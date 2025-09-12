Președintele R. Moldova invită cetățenii la Festivalul Pădurilor

09:50

În luna august, prețurile de consum din Republica Moldova au scăzut cu 0,4% comparativ cu luna precedentă, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS). Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) consideră această evoluție drept un semnal pozitiv privind temperarea inflației și susține că țara se află pe o traiectorie de stabilizare a prețurilor.