Protest al veteranilor războiului de pe Nistru, după ce proeuropeanul Tkaciuk a declarat că Memorandumul Kozak „trebuia semnat” (VIDEO)

Protest al veteranilor războiului de pe Nistru, după ce proeuropeanul Tkaciuk a declarat că Memorandumul Kozak „trebuia semnat” (VIDEO)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md