Investiție în reciclare: Republica Moldova îmbunătățește procesarea sticlei
Regional Moldova, 13 septembrie 2025 09:30
Republica Moldova face un pas important spre o economie circulară prin modernizarea procesului de reciclare a sticlei.
• • •
Alte ştiri de Regional Moldova
Acum 30 minute
09:30
Republica Moldova face un pas important spre o economie circulară prin modernizarea procesului de reciclare a sticlei.
Acum o oră
09:10
Moscova a transmis vineri un avertisment dur la adresa Danemarcei și Ucrainei, anunțând că este pregătită să ia… Articolul Moscova amenință cu „măsuri militare" după acordul Kiev–Copenhaga
Acum 2 ore
08:40
NATO lansează operațiunea Eastern Sentry: Apărare consolidată pe flancul estic în fața provocărilor rusești # Regional Moldova
Alianța Nord-Atlantică a anunțat vineri demararea operațiunii Eastern Sentry (Santinela Estică), o misiune cu caracter strict defensiv, destinată…
08:10
Test crucial la Bruxelles: Calea Republicii Moldova spre UE trece prin 1.500 de legi doar pe domeniul agriculturii și siguranței alimentelor # Regional Moldova
Republica Moldova a încheiat vineri, 12 septembrie, la Bruxelles, procesul de screening pe capitolul 12, dedicat agriculturii, siguranței…
Acum 4 ore
08:00
Tragedie în Indonezia: zeci de victime după inundațiile devastatoare din Bali și Flores # Regional Moldova
Bali, una dintre cele mai populare destinații turistice din lume, și insula Flores, punct de plecare spre faimoasa…
07:50
Statele Unite au lansat o nouă ofensivă diplomatică în cadrul Grupului celor Șapte (G7), solicitând aliaților lor să…
07:40
Derby-ul dintre Juventus și Inter, programat sâmbătă, de la ora 19:00, aduce față în față două dintre cele…
07:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că armata ucraineană a reușit să respingă în totalitate ofensiva Rusiei asupra…
07:20
O descoperire inedită a stârnit curiozitate și umor pe litoralul bulgăresc: o dronă de proveniență necunoscută a fost…
07:10
Ziua de 13 septembrie 2025 vine cu energii contradictorii, dar pline de potențial. Unele zodii vor simți un…
Acum 24 ore
19:10
Snapdragon 8 Elite 2 şi Dimensity 9500 – generaţia care va depăşi barierele AnTuTu # Regional Moldova
La fiecare început de lună, comunitatea pasionaţilor de tehnologie aşteaptă cu interes clasamentul celor mai performante smartphone-uri din…
18:00
Un nou studiu publicat de cercetători ai Universității ETH Zurich din Elveția a scos la iveală o realitate…
17:10
Veniturile Rusiei din petrol se prăbușesc: efectele sancțiunilor și atacurilor ucrainene # Regional Moldova
Potrivit datelor furnizate de Agenția Internațională pentru Energie (IEA), Rusia a înregistrat o scădere semnificativă a veniturilor din…
16:10
Un nou scandal agită scena politică și socială din Franța, după ce deputatul socialist Arthur Delaporte a sesizat…
15:10
Real Madrid se pregătește de o transformare în compartimentul defensiv, odată cu planurile trasate de noul antrenor, Xabi…
14:10
Scandalul David Coote: Fostul arbitru Premier League acuzat de realizarea unui videoclip indecent cu un minor # Regional Moldova
Fostul arbitru din Premier League, David Coote (43 de ani), se află din nou în centrul unui scandal…
13:30
(video) Victor Micu, vicepreședintele Partidului „Respect Moldova”: „Reforma justiției începe cu Respect pentru judecători și procurori” # Regional Moldova
Justiția din Republica Moldova se confruntă cu probleme grave de transparență, integritate și eficiență, iar schimbarea reală poate…
13:10
Europa vulnerabilă în fața războiului cu drone: Ucraina devine furnizorul soluțiilor de apărare # Regional Moldova
Țările europene se confruntă cu o realitate dură: sunt în mare parte nepregătite pentru valul de drone rusești…
12:00
Britney Spears, din nou în centrul îngrijorărilor: nici nu strânge excrementele câinilor # Regional Moldova
Britney Spears (43 de ani) a revenit în atenția publicului nu prin muzică, ci prin semnele de instabilitate…
11:10
UEFA a anunțat joi o modificare importantă a regulamentului înainte de startul fazei principale din actualul sezon al…
11:00
(video) Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov aruncă bomba la Bălți: PAS, socialiștii și oamenii lui Grigorișin vor tarife triple la gunoi # Regional Moldova
„Întreprinderea municipală „Direcția Reparații și Construcție Drumuri" (DRCD), controlată de „coaliția haosului", cere triplarea tarifului pentru evacuarea deșeurilor",…
10:10
Oaspetele necunoscut: Cometa 3I/ATLAS vine din adâncurile galaxiei spre întâlnirea cu Pământul # Regional Moldova
Noi imagini astronomice dezvăluie începutul unui spectacol ceresc rar: cometa interstelară 3I/ATLAS își dezvoltă o coadă tot mai…
Ieri
10:00
(video) Irina Vlah, despre abuzurile în adresa sa și a Partidului Republican „Inima Moldovei”: Cu cât se vor apropia alegerile, cu atât mai mare va fi dezmăţul galbenilor # Regional Moldova
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei", afirmă că, înțelegând că pierde puterea, PAS a declanșat teroare împotriva…
09:40
Suedia a confirmat că va aloca 7,3 miliarde de euro pentru sprijin militar destinat Ucrainei, în perioada 2026–2027.…
09:10
Trei dintre cei cinci judecători ai completului de la instanța supremă din Brazilia au votat pentru condamnarea fostului…
08:40
Prim-ministrul albanez Edi Rama a anunţat joi o inițiativă fără precedent la nivel global: numirea unui ministru generat…
08:30
La data de 10 septembrie 2025, stadionul central din orașul Ștefan Vodă a găzduit o adevărată sărbătoare a…
08:20
Campania electorală sub lupa autorităților: 200 de percheziții și dosare penale pentru corupție electorală # Regional Moldova
În plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, forțele de ordine au intensificat acțiunile de control…
08:00
Limba română face un pas istoric în sistemul public de învățământ din Franța. Ministerul Educației Naționale, Învățământului Superior…
07:40
Ryanair avertizează: traficul aerian european va fi marcat de perturbări constante # Regional Moldova
Michael O'Leary, directorul executiv al Ryanair, a lansat joi un avertisment tranșant: traficul aerian european va fi marcat…
07:30
Alexandru Balan: Noi detalii despre activitatea de spionaj al fostului director adjunct SIS # Regional Moldova
Un scandal de proporții zguduie atât Republica Moldova, cât și România, după ce Alexandru Balan, fost director adjunct…
07:20
Belarus eliberează 52 de prizonieri politici după vizita unei delegații americane # Regional Moldova
Belarus a anunțat joi una dintre cele mai ample eliberări de deținuți politici din ultimele decenii: 52 de…
07:00
O zi cu multe schimbări de energie, influențată de tranzitele Lunii și de aspectele tensionate dintre Marte și…
11 septembrie 2025
17:10
(video) Eugeniu Nichiforciuc, vicepreședintele partidului „Respect Moldova”: „Reintroducerea votului mixt înseamnă responsabilizarea deputaților și Respect pentru alegători” # Regional Moldova
Partidul „Respect Moldova" își reafirmă angajamentul de a reintroduce sistemul de vot mixt la alegerile parlamentare, astfel încât…
15:00
Fostul mijlocaș al lui Manchester United, Christian Eriksen, a semnat cu VfL Wolfsburg și va continua cariera în…
14:10
Averea lui Larry Ellison, cofondatorul Oracle, a crescut spectaculos cu 101 miliarde de dolari, atingând 393 de miliarde…
13:10
Un incident neobişnuit a avut loc în galeria Orler din Jesolo, aproape de Veneţia, unde o fetiţă de…
12:50
Rusia a respins acuzațiile Poloniei privind intrarea unor drone rusești pe teritoriul său # Regional Moldova
Ministerul rus de Externe a respins miercuri acuzațiile Poloniei privind intrarea unor drone rusești pe teritoriul său, calificând…
12:40
Igor Grosu: „O majoritate pro-Kremlin în Parlament ar însemna stop pe procesul de integrare europeană” # Regional Moldova
O majoritate pro-Kremlin în Parlamentul Republicii Moldova ar însemna stop pe procesul de integrare europeană, a declarat președintele…
12:10
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, în ședința din 10 septembrie 2025, construcția unei centrale fotovoltaice cu o capacitate…
10:10
Tinerii care aleg să filmeze rușinea în loc să o oprească – semnul unei generații pierdute # Regional Moldova
Un caz tulburător de violență școlară a avut loc luni, 8 septembrie, în curtea unei instituții de învățământ…
10:10
Irina Vlah s-a adresat Ambasadorului Canadei: Demersul meu e simplu: cer să mi se prezinte motivele pentru care am fost inclusă în lista persoanelor sancționate, inclusiv probele ce au stat la baza deciziei # Regional Moldova
Irina Vlah, preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei", s-a adresat Ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al Canadei în Republica Moldova…
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
Polonia a devenit marți noaptea scena unor incidente majore de securitate, după ce mai multe drone rusești au…
08:40
Guterres: riscuri reale în Ucraina, dar scuze pentru Hamas – credibilitatea ONU în criză # Regional Moldova
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a tras miercuri un nou semnal de alarmă cu privire la un…
08:30
Belarus, noul avanpost nuclear al Rusiei? O bază militară cât 280 de stadioane se ridică lângă Minsk # Regional Moldova
În Belarus se ridică, în tăcere, una dintre cele mai mari baze militare din regiune. Potrivit proiectului de…
08:00
Admitere record la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: peste 20.000 de dosare depuse în 2025 # Regional Moldova
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași (UAIC) a încheiat sesiunea de admitere 2025 cu un rezultat impresionant: 20.060…
07:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se află astăzi la Roma, unde a avut întrevederi cu Prim-ministra Italiei, Giorgia…
07:10
Horoscopu pentru 11 septembrie 2025: Ziua revelațiilor și a echilibrului interior # Regional Moldova
Energiile zilei de 11 septembrie 2025 sunt dominate de un amestec de luciditate și sensibilitate. Este o perioadă…
10 septembrie 2025
21:20
Tragedie fără margini în fotbal: un copil de 7 ani și-a pierdut viața la antrenament # Regional Moldova
Lumea fotbalului portughez și european a fost zguduită de o veste cumplită: un copil de doar 7 ani,…
21:10
Cum a exploatat Hamas spitalele din Gaza – un scandal al ipocriziei internaționale # Regional Moldova
Hamas a folosit ani de zile spitalele și centrele medicale din Fâșia Gaza ca parte a rețelei sale…
