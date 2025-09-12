EXCLUSIV VIDEO// Declarațiile bărbatului care a depistat cadavrul tânărului dat dispărut de pe Aeroportul Chișinău: ”Am simțit un miros greu, am crezut că e un animal mort”

12:30

Statele Unite marchează astăzi 24 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie, 2001. Atacul grupării Al Qaeda asupra Turnurilor Gemene a schimbat lumea în cele peste două decenii de când Occidentul a declarat război împotriva terorismului, transmite libertv.md. Aproape 3.000 de oameni au murit după ce mai multe avioane comerciale au fost deturnate […]