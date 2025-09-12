Georgia acuză Ucraina că pregătește sabotaje în Rusia de pe teritoriul său
ProTV.md, 12 septembrie 2025 23:00
Georgia acuză Ucraina că pregătește sabotaje în Rusia de pe teritoriul său
Acum 2 ore
23:30
Canelo vs. Crawford: Duelul care poate rescrie istoria boxului, cu toate centurile supermijlociilor pe masă și o șansă unică pentru un triplu campion absolut - VIDEO
23:10
Ucigașul lui Charlie Kirk a fost arestat: ce se știe până acum și întrebările care nu au încă un răspuns. Comentariile lui pe Discord despre pușca cu care a tras și muniția pe care a scris „Bella Ciao”
23:00
Georgia acuză Ucraina că pregătește sabotaje în Rusia de pe teritoriul său
22:50
Finala Ligii Campionilor revine pe arena Metropolitano din Madrid - VIDEO
22:50
Virgiliu Postolachi s-a alăturat noii sale echipe, Universitatea Cluj, după meciurile de la echipa națională și a ținut prima conferință de presă - VIDEO
22:40
Glume și critici la adresa lui Onana nu i‑au stopat cariera: portarul părăsește Manchester United și este împrumutat la Trabzonspor - VIDEO
Acum 4 ore
22:30
A început tipărirea buletinelor de vot pentru secțiile de votare din străinătate. Câte vor fi - VIDEO
22:30
Maia Sandu, după întâlnirea cu Papa Leon: „Sanctitatea Sa m-a asigurat că Moldova este văzută și auzită” - VIDEO
22:20
Percheziții în raionul Călărași: Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au descins cu percheziții la mai multe persoane într-un dosar de corupere electorală - VIDEO
22:20
Ucraina lansează cel mai amplu atac aerian asupra Rusiei de la începutul războiului: instalații petroliere și un port naval, lovite în noapte - VIDEO
21:40
Polonia închide granița cu Belarus și mobilizează 40.000 de soldați: exercițiile militare ruso-belaruse tensionează frontiera estică a NATO - VIDEO
21:40
Veteranii au protestat la Ambasada Rusiei și sediul Alternativa, după declarațiile lui Mark Tkaciuk despre federalizarea Moldovei - VIDEO
21:30
Folosirea resurselor publice, implicarea preoților și coruperea alegătorilor: primele concluzii Promo-LEX despre campanie - VIDEO
21:30
Vocea României revine în forță cu sezonul 13: butoane noi, antrenori cunoscuți și lupta pentru 100.000 de euro - VIDEO
21:10
Corupția electorală nu e un „cadou”: Autoritățile avertizează asupra riscurilor legale ale cumpărării voturilor
21:00
Vecinii au avertizat, autoritățile au tăcut: dublul omor din Cahul scoate la iveală nepăsarea instituțiilor față de persoanele cu risc psihiatric - VIDEO
Acum 6 ore
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 12.09.2025
19:30
Ultima oră. Grecia aprobă extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Ministerul Justiției anunță inițierea procedurilor de preluare
19:20
Fără test de limbă rusă și cu sprijin financiar: Rusia accelerează atragerea cetățenilor din fostele republici sovietice
19:10
Două mașini au fost avariate în urma unui accident la Hîncești. În zonă s-au format ambuteiaje – FOTO
19:00
Arest preventiv, bani în plicuri și terenuri date pe sub mână: Procurorii din Cahul extind ancheta care vizează doi viceprimari, o candidată la funcția de deputat și doi activiști politici
Acum 8 ore
18:20
23 de morţi în Indonezia în urma inundaţiilor din insulele turistice Bali şi Flores, potrivit unui nou bilanţ
18:00
China confirmă întâlnirea comercială cu SUA la Madrid între 14 şi 17 septembrie. Oficialii celor două țări vor discuta despre tarifele impuse de SUA și viitorul TikTok
17:40
Noi detalii despre starea lui Gheorghe Urschi: „Pacientul este pregătit spre externare.” Ce spune ministrul Sănătății - VIDEO
17:40
Între Bruxelles și Moscova: Mitropolitul Vladimir, prins între valorile europene și simbolurile ortodoxiei ruse în regiunea transnistrenă - FOTO
17:30
Primele declarație ale femeii din Republica Moldova, prinsă cu 6 cuțite la intrarea în Parlamentul român: „Erau obiecte vechi, din perioada sovietică” - VIDEO
17:30
Explozie în stânga Nistrului: Un aparat de fabricat băuturi spirtoase a sărit în aer. Două persoane, în stare gravă la terapie intensivă - VIDEO
17:20
Anunț de la vârful NATO după incursiunea dronelor rusești în Polonia. „Sperăm că vor lua măsuri pentru apărarea antiaeriană în România, Polonia și statele baltice”
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 12.09.2025
16:40
Ucraina a atacat cu o dronă centrala nucleară Smolensk, afirmă Rusia. Precizările Rosatom
16:40
Kremlinul anunţă o „pauză” în negocierile de pace cu Kievul. Când ar putea avea loc următoarea rundă de discuții
Acum 12 ore
16:30
Donald Trump, anunț despre suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk: „Tatăl l-a convins să se predea” - VIDEO
16:30
Olanda anunță că va boicota Eurovision dacă Israelul participă la concurs
16:00
Noi detalii despre starea lui Gheorghe Urschi: „Pacientul este pregătit spre externare.” Ce spune ministrul Sănătății
15:40
Șoferi, faceți plinul, carburanții se scumpesc în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
15:40
Maia Sandu, după întâlnirea cu Papa Leon: „Sanctitatea Sa m-a asigurat că Moldova este văzută și auzită” - FOTO
15:30
Prima declarație ale femeii din Republica Moldova, prinsă cu 6 cuțite la intrarea în Parlamentul român: „Erau obiecte vechi, din perioada sovietică” - VIDEO
15:30
Pe rețelele de socializare este distribuită o caricatură, atribuită revistei franceze Charlie Hebdo, care ar fi luat-o în derâdere pe președintele Maia Sandu: Este un FALS
15:00
O fețiță care a suportat o operație extrem de dificilă are nevoie de ajutor. Familia cere ajutorul oamenilor pentru a începe cât mai curând tratamentul
14:50
Maia Sandu împreună cu mama și sora sa - primite în audiență de Papa Leon. Imagini publicate de Vatican - FOTO
14:30
Marian Brînza - câștigătorul concursului pentru funcția de director general al CET-Nord
14:20
Alegerile parlamentare din Moldova - o miză uriașă atât pentru Vest, cât și pentru Est. Ce urmărește Europa și ce își dorește Rusia - VIDEO
14:20
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat
14:10
Noi detalii despre femeia din Republica Moldova care voia să intre în Parlamentul României cu șase cuțite. Cine este și ce declarații a făcut
14:00
Traficul rutier pe unele străzi din capitală - restricționat în acest weekend. Cum va merge transportul public
14:00
Limba română va deveni materie obligatorie în școlile din Franța, în cadrul unui proiect-pilot
14:00
Noi detalii despre femeia din Republica Moldova care voia să intre în Parlamentul României cu șase cuțite. Cine este și de ce poartă cuțitele cu ea
13:40
Albania numește un bot AI ca ministru anticorupție
13:20
Politico: Trump vrea în sfârșit să pună presiune pe Rusia. Acum urmează partea dificilă
13:20
O dronă MQ-9 „Reaper” a încercat să doboare în premieră un obiect zburător neidentificat - VIDEO
