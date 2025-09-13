PeScurt // Polonia a ridicat aviația militară în stare de alertă din cauza amenințării unor atacuri cu drone în regiunile ucrainene de la graniță. Aeroportul din Lublin a fost închis temporar din cauza activităților militare, iar sistemele antiaeriene sunt pregătite pentru orice eventualitate.

