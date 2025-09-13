Resturile unei drone, găsite în Bulgaria pe litoralul Mării Negre

18:20

Mai multe biserici subordonate Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove au trecut propaganda anti-UE pe online. Potrivit unei investigaţii a Ziarului de Gardă, mai mulţi activişti şi clerici au creat o infrastructură digitală bine pusă la punct, prin intermediul căreia falsurile şi manipularea ajung la sute de mii de oameni, utilizatori ai canalelor de Telegram, TikTok, Viber sau Facebook. Săptămâna trecută, mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Vladimir, a făcut un apel public prin care a îndemnat clericii să nu se implice în campania electorală și să nu facă propagandă politică.