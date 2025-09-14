Maia Sandu, mesaj către diaspora: „Oriunde ne poartă drumurile, rămânem uniți prin legătura cu Moldova”
Vocea Basarabiei, 14 septembrie 2025 11:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit sâmbătă, 13 septembrie, cu cetățeni din diasporă implicați activ în comunitățile lor. Șefa statului a subliniat rolul decisiv al moldovenilor de pretutindeni în procesul de construire a unui viitor european pentru țară. „Familiile nu stau mereu sub același acoperiș, dar rămân familii — la fel și noi, moldovenii.
Maia Sandu, mesaj către diaspora: „Oriunde ne poartă drumurile, rămânem uniți prin legătura cu Moldova"
Incident grav la granița NATO: o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României
O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:23, în spațiul aerian al României, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN). Două aeronave F-16 din Baza 86 Fetești au confirmat pătrunderea neautorizată, monitorizând aparatul până la dispariția acestuia de pe radar, la circa 20 km sud-vest de Chilia Veche. Deși MApN a precizat
Duminică, 14 septembrie, la Reședința Prezidențială din Condrița, are loc Festivalul Pădurilor, iar Poliția Națională îndeamnă vizitatorii să utilizeze transportul organizat, pus la dispoziție gratuit, pentru a evita ambuteiajele și problemele de parcare. Autocarele speciale vor circula pe tot parcursul zilei, fără opriri intermediare, din două puncte din Chișinău: Poliția recomandă ca accesul la aceste
Conferință internațională la USM: „Integrarea europeană a Republicii Moldova în contextul războiului hibrid"
Universitatea de Stat din Moldova (USM) a inaugurat, pe 12 septembrie 2025, o serie de conferințe și dezbateri civice dedicate integrării europene a Republicii Moldova, în contextul provocărilor generate de războiul hibrid. Evenimentul de deschidere a avut ca invitat special pe profesorul Corneliu Bjola, de la Universitatea din Oxford, care a susținut conferința „De la
UE investește 2,7 milioane de euro în dotarea și pregătirea salvatorilor din Republica Moldova
Uniunea Europeană sprijină Republica Moldova în consolidarea capacității de intervenție în situații de urgență, prin finanțarea unor proiecte dedicate pompierilor și salvatorilor. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a obținut circa 2,7 milioane de euro în cadrul Programului Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021–2027, bani destinați implementării a șase proiecte. Fondurile vor fi
SUA avertizează la ONU după incursiunea dronelor în Polonia: „Vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO"
Statele Unite au transmis vineri, în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, că „vor apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO", după ce Polonia a raportat doborârea unor drone suspectate a fi rusești în spațiul său aerian. „Statele Unite sunt alături de aliații NATO în fața acestor încălcări alarmante ale spațiului aerian", a declarat ambasadoarea interimară
Poliția atenționează cetățenii că oferirea sau acceptarea de bani ori „ajutoare materiale" pentru participarea la proteste sau pentru votarea unui anumit candidat sau partid constituie corupție electorală. Astfel de fapte se sancționează cu amendă de până la 37 500 lei și pot atrage dosar penal. Autoritățile precizează că informațiile despre implicări sunt obținute rapid, iar
NATO lansează operațiunea „Santinela Estică" după încălcarea spațiului aerian polonez de drone rusești
NATO a anunțat, vineri, lansarea operațiunii „Santinela Estică" pentru consolidarea apărării pe flancul estic, după ce în noaptea de 9 spre 10 septembrie cel puțin 21 de drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat că este vorba despre cel mai grav incident de acest fel înregistrat
Republica Moldova a încheiat analiza Capitolului 12 privind siguranța alimentelor, la Bruxelles
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a anunțat joi, 12 septembrie, că la Bruxelles a fost finalizată analiza Capitolului 12 – Siguranța alimentelor, politica sanitară și fitosanitară din procesul de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit oficialei, implementarea politicilor din acest capitol va aduce beneficii directe pentru consumatori și agricultori: produse alimentare mai sigure și de
135 de turiști italieni, printre care jurnaliști, bloggeri și turiști, au ajuns vineri la Chișinău, după ce au câștigat de la compania Wizz Air o călătorie gratuită de trei zile într-o destinație secretă. Ei au aflat că au aterizat în Republica Moldova abia atunci când au ajuns la destinație. Timp de trei zile, turiștii italieni
Articolul ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 12.09.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan, 12.09.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat vineri, la Bruxelles, că Alianța Nord-Atlantică va lansa o nouă operațiune, denumită „Eastern Sentry" (Santinela de Est), pentru a-și consolida apărarea pe flancul său estic, ca răspuns la incursiunea a numeroase drone rusești în spațiul aerian al Poloniei, transmite Agerpres. Noua misiune „va întări și mai mult
Ministerul Justiției de la Chișinău anunță că a recepționat vineri, prin intermediul Biroului Național Central Chișinău Interpol, decizia oficială a autorităților din Grecia privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Astfel, documentele necesare pentru extrădare au fost transmise Ministerului Afacerilor Interne, instituție responsabilă de preluarea persoanei vizate și organizarea transferului. Ministerul de Interne a început procedurile oficiale
Ministerul Justiției anunță inițiere a procedurilor de preluarea lui Plahotniuc din Grecia
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, invită cetățenii să participe la Festivalul Pădurilor. Evenimentul va avea loc, duminică, 14 septembrie, la Reședința prezidențială de la Condrița. Potrivit șefei statului, ușile vor fi deschise pentru toți cei care iubesc pădurea și își doresc un viitor mai verde pentru Republica Moldova. „Moldova crește frumos atunci când alegem să
Militarii din cadrul celui de-al treilea contingent al Armatei Naționale, detașat în misiunea Forței Interimare a Națiunilor Unite (UNIFIL), și-au început misiunea în Liban, anunță Ministerul Apărării. Ceremonia de transfer al autorității s-a desfășurat în Baza multinațională „Sector West HQ UNP 2-3" din localitatea Shama. Pacificatorii din Republica Moldova au preluat responsabilitățile de la contingentul
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis astăzi o avertizare hidrologică actualizată, valabilă pentru intervalul 13 – 19 septembrie 2025. Potrivit specialiștilor, pe râurile mari și mici din Republica Moldova se menține o scurgere redusă a apei, semnificativ mai mică decât mediile lunare multianuale, transmite MOLDPRES. „Astfel, sunt anunțate următoarele niveluri de cod: Cod roșu –
Douăzeci și opt de spitale din Republica Moldova au fost dotate cu echipamente moderne de sterilizare, esențiale pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale și creșterea siguranței pacienților. Noile echipamente au fost prezentate astăzi în cadrul unui eveniment organizat la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, unul dintre beneficiarii proiectului. Potrivit Ministerului Sănătății, investiția totală se ridică la
Douăzeci și opt de spitale din Republica Moldova au fost dotate cu echipamente moderne de sterilizare, esențiale pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale și creșterea siguranței pacienților. Noile echipamente au fost prezentate astăzi în cadrul unui eveniment organizat la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, unul dintre beneficiarii proiectului. Potrivit Ministerului Sănătății, investiția totală se ridică la […] Articolul Zeci de spitale din R. Moldova, echipate cu sisteme moderne de sterilizare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
La Chișinău au ajuns 135 de italieni, printre care jurnaliști, bloggeri și turiști. Aceștia au câștigat de la compania Wizz Air o călătorie gratuită de trei zile într-o destinație secretă. Singura informație pe care au primit-o înainte de plecare a fost despre climă, pentru a-și pregăti bagajele, însă adevărata destinație le-a fost dezvăluită abia după
Strategia Energetică 2050: R. Moldova mizează pe energie curată și producție locală
Ministerul Energiei al Republicii Moldova a prezentat vineri proiectul Strategiei energetice până în anul 2050 în cadrul unui eveniment public, la care au participat principalii actori din sectorul public și privat, organizații ale societății civile și parteneri de dezvoltare. Potrivit autorităților, strategia vizează transformarea către un sistem energetic sigur, durabil și competitiv. Proiectul introduce elemente
Veteranii războiului de pe Nistru, marș împotriva federalizării Republicii Moldova
Veteranii războiului de la Nistru cer autorităților să nu admită discursuri care ar promova federalizarea Republicii Moldova. Aceasta, în opinia lor, ar reprezenta o amenințare directă la independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Zeci de veterani au mers în marș în semn de protest până la sediul Ambasadei Federației Ruse la Chișinău, după ce
Prima declarație a femeii prinse cu 6 cuțite la intrarea în Parlamentul României: „Le-am uitat în portfard"
Femeia din Republica Moldova, prinsă cu șase cuțite în geantă la intrarea în Parlamentul României, le-a declarat jurnaliștilor la ieșirea din audieri că respectivele obiecte erau moștenire de familie, proveneau din perioada sovietică, iar ea pur și simplu le-a uitat în portfard înainte de a se îndrepta spre evenimentul la care urma să participe, transmite
Maia Sandu, după ce a fost primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea: R. Moldova este văzută și auzită
Papa Leon al XIV-lea i-a dat asigurări președintei Maia Sandu, în cadrul unor discuții la Vatican, că Republica Moldova este auzită și văzută. Părțile au vorbit în cadrul unei audiențe despre pace, despre credința care ne ține împreună și despre drumul Republicii Moldova spre o viață mai bună. „I-am povestit despre bunătatea și generozitatea moldovenilor,
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primită vineri, 12 septembrie, în audiență de către Papa Leon al XIV-lea la Palatul Apostolic din Cetatea Vaticanului. Audiența pe care președinta Maia Sandu a avut- o la
Marian Brânza a câștigat concursul pentru funcția de director general al „CET-Nord”. Anunțul a fost făcut de Agenția Proprietății Publice (APP). Potrivit sursei citate, concursul s-a desfășurat în mai multe etape. Ultima s-a desfășurat pe 10 septembrie 2025, atunci candidații au susținut proba interviului, în cadrul căreia și-au prezentat viziunea pentru această funcție. Comisia de […] Articolul Concurs finalizat: CET-Nord are director general apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Circa 40% dintre cetățenii R. Moldova ar vota pentru Partidul Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Datele se regăsesc într-un sondaj intern, realizat de Institutul Republican Internațional, la comanda autorităților de la Washington. Sondajul nu a fost public, dar jurnaliștii de la Deschide.MD susțin că au intrat în posesia acestuia. Potrivit sursei […] Articolul Sondaj IRI pentru Washington: PAS, aproape de majoritate parlamentară apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Varșovia respinge ipoteza lui Trump: Dronele rusești au vizat intenționat Polonia # Vocea Basarabiei
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a venit cu o reacție la după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat că intruziunea unor presupuse drone rusești pe teritoriul polonez ar fi putut fi rezultatul unei erori din partea Rusiei. Astfel, oficialul de la Varșovia a subliniat într-o postare pe platforma X că incursiunile recente ale dronelor în […] Articolul Varșovia respinge ipoteza lui Trump: Dronele rusești au vizat intenționat Polonia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Concepția Diplomației Culturale, un nou pas pentru promovarea imaginii R. Moldova peste hotare # Vocea Basarabiei
Autoritățile lansează Concepția Diplomației Culturale – un document care își propune să transforme cultura într-un instrument-cheie de promovare externă și consolidare a imaginii Republicii Moldova peste hotare. Noua inițiativă are scopul de a afirma identitatea națională și de a deschide noi oportunități de colaborare culturală la nivel global, transmite IPN. Concepția stabilește obiective precum promovarea […] Articolul Concepția Diplomației Culturale, un nou pas pentru promovarea imaginii R. Moldova peste hotare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
O femeie din R. Moldova, prinsă cu șase cuțite la intrarea în Parlamentul României # Vocea Basarabiei
O femeie din Republica Moldova a fost depistată, vineri, 12 septembrie 2025, la filtrele de acces în Palatul Parlamentului de la București când încerca să intre în clădire având asupra sa șase cuțite. Armele albe au fost găsite în momentul în care femeia a fost verificată de bază la intrarea în Palatul Parlamentului. Imediat s-au […] Articolul O femeie din R. Moldova, prinsă cu șase cuțite la intrarea în Parlamentul României apare prima dată în Vocea Basarabiei.
O femeie din Cahul, care se afla la evidența instituțiilor medicale de specialitate, este bănuită că și-ar fi ucis doi oaspeți în urma unui conflict izbucnit după consum de alcool. Potrivit polițiștilor, incidentul s-a produs puțin după miezul nopții trecute. Victimele, un bărbat și o femeie, au fost găsite de oamenii legii pe stradă și, […] Articolul Dublu omor investigat la Cahul: O femeie a fost reținută apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Comisia Electorală Centrală (CEC) a început vineri, 12 septembrie, tiparul buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, ce vor fi utilizate în secțiile de votare constituite în străinătate. Potrivit sursei citate, în total, va fi tipărit un tiraj de 864 300 de buletine de vot, dintre care 756 800 în limba română, 105 500 în limba […] Articolul Câte buletine de vot va tipări CEC pentru secțiile de votare din străinătate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Rusia și Belarus încep exercițiul militar „Zapad-2025”. Polonia, Lituania și Letonia își intensifică măsurile de securitate # Vocea Basarabiei
Rusia și Belarus au dat start exercițiului militar comun „Zapad-2025”, desfășurat pe teritoriile ambelor state și în apele Mării Baltice și Mării Barents. Manevrele au loc într-un climat regional tensionat, marcat de recentele încălcări ale spațiului aerian polonez. Potrivit autorităților ruse, exercițiul a fost programat cu mult înainte de incidentul cu dronele. „Obiectivele exercițiilor sunt […] Articolul Rusia și Belarus încep exercițiul militar „Zapad-2025”. Polonia, Lituania și Letonia își intensifică măsurile de securitate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Percheziții în raionul Călărași: CNA și Procuratura Anticorupție investighează coruperea alegătorilor # Vocea Basarabiei
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în cooperare cu procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), desfășoară acțiuni procesuale în mai multe localități din raionul Călărași, într-un dosar penal ce vizează coruperea alegătorilor în context electoral. Potrivit informațiilor furnizate de CNA, mai mulți reprezentanți afiliați unor formațiuni politice sunt suspectați că ar fi recrutat alegători, oferindu-le bani, […] Articolul Percheziții în raionul Călărași: CNA și Procuratura Anticorupție investighează coruperea alegătorilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Gazoductul Iași-Ungheni, un pas decisiv spre independența energetică a Republicii Moldova # Vocea Basarabiei
Construcția și darea în exploatare a gazoductului Iași-Ungheni a marcat un moment esențial în direcția independenței energetice a Republicii Moldova, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, într-un interviu pentru Euronews. Conducta leagă rețeaua de gaze a Moldovei de cea a României și permite Chișinăului să importe întregul volum necesar de gaze din sau prin România, […] Articolul Gazoductul Iași-Ungheni, un pas decisiv spre independența energetică a Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Tot mai mulți tineri aleg învățământul profesional tehnic și dual în Republica Moldova # Vocea Basarabiei
În anul de studii curent, aproximativ 18.000 de elevi s-au înscris în instituțiile de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova, în creștere față de cei circa 16.000 de anul trecut. O evoluție notabilă se înregistrează la învățământul dual, unde s-au înmatriculat 2.125 de elevi – cu peste 400 mai mulți decât în 2024 și de […] Articolul Tot mai mulți tineri aleg învățământul profesional tehnic și dual în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează pentru vineri, 12 septembrie, vreme instabilă, cu cer predominant noros și ploi pe arii extinse, sub formă de averse, transmite MOLDPRES. Vântul va sufla din sud-est, slab până la moderat, fără intensificări semnificative. Temperaturile vor rămâne la valori moderate pentru această perioadă: noaptea, între +13 și +18 grade Celsius, iar […] Articolul Ploi și temperaturi moderate vineri, 12 septembrie, în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Președintele Franței, decizie importantă după incidentul din Polonia: Nu vom ceda intimidării din partea Rusiei # Vocea Basarabiei
Franța a decis să mobilizeze trei avioane de vânătoare Rafale „pentru a contribui la protejarea spațiului aerian polonez” și al Europei de Est împreună cu NATO, după „incursiunile dronelor rusești în Polonia”. Anunțul a fost făcut joi seara de președintele francez Emmanuel Macron, care a subliniat într-un mesaj publicat pe platforma X că „nu vom […] Articolul Președintele Franței, decizie importantă după incidentul din Polonia: Nu vom ceda intimidării din partea Rusiei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Limba română devine limbă străină obligatorie în cadrul unui program-pilot lansat în sistemul public din Franța. Programul pilot de studiere a limbii române ca limbă străină obligatorie (LV2), în sistemul public preuniversitar din Franța a fost demarat de Ministerul Educației Naționale, Învățământului superior și Cercetării de la Paris, prin intermediul Academiei Créteil. Proiectul va fi […] Articolul Limba română, materie obligatorie într-o școală din Franța apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 11.09.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan, 11.09.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Natalia Catan, 11.09.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mii de angajați ai unei întreprinderi de stat, concediați în urma procesului de reorganizare # Vocea Basarabiei
Circa 2 200 de angajați ai întreprinderii de stat „Calea Ferată din Moldova” au fost concediați în ultimele luni, în urma procesului de reorganizare. Astfel, efectivul de personal a fost redus de la 5 900 la 3 700, iar, potrivit CFM, măsura a dus la o scădere a fondului lunar de salarizare cu 8 milioane […] Articolul Mii de angajați ai unei întreprinderi de stat, concediați în urma procesului de reorganizare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Un grup format din 12 experți japonezi va elabora un studiu pentru Calea Ferată din Moldova la solicitarea Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de la Chișinău. Astfel, specialiștii vor trebui să identifice și să stabilească noi căi de export, oportunități regionale și internaționale de dezvoltare a întreprinderii. Potrivit Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, expertiza tehnică […] Articolul Japonia, expertiză tehnică pentru Calea Ferată din Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Destinații turistice de renume mondial din Indonezia au fost afectate de inundații severe în urma unor ploi neobișnuit de abundente, insulele Bali și Flores numărându-se printre cele mai lovite de intemperii, informează DPA, citat de Agerpres. Străzi, pasaje subterane și locuințe au fost inundate, mai multe mașini au fost luate de ape, iar numeroși locuitori […] Articolul Cel puțin 18 persoane au murit în urma inundațiilor din Indonezia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, sugerează că va contesta decizia Curții de Apel București, care a respins astăzi cererea sa cu privire la suspendarea interdicției de intrare în România și tot spațiul Schengen. El s-a arat deranjat de faptul că a fost solicitat de presă pentru reacții pe acest subiect și a spus că va […] Articolul Ce spune Ion Ceban despre decizia Curții de Apel București apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Muzeul Național al Literaturii Române și Programul Innovate Moldova, finanțat de Suedia, au semnat astăzi un acord de parteneriat pentru dezvoltarea și lansarea Reședinței Creative a Muzeului Național al Literaturii Române. Parteneriatul stabilește un cadru de cooperare menit să transforme muzeul într-o platformă culturală dinamică, dedicată tinerilor creatori și publicului […] Articolul Un nou spațiu dedicat oamenilor de creație va fi deschis la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Marea Britanie a anunțat că va produce drone interceptoare, în comun cu Ucraina, pentru consolidarea securității în fața atacurilor zilnice a Rusiei. Proiectul industrial este primul comun de acest fel, iar dronele realizate sunt semnificativ mai ieftine decât rachetele de apărare aeriană, folosite în prezent, și se dovedesc a fi mai eficiente în contracararea valurilor […] Articolul Marea Britanie, drone interceptoare pentru apărarea Ucrainei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
