Autoritățile din Grecia au aprobat extrădarea lui Plahotniuc. Ministerul Justiției de la Chișinău inițiază procedurile de preluare
Radio Chisinau, 12 septembrie 2025 19:45
Ministerul Justiției a anunțat astăzi, 12 septembrie, că a recepționat, prin intermediul Biroului Național Central Chișinău Interpol, decizia autorităților din Grecia privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova.
Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat astăzi, 12 septembrie, rezultatul verificării integrității procurorului Andrei Balan din cadrul Procuraturii Anticorupție. În Raportul de evaluare emis, Comisia propune ca acesta să nu promoveze evaluarea externă,.
Luna străbate în această noapte zona de cer în care se află Pleiadele. „Fenomenul nu se mai repetă în 2025” # Radio Chisinau
Luna străbate, în noaptea de vineri spre sâmbătă, zona de cer în care se află roiul stelar Pleiade, informează dr. Adrian Șonka, astronom la Observatorul „Amiral Vasile Urseanu”, transmite Agerpres.
Belarus a eliberat 52 de deținuți politici în schimbul ridicării sancțiunilor americane # Radio Chisinau
Autoritățile de la Minsk au eliberat 52 de persoane considerate deținuți politici, atât de opoziția din Belarus, cât și de organizațiile internaționale pentru drepturile omului. Eliberarea acestora survine în urma unei intervenții a președintelui SUA, Donald Trump, care a a anunțat în schimb eliminarea unor sancțiuni impuse Belarusului, transmite IPN.
La Chișinău va avea loc a 33-a ediție a Festivalului Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu”. Programul evenimentelor # Radio Chisinau
Festivalul Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu” va fi inaugurat duminică, 14 septembrie, la Chișinău. Ediția din acest an este dedicată celebrei soprane Maria Bieșu, Primadona Operei Naționale, de la a cărei naștere se împlinesc 90 de ani. Evenimentul, ajuns la cea de-a 33-a ediție, va reuni pe scena Teatrului Național de Operă și Balet artiști de renume internațional – 20 de invitați speciali din peste 12 țări, transmite MOLDPRES.
FOTO | Militarii celui de-al treilea contingent UNIFIL al Armatei Naționale și-au început misiunea în Liban # Radio Chisinau
Militarii din cadrul celui de-al treilea contingent al Armatei Naționale, detașat în misiunea Forței Interimare a Națiunilor Unite (UNIFIL), și-au început misiunea în Liban, anunță Ministerul Apărării. Ceremonia de transfer al autorității s-a desfășurat în Baza multinațională „Sector West HQ UNP 2-3” din localitatea Shama.
Meteorologii au emis cod roșu, cod portocaliu și cod galben de scurgeri mici de apă în majoritatea râurilor din Republica Moldova # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare hidrologică actualizată, valabilă pentru perioada 13 – 19 septembrie 2025. Potrivit acesteia, scurgerea apelor pe râurile Prut, Nistru (sectorul Dubăsari – Tudora) și pe majoritatea râurilor mici din țară rămâne sub mediile lunare multianuale.
Danemarca va cumpăra sisteme de apărare aeriană în valoare de 9 miliarde de dolari, pe fondul tensiunilor în creștere cu Rusia # Radio Chisinau
Danemarca intenționează să achiziționeze sisteme de apărare aeriană fabricate în Europa în valoare de 58 de miliarde de coroane daneze (9,11 miliarde de dolari), cea mai mare achiziție de armament din istoria țării, a anunțat vineri ministrul Apărării, invocând situația dificilă din punct de vedere al securității, relatează Reuters.
Raport WatchDog: Șor a sponsorizat 88% din reclame politice pe Meta, cheltuind aproape 32 de mii de euro în trei luni # Radio Chisinau
Rețeaua asociată oligarhului Ilan Șor a dominat publicitatea politică pe platformele Meta între 30 aprilie și 28 iulie 2025: 88,1% din totalul reclamelor și 70,4% din bugetul estimat au fost atribuite acestui actor. În bani, Șor a cheltuit 31.687 de euro pentru 1.326 de reclame, arată un raport publicat astăzi de WatchDog. În total, în perioada monitorizată au fost identificate 1.505 reclame politice pe Meta, cu un buget cumulat de circa 45.000 de euro.
VIDEO | Peste 130 de turiști, bloggeri și jurnaliști italieni au ajuns la Chișinău într-o cursă-surpriză, parte a campaniei internaționale „Let’s Get Lost” # Radio Chisinau
Agenția de Investiții anunță că astăzi, la Chișinău a aterizat o cursă „absolut specială”. 137 de italieni (jurnaliști, bloggeri, turiști), care au câștigat de la compania WizzAir o călătorie gratuită de 3 zile într-o destinație secretă. Acum câteva minute ei au aflat unde au aterizat - în Republica Moldova
Ministerul Culturii și Ministerul de Externe au semnat un ordin prin care aprobă Concepția Diplomației Culturale a Republicii Moldova # Radio Chisinau
Republica Moldova lansează Concepția Diplomației Culturale a Republicii Moldova, un plan prin care țara își va face cunoscute valorile, tradițiile și creativitatea artistică pe scena internațională. Ministerul Afacerilor Externe și Ministerului Culturii au semnat astăzi, 12 septembrie, un ordin comun de aprobare a acestui document.
Pentru prima dată, Ucraina a atacat cu drone portul rusesc Primorsk. Importanța strategică a acestui obiectiv # Radio Chisinau
Un atac cu drone asupra portului Primorsk din nord-vestul Rusiei a provocat vineri incendierea unei nave și a unei stații de pompare, a declarat guvernatorul regional, acesta fiind primul atac cu drone raportat asupra unuia dintre cele mai mari terminale pentru exporturile de petrol și combustibil din țară, relatează Reuters, scrie News.ro
Maia Sandu, primită în audiență la Papa Leon al XIV-lea: „Sanctitatea Sa m-a asigurat că Moldova este văzută, că Moldova este auzită” # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primită astăzi în audiență de către Sanctitatea Sa Papa Leon al XIV-lea. În cadrul întrevederii, șefa statului a vorbit despre importanța restabilirii păcii pe continentul european, precum și despre valorile creștine care au păstrat unitatea și demnitatea poporului nostru în fața încercărilor istoriei, potrivit Președinției.
Donald Trump anunță că suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk a fost arestat # Radio Chisinau
Președintele Donald Trump a anunțat vineri că suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk a fost arestat, transmite CNN.
OAMENI ȘI IDEI | Ghenadie Gâlcă, despre Reuniunea Teatrelor Naționale Românești: „Ne dorim să spunem că prin artă, prin cultură, vom reuși să înaintăm înainte ca națiune” (Audio) # Radio Chisinau
Reuniunea Teatrelor Naționale Românești - un festival al artelor scenice care are loc anual la Chișinău, a ajuns la cea de-a X-a ediție. Evenimentul reunește teatre din România și Republica Moldova și aduce în prim-plan nu doar spectacole de teatru, ci și conferințe, lansări de carte și spectacole radiofonice, a spus directorul adjunct al Teatrului Național „Mihai Eminescu”, Ghenadie Gâlcă, în cadrul emisiunii „Oameni și Idei” de la Radio Chișinău.
Marș împotriva federalizării Republicii Moldova. Veteranii Războiului de pe Nistru au scandat: „Armata rusă, afară!”, „Nu federalizării!” # Radio Chisinau
Veteranii Războiului de la Nistru din 1992 cer autorităților să nu admită discursuri care ar promova federalizarea Republicii Moldova. Aceasta, în opinia lor, ar reprezenta o amenințare directă la independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Zeci de veterani au mers în marș în semn de protest până la sediul Ambasadei Federației Ruse la Chișinău, după ce unul dintre candidații înscriși în cursa pentru Parlament a declarat, într-o emisiune televizată, că ar susține ideea federalizării Republicii Moldova.
Promo-LEX a lansat al 3-lea raport de monitorizare a campaniei electorale: Zeci de cazuri de discurs de ură, discriminare, violență și abuz al resurselor administrative # Radio Chisinau
Misiunea Promo-LEX de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie a lansat cel de-al treilea raport cu de monitorizare a campaniei electorale, pentru perioada 29 august-10 septembrie 2025. Raportul semnalează utilizarea abuzivă a resurselor administrative, cazuri de potențială corupere a alegătorilor, implicarea cultelor religioase, precum și discrepanțe între rapoartele oficiale și cheltuielile reale ale concurenților electorali, transmite Radio Chișinău.
Dorin Junghietu: „Ne propunem ca până în 2050, peste 80% din energia electrică să fie produsă local, fără șantaj energetic și cu noi conexiuni cu România și UE” # Radio Chisinau
Republica Moldova își propune să atingă independența energetică completă până în 2050, cu 85% din energia electrică produsă din surse regenerabile și facturi mai accesibile pentru cetățeni, potrivit noii Strategii Energetice. Documentul care stabilește direcția de dezvoltare a sectorului energetic pentru următorii 25 de ani a fost prezentat astăzi într-o conferință de presă de ministrul Energiei Dorin Junghietu și directorul Secretariatului Comunității Energetice, Artur Lorkowski, transmite Radio Chișinău.
Parlamentul organizează Săptămâna deschiderii parlamentare – o serie de evenimente dedicate democrației, transparenței și dialogului cu cetățenii # Radio Chisinau
În perioada 13–20 septembrie, Parlamentul Republicii Moldova organizează o nouă ediție a Săptămânii deschiderii parlamentare, un eveniment dedicat promovării democrației, transparenței și dialogului cu cetățenii.
Lista beneficiarilor proiectelor culturale finanțate din Fondul național al culturii va fi extinsă # Radio Chisinau
Monitorul Oficial a publicat astăzi noul Regulament privind finanțarea proiectelor și programelor de rezidență și mobilitate artistică și culturală din Fondul național al culturii. Documentul extinde lista beneficiarilor eligibili pentru finanțare, informează MOLDPRES.
Marea Britanie lovește în flota fantomă a Rusiei și impune sancțiuni împotriva a zeci de furnizori militari # Radio Chisinau
Regatul Unit a anunțat vineri că impune sancțiuni împotriva a circa o sută de furnizori militari și nave suspectate că fac parte din „flota fantomă” ruse, cu ocazia unei vizite la Kiev a noii șefe a diplomației britanice.
Din 11 octombrie, Programul LEADER aduce subvenții mai mari și reguli noi pentru start-up-uri și proiecte locale # Radio Chisinau
Începând cu 11 octombrie 2025, intră în vigoare modificările Regulamentului privind acordarea subvențiilor în avans pentru dezvoltarea locală prin Programul LEADER, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2022 și publicate în Monitorul Oficial, transmite MOLDPRES.
VIDEO | Președinta Maia Sandu a ajuns la Vatican, unde urmează să fie primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a ajuns la Vatican, unde urmează să fie primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea. Potrivit președinției, discuția va oferi prilejul unui schimb de opinii privind promovarea păcii, solidarității și valorilor creștine într-o lume marcată de multiple provocări.
O femeie din Republica Moldova a încercat să intre în Parlamentul României a fost prinsă cu șase cuțite # Radio Chisinau
O femeie din Republica Moldova a fost depistată, vineri, la filtrele de acces în Palatul Parlamentului de la București când încerca să pătrundă în clădire având asupra sa șase cuțite, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.
Benzina și motorina se scumpesc la pompă. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru weekend # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile în perioada 13-15 septembrie.
Reacția Poloniei după ce Donald Trump a spus că atacul cu drone ruse „ar fi putut fi o greșeală” # Radio Chisinau
Nu poate exista nicio greșeală într-un atac la scară atât de mare asupra Poloniei, a declarat un oficial polonez ca răspuns la declarația președintelui american Donald Trump că intrarea unor drone ruse pe teritoriul polonez ar fi putut fi accidentală, transmite Reuters.
ELECTORALA 2025 | CEC a început tipărirea buletinelor de vot pentru secțiile de votare din străinătate # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a început tiparul buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, ce vor fi utilizate în secțiile de votare constituite în străinătate.
Programul „Casa Verde” | Peste 160 de propuneri de proiect au fost aprobate, în doar două luni de la lansare # Radio Chisinau
Un număr de 161 de propuneri de proiect au fost aprobate în cadrul Programului de finanțare „Casa Verde”, la două luni de la lansarea acestuia. Inițiativa prevede că beneficiarii vor putea primi granturi de până la 200 de mii de lei pentru a-și eficientiza energetic locuințele și a-și reduce facturile la energie, transmite MOLDPRES.
Maia Sandu invită cetățenii la Festivalul Pădurilor: „R. Moldova crește frumos atunci când alegem să investim în natură” # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu invită pe cetățeni să participe la Festivalul Pădurilor, care va avea loc pe 14 septembrie, la Reședința prezidențială din Condrița. „Ușile vor fi deschise pentru toți cei care iubesc pădurea și își doresc un viitor mai verde pentru țara noastră”, a transmis șefa statului într-un mesaj publicat pe Facebook.
CNA și Procuratura Anticorupție au descins cu percheziții în raionul Călărași într-un dosar de corupere a alegătorilor # Radio Chisinau
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), desfășoară acțiuni procesuale în mai multe localități din raionul Călărași, într-un dosar penal ce vizează fapte de corupere a alegătorilor.
Presa de la Chișinău scrie despre noi detalii din culisele fugii și tentativei de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc. Totodată, jurnaliștii mai relatează despre o nouă ofensivă informațională a Rusiei înaintea alegerilor din 28 septembrie, care încearcă să readucă Republica Moldova în „lumea rusă”. Platforme conectate la Ilan Șor și propaganda Kremlinului difuzează falsuri și deepfake-uri, atacând parcursul european al țării și discreditând autoritățile pro-europene.
VIDEO | Atac aerian masiv în mai multe regiuni din Rusia. Moscova și instalații petroliere, printre ținte. Rușii spun că au doborât 221 de drone # Radio Chisinau
Ucraina a desfășurat în noaptea de joi spre vineri un atac aerian masiv în mai multe regiuni din Rusia. Ministerul apărării de la Moscova a afirmat că a doborât 221 de drone ucrainene, dar există informații privind explozii și incendii provocate de atacul ucrainean în mai multe zone din Rusia.
Dorin Junghietu, pentru Euronews: Rusia a folosit permanent energia ca pe o armă. Gazoductul Iași-Ungheni a pus bazele independenței energetice # Radio Chisinau
Construcția și darea în exploatare a gazoductului Iași-Ungheni, care leagă infrastructura de transport gaze din Republica Moldova de cea a României, a pus bazele independenței energetice a Republicii Moldova, care nu mai depinde integral de Rusia.Acum, Chișinăul importă tot volumul necesar de gaze din, sau prin România, spune ministrul Energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu, într-un interviu pentru Euronews.
România convoacă ambasadorul Rusiei la București. „Incidentul cu drone din Polonia reprezintă o escaladare fără precedent” # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a convocat, joi, pe ambasadorul Federației Ruse la București pentru a i se comunicat poziția de condamnare fermă a violării spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești. „Partea română a subliniat că, prin gravitate, implicații și anvergură, respectivul incident reprezintă o escaladare fără precedent, precum și o amenințare la adresa securității cetățenilor unui stat Aliat și partener strategic al României”, arată MAE.
Mai mulți cetățeni străini au primit refuz de intrare în R. Moldova, în ultimele 24 de ore. Alte patru persoane au traversat ilegal frontiera # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 67 260 traversări.
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 48 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 67 de bani.
NATO, în alertă: Rusia și Belarus încep exercițiile militare Zapad. Polonia, Lituania și Letonia au intensificat măsurile de securitate # Radio Chisinau
Rusia și aliatul său cheie, Belarus, încep, vineri, exerciții militare comune de amploare, punând NATO în alertă la câteva zile după ce Polonia a acuzat Moscova de escaladarea tensiunilor prin lansarea de drone de atac în spațiul său aerian, transmite AFP.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează pentru ziua de vineri, 12 septembrie, vreme instabilă, cu cer predominant noros și ploi pe arii extinse, sub formă de averse, comunică MOLDPRES.
„Nimeni în lume nu are suficiente rachete”. După intrarea dronelor rusești în Polonia, Zelenski indică Occidentului un domeniu strategic de apărare # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a îndemnat joi pe aliații Kievului să-și regândească propriile capacități de apărare antiaeriană după incursiunile în spațiul aerian polonez ale unor drone pe care Varșovia le consideră ca fiind rusești, scrie Reuters.
BNM și BNR intensifică dialogul prin proiecte comune și schimb de bune practici în domeniul monetar și numismatic # Radio Chisinau
Rolul băncilor centrale în promovarea culturii și identității naționale, colaborarea în domeniul emisiunii monetare și importanța proiectelor comune au fost analizate în cadrul unei întrevederi dintre guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, și viceguvernatorul BNM, Constantin Șchendra, cu reprezentanții Băncii Naționale a României (BNR) - Cristian Popa, membru al Consiliului de administrație, și Ionel Nițu, director al Direcției de Emisiune, Tezaur și Casierie, informează MOLDPRES.
Peste 18 mii de elevi s-au înscris în instituțiile de învățământ profesional tehnic din R. Moldova, în creștere față de anul trecut # Radio Chisinau
În anul de studii curent, aproximativ 18.000 de elevi s-au înscris în instituțiile de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova, în creștere față de anul trecut, când au fost înmatriculați circa 16.000 de elevi. O creștere semnificativă se înregistrează și în cazul învățământului dual, care atrage tot mai mulți tineri – în acest an, 2.125 de elevi au optat pentru această formă de studii, cu peste 400 mai mulți decât în 2024 și de peste două ori mai mulți decât în 2023, când numărul era de aproximativ 1.000.
Un grup de 12 experți din Japonia va oferi asistență tehnică Căii Ferate din Moldova (CFM) în vederea elaborării unui studiu ce vizează identificarea de noi rute de export și oportunități de extindere regională și internațională a întreprinderii.
Ministerul Apărării din Suedia, nou pachet de sprijin pentru Ucraina în valoarea de peste 4,2 miliarde de euro # Radio Chisinau
Ministrul Apărării din Suedia, Pal Jonson, a anunțat astăzi un nou ajutor aprobat de guvernul țării sale pentru Ucraina. „Este al 20-lea pacget de sprijin, în valoare de aproximativ 9,2 miliarde SEK (4,2 miliarde Euro), pentru Ucraina. Pachetul include, printre altele, 18 sisteme Archer noi, material naval”, a spus Jonson, cu precizarea că este vorba despre o prelungire a sprijinului militar pe termen lung, al Suediei pentru Ucraina cu 70 de miliarde SEK până în 2027 și 10 miliarde SEK în sprijin civil anual în perioada 2026-2028.
ELECTORALA 2025 | Începe tipărirea buletinelor de vot pentru secțiile de votare din străinătate # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală anunță startul tipăririi buletinelor de vot care vor fi utilizate în secțiile de votare din străinătate, la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Procesul va începe vineri, la „Tipografia Centrală” de pe strada Florilor, de la ora 10:00, transmite IPN.
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de evaluare a magistratului Serghei Pilipenco, de la Curtea de Apel Sud, și a transmis raportul său către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), cu propunerea ca acesta să nu promoveze evaluarea externă a integrității.
