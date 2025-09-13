Peștii primesc vești bune, iar Leii vor jongla cu probleme urgente: Vezi ce-ți prezic astrele
UNIMEDIA, 13 septembrie 2025 09:30
Conjuncția planetară de astăzi aduce o energie nouă în viața fiecărui semn zodiacal. În timp ce astrele se aliniază, fiecare nativ va simți impactul într-un mod unic, fie că este vorba de oportunități de creștere sau de provocări neașteptate. Arhetipurile astrologice se vor manifesta prin noi începuturi și revelații profunde. Horoscopul zilei ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigați aceste ape cosmice.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 10 minute
09:50
(video) Bărbatul care a descoperit cadavrul lui Anatol Fedoruța, primele declarații ca martor: A plouat, dar rucsacul era ca nou. Din pădure ieșeau doi tineri, care le-au spus polițiștilor că s-au rătăcit # UNIMEDIA
Cazul morții lui Anatol Fedoruța din Cotiujenii Mici ridică tot mai multe semne de întrebare. La scurt timp după ce tatăl tânărului a ieșit public cu declarații, bărbatul care a găsit cadavrul strangulat a mărturisit mai multe detalii din acea zi. „Era un miros insuportabil, cadavrul era cu picioarele pe pământ, iar alături - un rucsac ca nou, chiar dacă afară plouase și o funie de 5 metri”, povestește martorul.
Acum 30 minute
09:30
Peștii primesc vești bune, iar Leii vor jongla cu probleme urgente: Vezi ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce o energie nouă în viața fiecărui semn zodiacal. În timp ce astrele se aliniază, fiecare nativ va simți impactul într-un mod unic, fie că este vorba de oportunități de creștere sau de provocări neașteptate. Arhetipurile astrologice se vor manifesta prin noi începuturi și revelații profunde. Horoscopul zilei ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigați aceste ape cosmice.
Acum o oră
09:10
Astăzi, în Republica Moldova, vremea va fi variabilă, cu schimbări atmosferice pe parcursul zilei, conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
Acum 12 ore
21:10
(video) „E tragic. Unii ajung să cerșească”. Persoanele cu dizabilități din Moldova, într-o situație grea, din cauza pensiilor mizere. Raicu: 1000 de lei se duc doar pe căldură # UNIMEDIA
Situația în care se află persoanele cu dizabilități din Republica Moldova este la limita imaginației. Pensia oferită de stat începe de la 1300 de lei, iar pentru gradul sever, cu tot cu alocația de întreținător, nici nu ajunge la 5 mii de lei. Asta în timp ce salariul minim pe economie este de 5500 de lei. Candidatul ALDE la parlamentare, activistul Radu Raicu a spus, la UNInterviu pentru UNIMEDIA că, deși în ultimii ani situația s-a mai îmbunătățit, starea de lucruri rămâne a fi extrem de dificilă, mai ales în perioada rece a anului.
Acum 24 ore
20:50
Kremlinul a transmis vineri că negocierile de pace dintre Rusia şi Ucraina pentru a pune capăt conflictului sunt „în pauză”, nefiind stabilită nicio dată pentru următoarea rundă de discuţii, relatează AFP, citat de news.ro.
20:20
(video) „Băi, Ilie, tu ești prost?”: Primarul de Sadîc, filmat în timp ce se certa cu o femeie și se lovesc reciproc: Ce dai în mine, debilule! # UNIMEDIA
Caz revoltător în comuna Sadîc, raionul Cantemir. Primarul localității, Ilie Porumbescu, s-a luat la harță cu o femeie, ajungând să se lovească reciproc. Incidentul era filmat de o altă persoană și a fost publicat pe rețelele de socializare. „Băi, Ilie, ești prost, de ce pălești în femeie?!”, i-a spus bărbatul care filma. „Ea dă în mine”, i-a răspuns edilul.
20:10
Și-a făcut „plinul” cu țigări din Moldova: O tânără de 27 de ani amendată dur de vameșii români # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Răducăneni au sancționat contravențional o tânără de 27 de ani, după ce au descoperit în bagajul acesteia țigarete cu timbru de acciză Republica Moldova. Valoarea totală a produselor accizabile era de aproximativ 300 de Euro, care au fost reținute în vederea confiscării.
20:00
Ultima oră! Interpol a remis Moldovei decizia de extrădare a lui Plahotniuc. MJ: Procesul a fost finalizat # UNIMEDIA
Ministerul Justiției anunță că a recepționat astăzi, 12 septembrie, prin intermediul Biroul Național Central Chișinău Interpol, decizia de extrădare emisă de autoritățile elene în urma cererilor formulate de Ministerul Justiției și Procuratura Generală privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc.
19:50
Ultima oră! Interpol a emis Moldovei decizia de extrădare a lui Plahotniuc. MJ: Procesul a fost finalizat # UNIMEDIA
Ministerul Justiției anunță că a recepționat astăzi, 12 septembrie, prin intermediul Biroul Național Central Chișinău Interpol, decizia de extrădare emisă de autoritățile elene în urma cererilor formulate de Ministerul Justiției și Procuratura Generală privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc.
19:40
Capodopera lui Tennessee Williams, distinsă cu Premiul Pulitzer, revine pe scena Teatrului Eugen Ionesco: Pisica pe acoperișul fierbinte # UNIMEDIA
Capodopera lui Tennessee Williams, distinsă cu Premiul Pulitzer, revine pe scenă într-o montare semnată de Sergiu Chiriac, prezentată în cadrul Festivalului Reuniunea Teatrelor Naționale Românești. Sâmbătă, 13 septembrie, ora 17:00, vă invităm la spectacolul „Pisica pe acoperișul fierbinte”.
19:20
(stop cadru) De la 1 la 10 cât sunt de mincinoși sunt politicienii? Igor Dodon: 9, dar nu toți # UNIMEDIA
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a fost rugat, într-o intervenție pe TikTok cu Grigore Manole, să evalueze cât de mult mint politicienii. „9 din 10”, a răspuns ex-președintele, precizând însă că „nu toți”.
18:50
Procurorul Andrei Balan, care a refuzat să îl investigheze pe Stoianoglo, nu a promovat evaluarea externă # UNIMEDIA
Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat că procurorul Andrei Balan din cadrul Procuraturii Anticorupție nu a promovat evaluarea externă a integrității.
18:40
Incident la frontiera Galați: Un moldovean, cu drept de a conduce doar mașini mici, a fost prins de vameși și cu remorcă # UNIMEDIA
Un bărbat de 23 de ani, cu dublă cetățenie româno–moldovenească, a fost depistat de polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere Galați–Rutier conducând un ansamblu rutier, deși nu deținea permis corespunzător pentru această categorie de vehicule.
18:20
Partidul Politic „NOI - Noua Opţiune Istorică” consideră că politica externă a Republicii Moldova trebuie să poarte „un caracter pragmatic” # UNIMEDIA
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” a prezentat astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă, viziunea sa privind politica externă a Republicii Moldova.
18:10
Noi numiri în justiție: Un fost adjunct al Veronicăi Dragalin, desemnat de CSP nou membru în Consiliul INJ. Despre cine este vorba # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) l-a desemnat pe Mihai Ivanov membru în componența Consiliului Institutului Național al Justiției, pentru un mandat de 4 ani.
17:50
Curtea de Apel Cahul a respins cererea procurorilor privind arestarea membrilor Partidului Republican „Inima Moldovei” # UNIMEDIA
Curtea de Apel Cahul a respins cererea procurorilor privind arestarea membrilor Partidului Republican "Inima Moldovei".
17:40
Doliu în sportul moldovenesc: Antrenorul și profesorul Radu Malcic a decedat. Era șoferul Daciei din teribilul accident de la Orhei # UNIMEDIA
Doliu în sportul moldovenesc. Federația de Judo a Republicii Moldova a anunțat trecerea în eternitate a antrenorului și profesorului Radu Malcic, cel care și-a dedicat viața formării tinerelor generații în cadrul Școlii Sportive Specializate de Judo „Oleg Crețu” și al clubului Antei Moldova. „Am pierdut un membru al familiei Judo. Drum lin spre stele, Maestre!”, au transmis colegii din Federație, exprimând sincere condoleanțe familiei și apropiaților.
17:30
„Не забудьте вступить в общий чат”. CNA și procurori Anticorupție, cu percheziții la Călărași, într-un dosar de crupere electorală # UNIMEDIA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), desfășoară acțiuni procesuale în raionul Călărași, într-o cauză penală ce vizează fapte de corupere a alegătorilor. Potrivit probatoriului administrat până în prezent, mai mulți reprezentanți afiliați unor formațiuni politice, responsabili de activitatea electorală în localități din raion, sunt bănuiți că ar fi implicați în recrutarea alegătorilor, oferindu-le bani, bunuri, servicii sau alte foloase în schimbul susținerii unei anumite formațiuni politice și exercitării votului într-un anumit mod, se arată într-un comunicat.
17:20
(video) Ședința CSP: Un procuror, trimis la reevaluare, după ce Consiliul a respins raportul Comisiei # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) s-a întrunit în ședință astăzi, 12 septembrie. Pe ordinea de zi au figurat 8 subiecte, printre care și desemnarea unui membru în componența Consiliului Institutului Național al Justiției și o cntestație înaintată de către Procurorul General.
17:10
Doliu în sportul moldovenesc. Antrenorul și profesorul Radu Malcic a decedat: „Am pierdut un membru al familiei Judo!” # UNIMEDIA
Doliu în sportul moldovenesc. Federația de Judo a Republicii Moldova a anunțat trecerea în eternitate a antrenorului și profesorului Radu Malcic, cel care și-a dedicat viața formării tinerelor generații în cadrul Școlii Sportive Specializate de Judo „Oleg Crețu” și al clubului Antei Moldova. „Am pierdut un membru al familiei Judo. Drum lin spre stele, Maestre!”, au transmis colegii din Federație, exprimând sincere condoleanțe familiei și apropiaților.
16:50
Anunț de la vârful NATO după incursiunea dronelor rusești în Polonia. „Sperăm că vor fi măsuri pentru apărărarea antiaeriană” # UNIMEDIA
Conținutul anunțului programat pentru vineri seară nu este deocamdată cunoscut, dar oficialii NATO s-au declarat îngrijorați, potrivit Politico, de lipsa de pregătire adecvată a Alianței în materie de apărare antiaeriană, în special împotriva dronelor, scrie hotnews.ro.
16:40
(video) A sărit și gardul: Un BMW şi o Mazda s-au lovit în PMAN, iar una dintre maşini a ricoșat # UNIMEDIA
Trafic perturbat în centrul Chișinăului: un BMW și o Mazda s-au ciocnit la intersecția străzii Bănulescu Bodoni cu bd. Ștefan cel Mare. Din fericire, nicio persoană nu a avut de suferit.
16:20
Principalul suspect în cazul asasinării lui Charlie Kirk ar fi fost convins de tată să se predea # UNIMEDIA
Principalul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi fost convins să se predea chiar de tatăl său, a anunţat preşedintele Donald Trump în timpul interviului pentru Fox News, citat de observatornews.ro.
15:50
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu Papa Leon al XIV-lea, la Vatican. Despre aceasta a anunțat șefa statului pe rețele, unde a lăsat și un mesaj.
15:30
(live) CSP, în ședință: Un procuror, trimis la reevaluare, după ce Consiliul a respins raportul Comisiei. Despre cine este vorba # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește în ședință astăzi, 12 septembrie. Pe ordinea de zi figurează 8 subiecte, printre care și desemnarea unui membru în componența Consiliului Institutului Național al Justiției și o cntestație înaintată de către Procurorul General.
15:20
Ce mesaje ar fi fost inscripţionate pe gloanţele folosite de asasinul lui Kirk. Președintele SUA: „E un adevărat animal. Să sperăm că-l vor prinde” # UNIMEDIA
Au apărut primele imagini cu lunetistul care l-a ucis pe Charlie Kirk, activistul conservator apropiat al lui Donald Trump. Anchetatorii s-au străduit să formeze o imagine clară asupra individului, despre care cred că ar avea până în 25 de ani, şi să pună cap la cap detaliile care ar putea duce la motivele din spatele asasinatului politic. Au fost găsite inclusiv arma crimei, dar şi mai multe cartuşe gravate care ar fi dat de gândit agenţilor FBI. Între timp, se fac pregătiri pentru înmormântare, iar Donald Trump a anunţat că activistul va primi post-mortem Medalia Prezidențială a Libertății, scrie observatornews.ro.
15:00
Weekend mai scump la pompă: Cât vor achita șoferii pentru carburanți, în următoarele 3 zile # UNIMEDIA
Benzina și motorina se scumpesc, potrivit datelor prezentate de Angenția Națională pentru Reglementări în Energetică pentru următoarele trei zile, 13-15 septembrie.
14:50
(video) „Asta se numește c*rvă”: Scandal în fața MAN cu activistul PAS, Marin Andoni. Bulgac „Guvernarea protestează la opoziție - noaptea minții” # UNIMEDIA
Activistul PAS, Marin Andoni, a mers, alături de persoane care se declarau veterani, la sediul MAN, situat lângă blocuri de locuit, și a protestat, criticându-l pe Ion Ceban și scandând „Unire!”. „Guvernarea prostestează la sediul opoziției - e noaptea minții, încă și cu tâmpiți ca Andoni”, a comentat Ion Bulgac, care a ieșit la protestatari. Activistul PAS l-a numit obscen pe candidatul MAN, apoi a îndemnat protestatarii să plece și să nu mai facă gălăgie, pentru că „dorm copiii mici în blocurile de locuit din preajmă”.
14:40
Celebrul designer Giorgio Armani, care a murit pe 4 septembrie la vârsta de 91 de ani, a lăsat două testamente scrise de mână, care au fost deschise marți, la o zi după funeraliile sale în prezența moștenitorilor, transmite ANSA. Primul testament este datat 15 martie, iar al doilea 5 aprilie, scrie observatornews.ro.
14:30
(stop cadru) Igor Grosu: Nu va mai fi gaz la 10 lei și pâinea - 16 copeici. Gata, e istorie # UNIMEDIA
„Nu o să mai fie gaz la 10 lei și pâinea - 16 copeici. Gata, e istorie”, spune liderul PAS, Igor Grosu, care menționează că „guvernul trebuie să asigure prețuri rezonabile și venituri mai mari pentru oameni”.
14:20
(live) CSP, în ședință închisă. Ce subiect examinează membrii Consiliului: „Să nu influențăm imaginea procurorului...” # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește în ședință astăzi, 12 septembrie. Pe ordinea de zi figurează 8 subiecte, printre care și desemnarea unui membru în componența Consiliului Institutului Național al Justiției și o cntestație înaintată de către Procurorul General.
14:20
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi: Guvernul a concediat aproape 40% din angajații CFM # UNIMEDIA
În timpul întâlnirii cu locuitorii orașului Criuleni, Renato Usatîi, discutând cu un fost angajat al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei”, a criticat acțiunile autorităților care au concediat peste două mii de feroviari pentru a raporta că „au rezolvat” problema plății salariilor.
14:10
Schimbări la Procuratura Strășeni: Anatolie Maliuta preia atribuțiile de adjunct și conducerea Oficiului Călărași, după ordinul PG # UNIMEDIA
Procurorul Anatolie Maliuta preia interimatul funcției de adjunct al procurorului-șef Strășeni și șef al Oficiului Călărași, conform ordinuluiProcurorului General.
14:00
Vladimir Cebotari: Poliția este folosită de PAS în scenariile politice de intimidare a oponenților # UNIMEDIA
Șefii Poliției Naționale și ai altor structuri de forțe sunt acuzați repetat de Partidul Democrat Modern că se implică în acțiuni de intimidare a oponenților politici puse la cale de partidul de guvernare. Fondatorul PDMM, Vladimir Cebotari, susține că, în timp ce nivelul criminalității crește, șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, împreună cu alți funcționari, „s-au reprofilat în realizarea scenariilor și planurilor regizate de PAS”. IGp a respins, în repetate rânduri, acuzațiile și le-a calificat drept „declarații politice”.
13:50
Igor Dodon, mesaj de condoleanțe după omorului lui Charlie Kirk: A căzut victimă furiei ideologice ridicate de globalismul toxic. E important ca guvernarea din RM să-și tempereze emoțiile # UNIMEDIA
Igor Dodon a transmis un mesaj de condoleanțe poporului american în urma asasinării activistului conservator Charlie Kirk, despre care spune că a fost „un om cu mare curaj și determinare politică, omorât brutal în văzul întregii lumi”. „Din păcate, rivalitatea politică dintr-o societate sau alta cultivă în unii indivizi o ură sălbatică, nestăpânită, iar principalii vinovați de cultivarea acestei uri sunt liderii politici și ideologici care își manipulează adepții”, scrie liderul PSRM.
13:30
Ultima oră! Andrei Năstase, demers la Procuratura Generală: Solicit investigarea informațiilor despre un posibil troc politic între PAS și Plahotniuc # UNIMEDIA
Candidatul independent la parlamentare, Andrei Năstase, a expediat astăzi un demers Procurorului General prin care solicită demararea de investigații, în baza informațiilor scurse în spațiul public, despre un posibil „troc politic” între partidul de guvernare, PAS și oligarhul fugar, Vladimir Plahotniuc. Ultimul urmează să fie adus în țară pe 25 septembrie, cu doar 3 zile inainte de alegerile parlamentare.
13:20
(video) „Cum să înțelegem asta?” Jenika Guțu, moment neașteptat la ziua lui Iurică: I-a cântat piesa pe care i-a dedicat-o, iar bărbatul nu și-a putut rupe privirea # UNIMEDIA
Deși s-a zvonit că influencerița Jenika Guțu s-ar fi despărțit de soțul său, Iurică, gestul făcut de aceasta la ziua lui de naștere a lăsat urmăritorii fără cuvinte. Tânăra i-a cântat piesa pe care a lansat-o recent, iar bărbatul nu și-a putut lua privirea de la ea.
13:20
(live) CSP, în ședință: O contestație a PG și desemnarea unui membru în componența Consiliului INJ, printre subiectele de pe agendă # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește în ședință astăzi, 12 septembrie. Pe ordinea de zi figurează 8 subiecte, printre care și desemnarea unui membru în componența Consiliului Institutului Național al Justiției și o cntestație înaintată de către Procurorul General.
13:00
CEC tipărește aproape 1 milion de buletine de vot pentru secțiile din străinătate: Cât vor costa acestea # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală (CEC) a început tiparul buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, ce vor fi utilizate în secțiile de votare constituite în străinătate.
12:30
(video) Momentul în care JD Vance duce sicriul lui Charlie Kirk. Activistul a fost transportat în Arizona cu un avion Air Force 2 # UNIMEDIA
Sicriul cu trupul neînsufleţit al activistului MAGA Charlie Kirk a fost adus în statul Arizona la bordul avionului Air Force Two. Printre cei care au dus sicriul se numără și vicepreședintele SUA, republicanul JD Vance. Charlie Kirk a fost asasinat miercuri, 10 septembrie, în timpul unei dezbateri în campusul Universității Utah Valley, transmite observatornews.ro.
12:10
Cernăuțeanu, despre extrădarea lui Plahotniuc: Toate procedurile sunt agreate, inclusiv biletele avia # UNIMEDIA
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că toate procedurile privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc sunt deja agreate cu autoritățile, inclusiv biletele de avion.
11:50
Scandal în Parlamentul European. Roberta Metsola a respins inițiativa unui minut de reculegere pentru Charlie Kirk # UNIMEDIA
Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a respins joi propunerea grupurilor de dreapta de a ţine un minut de reculegere pentru influencerul conservator american Charlie Kirk, care a fost ucis cu o zi înainte în timpul unui eveniment în campusul unei universităţi din Utah, relatează Politico, potrivit digi24.ro.
11:40
Gheorghe Urschi, în stare critică, după o intervenție chirurgicală. Familia umoristului cere transfer urgent într-un alt spital și tratament intensiv # UNIMEDIA
Situație critică pentru Gheorghe Urschi: familia solicită de urgență transferul maestrului din Institutul de Medicină Urgentă, unde a fost operat la sfârșitul lunii august. „Avem nevoie de terapie intensivă, investigații și tratament rapid”, spun rudele, care fac apel și la ministra Sănătății, Ala Nemerenco.
11:30
„Не забудьте вступить в общий чат”. CNA și procurori Anticorupție, cu percheziții la Călărași, într-un dosar de crupere electorală: Este vizat Blocul Victorie # UNIMEDIA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), desfășoară acțiuni procesuale în raionul Călărași, într-o cauză penală ce vizează fapte de corupere a alegătorilor. Potrivit probatoriului administrat până în prezent, mai mulți reprezentanți afiliați unor formațiuni politice, responsabili de activitatea electorală în localități din raion, sunt bănuiți că ar fi implicați în recrutarea alegătorilor, oferindu-le bani, bunuri, servicii sau alte foloase în schimbul susținerii unei anumite formațiuni politice și exercitării votului într-un anumit mod, se arată într-un comunicat.
11:20
Începe exercițiul militar de anvergură, Zapad-2025. Rusia simulează un război nuclear în Belarus, la câțiva pași de granița NATO # UNIMEDIA
În timp ce NATO desfășoară cel mai amplu exercițiu militar din acest an în Polonia, Federația Rusă și aliatul său, Belarus, pregătesc un scenariu diferit: unul de război nuclear. Începând de vineri, cele două state vor demara un exercițiu militar de anvergură, Zapad-2025 (Vest 2025), care include simularea lansării de rachete balistice cu focoase nucleare asupra unor ținte situate în Europa, scrie adevărul.ro.
11:10
Incident în Parlamentul României: O femeie din Republica Moldova a încercat să intre în clădire cu șase cuțite în geantă # UNIMEDIA
O femeie din Republica Moldova, care voia să participe la un eveniment din Palatul Parlamentului român a fost prinsă vineri dimineață la filtrul de securitate de la intrare cu șase cuțite. Informația a fost confirmată de surse judiciare și din Legislativ pentru HotNews.
10:50
(video) Irina Vlah: Partidul Republican „Inima Moldovei” a devenit ținta principală pentru PAS, iar cu cât se apropie alegerile, cu atât abuzurile devin mai dure # UNIMEDIA
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că, înțelegând că pierde puterea, PAS a declanșat teroare împotriva cetățenilor cu alte opinii și a Partidului Republican „Inima Moldovei”, subliniind că „Inima Moldovei” a devenit ținta principală pentru PAS, iar cu cât se apropie alegerile, cu atât abuzurile devin mai dure.
10:50
Noapte de groază la Cahul: O femeie și un bărbat, uciși în timpul unui conflict. Poliția a reținut o suspectă # UNIMEDIA
O femeie și un bărbat au fost descoperiți fără viață, cu semne de moarte violentă, la Cahul. Poliția a reținut pe caz o femeie de 31 de ani, bănuită că i-ar fi atacat în timpul unui conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool.
10:30
Prinţul Harry, vizită surpriză la Kiev: „Nu putem opri războiul, dar putem ajuta la recuperare” # UNIMEDIA
Prinţul Harry a sosit într-o vizită neanunţată la Kiev, la invitaţia guvernului ucrainean, unde a promis sprijin pentru reabilitarea miilor de militari răniţi în războiul declanşat de Rusia în urmă cu mai bine de trei ani, transmite adevarul.ro.
10:10
(video) Accident la intrare în Peresecina: Un Ford Transit nu a cedat trecerea și s-a lovit cu un microbuz de rută, plin cu pasageri # UNIMEDIA
Un accident rutier s-a produs în această dimineață la intrarea în localitatea Peresecina, după ce șoferul unui Ford Transit nu a cedat trecerea unui Mercedes. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit, iar testele de alcoolemie ale conducătorilor au arătat 0,00 mg/l.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.