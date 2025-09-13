Ucraina lovește un gigant petrolier din Rusia: atac cu drone asupra complexului Başneft din Ufa
Ziarul National, 14 septembrie 2025 01:00
O dronă ucraineană s-a prăbușit sâmbătă în unul dintre cele mai mari complexe de rafinare a petrolului din Rusia, provocând un incendiu, a declarat...
Rubio denunță intruziunea dronelor rusești în Polonia: posibila escaladare a conflictului în regiune # Ziarul National
Secretarul de stat american Marco Rubio a afirmat sâmbătă că violarea fără precedent a spațiului aerian polonez de către dronele rusești este „inac...
Rusia și Belarus simulează atacuri cu rachete Kinjal asupra NATO în cadrul exercițiilor Zapad 2025: Tensiuni crescânde pe flancul estic european # Ziarul National
Avioanele de vânătoare rusești MiG-31, echipate cu rachete balistice hipersonice Kinjal, au realizat un zbor de patru ore deasupra apelor internați...
România mobilizează avioanele F-16 pentru a apăra frontiera aeriană în urma incidentelor cu drone rusești # Ziarul National
Ministerul Apărării Naţionale a raportat că sâmbătă, la ora 18.05, două aeronave de luptă F-16 de la Baza 86 Aeriană Feteşti au pornit pentru a mon...
Pentru ziua de duminică, 14 septembrie 2025, Republica Moldova va experimenta o scădere a temperaturilor în majoritatea regiunilor, cu o diferență ...
Polonia își consolidează apărarea aeriană și suspendă zborurile pe aeroportul din Lublin din precauție față de posibilele amenințări cu drone # Ziarul National
Avioane poloneze și ale aliaților au fost mobilizate sâmbătă pentru a proteja spațiul aerian polonez, având în vedere amenințările cu atacuri cu dr...
Cel puțin 25 de persoane au fost rănite, dintre care trei grav, în urma unei explozii de gaz petrecute sâmbătă într-un local din Madrid, conform au...
ULTIMA ORĂ // ,,Proeuropeanul" Ion Ceban, REVOLTAT că Rusia este pusă într-o lumină proastă de PAS și că cetățenii sunt avertizați în legătură cu planurile Rusiei de a pune din nou stăpânire pe R. Moldova: „Multă ură, minciună... Voi aveți mamă?" # Ziarul National
Candidat la funcția de deputat din partea blocului „Alternativa”, Ion Ceban, este revoltat de faptul că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a...
ULTIMA ORĂ // A apărut analiza de sânge care poate detecta 50 de tipuri de cancer în stadiu incipient. Cum funcționează # Ziarul National
Compania americană Exact Sciences a lansat oficial testul de sânge Cancerguard, un instrument inovator de screening care promite să detecteze di...
Putin simplifică procesul de relocare: cetățenii din Moldova și alte trei țări se pot stabili în Rusia fără test de limbă rusă # Ziarul National
Președintele rus, Vladimir Putin, a emis un decret ce aduce modificări programului de relocare în Federația Rusă. Acest document permite cetățenilo...
România livrează 23 de pachete de echipamente militare Ucrainei: detalii clasificate pentru securitatea națională # Ziarul National
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat că România a trimis 23 de pachete de echipamente militare Ucrainei, acestea fiind decise împreună cu...
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, ia parte sâmbătă la o întâlnire cu moldovenii din diasporă care sunt activ implicați în viața comunită...
Maia Sandu în dialog cu diaspora moldovenească la Potsdam, Germania: Împărtășind experiențe și idei pentru viitorul Republicii Moldova # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se va reuni astăzi, 13 septembrie 2025, cu moldovenii din diasporă care sunt activ implicați în viața co...
Dorin Recean: Guvernul prioritizează salarizarea medicilor și modernizarea spitalelor în Moldova # Ziarul National
Prim-ministrul Dorin Recean a participat la deschiderea Congresului aniversar al Societății de Anesteziologie și Reanimatologie, marcând 50 de ani ...
Maia Sandu: Italia - o relație prețioasă clădită pe eforturi comune și solidaritate reciprocă # Ziarul National
Maia Sandu și-a încheiat vizita oficială în Italia și Vatican, unde a avut discuții cu oficiali de rang înalt, inclusiv cu Sanctitatea Sa Papa Leon...
Peste 130.000 de soldați ruși, confirmați morți în Ucraina în urma unei investigații independente # Ziarul National
Publicația independentă rusă Mediazona, împreună cu serviciul rus al BBC, a confirmat identitatea a 130.150 de militari ruși uciși în Ucraina. Acea...
Alarmă pe litoralul bulgăresc: o dronă misterioasă găsită pe plaja din Burgas stârnește curiozitate și investigații aprofundate # Ziarul National
O dronă adusă de valuri a fost descoperită vineri dimineaţa pe plaja nordică din Burgas, în zona Solniţke. Armata a fost mobilizată să o transporte...
SUA își reafirmă angajamentul de apărare a teritoriului NATO în fața provocărilor Rusiei # Ziarul National
Statele Unite au anunțat vineri în cadrul Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite că sunt pregătite să apere „fiecare centimetru din teritori...
Zelenski cere finalizarea rapidă a garanțiilor de securitate pentru Ucraina în contextul escaladării amenințărilor rusești # Ziarul National
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat vineri că numeroase detalii legate de garanțiile de securitate pentru Ucraina au fost deja așternute pe h...
ONU susține cu forță soluția celor două state în conflictul israelo-palestinian, condamnând atacurile Hamas # Ziarul National
Adunarea Generală a Națiunilor Unite a votat vineri, cu o majoritate semnificativă, în favoarea unei declarații care prezintă „măsuri concrete, cu ...
NATO întărește flancul estic al Europei după incidentul cu drone din Polonia: Detalii despre operațiunea „Eastern Sentry” și participanții săi # Ziarul National
NATO a dezvăluit vineri planuri pentru a întări apărarea pe flancul estic al Europei, la două zile după ce Polonia a interceptat drone care au încă...
NATO demarează Operațiunea Eastern Sentry ca răspuns la incursiunile aeriene nesigure pe flancul estic # Ziarul National
Operația NATO Eastern Sentry, anunțată de secretarul general al NATO și de comandantul forțelor aliate din Europa (SACEUR), având un caracter stric...
Vlad Plahotniuc se întoarce în Republica Moldova: Extrădarea fostului lider democrat, finalizată de autoritățile elene # Ziarul National
Autoritățile elene au confirmat decizia de a-l extrăda pe Vlad Plahotniuc în Republica Moldova. Astăzi, 12 septembrie, Ministerul Justiției din Chi...
Mâine, vremea în Republica Moldova va trece printr-o transformare notabilă. Temperaturi ridicate vor domina ziua, cu maxime care sărind peste 24°C ...
NATO întărește apărarea pe flancul estic cu operațiunea Eastern Sentry după incidentele cu drone rusești # Ziarul National
Operația NATO Eastern Sentry, anunțată de secretarul general al NATO împreună cu comandantul forțelor aliate din Europa (SACEUR), are un caracter s...
„Donald Trump își pierde răbdarea cu Putin și menționează posibile sancțiuni asupra Rusiei” # Ziarul National
Donald Trump a declarat vineri că nivelul său de răbdare față de președintele rus Vladimir Putin „se epuizează rapid”. A menționat posibilitatea ap...
Elevii de la Gimnaziul nr. 53 din Chișinău au învățat lecția diversității și a respectului interetnic # Ziarul National
Elevii clasei a IX-a de la Gimnaziul nr. 53 din Chișinău au participat la o discuție captivantă despre diversitatea etnică, toleranța și respectul ...
Ministerul Educației pregătește tineretul pentru lansarea Programului de Granturi 2026: Noi priorități și oportunități de finanțare # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării (MEC), împreună cu Agenția Națională pentru Tineret, a organizat o sesiune de consultare publică cu organizațiil...
PAS, partidul care garantează pacea și prosperitatea în Republica Moldova, conform unui sondaj IRI # Ziarul National
Majoritatea cetățenilor din Republica Moldova își doresc pace, iar Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) este perceput ca formațiunea politică ce ...
Maia Sandu, întâlnire de importanță majoră cu Papa Leon al XIV-lea la Sfântul Scaun # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întâlnire importantă cu Sanctitatea Sa Papa Leon al XIV-lea. În cadrul acestei audiențe,...
Maia Sandu, în vizită privată la Vatican cu familia, întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea și cardinalul Pietro Parolin # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primită în audiență de papa Leon al XIV-lea la Vatican, în ultima zi a vizitei sale de lucru în...
Veteranii protestează vehement împotriva declarațiilor lui Tkaciuk despre „Memorandumul Kozak” # Ziarul National
Mișcarea „Forța Veteranilor” a organizat, vineri, un protest în fața Ambasadei Federației Ruse la Chișinău și la sediul blocului „Alternativa”. Ace...
Ungaria și Slovacia, sfătuite să renunțe la dependența de energia din Rusia de către emisarul lui Trump # Ziarul National
Secretarul american al energiei, Chris Wright, a cerut țărilor din UE, care încă achiziționează combustibili fosili din Rusia, să renunțe la opuner...
ULTIMA ORĂ // Maia Sandu, împreună cu MAMA și sora în audiență la Papa Leon al XIV-lea: „Sanctitatea Sa m-a asigurat că Moldova este văzută, că Moldova este auzită” # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primită astăzi în audiență de către Sanctitatea Sa Papa Leon al XIV-lea. În cadrul în...
Kremlinul a anunțat vineri că negocierile de pace între Rusia și Ucraina se află „în pauză”, neavând stabilită încă o dată pentru următoarea rundă ...
România și UE, cei mai de încredere parteneri pentru moldoveni, Rusia considerată o amenințare majoră # Ziarul National
Rezultatele unui sondaj intern indică faptul că cetățenii Moldovei consideră România și Uniunea Europeană ca cei mai importanți și apropiați parten...
Groază în Chișinău: Doi bărbați judecați pentru omor și viol asupra celor fără adăpost # Ziarul National
Procurorii din Chișinău anunță trimiterea în judecată a doi bărbați pentru omorul și violul altor două persoane fără adăpost din Chișinău, care a a...
ULTIMA ORĂ // Ion Ceban, forțat să-l SCOATĂ de pe LISTĂ pe promotorul FEDERALIZĂRII R. Moldova, Mark Tkaciuk: „CEC să-l excludă din cursa electorală. # Ziarul National
Liderul Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, declarat indezirabil în România și spațiul Schengen, este îndemnat să-l scoată de pe lista ...
Vladimir Plahotniuc, pregătit de extrădare în Republica Moldova înainte de alegerile legislative din 28 septembrie # Ziarul National
Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, care a dominat ani de zile viața politică și economică din Republica Moldova, ar putea să revină în țară cu do...
SONDAJ IRI // Partidele PRORUSE, în opiziție și în viitorul Parlament. Partidul Acțiune și Solidaritate are șanse mari să obțină MAJORITATEA după alegerile din 28 septembrie # Ziarul National
Circa 40% dintre cetățenii R. Moldova ar vota pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare din 28 septembrie, potri...
Danemarca anunță achiziția istorică de sisteme de apărare aeriană în valoare de 9 miliarde de dolari, în fața amenințărilor rusești crescânde # Ziarul National
Danemarca plănuiește să cumpere sisteme de apărare aeriană europene în valoare de 58 de miliarde de coroane daneze (9,11 miliarde de dolari), marcâ...
Strategia energetică 2050: Transformarea sustenabilității și competitivității energetice în Republica Moldova, deschisă pentru consultări publice # Ziarul National
Ministerul Energiei a dezvăluit proiectul Strategiei energetice până în anul 2050 la un eveniment public, reunind principalii actori din sectorul p...
Noi modificări în subvențiile LEADER: reguli noi pentru start-up-uri și creșteri de finanțare din octombrie # Ziarul National
12 septembrie 2025, Chișinău - Modificările Regulamentului cu privire la acordarea subvențiilor în avans pentru dezvoltarea locală, ca parte din im...
Maia Sandu, cel mai de încredere politician din Moldova conform sondajului IRI secret obținut de Deschide.MD # Ziarul National
Președintele Maia Sandu este politicianul care se bucură de cel mai mare nivel de încredere din partea cetățenilor. Aceste date sunt incluse într-u...
Profesorii din nordul țării învață să folosească resurse digitale pentru predarea Holocaustului # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Misiunea OSCE în Moldova și Centrul Internațional de Training și Dezvoltare Profesională, a ți...
Polonia respinge afirmațiile lui Trump despre erorile dronelor: "A fost un atac deliberat al Rusiei" # Ziarul National
Prim-ministrul polonez, Donald Tusk, împreună cu alți oficiali de la Varșovia, au dat asigurări că incursiunile recente ale dronelor în spațiul aer...
Ghid de meniu variat pentru elevii din Moldova: echilibru nutrițional în școli pe parcursul a zece zile # Ziarul National
Instituțiile de învățământ general din Republica Moldova asigură hrănirea elevilor prin intermediul unor meniuri-model care sunt gândite pentru o p...
Politicianul belarus Mikola Statkevici refuză să plece din Belarus, rămânând în zona neutră la granița cu Lituania # Ziarul National
Un bărbat, considerat a fi politicianul belarus de opoziție Mikola Statkevici, a refuzat să intre joi în Lituania, deși fusese grațiat și eliberat ...
Ambasadorul Rusiei chemat la discuții în Franța după incidentul dronelor din Polonia: Mesaj ferm din partea NATO # Ziarul National
Ambasadorul Rusiei în Franța a fost convocat vineri dimineața la Quai d'Orsay, ca urmare a unei incursiuni atribuite Moscovei, care a implicat dron...
