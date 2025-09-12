Cum n-o dai! - Situația (Episodul 1)
Veridica.md, 13 septembrie 2025 00:00
Micleușanu M. este un artist interdisciplinar, cu preocupări variate, de la poezie, literatură, pictură sau fotografie, la muzică experimentală și artă video.
• • •
Acum o oră
00:00
Acum 4 ore
21:30
Ministerul Justiției a recepționat decizia autorităților de la Atena privind extrădarea lui Plahotniuc # Veridica.md
Ministerul Justiției anunță că a recepționat vineri, 12 septembrie, decizia privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, emisă de autoritățile elene.
Acum 8 ore
18:30
Zeci de cazuri de abuzuri administrative și discursuri de ură înregistrate în campania electorală din R. Moldova, potrivit Promo-LEX # Veridica.md
Misiunea Promo-LEX a prezentat al treilea raport de monitorizare a campaniei pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.
16:40
Au fost găsiţi şi salvaţi, după câteva zile pe munţi, uzi şi fără provizii.
Acum 12 ore
16:00
Cei doi lideri au discutat despre promovarea păcii, solidaritate și parcursul european al R. Moldova.
14:00
Componentele guvernului cvadripartit declarat pro-european strâng, împreună, circa 50% din opțiuni.
13:40
FMI: România ar urma să înregistreze o creştere economică de 1% în 2025 şi de 1,4% în 2026 # Veridica.md
Potrivit experților Fondului, accesarea şi utilizarea eficientă a fondurilor europene vor avea un rol decisiv în atingerea acestor obiective.
12:40
Potrivit CNA, mai mulți reprezentanți afiliați unor formațiuni politice sunt bănuiți că ar fi recrutat alegători oferindu-le bani, bunuri, servicii sau alte foloase în schimbul votului pentru un anumit partid.
12:10
Șeful Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova, Viorel Cernăuțeanu, a relatat într-un interviu pentru Veridica.md despre provocările principale pe care le întâmpină statul în timpul campaniei electorale pentru parlamentarele din 28 septembrie curent.
Acum 24 ore
10:30
Alexandru Balan: Evadarea lui Baghirov, expulzarea profesorilor turci și banii spionajului rusesc (O sinteză a săptămânii) # Veridica.md
Rolul lui Alexandru Balan, fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), în rețeaua spionajului din Belarus sau celui rusesc; decizia Curții de Apel București în cazul lui Ion Ceban și anunțul despre aducerea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, pe 25 septembrie, în săptămâna alegerilor, au fost principalele evenimente reflectate atât în presa din Republica Moldova, cât și în cea internațională.
09:20
Pe 25 septembrie, în săptămâna alegerilor, Plahotniuc va fi adus în Republica Moldova, ca „trofeu” pentru guvernarea PAS, cum scrie presa elenă.
08:50
Miercuri, 19 drone rusești au pătruns adânc în spațiul aerian al Poloniei.
08:40
Guvernul de la Varșovia a luat decizia din „motive de securitate națională”.
08:30
Fostul președinte brazilian a primit o pedeapsă de 27 de ani de închisoare.
08:00
ALEGERI PARLAMENTARE/ Începe tipărirea buletinelor de vot pentru secțiile din străinătate # Veridica.md
Pentru scrutinul parlamentar din 28 septembrie, peste hotare vor fi deschise 301 secții de votare.
Ieri
19:30
Cel puțin 12 cetățeni indieni au murit în timp ce serveau în armata rusă, iar alți 16 sunt dați dispăruți.
19:00
Aceste afirmații nu au nicio bază reală, sunt minciuni, atenționează Ministerul Apărării. Toate sunt parte a războiului hibrid pe care-l duce Rusia împotriva Republicii Moldova. Scopul acestor acțiuni este să semene frica și agresiunea.
18:30
Poliția a desfășurat joi, 11 septembrie, 15 percheziții în mai multe localități, în cadrul unei cauze penale pentru fapte de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani.
18:00
Justiția din România respinge cererea lui Ion Ceban prin restricțiile de intrare pe teritoriul țării # Veridica.md
Curtea de Apel din România a respins cererea primarului de Chișinău, Ion Ceban, de suspendare a executării dispoziției privind interdicția de intrare a acestuia în spațiul Schengen.
16:00
Lordul Peter Mandelson considera că Epstein a fost condamnat pe nedrept.
14:00
Un procuror turc a ordonat confiscarea activelor unei companii care deține, printre altele, trei canale importante de televiziune # Veridica.md
„Operațiunea (...) ar putea servi la consolidarea controlului guvernului (islamo-conservator - n. red.) asupra mass-media, motivată de dorința unei voci unificate” - apreciază reprezentantul cunoscutei organizații non-guvernamentale pentru libertatea presei Reporteri fără Frontiere (RSF) în Turcia, Erol Önderoglu.
12:10
Veridica.ro: De la colaps la posibilitatea de a alege: Treizeci de ani de traiectorii libere în Europa de Est # Veridica.md
La mai bine de trei decenii de la prăbușirea Uniunii Sovietice, cele trei State Baltice rămân democrații prospere, ferm ancorate în Europa, în timp ce Belarus și Moldova vecine se află încă în orbita Moscovei, în măsuri diferite. Deși uneori umbrit de nostalgie și dezinformare, contrastul este unul izbitor: Estonia, Letonia și Lituania se bucură de aceleași venituri și libertăți ca alte state din Europa de Vest. De cealaltă parte, Belarus rămâne încremenită în timp, cu o economie planificată stagnantă, în timp ce Moldova, în ciuda reformelor recente și a aspirațiilor sale europene, încă se luptă cu moștenirea unui conflict înghețat și a anilor de instabilitate.
12:10
Un pirat informatic ucrainean, pe lista celor mai căutați infractori din Uniunea Europeană # Veridica.md
Departamentul de Justiție al Statelor Unite a pus pe capul lui Volodimir Timoșciuk o recompensă de până la 10 milioane de dolari.
11:30
Statele Unite îi vând Finlandei rachete aer-aer și echipamente asociate în valoare de peste un miliard de dolari # Veridica.md
În urma invadării Ucrainei de către Rusia, republica scandinavă a pus capăt deceniilor de neutralitate și s-a alăturat NATO acum doi ani.
11:00
23 de secţii de votare în 14 oraşe românești pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova # Veridica.md
Pot vota cetăţenii republicii stabiliţi temporar sau permanent în România.
10:40
România e ferm angajată în parteneriatul strategic cu Statele Unite – afirmă premierul Ilie Bolojan # Veridica.md
Data de 11 septembrie rămâne o rană dureroasă – scrie el, la comemorarea a 24 de ani de la atentatele teroriste din America.
09:30
Micul stat din Golf joacă un rol crucial în negocierile pentru un armistițiu în Gaza și eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas.
09:20
Donald Trump a anunţat doliu naţional și a ordonat arborarea drapelelor în bernă.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care cere începerea negocierilor pe capitole cu R. Moldova # Veridica.md
Rezoluția, adoptată cu o largă majoritate – 490 de voturi pentru, 65 împotrivă și 86 de abțineri.
14:20
Fostul director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate din Republica Moldova Alexandru Bălan ar urma să fie arestat preventiv în România # Veridica.md
E acuzat de trădare şi transmiterea de informaţii secrete către poliția politică a regimului autoritar din Belarus.
13:50
Muntenegru speră să adere la Uniunea Europeană și la zona euro în 2028 - declară premierul Milojko Spajic # Veridica.md
Salariile nete s-au dublat, de la 500 de euro la începutul anului 2022 la 1.000 de euro în acest an.
13:10
R. Moldova expulzează un diplomat belarus în contextul unor suspiciuni de spionaj cu implicarea fostului adjunct al SIS # Veridica.md
Decizia survine la o zi după ce un fost oficial moldovean a fost acuzat că a transmis informații secrete agenților KGB din Belarus.
12:50
După represiunea brutală din 2020 și intensificarea constantă a acțiunilor represive, organizațiile ruse au început să-și extindă influența și să se implice mai activ în domeniul activităților pentru copii și tineri.
12:30
Președinta Maia Sandu, se află într-o vizită de lucru în Italia și la Sfântul Scaun, între 10 și 12 septembrie.
11:30
Avertismente de la ministerul român de Externe: furtuni și alunecări de teren în Italia, proteste violente în Nepal # Veridica.md
În statul asiatic, cursele aeriene interne şi internaţionale sunt suspendate, fără a exista o perspectivă clară cu privire la reluarea programului normal de zbor.
11:20
Activistă a fostului partid Șor, condamnată la peste 5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a protestelor # Veridica.md
Instanța a găsit-o vinovată de primirea a peste 5,3 milioane de lei de la un grup criminal organizat pentru finanțarea protestelor și plata „salariilor în plic” în anul 2022.
11:10
Apar primele rezultate ale consolidării forțelor pro-ruse: conform ultimului sondaj iData, odată cu constituirea blocului electoral „patriotic” pro-Rusia, numărul intențiilor de vot pentru acest bloc au egalat, dacă nu au depășit (cifrele se află în limita marjei de eroare) numărul celora care se declarau înclinați să voteze cu PAS (25,2% și, respectiv, 24,3%, posibilele voturi din stânga Nistrului, din Tighina și din afara Republicii Moldova nu au fost luate în calcul).
11:10
Românii au condus cu 2-0, dar au fost egalați, pe finalul unei noi partide decepționante pentru suporteri.
11:00
Din nou au fost detectate drone aeriene la graniţa României cu Ucraina invadată de trupele ruse # Veridica.md
Alertă și în Polonia, care numește încălcarea spaţiului său aerian un act de agresiune.
10:50
Guvernul R. Moldova alocă peste 100 de milioane de lei pentru sprijinirea fermierilor afectați de intemperii # Veridica.md
Executivul de la Chișinău a aprobat un pachet de sprijin financiar destinat agricultorilor și comunităților locale care au suferit pierderi în urma fenomenelor meteo extreme din primăvara și vara acestui an.
10:10
Maia Sandu, la Strasbourg pentru consultări privind președinția Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei # Veridica.md
Președinta Maia Sandu, s-a întâlnit la Strasbourg cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset.
09:50
Războiul informațional al Rusiei împotriva Republicii Moldova, în plină ofensivă în preajma alegerilor # Veridica.md
„Sute de conturi cu identități false, în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie”, controlat de Ilan Șor de la Moscova, au fost create pentru a răspândi propagandă rusească pe TikTok și Facebook. Toate postările sunt monitorizate riguros, iar comunicarea este coordonată prin grupuri și canale secrete de Telegram” - așa își începe cea mai recentă investigație, din interiorul uneia dintre fermele de troli, Ziarul de Gardă, în care a fost infiltrată jurnalista sa, Natalia Zaharescu.
08:10
Fosta şefă a diplomaţiei germane a fost aleasă în această funcție în iunie.
07:40
Fostul ministru al apărării va începe consultările cu partidele parlamentare pentru a forma un nou guvern.
9 septembrie 2025
14:40
Virgiliu Postolachi va juca la marea rivală din oraș, Universitatea, Daniel Dumbrăvanu la Voluntari, în liga secundă.
14:20
Maia Sandu, în plenul Parlamentului European: Acum trebuie să facem pasul decisiv, să alegem un Parlament care să ducă Moldova în UE # Veridica.md
Președinta R. Moldova a spus că „ne confruntam cu un război hibrid la o scară nemaivăzută”, și că „Moldova e poligonul de testare, iar ținta e Europa”.
14:00
Război în Ucraina: peste 20 de civili au fost uciși într-un atac rusesc asupra unui sat # Veridica.md
Sediul guvernului de la Kiev ar fi fost lovit de o rachetă Iskander.
14:00
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), alături de Platforma Demnitate și Adevăr, au fost principalele formațiuni politice care au contribuit la demontarea regimul oligarhic din Republica Moldova.
12:50
O formațiune populistă anti-migranți și-a dublat scorul față de 2021 și a ajuns la aproape 24% din voturi, un nivel fără precedent.
12:30
Sancțiunile împotriva Irinei Vlah și perchezițiile efectuate la membrii echipei sale, precum și situația economică din Moldova, au fost subiectele discutate de mass-media din Găgăuzia în ultima săptămână.
