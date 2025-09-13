Irina Loghin, victima unei înșelătorii: Avocata artistei a făcut un anunț important, de teamă că i-ar putea fi afectată imaginea
UNIMEDIA, 13 septembrie 2025 17:10
Irina Loghin a ajuns victima unei înșelătorii! Avocata artistei a făcut declarații la Știrile Antena Stars despre ce s-a întâmplat, de teama că imaginea cântăreței ar putea fi afectată. Irina Loghin a fost foarte revoltată, scrie presa română.
• • •
Irina Loghin a ajuns victima unei înșelătorii! Avocata artistei a făcut declarații la Știrile Antena Stars despre ce s-a întâmplat, de teama că imaginea cântăreței ar putea fi afectată. Irina Loghin a fost foarte revoltată, scrie presa română.
13:40
Prințul Harry s-a decis: Ce vrea să facă înainte ca Regele Charles să moară. Prințul William nu pare implicat în planul fratelui său # UNIMEDIA
Prințul Harry traversează una dintre cele mai delicate perioade din viața sa publică și personală. După ani de tensiuni și rupturi cu familia regală, Ducele de Sussex pare hotărât să facă pași importanți pentru a repara relațiile cu tatăl său, Regele Charles al III-lea, scrie protv.ro.
13:20
(video) „Grosu s-a încordat”. Ion Ceban, după ce liderul PAS a declarat că gaz cu 10 lei nu va mai fi: Noi plătim scump din cauza lui și a celor ca el # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a venit cu o reacție după ce președintele Parlamentului a declarat că gaz cu 10 lei nu va mai fi. „Grosu s-a „încordat”, vorba lui, și a liniștit poporul că gaz cu 10 lei nu va mai fi. Sigur că nu va fi, cu PAS la putere”, a scris edilul.
12:50
Discuții intense la Kiev: Zelenski propune NATO „interceptarea comună” a țintelor rusești # UNIMEDIA
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat, vineri că multe dintre detaliile garanțiilor de securitate pentru Ucraina au fost deja radactate, adăugând că trupele stăine pe pământ ucrainean ar semnala sprijin politic pentru Kiev, scrie Reuters, citat de hotnews.ro.
12:50
„Unii dintre exponenții PAS au apelat de nenumărate ori la ajutorul lui Vlad Plahotniuc, iar alții au participat și la executarea deciziilor luate de fostul lider al Partidului Democrat". Despre acest lucru vorbește fondatorul PDMM, Vladimir Cebotari, care subliniază că acum mulți dintre ei „tresar noaptea doar de la gândul că Plahotniuc urmează să revină în Moldova".
12:20
Accident grav pe bd. Ștefan cel Mare: O femeie, lovită de un Volkswagen în timp ce traversa strada neregulamentar # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc aproape de miezul nopții pe bulevardul Ștefan cel Mare. Potrivit informațiilor, o femeie a fost lovită de un Volkswagen în timp ce traversa strada neregulamentar.
11:50
O dronă de proveniență necunoscută a fost găsită pe o plajă din Bulgaria. Autoritățile de la Sofia investighează cazul # UNIMEDIA
O dronă a fost descoperită eșuată pe plaja nordică din Burgas, în zona Solnitske, în dimineața zilei de 12 septembrie. Martorii au raportat că au văzut aparatul fără pilot într-o zonă nepăzită a coastei, ceea ce a determinat intervenția poliției, scrie digi24.ro.
Acum 8 ore
11:30
Președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, atrage atenția asupra situației critice în care se află economia țării și afirmă că alegerile parlamentare din 28 septembrie reprezintă un moment decisiv pentru viitorul Moldovei. Potrivit lui, este nevoie de soluții urgente pentru dezvoltarea economiei, de politici responsabile și de un parteneriat real între stat și antreprenori.
11:20
(video) „Băi, asta e o glumă?” Un tânăr din RM confundat cu Carla’s Dreams, la Vocea României, după ce a interpretat piesa „Acele” # UNIMEDIA
Ștefan Burlacu a uimit antrenorii de la Vocea României după ce a interpretat piesa „Acele” de Carla's Dreams. Acesta a fost confundat cu artistul, iar în momentul în care jurații au întors scaunele au rămas șocați de ceea ce au văzut. „Băi, nu pot să cred”, au reacționat antrenorii.
11:10
(video) „Băi, asta e o glumă?” Un tânăr din RM confundat cu Carla’s Dreams, la Românii au Talent, după ce a interpretat piesa „Acele” # UNIMEDIA
Ștefan Burlacu a uimit antrenorii de la Vocea României după ce a interpretat piesa „Acele" de Carla's Dreams. Acesta a fost confundat cu artistul, iar în momentul în care jurații au întors scaunele au rămas șocați de ceea ce au văzut. „Băi, nu pot să cred", au reacționat antrenorii.
10:50
Atenție, șoferi! Traficul rutier, suspendat în PMAN pentru două zile: Transportul public, redirecționat # UNIMEDIA
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 13.09.205, ora 01:10, până pe 14.09.2025, ora 19:00, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și str. A. Pușkin, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente. Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea evenimentului sportiv „Chișinău Marathon” 2025.
10:30
Pe 13 septembrie, istoria a fost marcată de sfințirea Mănăstirii Văcărești și de moartea pionierului aviației Aurel Vlaicu.
10:10
Un cutremur cu magnitudinea de 7,4 a avut loc sâmbătă în Pacific, în largul peninsulei ruse Kamchatka, și a declanșat o alertă de tsunami, potrivit serviciilor seismologice americane, transmite France Presse, citat de hotnews.ro.
09:50
(video) Bărbatul care a descoperit cadavrul lui Anatol Fedoruța, primele declarații ca martor: A plouat, dar rucsacul era ca nou. Din pădure ieșeau doi tineri, care le-au spus polițiștilor că s-au rătăcit # UNIMEDIA
Cazul morții lui Anatol Fedoruța din Cotiujenii Mici ridică tot mai multe semne de întrebare. La scurt timp după ce tatăl tânărului a ieșit public cu declarații, bărbatul care a găsit cadavrul strangulat a mărturisit mai multe detalii din acea zi. „Era un miros insuportabil, cadavrul era cu picioarele pe pământ, iar alături - un rucsac ca nou, chiar dacă afară plouase și o funie de 5 metri”, povestește martorul.
Acum 12 ore
09:30
Peștii primesc vești bune, iar Leii vor jongla cu probleme urgente: Vezi ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce o energie nouă în viața fiecărui semn zodiacal. În timp ce astrele se aliniază, fiecare nativ va simți impactul într-un mod unic, fie că este vorba de oportunități de creștere sau de provocări neașteptate. Arhetipurile astrologice se vor manifesta prin noi începuturi și revelații profunde. Horoscopul zilei ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigați aceste ape cosmice.
09:10
Astăzi, în Republica Moldova, vremea va fi variabilă, cu schimbări atmosferice pe parcursul zilei, conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
Acum 24 ore
21:10
(video) „E tragic. Unii ajung să cerșească”. Persoanele cu dizabilități din Moldova, într-o situație grea, din cauza pensiilor mizere. Raicu: 1000 de lei se duc doar pe căldură # UNIMEDIA
Situația în care se află persoanele cu dizabilități din Republica Moldova este la limita imaginației. Pensia oferită de stat începe de la 1300 de lei, iar pentru gradul sever, cu tot cu alocația de întreținător, nici nu ajunge la 5 mii de lei. Asta în timp ce salariul minim pe economie este de 5500 de lei. Candidatul ALDE la parlamentare, activistul Radu Raicu a spus, la UNInterviu pentru UNIMEDIA că, deși în ultimii ani situația s-a mai îmbunătățit, starea de lucruri rămâne a fi extrem de dificilă, mai ales în perioada rece a anului.
20:50
Kremlinul a transmis vineri că negocierile de pace dintre Rusia şi Ucraina pentru a pune capăt conflictului sunt „în pauză”, nefiind stabilită nicio dată pentru următoarea rundă de discuţii, relatează AFP, citat de news.ro.
20:20
(video) „Băi, Ilie, tu ești prost?”: Primarul de Sadîc, filmat în timp ce se certa cu o femeie și se lovesc reciproc: Ce dai în mine, debilule! # UNIMEDIA
Caz revoltător în comuna Sadîc, raionul Cantemir. Primarul localității, Ilie Porumbescu, s-a luat la harță cu o femeie, ajungând să se lovească reciproc. Incidentul era filmat de o altă persoană și a fost publicat pe rețelele de socializare. „Băi, Ilie, ești prost, de ce pălești în femeie?!”, i-a spus bărbatul care filma. „Ea dă în mine”, i-a răspuns edilul.
20:10
Și-a făcut „plinul” cu țigări din Moldova: O tânără de 27 de ani amendată dur de vameșii români # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Răducăneni au sancționat contravențional o tânără de 27 de ani, după ce au descoperit în bagajul acesteia țigarete cu timbru de acciză Republica Moldova. Valoarea totală a produselor accizabile era de aproximativ 300 de Euro, care au fost reținute în vederea confiscării.
20:00
Ultima oră! Interpol a remis Moldovei decizia de extrădare a lui Plahotniuc. MJ: Procesul a fost finalizat # UNIMEDIA
Ministerul Justiției anunță că a recepționat astăzi, 12 septembrie, prin intermediul Biroul Național Central Chișinău Interpol, decizia de extrădare emisă de autoritățile elene în urma cererilor formulate de Ministerul Justiției și Procuratura Generală privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc.
19:50
Ultima oră! Interpol a emis Moldovei decizia de extrădare a lui Plahotniuc. MJ: Procesul a fost finalizat # UNIMEDIA
Ministerul Justiției anunță că a recepționat astăzi, 12 septembrie, prin intermediul Biroul Național Central Chișinău Interpol, decizia de extrădare emisă de autoritățile elene în urma cererilor formulate de Ministerul Justiției și Procuratura Generală privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc.
19:40
Capodopera lui Tennessee Williams, distinsă cu Premiul Pulitzer, revine pe scena Teatrului Eugen Ionesco: Pisica pe acoperișul fierbinte # UNIMEDIA
Capodopera lui Tennessee Williams, distinsă cu Premiul Pulitzer, revine pe scenă într-o montare semnată de Sergiu Chiriac, prezentată în cadrul Festivalului Reuniunea Teatrelor Naționale Românești. Sâmbătă, 13 septembrie, ora 17:00, vă invităm la spectacolul „Pisica pe acoperișul fierbinte”.
19:20
(stop cadru) De la 1 la 10 cât sunt de mincinoși sunt politicienii? Igor Dodon: 9, dar nu toți # UNIMEDIA
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a fost rugat, într-o intervenție pe TikTok cu Grigore Manole, să evalueze cât de mult mint politicienii. „9 din 10”, a răspuns ex-președintele, precizând însă că „nu toți”.
18:50
Procurorul Andrei Balan, care a refuzat să îl investigheze pe Stoianoglo, nu a promovat evaluarea externă # UNIMEDIA
Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat că procurorul Andrei Balan din cadrul Procuraturii Anticorupție nu a promovat evaluarea externă a integrității.
18:40
Incident la frontiera Galați: Un moldovean, cu drept de a conduce doar mașini mici, a fost prins de vameși și cu remorcă # UNIMEDIA
Un bărbat de 23 de ani, cu dublă cetățenie româno–moldovenească, a fost depistat de polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere Galați–Rutier conducând un ansamblu rutier, deși nu deținea permis corespunzător pentru această categorie de vehicule.
18:20
Partidul Politic „NOI - Noua Opţiune Istorică” consideră că politica externă a Republicii Moldova trebuie să poarte „un caracter pragmatic” # UNIMEDIA
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” a prezentat astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă, viziunea sa privind politica externă a Republicii Moldova.
18:10
Noi numiri în justiție: Un fost adjunct al Veronicăi Dragalin, desemnat de CSP nou membru în Consiliul INJ. Despre cine este vorba # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) l-a desemnat pe Mihai Ivanov membru în componența Consiliului Institutului Național al Justiției, pentru un mandat de 4 ani.
17:50
Curtea de Apel Cahul a respins cererea procurorilor privind arestarea membrilor Partidului Republican „Inima Moldovei” # UNIMEDIA
Curtea de Apel Cahul a respins cererea procurorilor privind arestarea membrilor Partidului Republican "Inima Moldovei".
Ieri
17:40
Doliu în sportul moldovenesc: Antrenorul și profesorul Radu Malcic a decedat. Era șoferul Daciei din teribilul accident de la Orhei # UNIMEDIA
Doliu în sportul moldovenesc. Federația de Judo a Republicii Moldova a anunțat trecerea în eternitate a antrenorului și profesorului Radu Malcic, cel care și-a dedicat viața formării tinerelor generații în cadrul Școlii Sportive Specializate de Judo „Oleg Crețu” și al clubului Antei Moldova. „Am pierdut un membru al familiei Judo. Drum lin spre stele, Maestre!”, au transmis colegii din Federație, exprimând sincere condoleanțe familiei și apropiaților.
17:30
„Не забудьте вступить в общий чат”. CNA și procurori Anticorupție, cu percheziții la Călărași, într-un dosar de crupere electorală # UNIMEDIA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), desfășoară acțiuni procesuale în raionul Călărași, într-o cauză penală ce vizează fapte de corupere a alegătorilor. Potrivit probatoriului administrat până în prezent, mai mulți reprezentanți afiliați unor formațiuni politice, responsabili de activitatea electorală în localități din raion, sunt bănuiți că ar fi implicați în recrutarea alegătorilor, oferindu-le bani, bunuri, servicii sau alte foloase în schimbul susținerii unei anumite formațiuni politice și exercitării votului într-un anumit mod, se arată într-un comunicat.
17:20
(video) Ședința CSP: Un procuror, trimis la reevaluare, după ce Consiliul a respins raportul Comisiei # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) s-a întrunit în ședință astăzi, 12 septembrie. Pe ordinea de zi au figurat 8 subiecte, printre care și desemnarea unui membru în componența Consiliului Institutului Național al Justiției și o cntestație înaintată de către Procurorul General.
17:10
Doliu în sportul moldovenesc. Antrenorul și profesorul Radu Malcic a decedat: „Am pierdut un membru al familiei Judo!” # UNIMEDIA
Doliu în sportul moldovenesc. Federația de Judo a Republicii Moldova a anunțat trecerea în eternitate a antrenorului și profesorului Radu Malcic, cel care și-a dedicat viața formării tinerelor generații în cadrul Școlii Sportive Specializate de Judo „Oleg Crețu" și al clubului Antei Moldova. „Am pierdut un membru al familiei Judo. Drum lin spre stele, Maestre!", au transmis colegii din Federație, exprimând sincere condoleanțe familiei și apropiaților.
16:50
Anunț de la vârful NATO după incursiunea dronelor rusești în Polonia. „Sperăm că vor fi măsuri pentru apărărarea antiaeriană” # UNIMEDIA
Conținutul anunțului programat pentru vineri seară nu este deocamdată cunoscut, dar oficialii NATO s-au declarat îngrijorați, potrivit Politico, de lipsa de pregătire adecvată a Alianței în materie de apărare antiaeriană, în special împotriva dronelor, scrie hotnews.ro.
16:40
(video) A sărit și gardul: Un BMW şi o Mazda s-au lovit în PMAN, iar una dintre maşini a ricoșat # UNIMEDIA
Trafic perturbat în centrul Chișinăului: un BMW și o Mazda s-au ciocnit la intersecția străzii Bănulescu Bodoni cu bd. Ștefan cel Mare. Din fericire, nicio persoană nu a avut de suferit.
16:20
Principalul suspect în cazul asasinării lui Charlie Kirk ar fi fost convins de tată să se predea # UNIMEDIA
Principalul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi fost convins să se predea chiar de tatăl său, a anunţat preşedintele Donald Trump în timpul interviului pentru Fox News, citat de observatornews.ro.
15:50
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu Papa Leon al XIV-lea, la Vatican. Despre aceasta a anunțat șefa statului pe rețele, unde a lăsat și un mesaj.
15:30
(live) CSP, în ședință: Un procuror, trimis la reevaluare, după ce Consiliul a respins raportul Comisiei. Despre cine este vorba # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește în ședință astăzi, 12 septembrie. Pe ordinea de zi figurează 8 subiecte, printre care și desemnarea unui membru în componența Consiliului Institutului Național al Justiției și o cntestație înaintată de către Procurorul General.
15:20
Ce mesaje ar fi fost inscripţionate pe gloanţele folosite de asasinul lui Kirk. Președintele SUA: „E un adevărat animal. Să sperăm că-l vor prinde” # UNIMEDIA
Au apărut primele imagini cu lunetistul care l-a ucis pe Charlie Kirk, activistul conservator apropiat al lui Donald Trump. Anchetatorii s-au străduit să formeze o imagine clară asupra individului, despre care cred că ar avea până în 25 de ani, şi să pună cap la cap detaliile care ar putea duce la motivele din spatele asasinatului politic. Au fost găsite inclusiv arma crimei, dar şi mai multe cartuşe gravate care ar fi dat de gândit agenţilor FBI. Între timp, se fac pregătiri pentru înmormântare, iar Donald Trump a anunţat că activistul va primi post-mortem Medalia Prezidențială a Libertății, scrie observatornews.ro.
