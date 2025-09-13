(video) „Băi, asta e o glumă?” Un tânăr din RM confundat cu Carla’s Dreams, la Românii au Talent, după ce a interpretat piesa „Acele”

21:10

Situația în care se află persoanele cu dizabilități din Republica Moldova este la limita imaginației. Pensia oferită de stat începe de la 1300 de lei, iar pentru gradul sever, cu tot cu alocația de întreținător, nici nu ajunge la 5 mii de lei. Asta în timp ce salariul minim pe economie este de 5500 de lei. Candidatul ALDE la parlamentare, activistul Radu Raicu a spus, la UNInterviu pentru UNIMEDIA că, deși în ultimii ani situația s-a mai îmbunătățit, starea de lucruri rămâne a fi extrem de dificilă, mai ales în perioada rece a anului.