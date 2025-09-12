China confirmă întâlnirea comercială cu SUA la Madrid între 14 şi 17 septembrie. Oficialii celor două țări vor discuta despre tarifele impuse de SUA și viitorul TikTok
ProTV.md, 12 septembrie 2025 18:00
China confirmă întâlnirea comercială cu SUA la Madrid între 14 şi 17 septembrie. Oficialii celor două țări vor discuta despre tarifele impuse de SUA și viitorul TikTok
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
18:20
23 de morţi în Indonezia în urma inundaţiilor din insulele turistice Bali şi Flores, potrivit unui nou bilanţ # ProTV.md
23 de morţi în Indonezia în urma inundaţiilor din insulele turistice Bali şi Flores, potrivit unui nou bilanţ
Acum 30 minute
18:00
China confirmă întâlnirea comercială cu SUA la Madrid între 14 şi 17 septembrie. Oficialii celor două țări vor discuta despre tarifele impuse de SUA și viitorul TikTok # ProTV.md
China confirmă întâlnirea comercială cu SUA la Madrid între 14 şi 17 septembrie. Oficialii celor două țări vor discuta despre tarifele impuse de SUA și viitorul TikTok
Acum o oră
17:40
Noi detalii despre starea lui Gheorghe Urschi: „Pacientul este pregătit spre externare.” Ce spune ministrul Sănătății - VIDEO # ProTV.md
Noi detalii despre starea lui Gheorghe Urschi: „Pacientul este pregătit spre externare.” Ce spune ministrul Sănătății - VIDEO
17:40
Între Bruxelles și Moscova: Mitropolitul Vladimir, prins între valorile europene și simbolurile ortodoxiei ruse în regiunea transnistrenă - FOTO # ProTV.md
Între Bruxelles și Moscova: Mitropolitul Vladimir, prins între valorile europene și simbolurile ortodoxiei ruse în regiunea transnistrenă - FOTO
17:30
Primele declarație ale femeii din Republica Moldova, prinsă cu 6 cuțite la intrarea în Parlamentul român: „Erau obiecte vechi, din perioada sovietică” - VIDEO # ProTV.md
Primele declarație ale femeii din Republica Moldova, prinsă cu 6 cuțite la intrarea în Parlamentul român: „Erau obiecte vechi, din perioada sovietică” - VIDEO
17:30
Explozie în stânga Nistrului: Un aparat de fabricat băuturi spirtoase a sărit în aer. Două persoane, în stare gravă la terapie intensivă - VIDEO # ProTV.md
Explozie în stânga Nistrului: Un aparat de fabricat băuturi spirtoase a sărit în aer. Două persoane, în stare gravă la terapie intensivă - VIDEO
Acum 2 ore
17:20
Anunț de la vârful NATO după incursiunea dronelor rusești în Polonia. „Sperăm că vor lua măsuri pentru apărarea antiaeriană în România, Polonia și statele baltice” # ProTV.md
Anunț de la vârful NATO după incursiunea dronelor rusești în Polonia. „Sperăm că vor lua măsuri pentru apărarea antiaeriană în România, Polonia și statele baltice”
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 12.09.2025
16:40
Ucraina a atacat cu o dronă centrala nucleară Smolensk, afirmă Rusia. Precizările Rosatom # ProTV.md
Ucraina a atacat cu o dronă centrala nucleară Smolensk, afirmă Rusia. Precizările Rosatom
16:40
Kremlinul anunţă o „pauză” în negocierile de pace cu Kievul. Când ar putea avea loc următoarea rundă de discuții # ProTV.md
Kremlinul anunţă o „pauză” în negocierile de pace cu Kievul. Când ar putea avea loc următoarea rundă de discuții
16:30
Donald Trump, anunț despre suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk: „Tatăl l-a convins să se predea” - VIDEO # ProTV.md
Donald Trump, anunț despre suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk: „Tatăl l-a convins să se predea” - VIDEO
16:30
Olanda anunță că va boicota Eurovision dacă Israelul participă la concurs
Acum 4 ore
16:00
Noi detalii despre starea lui Gheorghe Urschi: „Pacientul este pregătit spre externare.” Ce spune ministrul Sănătății # ProTV.md
Noi detalii despre starea lui Gheorghe Urschi: „Pacientul este pregătit spre externare.” Ce spune ministrul Sănătății
15:40
Șoferi, faceți plinul, carburanții se scumpesc în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Șoferi, faceți plinul, carburanții se scumpesc în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
15:40
Maia Sandu, după întâlnirea cu Papa Leon: „Sanctitatea Sa m-a asigurat că Moldova este văzută și auzită” - FOTO # ProTV.md
Maia Sandu, după întâlnirea cu Papa Leon: „Sanctitatea Sa m-a asigurat că Moldova este văzută și auzită” - FOTO
15:30
Prima declarație ale femeii din Republica Moldova, prinsă cu 6 cuțite la intrarea în Parlamentul român: „Erau obiecte vechi, din perioada sovietică” - VIDEO # ProTV.md
Prima declarație ale femeii din Republica Moldova, prinsă cu 6 cuțite la intrarea în Parlamentul român: „Erau obiecte vechi, din perioada sovietică” - VIDEO
15:30
Pe rețelele de socializare este distribuită o caricatură, atribuită revistei franceze Charlie Hebdo, care ar fi luat-o în derâdere pe președintele Maia Sandu: Este un FALS # ProTV.md
Pe rețelele de socializare este distribuită o caricatură, atribuită revistei franceze Charlie Hebdo, care ar fi luat-o în derâdere pe președintele Maia Sandu: Este un FALS
15:00
O fețiță care a suportat o operație extrem de dificilă are nevoie de ajutor. Familia cere ajutorul oamenilor pentru a începe cât mai curând tratamentul # ProTV.md
O fețiță care a suportat o operație extrem de dificilă are nevoie de ajutor. Familia cere ajutorul oamenilor pentru a începe cât mai curând tratamentul
14:50
Maia Sandu împreună cu mama și sora sa - primite în audiență de Papa Leon. Imagini publicate de Vatican - FOTO # ProTV.md
Maia Sandu împreună cu mama și sora sa - primite în audiență de Papa Leon. Imagini publicate de Vatican - FOTO
14:30
Marian Brînza - câștigătorul concursului pentru funcția de director general al CET-Nord
Acum 6 ore
14:20
Alegerile parlamentare din Moldova - o miză uriașă atât pentru Vest, cât și pentru Est. Ce urmărește Europa și ce își dorește Rusia - VIDEO # ProTV.md
Alegerile parlamentare din Moldova - o miză uriașă atât pentru Vest, cât și pentru Est. Ce urmărește Europa și ce își dorește Rusia - VIDEO
14:20
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat # ProTV.md
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat
14:10
Noi detalii despre femeia din Republica Moldova care voia să intre în Parlamentul României cu șase cuțite. Cine este și ce declarații a făcut # ProTV.md
Noi detalii despre femeia din Republica Moldova care voia să intre în Parlamentul României cu șase cuțite. Cine este și ce declarații a făcut
14:00
Traficul rutier pe unele străzi din capitală - restricționat în acest weekend. Cum va merge transportul public # ProTV.md
Traficul rutier pe unele străzi din capitală - restricționat în acest weekend. Cum va merge transportul public
14:00
Limba română va deveni materie obligatorie în școlile din Franța, în cadrul unui proiect-pilot # ProTV.md
Limba română va deveni materie obligatorie în școlile din Franța, în cadrul unui proiect-pilot
14:00
Noi detalii despre femeia din Republica Moldova care voia să intre în Parlamentul României cu șase cuțite. Cine este și de ce poartă cuțitele cu ea # ProTV.md
Noi detalii despre femeia din Republica Moldova care voia să intre în Parlamentul României cu șase cuțite. Cine este și de ce poartă cuțitele cu ea
13:40
Albania numește un bot AI ca ministru anticorupție
13:20
Politico: Trump vrea în sfârșit să pună presiune pe Rusia. Acum urmează partea dificilă
13:20
O dronă MQ-9 „Reaper” a încercat să doboare în premieră un obiect zburător neidentificat - VIDEO # ProTV.md
O dronă MQ-9 „Reaper” a încercat să doboare în premieră un obiect zburător neidentificat - VIDEO
13:00
Șeful IGP anunță data când va fi adus Vlad Plahotniuc în Moldova: „Au fost procurate biletele” # ProTV.md
Șeful IGP anunță data când va fi adus Vlad Plahotniuc în Moldova: „Au fost procurate biletele”
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 12.09.2025
12:40
Portul Primorsk din Rusia - atacat cu drone pentru prima dată. Ucrainenii au provocat incendierea unei nave şi a unei staţii de pompare. Primorsk este un important centru de export al petrolului la Marea Baltică # ProTV.md
Portul Primorsk din Rusia - atacat cu drone pentru prima dată. Ucrainenii au provocat incendierea unei nave şi a unei staţii de pompare. Primorsk este un important centru de export al petrolului la Marea Baltică
12:40
Accident la Peresecina. Un microbuz s-a lovit un autobuz de rută. Imagini de la locul impactului - VIDEO # ProTV.md
Accident la Peresecina. Un microbuz s-a lovit un autobuz de rută. Imagini de la locul impactului - VIDEO
Acum 8 ore
12:20
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a refuzat să țină un moment de reculegere pentru Charlie Kirk # ProTV.md
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a refuzat să țină un moment de reculegere pentru Charlie Kirk
12:10
Dublu omor la Cahul. Două persoane au fost ucise cu sânge rece de o femeie aflată la evidența psihiatrilor # ProTV.md
Dublu omor la Cahul. Două persoane au fost ucise cu sânge rece de o femeie aflată la evidența psihiatrilor
12:10
Președintele Maia Sandu a ajuns la Vatican: Urmează să fie primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea - VIDEO # ProTV.md
Președintele Maia Sandu a ajuns la Vatican: Urmează să fie primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea - VIDEO
11:50
Gheorghe Urschi - în stare gravă, după o intervenție chirurgicală. Familia acestuia cere ajutorul autorităților: „Am fi recunoscători dacă acest mesaj va ajunge și la Ala Nemerenco” # ProTV.md
Gheorghe Urschi - în stare gravă, după o intervenție chirurgicală. Familia acestuia cere ajutorul autorităților: „Am fi recunoscători dacă acest mesaj va ajunge și la Ala Nemerenco”
11:50
Trump vrea în sfârșit să pună presiune pe Rusia. Acum urmează partea dificilă (Politico)
11:40
Reacția Poloniei după ce Donald Trump a spus că atacul cu drone ruse „ar fi putut fi o greșeală” # ProTV.md
Reacția Poloniei după ce Donald Trump a spus că atacul cu drone ruse „ar fi putut fi o greșeală”
11:40
Gheorghe Urschi - în stare gravă, după o intervenție chirurgicală. Familia acestuia cer ajutorul autorităților: „Am fi recunoscători dacă acest mesaj va ajunge și la Ala Nemerenco” # ProTV.md
Gheorghe Urschi - în stare gravă, după o intervenție chirurgicală. Familia acestuia cer ajutorul autorităților: „Am fi recunoscători dacă acest mesaj va ajunge și la Ala Nemerenco”
11:30
A început tipărirea buletinelor de vot pentru secțiile de votare din străinătate. Câte vor fi - FOTO # ProTV.md
A început tipărirea buletinelor de vot pentru secțiile de votare din străinătate. Câte vor fi - FOTO
11:00
Lumina LED, cea mai mare companie de corpuri de iluminat din Republica Moldova, este prezentă, începând de astăzi, la cel mai important eveniment dedicat designului și arhitecturii – Moldova Urban Days - VIDEO # ProTV.md
Lumina LED, cea mai mare companie de corpuri de iluminat din Republica Moldova, este prezentă, începând de astăzi, la cel mai important eveniment dedicat designului și arhitecturii – Moldova Urban Days - VIDEO
10:50
Caz şocant la Cahul. O femeie și un bărbat - uciși de o persoană. Poliția a reținut un suspect # ProTV.md
Caz şocant la Cahul. O femeie și un bărbat - uciși de o persoană. Poliția a reținut un suspect
10:30
Una din cele mai mari puteri militare ale lumii i-a cerut lui Putin să nu îi mai ia cetățenii la război în Ucraina # ProTV.md
Una din cele mai mari puteri militare ale lumii i-a cerut lui Putin să nu îi mai ia cetățenii la război în Ucraina
10:30
O femeie din Republica Moldova - prinsă cu șase cuțite la intrarea în Parlamentul român
Acum 12 ore
10:20
Percheziții în raionul Călărași: Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au descins cu percheziții la mai multe persoane într-un dosar de corupere electorală - FOTO # ProTV.md
Percheziții în raionul Călărași: Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au descins cu percheziții la mai multe persoane într-un dosar de corupere electorală - FOTO
10:10
Un nou început cu StartNet: Abonamente cu smartphone, Smart TV sau laptop de la 1 leu
09:30
Accident în lanț la Sîngera: O persoană a ajuns la spital, după ce mai multe automobile s-au lovit. Poliția vine cu detalii # ProTV.md
Accident în lanț la Sîngera: O persoană a ajuns la spital, după ce mai multe automobile s-au lovit. Poliția vine cu detalii
09:00
Apple va lansa de săptămâna viitoare o nouă funcție de sănătate majoră pe ceasurile sale
09:00
„Zile critice” la granița de est a NATO. Rusia şi Belarus încep exerciții militare de proporții. Trei state în alertă # ProTV.md
„Zile critice” la granița de est a NATO. Rusia şi Belarus încep exerciții militare de proporții. Trei state în alertă
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.