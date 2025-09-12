Alte peste 5.800 familii din R. Moldova primesc EcoVouchere pentru înlocuirea electrocasnicelor vechi cu aparate eficiente energetic
Unica.md, 12 septembrie 2025 21:00
Încă 5.802 familii din Republica Moldova au obținut dreptul de a-și înlocui electrocasnicele vechi cu unele noi, eficiente energetic, prin Programul EcoVoucher. Distribuirea are loc în cadrul celei de-a cincea
Acum 5 minute
21:30
Trump avertizează că „răbdarea cu Putin se epuizează rapid” și evocă sancțiuni împotriva băncilor și petrolului rusesc # Unica.md
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că răbdarea sa față de președintele rus Vladimir Putin „se epuizează rapid" și a evocat posibilitatea impunerii de sancțiuni suplimentare împotriva băncilor rusești
Acum 10 minute
21:20
Doi vârstnici, în reanimare după explozia unui cazan de rachiu. Incendiul a cuprins acoperișul casei # Unica.md
Doi pensionari – o femeie de 63 de ani și un bărbat de 64 de ani – au ajuns la reanimare vineri, în urma unei explozii produse de un cazan
Acum 30 minute
21:10
Chișinău: noi acte de vandalism în Parcul-pădure Rîșcani. Primăria condamnă ferm, imaginile video vor fi analizate pentru identificarea făptașilor # Unica.md
Noi cazuri de vandalism au fost depistate vineri dimineață, 12 septembrie 2025, în Parcul-pădure Rîșcani din Chișinău. Potrivit Primăriei, persoane necunoscute au deteriorat o bancă, mai multe coșuri de gunoi
21:00
Maia Sandu, întâlnire la Vatican cu Papa Leon al XIV-lea: „Moldova este văzută și auzită”. Discuții despre pace, credință și parcursul european # Unica.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat că s-a întâlnit astăzi cu Papa Leon al XIV-lea, prilej cu care au discutat despre pace, rolul credinței în societate și drumul european
21:00
21:00
CEC aprobă definitiv lista de candidați a Partidului „Moldova Mare”, după eliminarea clauzei de condiționare # Unica.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat lista de candidați la funcția de deputat înaintată de Partidul „Moldova Mare" (PPMM), după ce a eliminat clauza de condiționare care permitea excluderea ulterioară
Acum o oră
20:50
Gheorghe Urschi, în stare gravă la terapie intensivă. Familia actorului cere transferul în altă secție. Reacția spitalului # Unica.md
Familia actorului Gheorghe Urschi a lansat un apel public pe Facebook către ministra Sănătății, Ala Nemerenco, solicitând transferul urgent al artistului din Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău către o
20:50
Procurorii din Chișinău anunță trimiterea în judecată a doi bărbați pentru omorul și violul altor două persoane fără loc permanent de trai în Chișinău, în martie 2024. Cei doi sunt
Acum 4 ore
19:00
De 12 ani, fiecare colecție Bumbăcel înseamnă calitate, confort și grijă pentru fiecare detaliu. În toți acești ani, hainele noastre au ajuns în casele voastre și v-au însoțit în cele
Acum 12 ore
11:00
Premieră muzicală cu mesaj cutremurător! Maestrul Edgar Ștefăneț, alături de Adriana Ochișanu și Vali Boghean, a lansat o melodie care a trezit un ecou puternice în rândul publicului # Unica.md
Compozitorul, dirijorul și conducătorul artistic al Orchestrei FLUIERAȘ, aestrul Edgar Ștefăneț, revine în atenția publicului cu o creație muzicală tulburătoare „Oameni buni, să ne trezim!" – o piesă cu un
10:20
Accident în lanț la ieșirea din Sângera: trei mașini implicate, un șofer rănit. Trafic îngreunat la orele de vârf # Unica.md
Un accident rutier în lanț s-a produs vineri dimineață, în jurul orei 07:00, în apropiere de orașul Sângera, municipiul Chișinău. Trei automobile au fost implicate, iar un conducător auto a
10:20
MAI: Circa 200 de percheziții și dosare penale pe corupția legată de întruniri în perioada electorală. Misail-Nichitin: „Se încearcă schimbarea vectorului proeuropean” # Unica.md
În perioada electorală, poliția a efectuat aproximativ 200 de percheziții și a inițiat mai multe procese penale privind corupția legată de întruniri publice, a declarat ministra afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin.
10:20
MAI: Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc „se desfășoară conform normelor internaționale”, fără legătură politică # Unica.md
Procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc are loc „în strictă conformitate cu normele internaționale" și nu are conotație politică, chiar dacă ar putea surveni în preajma alegerilor parlamentare din
10:10
Fost adjunct al serviciilor secrete din R. Moldova, reținut pentru trădare într-un dosar privind o rețea de spionaj belarus, ar fi primit bani și instrucțiuni la Budapesta # Unica.md
O operațiune comună a autorităților din România, Cehia și Ungaria, coordonată de Eurojust, a identificat o presupusă rețea de spionaj belarus care l-ar include pe un fost adjunct al Serviciului
09:30
Noi detalii ies la iveală în cazul crimei care a zguduit municipiul Cahul noaptea trecută: un bărbat și o femeie, ambii de 34 de ani, au fost înjunghiați mortal. Suspecta,
09:20
Horoscopul zilei de vineri, 12 septembrie: finalizează, clarifică și simplifică. Aversele de toamnă cer răbdare și ritm calm # Unica.md
Contextul astral favorizează pragmatismul, închiderea buclelor și comunicarea clară. Detaliile fac diferența, iar relațiile răspund la un ton cald și gesturi simple. Cu vremea capricioasă, planurile bine gândite devin aliatul
Acum 24 ore
22:20
NATO pregătește un răspuns militar defensiv pe flancul estic, după pătrunderea masivă a dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei # Unica.md
Alianța Nord-Atlantică elaborează un pachet de măsuri de descurajare pe flancul estic, incluzând un „răspuns militar defensiv", în urma incidentului din noaptea de 10 septembrie, când cel puțin 19 drone
22:00
CEO-ul Ryanair avertizează: „Aceasta va fi o problemă constantă pentru toate companiile aeriene și pentru toți cetățenii europeni în următorii câțiva ani” # Unica.md
Michael O'Leary, directorul executiv al Ryanair, a avertizat joi că companiile aeriene europene se vor confrunta cu perturbări „constante" ale traficului în următorii ani din cauza războiului Rusiei împotriva Ucrainei,
21:50
Lovitură pentru Viktor Orban: Curtea Europeană nu-i lasă pe rușii de la Rosatom să construiască o centrală nucleară în Ungaria # Unica.md
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a anulat aprobarea acordată de Comisia Europeană proiectului Ungariei de a construi două noi reactoare nucleare cu compania rusă Rosatom, pe motiv că
21:40
Belarus: opozitantul Mikola Statkevici refuză să părăsească țara după eliberare. Lituania confirmă că s-a întors din zona neutră a frontierei # Unica.md
Unul dintre cei mai cunoscuți deținuți politici din Belarus, fostul candidat la președinție Mikola Statkevici, a refuzat să plece în Lituania împreună cu alți prizonieri eliberați la solicitarea președintelui SUA,
Ieri
21:30
Cozi uriașe la vama Belarus – Polonia, după informațiile despre închiderea frontierei poloneze # Unica.md
Decizia autorităților poloneze de a închide temporar frontiera cu Belarus a provocat aglomerări masive la punctele de trecere dinspre Republica Belarus, a anunțat Comitetul de Stat pentru Grăniceri de la
21:20
Giorgio Armani a lăsat două testamente olografe, deschise la Milano. Cui rămâne moștenirea # Unica.md
Giorgio Armani, celebrul creator italian cunoscut pentru pedanteria sa, și-a gestionat cu minuțiozitate moștenirea, depunând două testamente în formă secretă (olografe), scrise de mână și sigilate, relatează agenția italiană de
21:10
Cadavrul unei femei a fost depistat astăzi, 11 septembrie, în curtea unui bloc de pe bulevardul Decebal din Chișinău. Oamenii legii au fost alertați în jurul orei 17:43. Potrivit Poliției,
21:00
Accident mortal pe traseul Orhei–Rezina–Rîbnița: un șofer a murit, doi oameni au fost răniți și transportați la spital # Unica.md
Un grav accident rutier s-a produs joi, 11 septembrie, pe traseul Orhei–Rezina–Rîbnița, soldat cu un deces și două persoane rănite. Potrivit informațiilor preliminare, un BMW condus de un bărbat de
20:10
BNS: Alimentele s-au scumpit cu aproape 9% într-un an. Fructele +31%, legumele +18%; inflația anuală – 7,3% în august # Unica.md
Fructele, legumele, carnea și pâinea sunt mai scumpe decât anul trecut, arată cel mai recent raport al Biroului Național de Statistică (BNS). În ultimul an, prețurile la produsele alimentare au
20:00
India cere Rusiei să oprească recrutarea cetățenilor indieni în armată. New Delhi: „Eliberați-i imediat și încetați această practică” # Unica.md
Ministerul Afacerilor Externe de la New Delhi a anunțat joi că a primit informații despre recrutarea recentă a unor cetățeni indieni în armata rusă și a solicitat Moscovei să pună
19:50
Gogonele crocante, acrișoare și perfecte pentru iarnă: rețeta corectă, pas cu pas, și secretul cantității de oțet # Unica.md
Septembrie e luna ideală pentru gogonele: nopțile mai reci opresc coacerea, iar piețele sunt pline de roșii verzi, fragede și ferme. Ca să le pui la murat corect, ai două
19:40
Un bărbat care și-a pierdut Rolexul de 50.000 de euro a găsit ceasul la „Obiecte Pierdute”, unde-l dusese un necunoscut # Unica.md
Un bărbat care și-a pierdut ceasul Rolex, evaluat la aproximativ 50.000 de euro, l-a recuperat după câteva zile de la serviciul „Obiecte Pierdute" al poliției municipale din Salon-de-Provence (departamentul Bouches-du-Rhône),
19:30
Ministerul Educației Naționale, Învățământului Superior și Cercetării din Franța a demarat un program pilot prin care limba română va putea fi studiată ca limbă străină obligatorie (LV2) în sistemul public
19:20
UE respinge plângerea lui Viktor Ianukovici: sancțiunile rămân în vigoare după un deceniu de litigii # Unica.md
Tribunalul General al Uniunii Europene a respins plângerea depusă de Viktor Ianukovici, președintele Ucrainei din perioada 2010–2014, privind anularea sancțiunilor impuse de UE, transmite DW. Decizia vine după un proces
19:10
Albania a devenit prima țară din lume care numește un ministru virtual alimentat de inteligență artificială. Diella – nume care în albaneză înseamnă „rază de soare" – va gestiona și
17:50
Ministerul Afacerilor Interne al României a anunțat joi că site-ul oficial al cărții electronice de identitate a fost clonat. Autoritățile au precizat că portalul autentic pe care românii îl pot accesa este
17:40
Bombardier strategic american B-2 a testat bombe antinavă QUICKSINK în nordul Norvegiei, la câteva sute de kilometri de granița Rusiei # Unica.md
Un B-2 Spirit al Forțelor Aeriene ale SUA a executat pe 3 septembrie teste cu armament antinavă în Marea Norvegiei, în largul insulei Andøya, la doar câteva sute de kilometri
17:40
Ramzan Kadîrov ar suferi de o boală gravă și s-ar fi retras din gestionarea curentă a Ceceniei # Unica.md
Ramzan Kadîrov, liderul Republicii Cecenia, ar avea probleme grave de sănătate și ar fi trecut la purtarea constantă a unui dispozitiv de drenaj urinar (nefrostomă), retrăgându-se treptat din conducerea executivă
17:30
Polonia dislocă 40.000 de militari la granița cu Belarus și Rusia după incursiunea dronelor ruse. Franța și Marea Britanie trimit avioane, Olanda – baterii Patriot # Unica.md
Polonia va mobiliza aproximativ 40.000 de militari către frontiera estică, după violarea spațiului său aerian de către drone rusești, relatează TVP World. În sprijin, Franța și Marea Britanie sunt pregătite
17:00
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, „nu își poate permite să își ia concediu" și doarme doar „câteva ore pe zi", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru TASS.
16:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că vineri, 12 septembrie, vremea va fi predominant ploioasă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu cer mai mult noros și averse pe parcursul nopții și
16:40
Căușeni: Bărbat care se prefăcea cu dizabilitate pentru a cerși, depistat de carabinieri. Riscură amendă # Unica.md
Carabinierii au identificat pe o stradă din Căușeni un bărbat care pretindea că are o dizabilitate pentru a solicita bani de la trecători. Persoana a fost documentată și urmează să
16:30
SUA au ridicat sancțiunile impuse companiei aeriene belaruse Belavia, anunță emisarul Casei Albe la Minsk # Unica.md
Statele Unite au ridicat sancțiunile împotriva companiei aeriene belaruse Belavia, a anunțat la Minsk reprezentantul președintelui american, John Cole, în cadrul unei întâlniri cu liderul belarus Aleksandr Lukașenko. Decizia ar
16:30
Un îngrijitor al grădinii zoologice Safari World din Bangkok a fost ucis de lei, au anunțat miercuri autoritățile thailandeze, citate de AFP. Tragedia readuce în discuție măsurile de securitate pentru
16:20
Admiterea în învățământul profesional tehnic crește cu 15%: IT, servicii și meseriile „clasice” domină opțiunile. Boom și în programele duale # Unica.md
Numărul elevilor admiși în învățământul profesional tehnic a crescut cu 15% față de anul trecut, anunță secretara de stat a MEC, Galina Rusu. Până la această etapă au fost înmatriculați
16:20
Un incident neașteptat s-a produs în noaptea de miercuri spre joi la Sopot, orașul litoral unde locuiește premierul Poloniei, Donald Tusk: automobilul privat al familiei sale, un Lexus, a fost
16:10
Andrei Năstase susține că a primit o scrisoare de la ofițeri ai Poliției de Frontieră despre „scheme de contrabandă” în vămile moldovenești; cere intervenția CSS # Unica.md
Fostul ministru de Interne, Andrei Năstase, afirmă că a primit o scrisoare semnată de un grup de ofițeri ai Poliției de Frontieră, în care sunt descrise presupuse scheme de contrabandă
16:10
Coruperea alegătorilor prin aplicații mobile: poliția a ridicat bani și documente în urma a 15 percheziții # Unica.md
Poliția și procurorii au efectuat, în ultimele zile, o serie de acțiuni coordonate împotriva unei rețele suspectate că ar fi încercat coruperea alegătorilor înaintea alegerilor din 28 septembrie. Doar pe
16:00
Inundații devastatoare în Bali: cel puțin 18 morți, turiști evacuați cu caiace și camioane militare. Traficul spre aeroport, blocat # Unica.md
Insulele Bali și Flores au fost lovite de cele mai grave inundații din ultimele decenii, după ploile torențiale din 9–10 septembrie. Cel puțin 18 persoane au murit, 6 sunt date
16:00
Polonia închide toate punctele de trecere cu Belarus de la 12 septembrie, ora 00:00. Recomandările MAE # Unica.md
Cetățenii moldoveni care intenționează să tranziteze frontiera dintre Polonia și Belarus sunt atenționați că toate punctele de trecere terestră vor fi închise începând cu 12 septembrie, ora 00:00. Decizia aparține
16:00
Cimișlia: Bărbat de 45 de ani, cercetat pentru deținere ilegală de arme și mine antitanc; riscă până la 6 ani de închisoare # Unica.md
Un bărbat de 45 de ani, locuitor al orașului Cimișlia, riscă până la șase ani de pușcărie pentru deținerea ilegală a mai multor arme de foc, precum și mine antitanc.
15:50
Peter Mandelson, demis din funcția de ambasador al Marii Britanii în SUA după dezvăluiri privind legăturile cu Jeffrey Epstein # Unica.md
Premierul britanic Sir Keir Starmer l-a demis joi pe Peter Mandelson din poziția de ambasador la Washington, după apariția unor emailuri și scrisori care indică legături mai profunde decât se
15:50
Der Spiegel: Dronele ruse care au violat spațiul aerian polonez ar fi vizat hubul logistic, prin care trec livrările de arme către Ucraina # Unica.md
NATO presupune că mai multe dintre dronele rusești care au încălcat miercuri dimineață spațiul aerian al Poloniei au avut ca țintă hubul logistic de lângă aeroportul Rzeszów, prin care trec
15:20
Medvedev leagă asasinarea lui Charlie Kirk de sprijinul SUA pentru Ucraina. Washingtonul nu a comentat acuzațiile # Unica.md
Dmitri Medve
