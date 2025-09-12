Muzeul Memorial „Volodymyr Ivasiuk” din Cernăuți sărbătorește 30 de ani de la creare

Libertatea Cuvântului, 12 septembrie 2025 19:30

Muzeul Memorial Regional „Volodymyr Ivasiuk” din Cernăuți, un centru cultural unic, își sărbătorește anul acesta cea de-a 30-a aniversare. Înființat în 1995, muzeul

Acum 10 minute
19:50
„Cot la cot: Comunități unite”: CT Ostrița a semnat un memorandum de cooperare Libertatea Cuvântului
Vineri, 12 septembrie, CT Ostrița a semnat un memorandum de cooperare cu Consiliul sătesc Stanislav din regiunea Herson, în cadrul proiectului național „Cot
Acum 30 minute
19:30
Acum o oră
19:10
Festival istoric de amploare la Hotin Libertatea Cuvântului
Între 26 și 28 septembrie, în regiunea Cernăuți, va avea loc un festival istoric de amploare numit „Coroana Nistrului”. Evenimentul se va desfășura
19:00
Procurorul din Herța și-a făcut fiica de 19 ani milionară Libertatea Cuvântului
Șeful Procuraturii raionale din Herța, Iurii Karavan, a declarat o donație în valoare de 3,2 milioane de grivne (aproximativ 73.000 de euro), pe
Acum 12 ore
11:30
Trandafirii din cântec nu se ofilesc niciodată Libertatea Cuvântului
 În decursul acestui an Voloca, sat al muzicanților și al iubitorilor de muzică, a pierdut doi artiști. Aveau modeste titluri oficiale, dar se
10:30
Politolog bucovinean: „Nu este bine ca Administrația Militară Regională și Consiliul Regional Cernăuți să ajungă în aceleași mâini politice” Libertatea Cuvântului
După încetarea mandatului lui Oleksii Boiko ca președinte al Consiliului Regional Cernăuți, funcțiile de președinte vor fi îndeplinite de primul său adjunct, Mykola
09:50
Ursula von der Leyen: „Europa se schimbă și își schimbă atitudinea față de Ucraina” Libertatea Cuvântului
Discursul programatic al Ursulei von der Leyen „Despre starea Uniunii” (State of the Union 2025), rostit pe 10 septembrie 2025, a devenit cel
09:40
„Ar fi putut fi o greșeală”: Trump a făcut o declarație despre dronele rusești în Polonia Libertatea Cuvântului
Donald Trump a comentat incidentul cu dronele rusești în Polonia, afirmând că „ar fi putut fi o greșeală”. El a spus că atacul
Acum 24 ore
21:30
O vizită de care ne vom aminti cu drag Libertatea Cuvântului
Am avut parte de ea chiar în aceste zile de la începutul lunii septembrie. Am dat curs unor invitații pe care le primisem
21:00
În Bucovina, un antreprenor a fost pus sub acuzare pentru contrabandă cu lemn Libertatea Cuvântului
Directorul unei companii private de exploatare forestieră a încercat să exporte în România cherestea a cărei export este interzis, prezentând-o drept „lemn de
20:50
La Cernăuți, deputații l-au eliberat din funcție pe președintele Consiliului Regional Libertatea Cuvântului
La Cernăuți, deputații au aprobat decizia de a-i înceta înainte de termen mandatul și de a-l elibera din funcție pe președintele Consiliului Regional,
20:20
În regiunea Cernăuți, angajați Centrului Teritorial de Recrutare și Asistență Socială (TȚK – abreviat  în ucraineană)  au ajutat evazioniști să treacă frontiera Libertatea Cuvântului
În Bucovina au fost reținuți angajați Centrului Teritorial de Recrutare și Asistență Socială care ajutau evazioniști să treacă frontiera. În Bucovina, doi angajați
20:10
Serghii Lucikanyn, cunoscător și promotor al spiritualității românești la Kiev Libertatea Cuvântului
Profesorul Catedrei de Lingvistică Generală de la Universitatea Națională „Taras Șevcenko” din Kiev, Serhii Lucikanyn, cunoscător al limbii, literaturii și culturii române, a
Ieri
11:50
Sărbători creştine. Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul. Viața, martiriul și tradițiile legate de această zi Libertatea Cuvântului
Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătorită pe stil vechi la 11 septembrie,  este ultima mare  sărbătoare din anul bisericesc. Rolul Sfântului Ioan nu
10:40
„GRĂDINA CU FLORI MULTE” A „ÎNFLORIT” PENTRU A NOUĂSPREZECEA OARĂ LA CERNĂUȚI Libertatea Cuvântului
Mereu tânăr, cântecul popular românesc Festivalul-concurs internațional de muzică populară românească  „În Grădina cu flori multe”, organizat de Centrul Bucovinean de Artă pentru
10:30
Virtuosul acordeonist din Voloca, Mihai Diaconu, a plecat la cele veșnice… Libertatea Cuvântului
A încetat să bată inima lui Mihai Diaconu, Lucrător emerit al culturii din Ucraina, talentat acordeonist, cetățean de onoare al comunității Voloca și
10:20
Două spitale din Cernăuți au primit un nou lot de ajutor umanitar de la parteneri internaționali Libertatea Cuvântului
Acest ajutor umanitar a ajuns la Spitalul Clinic Regional și Spitalul Clinic Orășenesc pentru Copii din Cernăuți cu sprijinul personal al președintelui Consiliului
10:00
Atacul cu drone al Federației Ruse asupra Poloniei a zguduit NATO: de ce incidentul a pus la îndoială puterea Alianței Libertatea Cuvântului
După atacul rușilor asupra Poloniei, au apărut multe întrebări, în special — dacă Alianța este cu adevărat neputincioasă în a se apăra. Incidentul
10 septembrie 2025
22:30
A șaptezecea toamnă a poetului și profesorului universitar Borys Bunciuk Libertatea Cuvântului
La 10 septembrie și-a sărbătorit jubileul de 70 de ani doctorul în științe filologice, profesorul universitar, Borys Bunciuk, care în decursul a patru
21:30
Din cauza unei boli cumplite a încetat să bată inima militarului bucovinean, Ivan Davidian Libertatea Cuvântului
Soldatul Ivan Davidian a murit din cauza unei boli cumplite, rămânând credincios jurământului militar până la capăt. Avea 46 de ani, informează Consiliului
21:10
Concert teatralizat: la Cernăuți va fi reconstituită prima interpretare a legendarului cântec „Ruta Roșie” Libertatea Cuvântului
Anul acesta, la 13 septembrie, se împlinesc 55 de ani de la prima interpretare a melodiilor legendare ale lui Volodymyr Ivasiuk, „Ruta Roșie”
Mai mult de 2 zile în urmă
19:40
Oficial: 19 drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei, dar numai 4 au fost doborâte Libertatea Cuvântului
Mass-media scriu că, de fapt, au fost înregistrate mai multe ținte aeriene deasupra Poloniei. Premierul polonez, Donald Tusk, a declarat că în cursul
19:40
În regiunea Cernăuți continuă semănatul culturilor cerealiere de toamnă pentru recolta anului 2026 Libertatea Cuvântului
În regiunea noastră lucrările agricole de toamnă sunt în plină desfășurare. La data de 9 septembrie 2025, în toate categoriile de gospodării, au
19:40
OASTEA ,,VISĂTORILOR DE PROFESIE» A IUBITULUI PROFESOR Libertatea Cuvântului
Către aniversarea a 150-a a Catedrei de Filologie Română și Clasică a Universității cernăuțene Arcadie Suceveanu La şedinţele Cercului de limbă şi literatură
18:20
Moment astrologic. Care sunt cele mai bune zodii în afaceri și ce trăsături le ajută să reușească Libertatea Cuvântului
În afaceri nu există o rețetă unică pentru a reuși, însă unele zodii se pare că sunt înzestrate cu calitățile care le ajută
12:40
În timpul nopții, Forțele de Apărare Antiaeriană au doborât o dronă inamică deasupra regiunii Cernăuți Libertatea Cuvântului
Despre aceasta a declarat șeful Administrației Militare Regionale, Ruslan Zaparaniuk. . Potrivit lui, drona a fost neutralizată rapid de Forțele noastre de Apărare
12:40
În Cernăuți va avea loc un festival al mierii și al ceaiului de plante Libertatea Cuvântului
Pe 12 și 13 septembrie, la Cernăuți, va avea loc un târg caritabil de miere și ceai. Potrivit Consiliului Orășenesc Cernăuți, târgul va
12:30
Federația Rusă a atacat intenționat Polonia cu drone Libertatea Cuvântului
Mihailo Podoliak a numit atacul cu drone rusești asupra Poloniei o „strategie conștientă” și a cerut partenerilor europeni să nu spere la compromisuri
9 septembrie 2025
18:50
Medici din Hliboca  au primit distincții Libertatea Cuvântului
Recent, cadrele medicale de la Spitalul Raional Hliboca au primit premii binemeritate de la Camera Medicală Națională a Ucrainei și de la Alianța
18:40
În Bucovina o bunică de 90 de ani a murit de coronavirus Libertatea Cuvântului
Săptămâna trecută, o femeie de 90 de ani a murit din cauza complicațiilor provocate de coronavirus. Ea nu era vaccinată și a ajuns
18:30
La Berhomet va avea loc Festivalul borșului Libertatea Cuvântului
Acest festival gastronomic unic va avea loc în Bucovina,  duminică 14 septembrie, pe stadionul din localitatea Berehomet. Participanții vor găti borș din diferite
18:00
Un cameraman din Cernăuți, Iaroslav Levyțski, a murit pe front Libertatea Cuvântului
Un militar, fost cameraman al Canalului 5 și al agenției de presă ACC, Iaroslav Levyțki, care era dat dispărut din octombrie 2024, a
17:50
Atacul Rusiei asupra localității Iarova: Sybiga cere o reacție hotărâtă a comunității internaționale Libertatea Cuvântului
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiga, a făcut apel la comunitatea internațională să ia măsuri imediate după atacul aerian al Rusiei asupra satului
17:00
Sănătate. Ficatul și somnul: ce legătură există între ele? Libertatea Cuvântului
În timpul somnului, întregul organism se regenerează, celulele deteriorate sunt înlocuite cu altele noi, care sunt eliminate în mod natural, prin mecanismele de
12:50
Florile din Grădina talentelor sunt ca niște perle Libertatea Cuvântului
Desfășurarea la Cernăuți a Festivalului internațional de muzică populară românească  „În Grădina cu flori multe”, ediția a 19-ea, a coincis în timp cu
11:30
Floarea-soarelui – un simbol al țării și al memoriei Libertatea Cuvântului
La Liceul nr.1 din Boian a avut loc un eveniment emoționant – „Florile-soarelui ale memoriei”, dedicat comemorării eroilor din localitate, căzuți în luptele
10:30
The Times:  Atacul asupra Cabinetului de Miniștri din Kiev semnalează o nouă etapă a războiului Rusiei Libertatea Cuvântului
Atacul asupra clădirii guvernamentale din Kiev, primul de acest gen în peste trei ani de război la scară largă, ar putea indica începutul
10:20
Ce semnale politice transmite Federația Rusă prin intensificarea atacurilor asupra Ucrainei Libertatea Cuvântului
NYT a explicat cum Rusia intensifică atacurile pentru a exercita presiune asupra negocierilor și a amenința Occidentul. Noile atacuri masive ale Rusiei asupra
8 septembrie 2025
22:40
La Herța a fost anunțată colectarea de mijloace bănește pentru cumpărarea unui automobil, destinat apărătorului Viorel Muraru și camarazilor săi de arme Libertatea Cuvântului
La deputatul Consiliului Raional, Mihail Tanas, a apelat pentru ajutor prietenul său din copilărie, Viorel Muraru. Acesta se află  de trei ani pe
22:30
Biscuiți, cafea și console mascau o contrabandă de haine de 1,5 milioane de grivne Libertatea Cuvântului
Pe 7 septembrie, în Punctul de trecere a frontierei „Porubne-Siret”, angajații Vămii Cernăuți au descoperit o tentativă de introducere ilegală de haine în
18:40
Energia, folosită ca armă Libertatea Cuvântului
Președintele rus, dictatorul Putin, i-a cerut prietenului său din Europa să oprească livrările de combustibil și energie electrică către Ucraina. Această cerere vine
18:10
Firicel de iarbă-n luncă… Libertatea Cuvântului
Firicel de iarbă-n luncă, Mândră-s de a fi româncă Și că am pe ie flori Cu izvor din trei culori.   Busuioc frumos
18:10
Două sate din raionul Cernăuți au fost acoperite de fum în urma unor incendii de proporții Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți a fost o zi fierbinte în înțelesul adevărat al acestui cuvânt. Două depozite de gunoi din apropiere de Cernăuți au
18:10
Amintiri luminoase despre un pedagog cu inimă mare Libertatea Cuvântului
Pe 4 septembrie, ne-am adunat la Liceul Dinăuți pentru a onora memoria luminoasă a profesorului nostru, Mihail Toderișin. A trecut un an de
18:10
Lansarea cărții „Vânătoarea după crucișătorul „Moscova” Libertatea Cuvântului
La Cernăuți, în Hub-ul Veteranilor din Bucovina, condus de Oleksandr Koșovyi, a avut loc lansarea cărții „Vânătoarea după crucișătorul „Moscova”. Printre invitați s-a
18:10
Doi oameni au murit într-un atac cu rachete și drone asupra Kievului: o mamă tânără și copilul ei de două luni Libertatea Cuvântului
Două persoane, Viktoria Grebeniuk și fiul ei de două luni, Roman, au murit în urma unui atac masiv cu rachete și drone asupra
18:10
„Grădina cu flori multe” a „înflorit” pentru a nouăsprezecea oară la Cernăuți Libertatea Cuvântului
Este vorba de Festivalul-concurs internațional de muzică populară românească  „În Grădina cu flori multe”, ajuns la cea de a nouăsprezecea ediție, organizat de
18:10
Rusia a lovit din nou Ucraina cu drone Shahed Libertatea Cuvântului
Invadatorii au lansat peste 100 de drone de atac asupra Ucrainei, fiind înregistrate lovituri. În noaptea de 8 septembrie, Federația Rusă a atacat
18:10
Trump a anunțat vizita europenilor în SUA pentru a discuta încheierea războiului din Ucraina Libertatea Cuvântului
Anumiți lideri europeni vor vizita Statele Unite pentru a discuta modalități de a pune capăt războiului dintre Ucraina și Rusia. Potrivit informațiilor RBC-Ucraina,
18:10
În regiunea Cernăuți o persoană a murit din cauza coronavirusului Libertatea Cuvântului
Informația a fost comunicată de Natalia Gopko, directorul Centrului Regional de Control și Prevenire a Bolilor din Cernăuți. Potrivit N. Gopko, în regiune
