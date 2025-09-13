„Păpușarul din umbră”, din nou în vizorul lui Trump: Îl acuză pe Soros că alimentează străzile cu dolari pentru scandal

15:40

Consiliul de administrație al Tesla a cerut investitorilor să aprobe un nou pachet de compensații pentru directorul general al companiei, Elon Musk, care ar putea ajunge la valoarea colosală de 1 trilion de dolari în următorii zece ani, scrie The Wall Street Journal. Potrivit condițiilor propuse, Musk – deja cel mai bogat om din lume […] Articolul Planul secolului: Tesla îi pregătește lui Musk o recompensă de un trilion de dolari apare prima dată în Bani.md.