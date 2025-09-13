Resturile unei drone, găsite în Bulgaria pe litoralul Mării Negre
TVR Moldova, 13 septembrie 2025 09:30
Bulgarii au descoperit pe plajă oraşului Burgas o dronă, care pare să fi fost adusă la mal de valuri. Martorii spun că aparatul de zbor era într-o zonă nesupravegheată a coastei, potrivit tvrinfo.ro.
• • •
Acum 30 minute
09:30
Acum 2 ore
09:00
Autoritățile sanitare avertizează că se înregistrează tot mai multe cazuri de tuse convulsivă. Suntem la începutul unui sezon în care unele boli respiratorii, foarte contagioase, pot duce la o creștere a îmbolnăvirilor. Anul trecut, au fost raportate peste 1.100 de cazuri, iar tusea convulsivă poate afecta şi copiii, încă din primele zile de la naştere.
Acum 12 ore
21:30
Ministerul Justiției a recepționat decizia autorităților elene privind extrădarea lui Plahotniuc # TVR Moldova
Ministerul Justiției anunță că a recepționat vineri, 12 septembrie, prin intermediul Biroul Național Central Chișinău Interpol, decizia de extrădare emisă de autoritățile elene în urma cererilor formulate de Ministerul Justiției și Procuratura Generală privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc.
Acum 24 ore
20:10
Virgiliu Postolachi vrea să uite cât mai rapid de eșecul rușinos suferit în fața Norvegiei, scor 1 la 11. Atacantul naționalei Republicii Moldova a vorbit despre înfrângerea drastică în timpul prezentării oficiale la noul său club, FC Universitatea Cluj, din Superliga României.
19:50
Dragoș Galbur îi îndeamnă pe unioniști să lase divergențele și sprijine partidul său, PNM # TVR Moldova
Partidul Național Moldovenesc face apel la liderii unioniști să lase deoparte divergențele și să sprijine consolidarea mișcării unioniste într-o singură forță politică.
19:30
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor „Inima și Viitorul Moldovei" și-a prezentat, astăzi, principalele obiective ale programului său electoral, axate pe consolidarea statalității, asigurarea statului de drept, securitatea națională și protejarea valorilor tradiționale.
19:10
Mișcarea „Forța Veteranilor pentru Neam și Țară” a organizat astăzi un protest la Ambasada Rusiei şi în faţa sediului Blocului Electoral "Alternativa", după declaraţia făcută de unul dintre liderii blocului, Mark Tkaciuk, într-o emisiune la un post TV. Politicianul s-a referit la memorandumul Kozak din 2003, care presupunea federalizarea ţării, şi a declarat că el i-a recomandat presedintelui Vladimir Voronin să semneze documentul. Afirmaţia a stârnit indignare în rândul celor care au luptat pentru integritatea Republicii Moldova. Veteranii au spus că au ieşit în stradă să ceară excluderea din alegerile parlamentare a blocului din care face parte Tkaciuk.
18:40
Discursurile de ură, discriminare și implicarea cultelor religioase în campania electorală sunt doar câteva dintre încălcările grave ale legii, semnalate de Asociația Promo-Lex în cel de-al treilea raport de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Potrivit experților, campania electorală este mai dinamică decât cea de la scrutinul parlamentar de acum patru ani.
18:40
Arest în închisoare pentru viceprimarul de Comrat, Cara, pentru repartizare ilegală de terenuri # TVR Moldova
Viceprimarul de Comrat, Stepan Cara, învinuit de abuz în serviciu, a fost plasat în penintenciar, în timp ce Irina Zelenskaia, un alt viceprimar din Comrat, activistă în Partidul „Inima Moldovei” al Irinei Vlah, învinuită de corupere electorală, a rămas în arest la domiciliu.
18:10
Mâine, 13 septembrie, marcăm Ziua Gândirii Pozitive, un prilej de a reflecta asupra modului în care gândurile ne influențează starea de bine, relațiile și sănătatea. Psihologul Angela Nicolau explică de ce optimismul nu este un dar înnăscut, ci o abilitate care se învață și se cultivă.
18:00
Pe 12 septembrie, la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, a avut loc evenimentul de inaugurare a sistemelor moderne de sterilizare, instalate în 28 de spitale din țară. Noile echipamente sunt esențiale pentru creșterea calității actului medical, protejarea pacienților și prevenirea infecțiilor nosocomiale, informează Ministerul Sănătății.
17:40
Pe parcursul acestei săptămâni, polițiștii de frontieră au dejucat două tentative de corupere, înregistrate în punctele de trecere a frontierei Leușeni și Tudora.”
17:40
Senator român: Fără măsuri contra ingerințelor rusești, România poate ajunge în 2028 mai rău ca RM # TVR Moldova
România trebuie să-și actualizeze legea pentru a urmări ingerința economică, bănească a Rusiei în democrație și combate dezinformările rusești și să acționeze mult mai viguros pentru a nu ajunge în situația în care alegerile parlamentare din 2028 să fie deturnate de Rusia, declară la RFI senatorul USR Irineu Darău.
17:10
În vizită la Muzeul „Vatra Strămoșească” din Vatici: o casă de peste 180 de ani, readusă la viață # TVR Moldova
Satele Moldovei își păstrează farmecul prin oameni care duc mai departe tradiția. În inima localității Vatici, jurnalistul TVR Moldova, Ion Railean, a vizitat „Vatra Strămoșească” – o casă veche de peste 180 de ani, reabilitată și transformată în muzeu de către Anton Lașcu, un localnic pasionat de istorie și cultură.
16:50
„60 de ani de hard rock”. Interviu exclusiv TVR cu Scorpions, înaintea concertului de la București # TVR Moldova
60 de ani de hard rock. Este sărbătoarea legendarei trupe Scorpions din acest an. Sunt 60 de ani de când adună fani din întreaga lume în fața scenei, cu milioane de albume și cu un loc pe lista legendelor rock. Acum Scorpions sunt, din nou, în România, iar Liana Stanciu a vorbit cu membrii trupei. Sunt interviuri în exclusivitate pentru TVR Info. Iată câteva fragmente în premieră.
16:50
Temperaturile scăzute nu trebuie să afecteze stilul personal. Hanoracul te ajută să obții confort, căldură și să-ți păstrezi o notă cool în fiecare zi de toamnă sau iarnă. Îți place să combini piese sport cu elemente elegante? Preferi un look simplu, dar mereu curat? Ți-am pregătit cinci sugestii concrete de ținute bărbătești cu hanorac pentru sezonul rece, astfel încât să găsești ușor idei potrivite pentru orice stil sau activitate.
16:30
Doi civili au murit şi alţi cinci au fost răniţi în urma unui atac cu rachete lansat de Rusia asupra unei localități a regiunii Sumî din nordul Ucrainei.
16:10
Într-un context marcat de presiuni externe și manipulare informațională, situația Republicii Moldova devine subiect într-o dezbatere despre integrarea europeană și războiul hibrid.
15:50
Ambasadorul rus la București recurge la strategia Ozerov în cazul dronelor rusești în Polonia # TVR Moldova
Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, convocat pe 11 septembrie, la Ministerul Afacerilor Externe al României critică demersul autorităților române și subliniază lipsa de dovezi în cazul încălcării spațiului aerian al Poloniei de către dronele rusești în noaptea de 10 septembrie.
15:40
Instituțiile de învățământ general din Republica Moldova vor oferi elevilor meniuri-model pentru 10 zile, elaborate și aprobate de Ministerul Sănătății și Ministerul Educației și Cercetării.
15:10
Vineri, în cadrul Reuniunii Teatrelor Naționale Românești, vom avea prilejul să vedem un spectacol radiofonic. Acest spectacol-document face parte din seria "Biografii, memorii" și este o producție a Teatrului Național Radiofonic, Radio România.
14:50
Viorel Cernăuțeanu denunță lipsă de reacție din partea TikTok: „A respins majoritatea solicitărilor” # TVR Moldova
Șeful Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova, Viorel Cernăuțeanu, a declarat într-un interviu pentru Veridica.md că, în afară de activitatea rețelei criminale „Șor”, manifestată în principal prin amploarea fenomenului legat de finanțarea ilegală și corupție electorală, autoritățile moldovenești se confruntă cu refuzul inexplicabil al rețelei TikTok de a reacționa la sesizările responsabililor de la Chișinău privind blocarea sau suspendarea conturilor care diseminează falsuri. Șeful poliției moldovenești subliniază că rețeaua socială respectivă începe să fie folosită după scenariul aplicat și în timpul alegerilor prezindențiale din România.
14:40
Duminică, Chișinăul devine pistă de alergare: Cea de-a XI-a ediție a Maratonului Internațional # TVR Moldova
În acest weekend, în Piața Marii Adunări Naționale va avea loc Maratonul Internațional Chișinău, ajuns la cea de-a XI-a ediție, iar entuziasmul e tot mai mare.
14:10
Festivalul Internațional „Maria Bieșu”, ediție aniversară la 90 de ani de la nașterea sopranei # TVR Moldova
Festivalul Internațional „Maria Bieșu” revine cu o ediție aniversară dedicată celor 90 de ani de la nașterea legendarei sopranei. Aflat la cea 33-a ediție, festivalul reuneşte pe scena din Chișinău artiști de renume din 12 țări.
13:50
Mișcarea „Forța Veteranilor” a organizat, vineri, un protest în fața Ambasadei Federației Ruse la Chișinău și în fața sediului Blocului Electoral Alternativa după ce Mark Tkaciuk, președintele Partidului „Acțiunii Comune – Congresul Civic” și unul dintre membrii Blocului „Alternativa” a spus în cadrul cadrul emisiunii „Novaia nedelea” de la TV8 că, în opinia sa, „Memorandumul Kozak” din 2003 trebuia să fie semnat.
13:20
Sondaj IRI pentru Washington: PAS ar obține majoritatea la alegerile parlamentare din 28 septembrie # TVR Moldova
Circa 40% dintre cetățenii Republicii Moldova ar vota pentru Partidul Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din 28 septembrie, potrivit unui sondaj intern realizat de Institutul Republican Internațional, la comanda autorităților de la Washington, scrie Deschide.MD.
12:40
Evenimente dedicate democrației și transparenței, în Săptămâna deschiderii parlamentare # TVR Moldova
Parlamentul organizează, în perioada 13–20 septembrie 2025, o nouă ediție a Săptămânii deschiderii parlamentare. Timp de o săptămână vor avea loc o serie de evenimente dedicate democrației, transparenței și dialogului cu cetățenii.
12:20
Președinta Maia Sandu a sosit la Vatican, unde urmează să fie primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea.
12:10
Reacția Poloniei după ce Donald Trump a spus că atacul cu drone ruse „ar fi putut fi o greșeală” # TVR Moldova
Nu poate exista nicio greşeală într-un atac la scară atât de mare asupra Poloniei, a declarat un oficial polonez ca răspuns la declarația preşedintelui american Donald Trump că intrarea unor drone ruse pe teritoriul polonez ar fi putut fi accidentală, scrie HotNews.ro
12:00
CEC anunță tipărirea a peste 864.000 de buletine pentru secțiile de votare din străinătate # TVR Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) a început tiparul buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, ce vor fi utilizate în secțiile de votare constituite în străinătate.
11:40
„Europa nu mai este un vis, este realitatea pe care o construim zi de zi”, Mihai Sava, antreprenor # TVR Moldova
Mihai Sava este un antreprenor originar din Republica Moldova, stabilit de mai mulți ani la Chicago care crede că parcursul european al țării înseamnă șanse reale pentru oameni și comunități.
11:20
O femeie ar fi omorât două persoane, ambele în vârstă de 34 de ani, după ce au consumat băuturi alcoolice împreună, joi seară, la Cahul, informează Poliția.
11:10
Cuțite la intrarea în Parlamentul României: Este vizată o femeie din Republica Moldova # TVR Moldova
Diana Lavric, o femeie din Republica Moldova care voia să participe la o activitate AUR, a fost prinsă la filtrul de securitate de la intrarea în Parlamentul de la București, cu șase cuțite, transmite G4Media. AUR a precizat, într-un comunicat de presă, că persoana în cauză nu este membru al partidului.
11:00
Caz tragic la Cahul. O femeie ar fi omorât două persoane, după ce au consumat băuturi alcoolice # TVR Moldova
10:40
Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție (CNA) efectuează, vineri dimineață, percheziții în raionul Călărași într-un dosar de corupere electorală. Potrivit Procuraturii Anticorupție, perchezițiile au loc în mai multe localități din raionul Călărași, având ca scop identificarea tuturor persoanelor implicate, documentarea faptelor și atragerea acestora la răspundere penală.
10:10
Din dispoziția ministrului afacerilor externe, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat pe 11 septembrie 2025, la sediul Ministerului Afacerilor Externe pentru a i se comunica poziția de condamnare fermă, de către România, a violării spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești, în cursul nopții de 9/10 septembrie 2025, scrie TVR Info.
Ieri
23:10
Blocul Patriotic vrea restabilirea acordurilor cu Rusia. PAS: „Vor să ne întoarcă la embargouri” # TVR Moldova
21:30
„Participant activ al conferințelor”, Alexandru Balan a primit la Budapesta „bani și instrucțiuni” # TVR Moldova
O operațiune comună între mai multe țări din Europa Centrală a identificat o presupusă rețea de spionaj belarusă, potrivit publicației britanice The Guardian, care ar fi inclus un fost șef adjunct al serviciilor de informații din Republica Moldova, Alexandru Balan.
21:10
Naționala Moldovei coboară în clasamentul FIFA după înfrângerile cu Norvegia și Israel # TVR Moldova
Eșecurile usturătoare din meciurile cu Norvegia și Israel au influențat poziția naționalei Republicii Moldova în ierarhia FIFA. Clasamentul mondial are un nou lider, în postura Spaniei, care a detronat-o pe Argentina, ce s-a aflat pe primul loc timp de mai bine de doi ani.
20:40
Republica Moldova ar putea deveni membră a Uniunii Europene în 2028. Declarația a fost făcută de președintele României, Nicușor Dan, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru TVR.
20:30
Partidul Acțiune şi Solidaritate a făcut cu apel la unitate şi solidaritate către Diaspora. Igor Grosu, candidat la alegerile parlamentare, a subliniat miza istorică a alegerilor de pe 28 septembrie.
20:10
Blocul Electoral Alternativa şi-a prezentat astăzi programul pentru Educaţie şi Cercetare.
19:40
Blocul Patriotic vrea restabilirea acordurilor CSI. PAS: „Vor să ne întoarcă la embargouri” # TVR Moldova
19:10
„Regim de cazarmă”. Promo-LEX semnalează ONU despre militarizarea copiilor în Transnistria # TVR Moldova
Asociația Promo-LEX a transmis o scrisoare de alertă către ONU în care denunță militarizarea pe scară largă și îndoctrinarea ideologică a copiilor din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Analiştii în domeniul drepturilor omului trag și ei un semnal de alarmă şi cer comunităţii internaţionale să includă pe agenda politică acest subiect si să intervină cu măsuri de răspuns împotriva Federaţiei Ruse.
18:40
Publicitate cu Ion Ceban, în plină campanie, într-un troleibuz din Chișinău. Ce spune Primăria? # TVR Moldova
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului Politic Alternativa, și-ar fi făcut publicitate într-un troleibuz din Chişinău, în plină campanie electorală. Directorul Asociaţiei Presei Independente, Petru Macovei, a surprins un spot de promovare a primarului şi a altor angajaţi de la Primărie, într-un troleibuz de pe ruta nr. 10. Consilierul primarului, Natalia Ixari, a explicat că este un videoclip vechi şi a fost difuzat din greşeală.
18:20
Mai multe biserici subordonate Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove au trecut propaganda anti-UE pe online. Potrivit unei investigaţii a Ziarului de Gardă, mai mulţi activişti şi clerici au creat o infrastructură digitală bine pusă la punct, prin intermediul căreia falsurile şi manipularea ajung la sute de mii de oameni, utilizatori ai canalelor de Telegram, TikTok, Viber sau Facebook. Săptămâna trecută, mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Vladimir, a făcut un apel public prin care a îndemnat clericii să nu se implice în campania electorală și să nu facă propagandă politică.
17:20
Reacția lui Ion Ceban la decizia Curții de Apel București: „Căutați-vă, oameni, de treabă!” # TVR Moldova
Ion Ceban a reacționat la decizia Curții de Apel București cu privire la respingerea reclamației sale împotriva interdicției autorităților române de a intra pe teritoriul României și în Spațiul Schengen. El a sugerat că va contesta decizia adoptată de instanța de apel.
17:10
Gala Festivalului-Concurs Național de Muzică Patriotică „Te cânt, Patrie și Neam” – ediția a III-a” # TVR Moldova
Festivalul-concurs național de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam”, ajuns la cea de-a treia ediție. Finaliștii vor evolua în cadrul unei gale organizate în scuarul Parlamentului. Inițiatoarea acestui proiect este Elena Marian, dirijoare de cor.
16:20
Bani în diferite valute și documente bancare: Poliția a făcut descinderi în mai multe raioane # TVR Moldova
Poliția a efectuat joi 15 percheziții în mai multe localități ale Republicii Moldova. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea de bani. Investigațiile arată că un grup de persoane, acționând în beneficiul organizației criminale „Șor”, ar fi pregătit coruperea alegătorilor în perspectiva alegerilor parlamentare din 2025.
16:10
Reuniunea Teatrelor Românești aduce la Chișinău spectacolul „Nora”, cu Irina Movilă în rol principal # TVR Moldova
Surprizele frumoase continuă în cadrul Reuniunii Teatrelor Naționale Românești, cu o nouă piesă jucată de actorii de la București. În această seară, suntem invitați la spectacolul „Nora” după Henrik Ibsen, cu actrița Irina Movilă în rolul central, care ne va spune mai multe amănunte.
