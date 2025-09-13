VIDEO // Victoria Furtună: Întâlnirea noastră cu cetățenii a fost obstrucționată de forțele de ordine

10:50

Președintele Maia Sandu, a adresat vineri, 12 septembrie, un mesaj cetățenilor, invitându-i să participe la „Festivalul Pădurilor", care va avea loc pe 14 septembrie la Reședința prezidențială de la Condrița. „Prieteni ai naturii, Festivalul Pădurilor revine pe 14 septembrie. Ușile vor fi deschise pentru toți cei care iubesc pădurea și își doresc un viitor mai