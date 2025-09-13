O boală mortală incurabilă se răspândește rapid în SUA. De ce gândacul care o transmite a fost numit „insecta care sărută”

15:20

Au apărut primele imagini cu lunetistul care l-a ucis pe Charlie Kirk, activistul conservator apropiat al lui Donald Trump. Anchetatorii s-au străduit să formeze o imagine clară asupra individului, despre care cred că ar avea până în 25 de ani, şi să pună cap la cap detaliile care ar putea duce la motivele din spatele asasinatului politic. Au fost găsite inclusiv arma crimei, dar şi mai multe cartuşe gravate care ar fi dat de gândit agenţilor FBI. Între timp, se fac pregătiri pentru înmormântare, iar Donald Trump a anunţat că activistul va primi post-mortem Medalia Prezidențială a Libertății, scrie observatornews.ro.