ONU susține cu forță soluția celor două state în conflictul israelo-palestinian, condamnând atacurile Hamas
Ziarul National, 13 septembrie 2025 00:30
Adunarea Generală a Națiunilor Unite a votat vineri, cu o majoritate semnificativă, în favoarea unei declarații care prezintă „măsuri concrete, cu ...
Acum o oră
01:30
SUA își reafirmă angajamentul de apărare a teritoriului NATO în fața provocărilor Rusiei # Ziarul National
Statele Unite au anunțat vineri în cadrul Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite că sunt pregătite să apere „fiecare centimetru din teritori...
01:30
Zelenski cere finalizarea rapidă a garanțiilor de securitate pentru Ucraina în contextul escaladării amenințărilor rusești # Ziarul National
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat vineri că numeroase detalii legate de garanțiile de securitate pentru Ucraina au fost deja așternute pe h...
Acum 2 ore
00:30
Acum 4 ore
23:30
NATO întărește flancul estic al Europei după incidentul cu drone din Polonia: Detalii despre operațiunea „Eastern Sentry” și participanții săi # Ziarul National
NATO a dezvăluit vineri planuri pentru a întări apărarea pe flancul estic al Europei, la două zile după ce Polonia a interceptat drone care au încă...
22:30
NATO demarează Operațiunea Eastern Sentry ca răspuns la incursiunile aeriene nesigure pe flancul estic # Ziarul National
Operația NATO Eastern Sentry, anunțată de secretarul general al NATO și de comandantul forțelor aliate din Europa (SACEUR), având un caracter stric...
Acum 6 ore
21:30
Vlad Plahotniuc se întoarce în Republica Moldova: Extrădarea fostului lider democrat, finalizată de autoritățile elene # Ziarul National
Autoritățile elene au confirmat decizia de a-l extrăda pe Vlad Plahotniuc în Republica Moldova. Astăzi, 12 septembrie, Ministerul Justiției din Chi...
21:15
Mâine, vremea în Republica Moldova va trece printr-o transformare notabilă. Temperaturi ridicate vor domina ziua, cu maxime care sărind peste 24°C ...
21:15
NATO întărește apărarea pe flancul estic cu operațiunea Eastern Sentry după incidentele cu drone rusești # Ziarul National
Operația NATO Eastern Sentry, anunțată de secretarul general al NATO împreună cu comandantul forțelor aliate din Europa (SACEUR), are un caracter s...
Acum 8 ore
19:15
„Donald Trump își pierde răbdarea cu Putin și menționează posibile sancțiuni asupra Rusiei” # Ziarul National
Donald Trump a declarat vineri că nivelul său de răbdare față de președintele rus Vladimir Putin „se epuizează rapid”. A menționat posibilitatea ap...
18:15
Elevii de la Gimnaziul nr. 53 din Chișinău au învățat lecția diversității și a respectului interetnic # Ziarul National
Elevii clasei a IX-a de la Gimnaziul nr. 53 din Chișinău au participat la o discuție captivantă despre diversitatea etnică, toleranța și respectul ...
Acum 12 ore
17:15
Ministerul Educației pregătește tineretul pentru lansarea Programului de Granturi 2026: Noi priorități și oportunități de finanțare # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării (MEC), împreună cu Agenția Națională pentru Tineret, a organizat o sesiune de consultare publică cu organizațiil...
17:15
PAS, partidul care garantează pacea și prosperitatea în Republica Moldova, conform unui sondaj IRI # Ziarul National
Majoritatea cetățenilor din Republica Moldova își doresc pace, iar Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) este perceput ca formațiunea politică ce ...
17:15
Maia Sandu, întâlnire de importanță majoră cu Papa Leon al XIV-lea la Sfântul Scaun # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întâlnire importantă cu Sanctitatea Sa Papa Leon al XIV-lea. În cadrul acestei audiențe,...
16:00
Maia Sandu, în vizită privată la Vatican cu familia, întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea și cardinalul Pietro Parolin # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primită în audiență de papa Leon al XIV-lea la Vatican, în ultima zi a vizitei sale de lucru în...
16:00
Veteranii protestează vehement împotriva declarațiilor lui Tkaciuk despre „Memorandumul Kozak” # Ziarul National
Mișcarea „Forța Veteranilor” a organizat, vineri, un protest în fața Ambasadei Federației Ruse la Chișinău și la sediul blocului „Alternativa”. Ace...
16:00
Ungaria și Slovacia, sfătuite să renunțe la dependența de energia din Rusia de către emisarul lui Trump # Ziarul National
Secretarul american al energiei, Chris Wright, a cerut țărilor din UE, care încă achiziționează combustibili fosili din Rusia, să renunțe la opuner...
16:00
ULTIMA ORĂ // Maia Sandu, împreună cu MAMA și sora în audiență la Papa Leon al XIV-lea: „Sanctitatea Sa m-a asigurat că Moldova este văzută, că Moldova este auzită” # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primită astăzi în audiență de către Sanctitatea Sa Papa Leon al XIV-lea. În cadrul în...
16:00
Kremlinul a anunțat vineri că negocierile de pace între Rusia și Ucraina se află „în pauză”, neavând stabilită încă o dată pentru următoarea rundă ...
15:15
România și UE, cei mai de încredere parteneri pentru moldoveni, Rusia considerată o amenințare majoră # Ziarul National
Rezultatele unui sondaj intern indică faptul că cetățenii Moldovei consideră România și Uniunea Europeană ca cei mai importanți și apropiați parten...
15:15
Groază în Chișinău: Doi bărbați judecați pentru omor și viol asupra celor fără adăpost # Ziarul National
Procurorii din Chișinău anunță trimiterea în judecată a doi bărbați pentru omorul și violul altor două persoane fără adăpost din Chișinău, care a a...
15:15
ULTIMA ORĂ // Ion Ceban, forțat să-l SCOATĂ de pe LISTĂ pe promotorul FEDERALIZĂRII R. Moldova, Mark Tkaciuk: „CEC să-l excludă din cursa electorală. # Ziarul National
Liderul Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, declarat indezirabil în România și spațiul Schengen, este îndemnat să-l scoată de pe lista ...
14:45
Vladimir Plahotniuc, pregătit de extrădare în Republica Moldova înainte de alegerile legislative din 28 septembrie # Ziarul National
Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, care a dominat ani de zile viața politică și economică din Republica Moldova, ar putea să revină în țară cu do...
14:45
SONDAJ IRI // Partidele PRORUSE, în opiziție și în viitorul Parlament. Partidul Acțiune și Solidaritate are șanse mari să obțină MAJORITATEA după alegerile din 28 septembrie # Ziarul National
Circa 40% dintre cetățenii R. Moldova ar vota pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare din 28 septembrie, potri...
14:45
Danemarca anunță achiziția istorică de sisteme de apărare aeriană în valoare de 9 miliarde de dolari, în fața amenințărilor rusești crescânde # Ziarul National
Danemarca plănuiește să cumpere sisteme de apărare aeriană europene în valoare de 58 de miliarde de coroane daneze (9,11 miliarde de dolari), marcâ...
14:45
Strategia energetică 2050: Transformarea sustenabilității și competitivității energetice în Republica Moldova, deschisă pentru consultări publice # Ziarul National
Ministerul Energiei a dezvăluit proiectul Strategiei energetice până în anul 2050 la un eveniment public, reunind principalii actori din sectorul p...
14:45
Noi modificări în subvențiile LEADER: reguli noi pentru start-up-uri și creșteri de finanțare din octombrie # Ziarul National
12 septembrie 2025, Chișinău - Modificările Regulamentului cu privire la acordarea subvențiilor în avans pentru dezvoltarea locală, ca parte din im...
14:15
Maia Sandu, cel mai de încredere politician din Moldova conform sondajului IRI secret obținut de Deschide.MD # Ziarul National
Președintele Maia Sandu este politicianul care se bucură de cel mai mare nivel de încredere din partea cetățenilor. Aceste date sunt incluse într-u...
14:15
Profesorii din nordul țării învață să folosească resurse digitale pentru predarea Holocaustului # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Misiunea OSCE în Moldova și Centrul Internațional de Training și Dezvoltare Profesională, a ți...
13:15
Polonia respinge afirmațiile lui Trump despre erorile dronelor: "A fost un atac deliberat al Rusiei" # Ziarul National
Prim-ministrul polonez, Donald Tusk, împreună cu alți oficiali de la Varșovia, au dat asigurări că incursiunile recente ale dronelor în spațiul aer...
13:15
Ghid de meniu variat pentru elevii din Moldova: echilibru nutrițional în școli pe parcursul a zece zile # Ziarul National
Instituțiile de învățământ general din Republica Moldova asigură hrănirea elevilor prin intermediul unor meniuri-model care sunt gândite pentru o p...
Acum 24 ore
12:15
Politicianul belarus Mikola Statkevici refuză să plece din Belarus, rămânând în zona neutră la granița cu Lituania # Ziarul National
Un bărbat, considerat a fi politicianul belarus de opoziție Mikola Statkevici, a refuzat să intre joi în Lituania, deși fusese grațiat și eliberat ...
12:15
Ambasadorul Rusiei chemat la discuții în Franța după incidentul dronelor din Polonia: Mesaj ferm din partea NATO # Ziarul National
Ambasadorul Rusiei în Franța a fost convocat vineri dimineața la Quai d'Orsay, ca urmare a unei incursiuni atribuite Moscovei, care a implicat dron...
11:15
ULTIMA ORĂ // Noi percheziții la oamenii lui Șor, implicați în coruperea alegătorilor. Oamenii erau RECRUTAȚI pentru a susține un anumit concurent electoral # Ziarul National
Procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), în colaborare cu ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), desfășoară acțiuni proces...
11:00
ULTIMA ORĂ // Dodon și ortacii săi din blocul „patriotic” vor să ne pună în cârcă DATORIA Transnistriei pentru gaze – 11,8 MILIARDE de dolari? „Moldoveni, Dodon vă face buni de plată la ruși – 4 898 USD de căciulă!” # Ziarul National
Liderul așa-zisului bloc patriotic, Igor Dodon, insista ca Guvernul R. Moldova să achite gazul consumat de transnistrieni mai bine de 30 ani, ...
11:00
Moldova se confruntă cu riscul blocării integrării europene din cauza ascensiunii forțelor pro-ruse în alegeri # Ziarul National
Moldova riscă să-și vadă ambițiile de aderare la Uniunea Europeană blocate dacă nu reușește să readucă la conducere un parlament pro-european. Ofic...
10:45
Rusia anunță interceptarea a 221 de drone ucrainene într-o ofensivă nocturnă fără precedent # Ziarul National
Vineri, Rusia a anunțat că a doborât în timpul nopții un număr impresionant de 221 de drone ucrainene. Acest atac se numără printre cele mai masive...
10:45
Prințul Harry în vizită la Kiev: susținere pentru reabilitarea veteranilor ucraineni răniți în război # Ziarul National
Prințul Harry efectuează o vizită surpriză la Kiev, invitat fiind de guvernul ucrainean. El își exprimă dorința de a face „tot posibilul” pentru a ...
09:00
♈️ BerbecOportunități de creștere personală se ivesc la orizont, provocându-te să îți depășești limitele. În ciuda obstacolelor întâmpinate, puter...
08:00
Rusia doboară nouă drone ucrainene în drumul lor spre Moscova, anunță primarul capitalei # Ziarul National
Serghei Sobianin, primarul Moscovei, a declarat vineri dimineață că unitățile anti-aeriene rusești au distrus sau doborât nouă drone ucrainene care...
03:00
NATO își consolidează apărarea după doborârea dronelor rusești deasupra Poloniei: măsuri rapide și ferme pe flancul estic. # Ziarul National
Membrii NATO trimit trupe, artilerie și sisteme de apărare aeriană pentru a securiza flancul estic după ce Polonia a raportat o incursiune fără pre...
Ieri
02:00
Zelenski și trimisul lui Trump, Kellogg, discută la Kiev despre securitatea Ucrainei și presiunea asupra Rusiei # Ziarul National
Președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit joi cu reprezentantul special al președintelui SUA, Keith Kellogg, revenit la Kiev după mai puțin de o...
02:00
Rusia solicită Poloniei să redeschidă granița cu Belarus în contextul exercițiilor militare tensionate din regiune # Ziarul National
Rusia a cerut joi Poloniei să își reevalueze decizia de a închide granița cu Belarus, decizie anunțată marți de Varșovia. Aceasta vine ca reacție l...
11 septembrie 2025
23:00
UE vizează renunțarea totală la gazul rusesc până în 2028, sprijinindu-se pe exporturile americane de GNL # Ziarul National
Uniunea Europeană își menține scopul de a elimina complet importurile de petrol și gaze din Rusia până la 1 ianuarie 2028, a afirmat comisarul euro...
23:00
Macron trimite avioane Rafale pentru securitatea Poloniei în fața amenințărilor rusești # Ziarul National
Franța va mobiliza trei avioane Rafale pentru a ajuta la protejarea spațiului aerian al Poloniei, a anunțat președintele francez Emmanuel Macron jo...
22:00
Maia Sandu consolidează legăturile moldo-italiene: sprijin financiar și facilități importante pentru diasporă în urma întâlnirilor din Roma # Ziarul National
Preşedinta Maia Sandu, în cadrul vizitei sale la Roma, a avut discuţii cu premierul Italiei, Giorgia Meloni, şi cu preşedintele Senatului, Ignazio ...
22:00
Rusia alocă fonduri masive pentru a influența politica din Republica Moldova și a o folosi împotriva Ucrainei, avertizează Andrei Spînu # Ziarul National
Rusia direcționează resurse financiare semnificative pentru a destabiliza Republica Moldova și a prelua controlul asupra acesteia. Se sugerează că ...
21:00
În Republica Moldova, pregătiți-vă pentru o schimbare notabilă a vremii vineri, 12 septembrie 2025. Cu temperaturi medii între 15 și 20 de grade Ce...
20:00
UE anulează aprobarea subvențiilor pentru construcția reactoarelor nucleare rusești din Ungaria: contractul fara licitație publică, invalidad de Curtea Europeană # Ziarul National
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a anulat joi autorizația acordată de Comisia Europeană Budapestei pentru subvenționarea construcției d...
20:00
Moldova și România își unesc forțele pentru o strategie de dezvoltare regională comună # Ziarul National
O strategie comună de dezvoltare regională între Moldova și România va fi elaborată în cadrul unui proiect transfrontalier, lansat recent la Chișin...
19:00
Datorită UNICEF, sute de copii cu deficiențe de vedere beneficiază acum de suport și acces la dispozitive de sprijin moderne.Ai încercat vreodată...
