Maia Sandu, mesaj către diaspora: „Oriunde ne poartă drumurile, rămânem uniți prin legătura cu Moldova”

18:40

Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, sugerează că va contesta decizia Curții de Apel București, care a respins astăzi cererea sa cu privire la suspendarea interdicției de intrare în România și tot spațiul Schengen. El s-a arat deranjat de faptul că a fost solicitat de presă pentru reacții pe acest subiect și a spus că va […] Articolul Ce spune Ion Ceban despre decizia Curții de Apel București apare prima dată în Vocea Basarabiei.