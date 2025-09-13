Reprezentanții diasporei din mai multe state, în dialog cu Maia Sandu la Potsdam
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, participă sâmbătă la o întâlnire cu moldoveni din diasporă implicați activ în viața comunității. Evenimentul are loc la Potsdam, în Germania, și reunește reprezentanți ai diasporei din mai multe state, transmite IPN. Potrivit unui comunicat de presă al Președinției, reuniunea își propune să creeze un spațiu în care moldovenii plecați
Dorin Recean: Sprijinul pentru personalul medical și modernizarea spitalelor sunt priorități ale Guvernului # SafeNews
Prim-ministrul Dorin Recean a participat la deschiderea Congresului aniversar al Societății de Anesteziologie și Reanimatologie, care marchează 50 de ani de la înființare. Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, evenimentul reunește, în aceste zile, peste 400 de participanți și peste 60 de vorbitori internaționali din România, Franța, Marea Britanie, Germania, Turcia, Israel și Ucraina.
Președintele Partidului „Respect Moldova", Marian Lupu, declară că, împreună cu echipa formațiunii, merg în alegerile parlamentare din 28 septembrie pentru a aduce ordine și profesionalism în instituțiile statului, pentru a stimula creșterea economică, a crea locuri de muncă și a garanta fiecărui cetățean un trai decent. „Am decis să revin în politică deoarece am văzut tot
VIDEO // Victoria Furtună: Întâlnirea noastră cu cetățenii a fost obstrucționată de forțele de ordine # SafeNews
Partidul Moldova Mare, condus de Victoria Furtună, afirmă că o întâlnire cu cetățenii organizată în orașul Sîngerei a fost împiedicată de forțele de ordine, iar autoritățile locale ar fi participat la acțiuni de intimidare. Anunțul a fost făcut public într-o postare a liderului formațiunii pe rețelele sociale. Potrivit unui videoclip publicat de Victoria Furtună, poliția
VIDEO // Maia Sandu: Am obținut încrederea și prietenia Italiei datorită eforturilor noastre comune. Să avem grijă să păstrăm ceea ce am obținut # SafeNews
Maia Sandu și-a încheiat vizita oficială în Italia și Vatican, unde a avut întrevederi cu oficiali de rang înalt, inclusiv cu Sanctitatea Sa Papa Leon al XIV-lea. Într-un mesaj video publicat pe rețele sociale, șeful statului a amintit că în anii 2000' mulți cetățeni ai R. Moldova au fost nevoiți să emigreze, iar Italia a
Peste 130 000 de soldaţi ruşi ucişi în Ucraina, identificaţi în urma unei anchete de presă # SafeNews
Publicaţia independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identitatea a 130.150 de militari ruşi ucişi în Ucraina. Ultimul raport acoperă perioada 24 februarie 2022 – 11 septembrie 2025. De la ultima actualizare, au fost confirmaţi încă 4.469 de soldaţi ruşi ucişi, scrie News.ro. Ancheta menţionează că numărul real al victimelor este
Un cutremur cu magnitudinea de 7,4 a lovit sâmbătă, 13 septembrie 2025, în apropierea coastei de est a regiunii Kamceatka din Rusia, însă nu există risc de tsunami, informează Reuters. Institutul de Studii Geologice al Statelor Unite a estimat cutremurul la magnitudinea de 7,4, cu o adâncime de 39,5 km. Centrul German de Cercetare pentru
Parlamentul European face presiuni pentru modificarea acordului comercial încheiat la finele lunii iulie de UE și SUA. Acest lucru riscă să creeze noi tensiuni, tocmai în momentul în care Bruxelles-ul încearcă să stabilizeze relațiile tensionate cu președintele Donald Trump, transmite Agerpres cu referire la Bloomberg. Potrivit unor surse din apropierea acestui dosar, eurodeputații fac presiuni pentru introducerea
Administrația Trump a anunțat că va lua măsuri împotriva străinilor care, pe rețelele sociale, justifică sau ironizează moartea lui Charlie Kirk. Măsura ridică semne de întrebare privind libertatea de exprimare, mai ales în contextul în care autoritățile americane au înăsprit deja verificările pentru vizele studenților internaționali și pentru cei care participă la manifestaţii pro-palestiniene. Autoritățile
În China au fost finalizate testele noii construcții record — podul peste canionul Huadjiang. Înălțimea acestuia este de 625 de metri, iar lungimea aproape trei kilometri. Acesta este de două ori mai înalt decât Turnul Eiffel. Potrivit presei chineze, deschiderea este programată pentru luna septembrie, scrie point.md. Pentru a demonstra rezistența construcției, inginerii au adus pe
VIDEO // O dronă MQ-9 „Reaper” a încercat să doboare în premieră un obiect zburător neidentificat # SafeNews
O recentă audiere în Congresul Statelor Unite a dus la publicarea unei înregistrări video cu o rachetă Hellfire lansată de o dronă MQ-9 „Reaper" care „a ricoșat" dintr-un obiect zburător neidentificat, ceea ce i-a lăsat perplecși pe observatori, inclusiv pe legiuitorii americani, relatează Gizmodo. „O audiere în Camera Reprezentanților privind fenomenele aeriene neidentificate (UAP) i-a lăsat
Mai multe colegii și universități afro-americane din SUA – în stare de alertă după amenințări teroriste # SafeNews
Mai multe colegii și universități afro-americane din Statele Unite (HBCUs – Historically Black Colleges and Universities) au fost plasate în stare de alertă joi, după ce au primit amenințări considerate cu potențial terorist. Cursurile și activitățile academice au fost suspendate temporar, iar mii de studenți au fost nevoiți să se adăpostească în cămine sau să
Victorie pentru protestatarii din Nepal. Noul guvern va fi condus de un premier pe care îl agreează # SafeNews
Nepal a pus capăt, vineri, mai multor zile de incertitudine politică după protestele care au forţat demisia fostului prim-ministru K.P. Sharma Oli, odată cu numirea fostei preşedinte a Curţii Supreme, Sushila Karki, ca şef al guvernului interimar, prima femeie care ocupă această funcţie în istoria ţării, informează EFE, preluată de Agerpres. Karki urma să depună
Prim-ministrul Dorin Recean anunță progrese majore în domeniul energetic și obiective ambițioase pentru viitor. Șeful Executivului afirmă că Republica Moldova a obținut independența energetică, iar până în 2050 își propune ca peste 80% din energia electrică să fie produsă local, din surse regenerabile. Printre realizările obținute în ultimii ani, premierul a menționat punerea în funcțiune
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că „cel mai probabil" autoritățile au reținut suspectul în cazul asasinării comentatorului conservator Charlie Kirk. „Cred că, cel mai probabil, l-am reținut", a declarat șeful Casei Albe în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune Fox. Trump a adăugat că la prinderea presupusului ucigaș a contribuit o persoană „foarte
Pe Elbrus a avut loc un accident la telescaun. Două persoane au murit, a declarat șeful Kabardino-Balkaria, Kazbek Kokov.Un accident a avut loc pe telescaunul cu un singur loc operat de LLC „MKD Elbrus", transmite kommersant.ru. „Preliminar, cauza accidentului este desprinderea cablului de pe unul dintre rolele de susținere", a declarat Kokov. La locul incidentului lucrează
Poliția a oferit detalii despre bătaia de la Sadîc. Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General al Poliției (IGP), Diana Fetco, a declarat pentru Realitatea că Poliția a fost solicitată pentru aplanarea unui conflict în localitatea Sadîc din raionul Cantemir. "Precizăm ca apelurile au parvenit de la ambele părți implicate în conflict. Poliția a intervenit și
Danemarca va cumpăra sisteme de apărare aeriană în valoare de 9 miliarde de dolari, pe fondul tensiunilor în creştere cu Rusia # SafeNews
Danemarca intenţionează să achiziţioneze sisteme de apărare aeriană fabricate în Europa în valoare de 58 de miliarde de coroane daneze (9,11 miliarde de dolari), cea mai mare achiziţie de armament din istoria ţării, a anunţat vineri ministrul Apărării, invocând situaţia dificilă din punct de vedere al securităţii, relatează Reuters. În februarie, prim-ministrul danez Mette Frederiksen
Operaţia NATO Eastern Sentry, anunţată de secretarul general al NATO şi de comandantul forţelor aliate din Europa (SACEUR), cu caracter strict defensiv, reprezintă un răspuns ferm şi rapid la incidentele în care drone ale Federaţiei Ruse au încălcat spaţiul aliat, precum cazul recent din Polonia, situaţiile din România – unde fragmente de drone au fost
Procurorii obțin arest preventiv pentru 30 de zile pentru un viceprimar din Comrat. Alte patru persoane rămân în arest la domiciliu, după decizia instanței # SafeNews
Procurorii din Cahul anunță noi evoluții în cazul celor doi viceprimari din Comrat, o candidată la funcția de deputat și doi activiști politici, reținuți recent în urma unor anchete privind presupuse fapte de corupție și finanțare ilegală a unui partid politic. Unul dintre viceprimarii municipiului Comrat a fost plasat în arest preventiv în penitenciar pentru
Rusia ameninţă Danemarca: „Politica ostilă a Copenhagăi implică riscurile unei escaladări suplimentare” # SafeNews
Rusia va lua măsuri cu caracter militar ca răspuns la decizia Danemarcei de a găzdui producţia de combustibil pentru rachetele ucrainene, a avertizat vineri purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. „Partea rusă va continua să apere cu fermitate şi hotărâre interesele sale legitime pentru a atenua ameninţările la adresa securităţii naţionale
Un avion Boeing 737 a aterizat de urgență în Japonia după ce la bord a fost semnalat un incendiu # SafeNews
Compania aeriană americană United Airlines a anunțat vineri că două persoane au suferit răni ușoare după ce un zbor cu destinația ce a decolat de la Tokyo cu destinața Cebu, în Filipine, a efectuat o aterizare de urgență din cauza unor suspiciuni privind un posibil incendiu în cala aeronavei, transmite Reuters. Zborul 32 al companiei United,
Explozie în localitatea Tîrnauca: Doi oameni, răniți grav după ce a sărit în aer un aparat de țuică # SafeNews
O explozie puternică produsă într-o locuință din Tîrnauca, din Stînga Nistrului, a trimis două persoane la spital în stare gravă. Incidentul a avut loc vineri după-amiază, în timpul folosirii unui aparat defect de țuică. Proprietara casei, o femeie de 63 de ani, împreună cu un bărbat de 64 de ani, au pus aparatul defect pe
28 de spitalele din Moldova, echipate cu sisteme moderne de sterilizare: investiție de 60 milioane de lei # SafeNews
Sistemul medical din Republica Moldova face un pas important spre modernizare: 28 de spitale din întreaga țară au fost dotate cu echipamente moderne de sterilizare, esențiale pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale și creșterea siguranței pacienților. Noile tehnologii au fost prezentate oficial în cadrul unui eveniment organizat la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, unul dintre beneficiarii
Moartea „Regelui Giorgio" lasă în urmă nu doar o moștenire creativă, ci și un plan detaliat care ar putea schimba radical viitorul brandului Armani. Documentul, consultat de Reuters, conține instrucțiuni precise pentru moștenitori, care vor fi obligați să facă pași pe care Armani însuși i-a evitat toată viața. Giorgio Armani, legendarul designer italian care a
Trump spune că își pierde răbdarea în privința lui Putin, după ce Rusia a anunțat că negocierile privind Ucraina sunt „în pauză” # SafeNews
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că își pierde răbdarea în privința lui Vladimir Putin, după ce Moscova a anunțat că negocierile de pace cu Ucraina sunt în pauză. Kremlinul a declarat că este în continuare deschis la negocieri cu Kievul, dar a acuzat țările europene că împiedică procesul, relatează TVPWorld. În cadrul unui interviu
Un accident rutier s-a produs astăzi în jurul prânzului la intersecția străzii Bănulescu-Bodoni cu bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, chiar în apropiere de Piața Marii Adunări Naționale. În coliziune au fost implicate două automobile, un BMW și o Mazda. Din fericire, potrivit informaț
Un procuror din Procuratura Anticorupție riscă să nu promoveze evaluarea. Comisia a propus nepromovarea. Află motivul # SafeNews
Comisia de evaluare a procurorilor a propus nepromovarea procurorului Andrei Balan din cadrul Procuraturii Anticorupție, în urma procesului de evaluare desfășurat în conformitate cu Legea nr. 252/2023. Potrivit raportului oficial, Andrei Balan nu întrunește criteriile de integritate etică și financiară, fiind identificate dubii privind integritatea sa financiară. Aceste suspiciuni nu au fost clarificate nici prin […] Articolul Un procuror din Procuratura Anticorupție riscă să nu promoveze evaluarea. Comisia a propus nepromovarea. Află motivul apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // Veaceslav Burlac: Moldovenii trebuie să fie asigurați cu resurse energetice la prețuri corecte # SafeNews
Securitatea energetică este una dintre prioritățile Partidului „Respect Moldova”, iar oamenii trebuie să știe cât și pentru ce plătesc. Declarația a fost făcută de vicepreședintele formațiunii, Veaceslav Burlac, în cadrul dezbaterii electorale de la postul de televiziune N4. „În ultimii ani, actuala guvernare a făcut tot posibilul ca prețurile la energie și gaze să crească […] Articolul VIDEO // Veaceslav Burlac: Moldovenii trebuie să fie asigurați cu resurse energetice la prețuri corecte apare prima dată în SafeNews.
Doi bărbați, acuzați de omor și viol asupra unor persoane fără adăpost care locuiau într-un subsol din capitală # SafeNews
Procurorii din capitală anunță trimiterea în judecată a doi bărbați, originari din raioanele Edineț și Strășeni, acuzați de comiterea unui omor și a unui viol asupra altor două persoane fără loc permanent de trai, fapte petrecute în luna martie a acestui an. Cei doi învinuiți, în vârstă de 30 și 39 de ani, locuiau într-un […] Articolul Doi bărbați, acuzați de omor și viol asupra unor persoane fără adăpost care locuiau într-un subsol din capitală apare prima dată în SafeNews.
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 12 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // Donald Trump anunţă că asasinul lui Charlie Kirk a fost prins: „Sper să primească pedeapsa cu moartea” # SafeNews
Președintele american Donald Trump a declarat, vineri dimineața la Fox News, că autoritățile l-au găsit și arestat pe ucigașul lui Charlie Kirk. Liderul de la Casa Albă a afirmat: „cu un grad ridicat de certitudine, îl avem în custodie”, relatează BBC. Președintele SUA a declarat că „cineva foarte apropiat de el l-a dat pe mâna […] Articolul VIDEO // Donald Trump anunţă că asasinul lui Charlie Kirk a fost prins: „Sper să primească pedeapsa cu moartea” apare prima dată în SafeNews.
FOTO // Maia Sandu, în vizită oficială la Vatican. Ar fi fost însoțită de mama și sora sa # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat vineri, 12 septembrie, o vizită oficială la Vatican, unde a fost primită în audiență de Sanctitatea Sa Papa Leon al XIV-lea. Din imaginile publicate de serviciul de presă al Sfântului Scaun, șefa statului a fost însoțită, cel mai probabil, de mama și sora sa, precum și de consiliera […] Articolul FOTO // Maia Sandu, în vizită oficială la Vatican. Ar fi fost însoțită de mama și sora sa apare prima dată în SafeNews.
Prima declarație a femeii prinse cu 6 cuțite la intrarea în Parlament: Erau obiecte vechi, din perioada sovietică. Le aveam în portfard # SafeNews
Femeia din Republica Moldova, prinsă cu șase cuțite în geantă la intrarea în Parlament, a făcut primele declarații, la ieșirea de la audieri. Aceasta le-a declarat jurnaliștilor, în fața Secției 17 de Poliție din Capitală, că respectivele obiecte erau moștenire de familie, proveneau din perioada sovietică, iar ea pur și simplu le-a uitat în portfard […] Articolul Prima declarație a femeii prinse cu 6 cuțite la intrarea în Parlament: Erau obiecte vechi, din perioada sovietică. Le aveam în portfard apare prima dată în SafeNews.
La frontieră, o femeie „și-a uitat permisul de conducere acasă” și a încercat să mituiască polițiștii # SafeNews
Două cazuri de corupere a polițiștilor de frontieră au fost înregistrate în această săptămână în punctele de trecere a frontierei „Leușeni” și „Tudora”. În ambele situații, cetățeni ucraineni au încercat să ofere bani angajaților Poliției de Frontieră în schimbul ignorării unor nereguli constatate la trecerea graniței. Tentativele au fost respinse, iar persoanele implicate riscă pedepse […] Articolul La frontieră, o femeie „și-a uitat permisul de conducere acasă” și a încercat să mituiască polițiștii apare prima dată în SafeNews.
Prinţul Harry face o vizită surpriză în Ucraina, promiţând sprijin pentru mii de răniţi în război # SafeNews
Prinţul Harry se află într-o vizită neanunţată anterior la Kiev, la invitaţia guvernului ucrainean, declarând că doreşte să facă „tot posibilul” pentru a ajuta la recuperarea miilor de militari care au fost grav răniţi în războiul pe care îl Rusia l-a pornit împotriva ţării lor de mai bine de trei ani, relatează The Guardian. În […] Articolul Prinţul Harry face o vizită surpriză în Ucraina, promiţând sprijin pentru mii de răniţi în război apare prima dată în SafeNews.
FOTO // Un celebru brand elvețian a lansat ceasul care ironizează SUA, cu cifrele 3 și 9 inversate pe cadran # SafeNews
Producătorul elvețian de ceasuri Swatch a început să vândă o ediție specială de ceas cu cifrele trei și nouă inversate pe cadran, ca un joc de cuvinte vizual legat de taxele vamale de 39% impuse luna trecută de președintele Donald Trump asupra importurilor de produse elvețiene în Statele Unite, relatează Reuters. Taxele vamale americane, printre cele […] Articolul FOTO // Un celebru brand elvețian a lansat ceasul care ironizează SUA, cu cifrele 3 și 9 inversate pe cadran apare prima dată în SafeNews.
Campania electorală începe cu abateri: Promo-LEX semnalează 52 de cazuri de utilizare abuzivă a resurselor administrative și cheltuieli nedeclarate # SafeNews
Campania electorală pentru scrutinul din 28 septembrie este mai activă decât în 2021, dar și marcată de multiple nereguli, potrivit celui de-al treilea raport de observare publicat de Asociația Promo-LEX. În perioada 29 august – 10 septembrie, au fost documentate aproape 1.500 de activități electorale, însă în paralel au fost semnalate peste 3.200 de cazuri […] Articolul Campania electorală începe cu abateri: Promo-LEX semnalează 52 de cazuri de utilizare abuzivă a resurselor administrative și cheltuieli nedeclarate apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // Pentru prima dată, Ucraina a atacat cu drone portul rusesc Primorsk. Importanța strategică a acestui obiectiv. „Cât va mai dura asta?” # SafeNews
Un atac cu drone asupra portului Primorsk din nord-vestul Rusiei a provocat vineri incendierea unei nave şi a unei staţii de pompare, a declarat guvernatorul regional, acesta fiind primul atac cu drone raportat asupra unuia dintre cele mai mari terminale pentru exporturile de petrol şi combustibil din ţară, relatează Reuters, scrie News.ro De la începutul […] Articolul VIDEO // Pentru prima dată, Ucraina a atacat cu drone portul rusesc Primorsk. Importanța strategică a acestui obiectiv. „Cât va mai dura asta?” apare prima dată în SafeNews.
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a declarat într-o întâlnire electorală cu cetățenii că prețurile extrem de mici la resurse, cum ar fi gazul, țin de trecut și nu mai pot fi o promisiune realistă. „Nu o să mai fie gaz la 10 lei. Nu o să mai fie. Nu o să mai […] Articolul VIDEO // Igor Grosu: „Timpurile cu gaz la 10 lei au trecut” apare prima dată în SafeNews.
În dimineața zilei de vineri, în Parcul-pădure Rîșcani au fost descoperite mai multe acte de vandalism. O bancă a fost distrusă, mai multe coșuri de gunoi au fost deteriorate, iar din pavajul unei alei au fost smulse lespezi. Faptele au fost comise de persoane necunoscute, iar autoritățile au demarat verificări pentru identificarea acestora. Primăria mun. […] Articolul FOTO // Vandalism în Parcul-pădure Rîșcani: mobilier distrus și alei avariate apare prima dată în SafeNews.
Donald Trump crede că intrarea dronelor în Polonia ar putea fi o „eroare” a Rusiei. Reacția promptă a Poloniei: „Nu este vorba despre nicio eroare. Ne-am dori să fi fost” # SafeNews
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că intruziunea dronelor ruseşti pe teritoriul polonez ar fi putut fi rezultatul unei erori din partea Rusiei, dar şi-a exprimat nemulţumirea faţă de situaţie, relatează AFP, citată de Agerpres. Această declaraţie vine în contextul în care autorităţile poloneze şi aliaţii occidentali acuză Rusia că a vizat în mod […] Articolul Donald Trump crede că intrarea dronelor în Polonia ar putea fi o „eroare” a Rusiei. Reacția promptă a Poloniei: „Nu este vorba despre nicio eroare. Ne-am dori să fi fost” apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // Președinta Maia Sandu a sosit la Vatican, unde urmează să fie primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea # SafeNews
Anterior, pe 10 septembrie, președinta a avut discuții cu Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, și cu Președintele Senatului, Ignazio La Russa. În cadrul acestor întrevederi, Maia Sandu a declarat că „a simțit prietenia sinceră a Italiei și sprijinul ferm pentru Republica Moldova”. Articolul VIDEO // Președinta Maia Sandu a sosit la Vatican, unde urmează să fie primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea apare prima dată în SafeNews.
Fostul șef IGP, Iurie Podarilov, cu pensia rectificată. Trimis pe banca acuzaților în același dosar cu judecătorul Garri Bivol # SafeNews
Curtea de Apel a menținut fără schimbări decizia primei instanțe în litigiul fostului șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Iurie Podarilov, împotriva CNAS. În decembrie 2023, prima instanță a obligat CNAS să-i stabilească pensia ținând cont de vechimea în muncă de 25 de ani și 6 luni și să-i plătească indexări din decembrie 2019. […] Articolul Fostul șef IGP, Iurie Podarilov, cu pensia rectificată. Trimis pe banca acuzaților în același dosar cu judecătorul Garri Bivol apare prima dată în SafeNews.
Starea de sănătate a actorului Gheorghe Urschi s-a înrăutățit. Familia cere ajutorul ministrei Sănătății # SafeNews
Familia actorului Gheorghe Urschi solicită intervenția urgentă a ministrei Sănătății, Ala Nemerenco, pentru a permite transferul acestuia din Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău într-o altă unitate de terapie intensivă, invocând deteriorarea stării de sănătate a artistului. Apelul public a fost lansat pe Facebook, după ce actorul a suferit o intervenție chirurgicală pentru o ocluzie […] Articolul Starea de sănătate a actorului Gheorghe Urschi s-a înrăutățit. Familia cere ajutorul ministrei Sănătății apare prima dată în SafeNews.
„Un adevărat erou al poporului”. Cine este prizonierul politic eliberat la cererea lui Trump, dar care refuză să părăsească Belarusul # SafeNews
Un bărbat, despre care se crede că este politicianul belarus de opoziţie Mikola Statkevici, a refuzat să treacă joi în Lituania împreună cu alţi deţinuţi graţiaţi şi eliberaţi la cererea preşedintelui american Donald Trump, a declarat pentru Reuters un reprezentant al opoziţiei belaruse din exil. Bărbatul în vârstă a rămas singur în zona neutră de […] Articolul „Un adevărat erou al poporului”. Cine este prizonierul politic eliberat la cererea lui Trump, dar care refuză să părăsească Belarusul apare prima dată în SafeNews.
Germania cere înăsprirea regulilor de eliberare a vizelor Schengen pentru ruşi. Apel către Comisia Europeană # SafeNews
Germania cere reguli mai stricte de eliberare a vizelor Schengen pentru cetăţenii ruşi, ca parte a planului în curs al Uniunii Europene în vederea unui nou pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, potrivit unui document de poziţie obţinut de dpa şi despre care agenţia de presă germană a relatat vineri, anunță Agerpres. Documentul cere implementarea liniilor […] Articolul Germania cere înăsprirea regulilor de eliberare a vizelor Schengen pentru ruşi. Apel către Comisia Europeană apare prima dată în SafeNews.
CEC tipărește 864.300 de buletine pentru alegerile din 28 septembrie, destinate diasporei. Vezi repartizarea pe țări # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a demarat procesul de tipărire a buletinelor de vot care vor fi folosite în secțiile de votare deschise peste hotare, cu ocazia alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Pentru diaspora, vor fi imprimate 864 300 de buletine, distribuite în patru limbi: română (756 800 exemplare), rusă (105 500), ucraineană (1 500) […] Articolul CEC tipărește 864.300 de buletine pentru alegerile din 28 septembrie, destinate diasporei. Vezi repartizarea pe țări apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // Irina Vlah: Simţind că pierd puterea, au declanşat cel mai mare val de teroare împotriva cetăţenilor ce gândesc altfel decât PAS. „Inima Moldovei” e ținta principală # SafeNews
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că, înțelegând că pierde puterea, PAS a declanșat teroare împotriva cetățenilor cu alte opinii și a Partidului Republican „Inima Moldovei”, subliniind că „Inima Moldovei” a devenit ținta principală pentru PAS, iar cu cât se apropie alegerile, cu atât abuzurile devin mai dure, scrie telegraph.md În cadrul unui briefing, politiciana […] Articolul VIDEO // Irina Vlah: Simţind că pierd puterea, au declanşat cel mai mare val de teroare împotriva cetăţenilor ce gândesc altfel decât PAS. „Inima Moldovei” e ținta principală apare prima dată în SafeNews.
Maia Sandu invită cetățenii la „Festivalul Pădurilor”: Este o ocazie să ne întâlnim, să învățăm și să ne bucurăm de frumusețea naturii # SafeNews
Președintele Maia Sandu, a adresat vineri, 12 septembrie, un mesaj cetățenilor, invitându-i să participe la „Festivalul Pădurilor”, care va avea loc pe 14 septembrie la Reședința prezidențială de la Condrița. „Prieteni ai naturii, Festivalul Pădurilor revine pe 14 septembrie. Ușile vor fi deschise pentru toți cei care iubesc pădurea și își doresc un viitor mai […] Articolul Maia Sandu invită cetățenii la „Festivalul Pădurilor”: Este o ocazie să ne întâlnim, să învățăm și să ne bucurăm de frumusețea naturii apare prima dată în SafeNews.
