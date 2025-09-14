Traian Băsescu, avertisment înaintea alegerilor din R. Moldova: „Pe 28 septembrie, seara, Putin și ai lui pot fi la granița României”
Unica.md, 14 septembrie 2025 09:30
• • •
Acum 10 minute
09:30
Acum 24 ore
19:30
UE acordă circa 2,7 milioane de euro pentru întărirea răspunsului la urgențe în R. Moldova: șase proiecte IGSU, dotări și instruiri cu parteneri din România # Unica.md
Uniunea Europeană va oferi granturi în valoare de aproximativ 2,7 milioane de euro pentru creșterea capacității de reacție a Republicii Moldova în situații de urgență. Inspectoratul General pentru Situații de
11:00
PNM cheamă liderii unioniști la unitate: „Lăsați divergențele și consolidați mișcarea într-o singură forță politică” # Unica.md
Partidul Național Moldovenesc (PNM) a lansat un apel către liderii formațiunilor și blocurilor unioniste să lase deoparte divergențele și să contribuie la consolidarea mișcării într-o singură forță politică. Liderul PNM,
10:50
Putin a crescut de peste opt ori finanțarea pentru cercetarea longevității în ultimii cinci ani # Unica.md
Finanțarea acordată de Fondul Rus pentru Știință (RNF) proiectelor din domeniul îmbătrânirii și prelungirii vieții a crescut de peste opt ori în ultimii cinci ani, potrivit unei analize publicate de
10:30
Numerele de telefon mobil ale lui Friedrich Merz, ale miniștrilor germani, ale șefilor de agenții și ale conducerii militare de vârf din Germania pot fi găsite cu ușurință pe internet.
Ieri
09:30
SUA impun restricții de export pentru 32 de companii străine acuzate că aprovizionează complexul militar al Rusiei. Măsurile intră în vigoare pe 16 septembrie # Unica.md
Departamentul Comerțului al Statelor Unite a publicat lista a 32 de companii din China, India, Turcia și alte state care vor fi supuse restricțiilor de export, pe motiv că au
09:20
Rădăcina de pătrunjel: mică, ieftină, dar surprinzător de puternică. De ce merită să o pui mai des în farfurie # Unica.md
În umbra frunzelor verzi și aromate, rădăcina de pătrunjel a rămas ani buni subapreciată. Arată modest, costă puțin, dar vine cu un profil nutritiv și funcțional care ar face invidioase
09:20
Serviciile de informații sud-coreene au confirmat că Kim Jong-un își pregătește fiica, Kim Ju Ae, ca posibilă succesoare la conducerea Coreei de Nord. Adolescența, devenită tot mai vizibilă în spațiul
08:40
Erika Kirk, văduva lui Charlie Kirk, mesaj emoționant după asasinarea soțului: „Vocea lui va rămâne. Mișcarea pe care a construit-o nu va muri” # Unica.md
Erika Kirk, văduva activistului conservator Charlie Kirk, a rostit un discurs profund emoționant în care le-a mulțumit salvatorilor, echipei soțului ei și Casei Albe pentru sprijinul oferit în orele critice
08:20
Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,4, s-a produs sâmbătă dimineață în apropierea coastei de est a Peninsulei Kamchatka (Rusia), a anunțat US Geological Survey (USGS), citat de AP. Potrivit
08:10
Opozantul Statkevici, eliberat de Lukașenko, a dispărut după ce a refuzat să părăsească Belarusul. Familia nu știe unde se află # Unica.md
Fostul candidat la președinție și liderul formațiunii „Narodnaja Hromada", Mikola Statkevici, eliberat pe 11 septembrie de regimul Lukașenka, a dispărut după ce a refuzat să plece din Belarus, relatează Radio
07:50
Horoscop de weekend: E o zi bună pentru a fixa prioritățile de toamnă, a pune ordine în buget și a închide capitole începute în vară # Unica.md
Luna în Capricorn cere structură, dar în weekend o folosim pentru ritualuri simple: ordine în casă, planuri de toamnă, timp de calitate cu ai tăi. Evită suprasolicitarea; alege activități cu
01:10
Prințul Harry, vizită surpriză la Kiev: sprijin pentru recuperarea militarilor răniți. Șefa diplomației britanice, Yvette Cooper, anunță sancțiuni noi împotriva Rusiei # Unica.md
Ducele de Sussex a efectuat o vizită neanunțată la Kiev, la invitația Guvernului ucrainean, pentru a sprijini recuperarea militarilor grav răniți în războiul de trei ani cu Rusia, a confirmat
00:40
Marea Britanie se alătură operațiunii NATO „Eastern Sentry”, în semn de solidaritate cu aliații de pe Flancul Estic # Unica.md
Regatul Unit a anunțat că se alătură operațiunii NATO „Eastern Sentry" (Santinela Estică), lansată pentru consolidarea posturii defensive pe Flancul Estic în urma incursiunilor recente ale dronelor rusești în spațiul
00:40
Suspectul în cazul asasinării activistului conservator Charlie Kirk a fost reținut: Tyler Robinson, 22 de ani, din Utah. Trump cere pedeapsa cu moartea dacă va fi găsit vinovat # Unica.md
Autoritățile din Utah au anunțat reținerea principalului suspect în cazul împușcării mortale a activistului de dreapta Charlie Kirk. Guvernatorul Spencer Cox a confirmat că Tyler Robinson, în vârstă de 22
12 septembrie 2025
22:20
Fluturele alcaparrera (Colotis evagore), specie termofilă obișnuită în zone aride din Africa și Orientul Mijlociu, a fost observat pentru prima dată în Comunitatea Madrid, în Sierra de Guadarrama, la circa
22:10
Rusia amenință Danemarca cu „măsuri militare” după acordul privind producția de combustibil pentru rachete ucrainene pe teritoriul danez # Unica.md
Moscova a avertizat vineri că va lua „măsuri militare" ca reacție la decizia Copenhagăi de a permite producția pe teritoriul Danemarcei a combustibilului pentru o nouă rachetă ucraineană de lungă
22:00
Cahul: măsuri preventive în dosarul de corupție ce vizează doi viceprimari din Comrat, o candidată la deputăție și doi activiști de partid # Unica.md
Procurorii din Cahul au anunțat noi detalii în dosarul penal privind presupuse fapte de corupție și abuzuri care vizează doi viceprimari ai municipiului Comrat, o candidată la funcția de deputat
21:50
Artiști din 12 țări, pe scena TNOB „Maria Bieșu”: a 33-a ediție a Festivalului Internațional de Operă și Balet marchează 90 de ani de la nașterea primadonei # Unica.md
Cea de-a 33-a ediție a Festivalului Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu" se desfășoară la Chișinău în perioada 14 septembrie – 5 octombrie, cu participarea unor artiști celebri din
21:50
Grecia aprobă extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Ministerul Justiției: actele au fost transmise MAI pentru preluare # Unica.md
Ministerul Justiției a anunțat vineri, 12 septembrie, că a recepționat, prin Biroul Național Central Chișinău Interpol, decizia autorităților elene de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc, în urma cererilor formulate de
21:40
NATO a lansat operațiunea ”Santinela Estică”. Apărare întărită în România ca răspuns la incidentele dinspre Rusia # Unica.md
Alianța Nord-Atlantică a anunțat vineri demararea operațiunii Eastern Sentry (Santinela Estică), o activitate cu caracter strict defensiv menită să întărească apărarea pe flancul estic, în contextul violărilor repetate ale spațiului
21:30
Trump avertizează că „răbdarea cu Putin se epuizează rapid” și evocă sancțiuni împotriva băncilor și petrolului rusesc # Unica.md
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că răbdarea sa față de președintele rus Vladimir Putin „se epuizează rapid" și a evocat posibilitatea impunerii de sancțiuni suplimentare împotriva băncilor rusești
21:20
Doi vârstnici, în reanimare după explozia unui cazan de rachiu. Incendiul a cuprins acoperișul casei # Unica.md
Doi pensionari – o femeie de 63 de ani și un bărbat de 64 de ani – au ajuns la reanimare vineri, în urma unei explozii produse de un cazan
21:10
Chișinău: noi acte de vandalism în Parcul-pădure Rîșcani. Primăria condamnă ferm, imaginile video vor fi analizate pentru identificarea făptașilor # Unica.md
Noi cazuri de vandalism au fost depistate vineri dimineață, 12 septembrie 2025, în Parcul-pădure Rîșcani din Chișinău. Potrivit Primăriei, persoane necunoscute au deteriorat o bancă, mai multe coșuri de gunoi
21:00
Maia Sandu, întâlnire la Vatican cu Papa Leon al XIV-lea: „Moldova este văzută și auzită”. Discuții despre pace, credință și parcursul european # Unica.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat că s-a întâlnit astăzi cu Papa Leon al XIV-lea, prilej cu care au discutat despre pace, rolul credinței în societate și drumul european
21:00
Alte peste 5.800 familii din R. Moldova primesc EcoVouchere pentru înlocuirea electrocasnicelor vechi cu aparate eficiente energetic # Unica.md
Încă 5.802 familii din Republica Moldova au obținut dreptul de a-și înlocui electrocasnicele vechi cu unele noi, eficiente energetic, prin Programul EcoVoucher. Distribuirea are loc în cadrul celei de-a cincea
21:00
CEC aprobă definitiv lista de candidați a Partidului „Moldova Mare”, după eliminarea clauzei de condiționare # Unica.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat lista de candidați la funcția de deputat înaintată de Partidul „Moldova Mare" (PPMM), după ce a eliminat clauza de condiționare care permitea excluderea ulterioară
20:50
Gheorghe Urschi, în stare gravă la terapie intensivă. Familia actorului cere transferul în altă secție. Reacția spitalului # Unica.md
Familia actorului Gheorghe Urschi a lansat un apel public pe Facebook către ministra Sănătății, Ala Nemerenco, solicitând transferul urgent al artistului din Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău către o
20:50
Procurorii din Chișinău anunță trimiterea în judecată a doi bărbați pentru omorul și violul altor două persoane fără loc permanent de trai în Chișinău, în martie 2024. Cei doi sunt
19:00
De 12 ani, fiecare colecție Bumbăcel înseamnă calitate, confort și grijă pentru fiecare detaliu. În toți acești ani, hainele noastre au ajuns în casele voastre și v-au însoțit în cele
11:00
Premieră muzicală cu mesaj cutremurător! Maestrul Edgar Ștefăneț, alături de Adriana Ochișanu și Vali Boghean, a lansat o melodie care a trezit un ecou puternice în rândul publicului # Unica.md
Compozitorul, dirijorul și conducătorul artistic al Orchestrei FLUIERAȘ, aestrul Edgar Ștefăneț, revine în atenția publicului cu o creație muzicală tulburătoare „Oameni buni, să ne trezim!" – o piesă cu un
10:20
Accident în lanț la ieșirea din Sângera: trei mașini implicate, un șofer rănit. Trafic îngreunat la orele de vârf # Unica.md
Un accident rutier în lanț s-a produs vineri dimineață, în jurul orei 07:00, în apropiere de orașul Sângera, municipiul Chișinău. Trei automobile au fost implicate, iar un conducător auto a
10:20
MAI: Circa 200 de percheziții și dosare penale pe corupția legată de întruniri în perioada electorală. Misail-Nichitin: „Se încearcă schimbarea vectorului proeuropean” # Unica.md
În perioada electorală, poliția a efectuat aproximativ 200 de percheziții și a inițiat mai multe procese penale privind corupția legată de întruniri publice, a declarat ministra afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin.
10:20
MAI: Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc „se desfășoară conform normelor internaționale”, fără legătură politică # Unica.md
Procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc are loc „în strictă conformitate cu normele internaționale" și nu are conotație politică, chiar dacă ar putea surveni în preajma alegerilor parlamentare din
10:10
Fost adjunct al serviciilor secrete din R. Moldova, reținut pentru trădare într-un dosar privind o rețea de spionaj belarus, ar fi primit bani și instrucțiuni la Budapesta # Unica.md
O operațiune comună a autorităților din România, Cehia și Ungaria, coordonată de Eurojust, a identificat o presupusă rețea de spionaj belarus care l-ar include pe un fost adjunct al Serviciului
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Noi detalii ies la iveală în cazul crimei care a zguduit municipiul Cahul noaptea trecută: un bărbat și o femeie, ambii de 34 de ani, au fost înjunghiați mortal. Suspecta,
09:20
Horoscopul zilei de vineri, 12 septembrie: finalizează, clarifică și simplifică. Aversele de toamnă cer răbdare și ritm calm # Unica.md
Contextul astral favorizează pragmatismul, închiderea buclelor și comunicarea clară. Detaliile fac diferența, iar relațiile răspund la un ton cald și gesturi simple. Cu vremea capricioasă, planurile bine gândite devin aliatul
11 septembrie 2025
22:20
NATO pregătește un răspuns militar defensiv pe flancul estic, după pătrunderea masivă a dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei # Unica.md
Alianța Nord-Atlantică elaborează un pachet de măsuri de descurajare pe flancul estic, incluzând un „răspuns militar defensiv", în urma incidentului din noaptea de 10 septembrie, când cel puțin 19 drone
22:00
CEO-ul Ryanair avertizează: „Aceasta va fi o problemă constantă pentru toate companiile aeriene și pentru toți cetățenii europeni în următorii câțiva ani” # Unica.md
Michael O'Leary, directorul executiv al Ryanair, a avertizat joi că companiile aeriene europene se vor confrunta cu perturbări „constante" ale traficului în următorii ani din cauza războiului Rusiei împotriva Ucrainei,
21:50
Lovitură pentru Viktor Orban: Curtea Europeană nu-i lasă pe rușii de la Rosatom să construiască o centrală nucleară în Ungaria # Unica.md
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a anulat aprobarea acordată de Comisia Europeană proiectului Ungariei de a construi două noi reactoare nucleare cu compania rusă Rosatom, pe motiv că
21:40
Belarus: opozitantul Mikola Statkevici refuză să părăsească țara după eliberare. Lituania confirmă că s-a întors din zona neutră a frontierei # Unica.md
Unul dintre cei mai cunoscuți deținuți politici din Belarus, fostul candidat la președinție Mikola Statkevici, a refuzat să plece în Lituania împreună cu alți prizonieri eliberați la solicitarea președintelui SUA,
21:30
Cozi uriașe la vama Belarus – Polonia, după informațiile despre închiderea frontierei poloneze # Unica.md
Decizia autorităților poloneze de a închide temporar frontiera cu Belarus a provocat aglomerări masive la punctele de trecere dinspre Republica Belarus, a anunțat Comitetul de Stat pentru Grăniceri de la
21:20
Giorgio Armani a lăsat două testamente olografe, deschise la Milano. Cui rămâne moștenirea # Unica.md
Giorgio Armani, celebrul creator italian cunoscut pentru pedanteria sa, și-a gestionat cu minuțiozitate moștenirea, depunând două testamente în formă secretă (olografe), scrise de mână și sigilate, relatează agenția italiană de
21:10
Cadavrul unei femei a fost depistat astăzi, 11 septembrie, în curtea unui bloc de pe bulevardul Decebal din Chișinău. Oamenii legii au fost alertați în jurul orei 17:43. Potrivit Poliției,
21:00
Accident mortal pe traseul Orhei–Rezina–Rîbnița: un șofer a murit, doi oameni au fost răniți și transportați la spital # Unica.md
Un grav accident rutier s-a produs joi, 11 septembrie, pe traseul Orhei–Rezina–Rîbnița, soldat cu un deces și două persoane rănite. Potrivit informațiilor preliminare, un BMW condus de un bărbat de
20:10
BNS: Alimentele s-au scumpit cu aproape 9% într-un an. Fructele +31%, legumele +18%; inflația anuală – 7,3% în august # Unica.md
Fructele, legumele, carnea și pâinea sunt mai scumpe decât anul trecut, arată cel mai recent raport al Biroului Național de Statistică (BNS). În ultimul an, prețurile la produsele alimentare au
20:00
India cere Rusiei să oprească recrutarea cetățenilor indieni în armată. New Delhi: „Eliberați-i imediat și încetați această practică” # Unica.md
Ministerul Afacerilor Externe de la New Delhi a anunțat joi că a primit informații despre recrutarea recentă a unor cetățeni indieni în armata rusă și a solicitat Moscovei să pună
19:50
Gogonele crocante, acrișoare și perfecte pentru iarnă: rețeta corectă, pas cu pas, și secretul cantității de oțet # Unica.md
Septembrie e luna ideală pentru gogonele: nopțile mai reci opresc coacerea, iar piețele sunt pline de roșii verzi, fragede și ferme. Ca să le pui la murat corect, ai două
19:40
Un bărbat care și-a pierdut Rolexul de 50.000 de euro a găsit ceasul la „Obiecte Pierdute”, unde-l dusese un necunoscut # Unica.md
Un bărbat care și-a pierdut ceasul Rolex, evaluat la aproximativ 50.000 de euro, l-a recuperat după câteva zile de la serviciul „Obiecte Pierdute" al poliției municipale din Salon-de-Provence (departamentul Bouches-du-Rhône),
19:30
Ministerul Educației Naționale, Învățământului Superior și Cercetării din Franța a demarat un program pilot prin care limba română va putea fi studiată ca limbă străină obligatorie (LV2) în sistemul public
