un mesaj de felicitare pentru fondatorul trupei Zdob și Zdub, Roman Iagupov, care împlinește astăzi 52 de ani. „Îi dorim maestrului sănătate, inspirație, energie creativă și aplauze la fel de puternice precum vibrația muzicii sale”, se arată în mesaj.
14:40
„Vocea soţului meu va rămâne”. Amenințarea văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit” # UNIMEDIA
Văduva lui Charlie Kirk, Erika, a ţinut un discurs emoţionant în care le-a mulţumit salvatorilor pentru că au încercat să îi salveze viaţa soţului ei, după ce acesta a fost împuşcat mortal în campusul unei universităţi din Utah. Într-o transmisiune live, stând lângă scaunul gol al soţului ei, pe care acesta îl folosea la înregistrările podcastului, ea a citat din Biblie şi a vorbit despre dragostea lui pentru preşedintele Donald Trump, vicepreşedintele JD Vance, Statele Unite şi pentru cei doi copii ai cuplului, relatează BBC, citat de digi24.ro.
14:20
(video) Un bărbat din Rîșcani a urcat băut la volan și a intrat cu Toyota într-un gard: Șoferul a fugit de la fața locului # UNIMEDIA
Un accident violent a avut loc pe data de 12 septembrie în apropierea unei stații PECO din Rîșcani. Potrivit oamenilor legii, un bărbat a urcat băut la volan, a intrat cu mașina într-un gard, apoi a fugit de la fața locului.
14:00
„Fiți sănătos, domnule!” - O comedie savuroasă de duminică despre lăcomie, aparențe și… un mort care nu e chiar atât de mort # UNIMEDIA
Duminică, 14 septembrie, ora 17:30, Teatrul Național „Eugène Ionesco”, vă invită să descoperiți o comedie nebună despre bani, moarte și familii disfuncționale.
13:40
Prințul Harry s-a decis: Ce vrea să facă înainte ca Regele Charles să moară. Prințul William nu pare implicat în planul fratelui său # UNIMEDIA
Prințul Harry traversează una dintre cele mai delicate perioade din viața sa publică și personală. După ani de tensiuni și rupturi cu familia regală, Ducele de Sussex pare hotărât să facă pași importanți pentru a repara relațiile cu tatăl său, Regele Charles al III-lea, scrie protv.ro.
13:20
(video) „Grosu s-a încordat”. Ion Ceban, după ce liderul PAS a declarat că gaz cu 10 lei nu va mai fi: Noi plătim scump din cauza lui și a celor ca el # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a venit cu o reacție după ce președintele Parlamentului a declarat că gaz cu 10 lei nu va mai fi. „Grosu s-a „încordat”, vorba lui, și a liniștit poporul că gaz cu 10 lei nu va mai fi. Sigur că nu va fi, cu PAS la putere”, a scris edilul.
12:50
Discuții intense la Kiev: Zelenski propune NATO „interceptarea comună” a țintelor rusești # UNIMEDIA
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat, vineri că multe dintre detaliile garanțiilor de securitate pentru Ucraina au fost deja radactate, adăugând că trupele stăine pe pământ ucrainean ar semnala sprijin politic pentru Kiev, scrie Reuters, citat de hotnews.ro.
12:50
„Unii dintre exponenții PAS au apelat de nenumărate ori la ajutorul lui Vlad Plahotniuc, iar alții au participat și la executarea deciziilor luate de fostul lider al Partidului Democrat”. Despre acest lucru vorbește fondatorul PDMM, Vladimir Cebotari, care subliniază că acum mulți dintre ei „tresar noaptea doar de la gândul că Plahotniuc urmează să revină în Moldova”.
12:20
Accident grav pe bd. Ștefan cel Mare: O femeie, lovită de un Volkswagen în timp ce traversa strada neregulamentar # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc aproape de miezul nopții pe bulevardul Ștefan cel Mare. Potrivit informațiilor, o femeie a fost lovită de un Volkswagen în timp ce traversa strada neregulamentar.
11:50
O dronă de proveniență necunoscută a fost găsită pe o plajă din Bulgaria. Autoritățile de la Sofia investighează cazul # UNIMEDIA
O dronă a fost descoperită eșuată pe plaja nordică din Burgas, în zona Solnitske, în dimineața zilei de 12 septembrie. Martorii au raportat că au văzut aparatul fără pilot într-o zonă nepăzită a coastei, ceea ce a determinat intervenția poliției, scrie digi24.ro.
Ieri
11:30
Președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, atrage atenția asupra situației critice în care se află economia țării și afirmă că alegerile parlamentare din 28 septembrie reprezintă un moment decisiv pentru viitorul Moldovei. Potrivit lui, este nevoie de soluții urgente pentru dezvoltarea economiei, de politici responsabile și de un parteneriat real între stat și antreprenori.
11:20
(video) „Băi, asta e o glumă?” Un tânăr din RM confundat cu Carla’s Dreams, la Vocea României, după ce a interpretat piesa „Acele” # UNIMEDIA
Ștefan Burlacu a uimit antrenorii de la Vocea României după ce a interpretat piesa „Acele” de Carla's Dreams. Acesta a fost confundat cu artistul, iar în momentul în care jurații au întors scaunele au rămas șocați de ceea ce au văzut. „Băi, nu pot să cred”, au reacționat antrenorii.
11:10
(video) „Băi, asta e o glumă?” Un tânăr din RM confundat cu Carla’s Dreams, la Românii au Talent, după ce a interpretat piesa „Acele” # UNIMEDIA
Ștefan Burlacu a uimit antrenorii de la Vocea României după ce a interpretat piesa „Acele” de Carla's Dreams. Acesta a fost confundat cu artistul, iar în momentul în care jurații au întors scaunele au rămas șocați de ceea ce au văzut. „Băi, nu pot să cred”, au reacționat antrenorii.
10:50
Atenție, șoferi! Traficul rutier, suspendat în PMAN pentru două zile: Transportul public, redirecționat # UNIMEDIA
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 13.09.205, ora 01:10, până pe 14.09.2025, ora 19:00, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și str. A. Pușkin, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente. Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea evenimentului sportiv „Chișinău Marathon” 2025.
10:30
Pe 13 septembrie, istoria a fost marcată de sfințirea Mănăstirii Văcărești și de moartea pionierului aviației Aurel Vlaicu.
10:10
Un cutremur cu magnitudinea de 7,4 a avut loc sâmbătă în Pacific, în largul peninsulei ruse Kamchatka, și a declanșat o alertă de tsunami, potrivit serviciilor seismologice americane, transmite France Presse, citat de hotnews.ro.
09:50
(video) Bărbatul care a descoperit cadavrul lui Anatol Fedoruța, primele declarații ca martor: A plouat, dar rucsacul era ca nou. Din pădure ieșeau doi tineri, care le-au spus polițiștilor că s-au rătăcit # UNIMEDIA
Cazul morții lui Anatol Fedoruța din Cotiujenii Mici ridică tot mai multe semne de întrebare. La scurt timp după ce tatăl tânărului a ieșit public cu declarații, bărbatul care a găsit cadavrul strangulat a mărturisit mai multe detalii din acea zi. „Era un miros insuportabil, cadavrul era cu picioarele pe pământ, iar alături - un rucsac ca nou, chiar dacă afară plouase și o funie de 5 metri”, povestește martorul.
09:30
Peștii primesc vești bune, iar Leii vor jongla cu probleme urgente: Vezi ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce o energie nouă în viața fiecărui semn zodiacal. În timp ce astrele se aliniază, fiecare nativ va simți impactul într-un mod unic, fie că este vorba de oportunități de creștere sau de provocări neașteptate. Arhetipurile astrologice se vor manifesta prin noi începuturi și revelații profunde. Horoscopul zilei ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigați aceste ape cosmice.
09:10
Astăzi, în Republica Moldova, vremea va fi variabilă, cu schimbări atmosferice pe parcursul zilei, conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
12 septembrie 2025
21:10
(video) „E tragic. Unii ajung să cerșească”. Persoanele cu dizabilități din Moldova, într-o situație grea, din cauza pensiilor mizere. Raicu: 1000 de lei se duc doar pe căldură # UNIMEDIA
Situația în care se află persoanele cu dizabilități din Republica Moldova este la limita imaginației. Pensia oferită de stat începe de la 1300 de lei, iar pentru gradul sever, cu tot cu alocația de întreținător, nici nu ajunge la 5 mii de lei. Asta în timp ce salariul minim pe economie este de 5500 de lei. Candidatul ALDE la parlamentare, activistul Radu Raicu a spus, la UNInterviu pentru UNIMEDIA că, deși în ultimii ani situația s-a mai îmbunătățit, starea de lucruri rămâne a fi extrem de dificilă, mai ales în perioada rece a anului.
20:50
Kremlinul a transmis vineri că negocierile de pace dintre Rusia şi Ucraina pentru a pune capăt conflictului sunt „în pauză”, nefiind stabilită nicio dată pentru următoarea rundă de discuţii, relatează AFP, citat de news.ro.
20:20
(video) „Băi, Ilie, tu ești prost?”: Primarul de Sadîc, filmat în timp ce se certa cu o femeie și se lovesc reciproc: Ce dai în mine, debilule! # UNIMEDIA
Caz revoltător în comuna Sadîc, raionul Cantemir. Primarul localității, Ilie Porumbescu, s-a luat la harță cu o femeie, ajungând să se lovească reciproc. Incidentul era filmat de o altă persoană și a fost publicat pe rețelele de socializare. „Băi, Ilie, ești prost, de ce pălești în femeie?!”, i-a spus bărbatul care filma. „Ea dă în mine”, i-a răspuns edilul.
20:10
Și-a făcut „plinul” cu țigări din Moldova: O tânără de 27 de ani amendată dur de vameșii români # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Răducăneni au sancționat contravențional o tânără de 27 de ani, după ce au descoperit în bagajul acesteia țigarete cu timbru de acciză Republica Moldova. Valoarea totală a produselor accizabile era de aproximativ 300 de Euro, care au fost reținute în vederea confiscării.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.