Industria de lux lovește înapoi: Swatch ironizează taxele de 39% cu un ceas „provocator”

17:40

În ultimul deceniu, numărul milionarilor în lei din Republica Moldova a crescut spectaculos, de peste 22 de ori. Dacă în 2015 doar 358 de persoane declarau venituri de peste un milion de lei, în 2024 cifra a depășit pragul de 8.000 de milionari, potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat. Cei 8.019 milionari au cumulat anul […] Articolul Un milionar la fiecare 300 de locuitori, o treime din populație în sărăcie apare prima dată în Bani.md.