Putin relaxează condițiile de relocare în Rusia pentru cetățenii din Moldova, Ucraina, Belarus și Kazahstan

13:30

Pensie minimă de 5000 de lei, iar în Constituție să fie expres stabilită indexarea pensiei la rata inflației. Aceste două inițiative au fost prezentate de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul întrevederilor cu cetățenii. El a explicat că astfel, pe viitor, pensionarii nu vor mai depinde de ”mofturile unor guvernări”. ”Pensia minimă să fie ... Renato Usatîi despre inițiativa Partidului Nostru în viitorul Parlament – Nicio pensie mai mică de 5000 de lei și indexarea lor la rata inflației – Avem soluții de unde să găsim bani pentru aceasta The post Renato Usatîi despre inițiativa Partidului Nostru în viitorul Parlament – Nicio pensie mai mică de 5000 de lei și indexarea lor la rata inflației – Avem soluții de unde să găsim bani pentru aceasta appeared first on Politik.