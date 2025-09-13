După atacul cu drone rusești în Polonia, NATO începe o misiune în flancul estic

19:10

Mișcarea „Forța Veteranilor pentru Neam și Țară” a organizat astăzi un protest la Ambasada Rusiei şi în faţa sediului Blocului Electoral "Alternativa", după declaraţia făcută de unul dintre liderii blocului, Mark Tkaciuk, într-o emisiune la un post TV. Politicianul s-a referit la memorandumul Kozak din 2003, care presupunea federalizarea ţării, şi a declarat că el i-a recomandat presedintelui Vladimir Voronin să semneze documentul. Afirmaţia a stârnit indignare în rândul celor care au luptat pentru integritatea Republicii Moldova. Veteranii au spus că au ieşit în stradă să ceară excluderea din alegerile parlamentare a blocului din care face parte Tkaciuk.