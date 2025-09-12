28 de spitalele din Moldova, echipate cu sisteme moderne de sterilizare: investiție de 60 milioane de lei
SafeNews, 12 septembrie 2025 18:00
Sistemul medical din Republica Moldova face un pas important spre modernizare: 28 de spitale din întreaga țară au fost dotate cu echipamente moderne de sterilizare, esențiale pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale și creșterea siguranței pacienților. Noile tehnologii au fost prezentate oficial în cadrul unui eveniment organizat la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, unul dintre beneficiarii […] Articolul 28 de spitalele din Moldova, echipate cu sisteme moderne de sterilizare: investiție de 60 milioane de lei apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 5 minute
18:20
Explozie în localitatea Tîrnauca: Doi oameni, răniți grav după ce a sărit în aer un aparat de țuică # SafeNews
O explozie puternică produsă într-o locuință din Tîrnauca, din Stînga Nistrului, a trimis două persoane la spital în stare gravă. Incidentul a avut loc vineri după-amiază, în timpul folosirii unui aparat defect de țuică. Proprietara casei, o femeie de 63 de ani, împreună cu un bărbat de 64 de ani, au pus aparatul defect pe […] Articolul Explozie în localitatea Tîrnauca: Doi oameni, răniți grav după ce a sărit în aer un aparat de țuică apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
18:00
28 de spitalele din Moldova, echipate cu sisteme moderne de sterilizare: investiție de 60 milioane de lei # SafeNews
Sistemul medical din Republica Moldova face un pas important spre modernizare: 28 de spitale din întreaga țară au fost dotate cu echipamente moderne de sterilizare, esențiale pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale și creșterea siguranței pacienților. Noile tehnologii au fost prezentate oficial în cadrul unui eveniment organizat la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, unul dintre beneficiarii […] Articolul 28 de spitalele din Moldova, echipate cu sisteme moderne de sterilizare: investiție de 60 milioane de lei apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
17:40
Moartea „Regelui Giorgio” lasă în urmă nu doar o moștenire creativă, ci și un plan detaliat care ar putea schimba radical viitorul brandului Armani. Documentul, consultat de Reuters, conține instrucțiuni precise pentru moștenitori, care vor fi obligați să facă pași pe care Armani însuși i-a evitat toată viața. Giorgio Armani, legendarul designer italian care a […] Articolul Testamentul surpriză a lui Giorgio Armani: ce sunt obligați să facă moștenitorii apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
17:20
Trump spune că își pierde răbdarea în privința lui Putin, după ce Rusia a anunțat că negocierile privind Ucraina sunt „în pauză” # SafeNews
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că își pierde răbdarea în privința lui Vladimir Putin, după ce Moscova a anunțat că negocierile de pace cu Ucraina sunt în pauză. Kremlinul a declarat că este în continuare deschis la negocieri cu Kievul, dar a acuzat țările europene că împiedică procesul, relatează TVPWorld. În cadrul unui interviu […] Articolul Trump spune că își pierde răbdarea în privința lui Putin, după ce Rusia a anunțat că negocierile privind Ucraina sunt „în pauză” apare prima dată în SafeNews.
17:10
Un accident rutier s-a produs astăzi în jurul prânzului la intersecția străzii Bănulescu-Bodoni cu bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, chiar în apropiere de Piața Marii Adunări Naționale. În coliziune au fost implicate două automobile, un BMW și o Mazda. Din fericire, potrivit informațiilor preliminare, nicio persoană nu a fost rănită. Impactul, însă, a fost […] Articolul Coliziune între două automobile în PMAN: O mașină a ajuns în gardul de protecție montat apare prima dată în SafeNews.
17:00
Un procuror din Procuratura Anticorupție riscă să nu promoveze evaluarea. Comisia a propus nepromovarea. Află motivul # SafeNews
Comisia de evaluare a procurorilor a propus nepromovarea procurorului Andrei Balan din cadrul Procuraturii Anticorupție, în urma procesului de evaluare desfășurat în conformitate cu Legea nr. 252/2023. Potrivit raportului oficial, Andrei Balan nu întrunește criteriile de integritate etică și financiară, fiind identificate dubii privind integritatea sa financiară. Aceste suspiciuni nu au fost clarificate nici prin […] Articolul Un procuror din Procuratura Anticorupție riscă să nu promoveze evaluarea. Comisia a propus nepromovarea. Află motivul apare prima dată în SafeNews.
16:50
VIDEO // Veaceslav Burlac: Moldovenii trebuie să fie asigurați cu resurse energetice la prețuri corecte # SafeNews
Securitatea energetică este una dintre prioritățile Partidului „Respect Moldova”, iar oamenii trebuie să știe cât și pentru ce plătesc. Declarația a fost făcută de vicepreședintele formațiunii, Veaceslav Burlac, în cadrul dezbaterii electorale de la postul de televiziune N4. „În ultimii ani, actuala guvernare a făcut tot posibilul ca prețurile la energie și gaze să crească […] Articolul VIDEO // Veaceslav Burlac: Moldovenii trebuie să fie asigurați cu resurse energetice la prețuri corecte apare prima dată în SafeNews.
16:30
Doi bărbați, acuzați de omor și viol asupra unor persoane fără adăpost care locuiau într-un subsol din capitală # SafeNews
Procurorii din capitală anunță trimiterea în judecată a doi bărbați, originari din raioanele Edineț și Strășeni, acuzați de comiterea unui omor și a unui viol asupra altor două persoane fără loc permanent de trai, fapte petrecute în luna martie a acestui an. Cei doi învinuiți, în vârstă de 30 și 39 de ani, locuiau într-un […] Articolul Doi bărbați, acuzați de omor și viol asupra unor persoane fără adăpost care locuiau într-un subsol din capitală apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
16:10
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 12 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
16:00
VIDEO // Donald Trump anunţă că asasinul lui Charlie Kirk a fost prins: „Sper să primească pedeapsa cu moartea” # SafeNews
Președintele american Donald Trump a declarat, vineri dimineața la Fox News, că autoritățile l-au găsit și arestat pe ucigașul lui Charlie Kirk. Liderul de la Casa Albă a afirmat: „cu un grad ridicat de certitudine, îl avem în custodie”, relatează BBC. Președintele SUA a declarat că „cineva foarte apropiat de el l-a dat pe mâna […] Articolul VIDEO // Donald Trump anunţă că asasinul lui Charlie Kirk a fost prins: „Sper să primească pedeapsa cu moartea” apare prima dată în SafeNews.
15:50
FOTO // Maia Sandu, în vizită oficială la Vatican. Ar fi fost însoțită de mama și sora sa # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat vineri, 12 septembrie, o vizită oficială la Vatican, unde a fost primită în audiență de Sanctitatea Sa Papa Leon al XIV-lea. Din imaginile publicate de serviciul de presă al Sfântului Scaun, șefa statului a fost însoțită, cel mai probabil, de mama și sora sa, precum și de consiliera […] Articolul FOTO // Maia Sandu, în vizită oficială la Vatican. Ar fi fost însoțită de mama și sora sa apare prima dată în SafeNews.
15:30
Prima declarație a femeii prinse cu 6 cuțite la intrarea în Parlament: Erau obiecte vechi, din perioada sovietică. Le aveam în portfard # SafeNews
Femeia din Republica Moldova, prinsă cu șase cuțite în geantă la intrarea în Parlament, a făcut primele declarații, la ieșirea de la audieri. Aceasta le-a declarat jurnaliștilor, în fața Secției 17 de Poliție din Capitală, că respectivele obiecte erau moștenire de familie, proveneau din perioada sovietică, iar ea pur și simplu le-a uitat în portfard […] Articolul Prima declarație a femeii prinse cu 6 cuțite la intrarea în Parlament: Erau obiecte vechi, din perioada sovietică. Le aveam în portfard apare prima dată în SafeNews.
15:10
La frontieră, o femeie „și-a uitat permisul de conducere acasă” și a încercat să mituiască polițiștii # SafeNews
Două cazuri de corupere a polițiștilor de frontieră au fost înregistrate în această săptămână în punctele de trecere a frontierei „Leușeni” și „Tudora”. În ambele situații, cetățeni ucraineni au încercat să ofere bani angajaților Poliției de Frontieră în schimbul ignorării unor nereguli constatate la trecerea graniței. Tentativele au fost respinse, iar persoanele implicate riscă pedepse […] Articolul La frontieră, o femeie „și-a uitat permisul de conducere acasă” și a încercat să mituiască polițiștii apare prima dată în SafeNews.
14:30
Prinţul Harry face o vizită surpriză în Ucraina, promiţând sprijin pentru mii de răniţi în război # SafeNews
Prinţul Harry se află într-o vizită neanunţată anterior la Kiev, la invitaţia guvernului ucrainean, declarând că doreşte să facă „tot posibilul” pentru a ajuta la recuperarea miilor de militari care au fost grav răniţi în războiul pe care îl Rusia l-a pornit împotriva ţării lor de mai bine de trei ani, relatează The Guardian. În […] Articolul Prinţul Harry face o vizită surpriză în Ucraina, promiţând sprijin pentru mii de răniţi în război apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
14:10
FOTO // Un celebru brand elvețian a lansat ceasul care ironizează SUA, cu cifrele 3 și 9 inversate pe cadran # SafeNews
Producătorul elvețian de ceasuri Swatch a început să vândă o ediție specială de ceas cu cifrele trei și nouă inversate pe cadran, ca un joc de cuvinte vizual legat de taxele vamale de 39% impuse luna trecută de președintele Donald Trump asupra importurilor de produse elvețiene în Statele Unite, relatează Reuters. Taxele vamale americane, printre cele […] Articolul FOTO // Un celebru brand elvețian a lansat ceasul care ironizează SUA, cu cifrele 3 și 9 inversate pe cadran apare prima dată în SafeNews.
14:00
Campania electorală începe cu abateri: Promo-LEX semnalează 52 de cazuri de utilizare abuzivă a resurselor administrative și cheltuieli nedeclarate # SafeNews
Campania electorală pentru scrutinul din 28 septembrie este mai activă decât în 2021, dar și marcată de multiple nereguli, potrivit celui de-al treilea raport de observare publicat de Asociația Promo-LEX. În perioada 29 august – 10 septembrie, au fost documentate aproape 1.500 de activități electorale, însă în paralel au fost semnalate peste 3.200 de cazuri […] Articolul Campania electorală începe cu abateri: Promo-LEX semnalează 52 de cazuri de utilizare abuzivă a resurselor administrative și cheltuieli nedeclarate apare prima dată în SafeNews.
13:40
VIDEO // Pentru prima dată, Ucraina a atacat cu drone portul rusesc Primorsk. Importanța strategică a acestui obiectiv. „Cât va mai dura asta?” # SafeNews
Un atac cu drone asupra portului Primorsk din nord-vestul Rusiei a provocat vineri incendierea unei nave şi a unei staţii de pompare, a declarat guvernatorul regional, acesta fiind primul atac cu drone raportat asupra unuia dintre cele mai mari terminale pentru exporturile de petrol şi combustibil din ţară, relatează Reuters, scrie News.ro De la începutul […] Articolul VIDEO // Pentru prima dată, Ucraina a atacat cu drone portul rusesc Primorsk. Importanța strategică a acestui obiectiv. „Cât va mai dura asta?” apare prima dată în SafeNews.
13:20
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a declarat într-o întâlnire electorală cu cetățenii că prețurile extrem de mici la resurse, cum ar fi gazul, țin de trecut și nu mai pot fi o promisiune realistă. „Nu o să mai fie gaz la 10 lei. Nu o să mai fie. Nu o să mai […] Articolul VIDEO // Igor Grosu: „Timpurile cu gaz la 10 lei au trecut” apare prima dată în SafeNews.
13:00
În dimineața zilei de vineri, în Parcul-pădure Rîșcani au fost descoperite mai multe acte de vandalism. O bancă a fost distrusă, mai multe coșuri de gunoi au fost deteriorate, iar din pavajul unei alei au fost smulse lespezi. Faptele au fost comise de persoane necunoscute, iar autoritățile au demarat verificări pentru identificarea acestora. Primăria mun. […] Articolul FOTO // Vandalism în Parcul-pădure Rîșcani: mobilier distrus și alei avariate apare prima dată în SafeNews.
12:50
Donald Trump crede că intrarea dronelor în Polonia ar putea fi o „eroare” a Rusiei. Reacția promptă a Poloniei: „Nu este vorba despre nicio eroare. Ne-am dori să fi fost” # SafeNews
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că intruziunea dronelor ruseşti pe teritoriul polonez ar fi putut fi rezultatul unei erori din partea Rusiei, dar şi-a exprimat nemulţumirea faţă de situaţie, relatează AFP, citată de Agerpres. Această declaraţie vine în contextul în care autorităţile poloneze şi aliaţii occidentali acuză Rusia că a vizat în mod […] Articolul Donald Trump crede că intrarea dronelor în Polonia ar putea fi o „eroare” a Rusiei. Reacția promptă a Poloniei: „Nu este vorba despre nicio eroare. Ne-am dori să fi fost” apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
12:20
VIDEO // Președinta Maia Sandu a sosit la Vatican, unde urmează să fie primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea # SafeNews
Anterior, pe 10 septembrie, președinta a avut discuții cu Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, și cu Președintele Senatului, Ignazio La Russa. În cadrul acestor întrevederi, Maia Sandu a declarat că „a simțit prietenia sinceră a Italiei și sprijinul ferm pentru Republica Moldova”. Articolul VIDEO // Președinta Maia Sandu a sosit la Vatican, unde urmează să fie primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea apare prima dată în SafeNews.
12:20
Fostul șef IGP, Iurie Podarilov, cu pensia rectificată. Trimis pe banca acuzaților în același dosar cu judecătorul Garri Bivol # SafeNews
Curtea de Apel a menținut fără schimbări decizia primei instanțe în litigiul fostului șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Iurie Podarilov, împotriva CNAS. În decembrie 2023, prima instanță a obligat CNAS să-i stabilească pensia ținând cont de vechimea în muncă de 25 de ani și 6 luni și să-i plătească indexări din decembrie 2019. […] Articolul Fostul șef IGP, Iurie Podarilov, cu pensia rectificată. Trimis pe banca acuzaților în același dosar cu judecătorul Garri Bivol apare prima dată în SafeNews.
12:00
Starea de sănătate a actorului Gheorghe Urschi s-a înrăutățit. Familia cere ajutorul ministrei Sănătății # SafeNews
Familia actorului Gheorghe Urschi solicită intervenția urgentă a ministrei Sănătății, Ala Nemerenco, pentru a permite transferul acestuia din Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău într-o altă unitate de terapie intensivă, invocând deteriorarea stării de sănătate a artistului. Apelul public a fost lansat pe Facebook, după ce actorul a suferit o intervenție chirurgicală pentru o ocluzie […] Articolul Starea de sănătate a actorului Gheorghe Urschi s-a înrăutățit. Familia cere ajutorul ministrei Sănătății apare prima dată în SafeNews.
11:40
„Un adevărat erou al poporului”. Cine este prizonierul politic eliberat la cererea lui Trump, dar care refuză să părăsească Belarusul # SafeNews
Un bărbat, despre care se crede că este politicianul belarus de opoziţie Mikola Statkevici, a refuzat să treacă joi în Lituania împreună cu alţi deţinuţi graţiaţi şi eliberaţi la cererea preşedintelui american Donald Trump, a declarat pentru Reuters un reprezentant al opoziţiei belaruse din exil. Bărbatul în vârstă a rămas singur în zona neutră de […] Articolul „Un adevărat erou al poporului”. Cine este prizonierul politic eliberat la cererea lui Trump, dar care refuză să părăsească Belarusul apare prima dată în SafeNews.
11:30
Germania cere înăsprirea regulilor de eliberare a vizelor Schengen pentru ruşi. Apel către Comisia Europeană # SafeNews
Germania cere reguli mai stricte de eliberare a vizelor Schengen pentru cetăţenii ruşi, ca parte a planului în curs al Uniunii Europene în vederea unui nou pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, potrivit unui document de poziţie obţinut de dpa şi despre care agenţia de presă germană a relatat vineri, anunță Agerpres. Documentul cere implementarea liniilor […] Articolul Germania cere înăsprirea regulilor de eliberare a vizelor Schengen pentru ruşi. Apel către Comisia Europeană apare prima dată în SafeNews.
11:20
CEC tipărește 864.300 de buletine pentru alegerile din 28 septembrie, destinate diasporei. Vezi repartizarea pe țări # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a demarat procesul de tipărire a buletinelor de vot care vor fi folosite în secțiile de votare deschise peste hotare, cu ocazia alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Pentru diaspora, vor fi imprimate 864 300 de buletine, distribuite în patru limbi: română (756 800 exemplare), rusă (105 500), ucraineană (1 500) […] Articolul CEC tipărește 864.300 de buletine pentru alegerile din 28 septembrie, destinate diasporei. Vezi repartizarea pe țări apare prima dată în SafeNews.
11:00
VIDEO // Irina Vlah: Simţind că pierd puterea, au declanşat cel mai mare val de teroare împotriva cetăţenilor ce gândesc altfel decât PAS. „Inima Moldovei” e ținta principală # SafeNews
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că, înțelegând că pierde puterea, PAS a declanșat teroare împotriva cetățenilor cu alte opinii și a Partidului Republican „Inima Moldovei”, subliniind că „Inima Moldovei” a devenit ținta principală pentru PAS, iar cu cât se apropie alegerile, cu atât abuzurile devin mai dure, scrie telegraph.md În cadrul unui briefing, politiciana […] Articolul VIDEO // Irina Vlah: Simţind că pierd puterea, au declanşat cel mai mare val de teroare împotriva cetăţenilor ce gândesc altfel decât PAS. „Inima Moldovei” e ținta principală apare prima dată în SafeNews.
10:50
Maia Sandu invită cetățenii la „Festivalul Pădurilor”: Este o ocazie să ne întâlnim, să învățăm și să ne bucurăm de frumusețea naturii # SafeNews
Președintele Maia Sandu, a adresat vineri, 12 septembrie, un mesaj cetățenilor, invitându-i să participe la „Festivalul Pădurilor”, care va avea loc pe 14 septembrie la Reședința prezidențială de la Condrița. „Prieteni ai naturii, Festivalul Pădurilor revine pe 14 septembrie. Ușile vor fi deschise pentru toți cei care iubesc pădurea și își doresc un viitor mai […] Articolul Maia Sandu invită cetățenii la „Festivalul Pădurilor”: Este o ocazie să ne întâlnim, să învățăm și să ne bucurăm de frumusețea naturii apare prima dată în SafeNews.
10:40
O femeie din Republica Moldova a fost prinsă la intrarea în Palatul Parlamentului României, având asupra sa șase cuțite. Aceasta era pe lista suplimentară a AUR pentru forumul pe teme economice. Potrivit surselor Antena 3 CNN, femeia se numește Diana Lavric. Ea figura pe listele suplimentare AUR și urma să participe la o activitate care are […] Articolul O femeie din R. Moldova a vrut să intre cu 6 cuțite în Parlamentul României apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
10:10
Percheziții CNA în raionul Călărași: Suspiciuni de corupere a alegătorilor în context electoral # SafeNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), desfășoară acțiuni procesuale în mai multe localități din raionul Călărași, într-un dosar penal ce vizează presupuse fapte de corupere a alegătorilor. Potrivit informațiilor preliminare, mai mulți reprezentanți afiliați unor formațiuni politice, implicați în organizarea activităților electorale la nivel local, sunt bănuiți […] Articolul Percheziții CNA în raionul Călărași: Suspiciuni de corupere a alegătorilor în context electoral apare prima dată în SafeNews.
09:50
În Veneția, hoții de buzunare au dat în judecată membrii Gărzii Civile locale, acuzându-i de „hărțuire”. Activiștii îi filmează, avertizează turiștii și anunță poliția. Aceste grupuri civile au apărut în Veneția în ultimii ani pentru a combate creșterea numărului de furturi, victimele fiind în special turiști. Voluntarii patrulează orașul, strigă „Atenție, hoți de buzunare!”, înregistrează infracțiunile pe […] Articolul Hoții de buzunare din Veneția dau în judecată Garda Civilă pentru urmărire apare prima dată în SafeNews.
09:30
Fake News: Uniuna Europeană a renunțat la accelerarea aderării R. Moldova din cauza Ucrainei # SafeNews
O nouă campanie de dezinformare lansată de presa rusă și preluată de canale pro-Kremlin susține fals că Uniunea Europeană (UE) ar fi renunțat la accelerarea aderării Republicii Moldova din cauza opoziției Ucrainei. Potrivit Stopfals.md, informația atribuită publicației Politico este inventată și face parte dintr-o operațiune de manipulare coordonată. Ştirea falsă a apărut pe 3 septembrie […] Articolul Fake News: Uniuna Europeană a renunțat la accelerarea aderării R. Moldova din cauza Ucrainei apare prima dată în SafeNews.
09:30
Casa Albă face scut în jurul lui Donald Trump, după asasinarea influencerului MAGA Charlie Kirk # SafeNews
Casa Albă a început să ia măsuri de securitate suplimentare pentru a-l proteja pe președintele Donald Trump, după asasinarea proeminentului activist conservator Charlie Kirk, au declarat joi două surse pentru CNN. Ceremonia comemorativă prin care au fost marcați 24 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001, la care Trump a participat în cursul […] Articolul Casa Albă face scut în jurul lui Donald Trump, după asasinarea influencerului MAGA Charlie Kirk apare prima dată în SafeNews.
09:20
În noaptea de 11 septembrie, trupele rusești au atacat Ucraina cu 66 de drone. Apărarea aeriană ucraineană a reușit să neutralizeze 62 de drone. Keith Kellogg, reprezentantul special al președintelui Statelor Unite, a sosit la Kiev în vizită. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, consideră că războiul va continua „încă câțiva ani”, transmite euronews.com. Armata rusă a […] Articolul Kaja Kallas: Războiul din Ucraina va mai dura câțiva ani apare prima dată în SafeNews.
09:10
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, găsit vinovat de pregătirea unei lovituri de stat militare # SafeNews
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost declarat vinovat de conspirație pentru organizarea unei lovituri de stat militare după înfrângerea sa la alegerile din 2022. Trei dintre cei cinci judecători ai Curții Supreme au stabilit că Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani, a condus complotul menit să-i asigure menținerea la putere după ce […] Articolul Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, găsit vinovat de pregătirea unei lovituri de stat militare apare prima dată în SafeNews.
09:00
NATO, în alertă: Rusia şi Belarus încep exerciţiile militare Zapad. Polonia, Lituania şi Letonia au intensificat măsurile de securitate # SafeNews
Rusia şi aliatul său cheie, Belarus, încep, vineri, exerciţii militare comune de amploare, punând NATO în alertă la câteva zile după ce Polonia a acuzat Moscova de escaladarea tensiunilor prin lansarea de drone de atac în spaţiul său aerian, transmite AFP, citată de News.ro. Exerciţiile „Zapad” au loc în contextul în care forţele ruse avansează […] Articolul NATO, în alertă: Rusia şi Belarus încep exerciţiile militare Zapad. Polonia, Lituania şi Letonia au intensificat măsurile de securitate apare prima dată în SafeNews.
09:00
Un accident rutier în lanț s-a produs în această dimineață, în jurul orei 07:00, în apropiere de orașul Sângera, municipiul Chișinău. Coliziunea a implicat trei automobile și s-a soldat cu rănirea unui conducător auto. Traficul în zonă a fost îngreunat. Contactată de IPN, ofițerul de presă al Direcției de poliție a capitalei, Svetlana Scripnic, a […] Articolul Accident rutier cu mai multe vehicule implicate la Sângera apare prima dată în SafeNews.
08:50
Unităţile anti-aeriene ruseşti au distrus sau au doborât nouă drone ucrainene care se îndreptau spre Moscova, vineri dimineaţă, a afirmat primarul capitalei Rusiei, Serghei Sobianin, relatează Reuters. Sobianin a arătat, într-o serie de mesaje pe Telegram, că echipe de specialişti examinează fragmente de drone acolo unde acestea au căzut. Guvernatorul regiunii Leningrad, care înconjoară al […] Articolul Nouă drone ucrainene care se îndreptau spre Moscova au fost doborâte sau distruse apare prima dată în SafeNews.
08:40
Vineri, 12 septembrie 2025, vremea va fi instabilă și răcoroasă în majoritatea regiunilor din țară. Pe parcursul nopții şi al zilei, pe arii extinse se vor semnala perioade cu ploi, care vor avea caracter de aversă. Cerul va fi predominant noros pe întreg teritoriul țării şi vântul va sufla din sud-est, slab până la moderat. […] Articolul METEO // Ploi în nordul și centrul țării. Ce maxime vom avea apare prima dată în SafeNews.
08:40
Un bărbat și o femeie, ambii în vârstă de 34 de ani, au fost uciși noaptea trecută într-o locuință din municipiul Cahul. Crima a avut loc în jurul orei 00:30, pe strada 31 August. Potrivit surselor Pulsmedia.md, victimele ar fi mers în vizită la o cunoștință de 31 de ani, cu care au consumat băuturi alcoolice. […] Articolul Crimă șocantă la Cahul: Un bărbat și o femeie, uciși de o amică apare prima dată în SafeNews.
08:00
Justiţia UE anulează decizia Comisiei Europene care autoriza Ungaria să subvenţioneze construcţia de reactoare nucleare ruseşti # SafeNews
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a anulat joi autorizaţia acordată de Comisia Europeană Budapestei pentru subvenţionarea construcţiei de reactoare nucleare ruseşti în Ungaria. Contractul a fost atribuit fără licitaţie publică şi protejat de secret timp de 30 de ani, arată Boursorama, citat de News.RO. Comisia Europeană „ar fi trebuit să verifice dacă atribuirea […] Articolul Justiţia UE anulează decizia Comisiei Europene care autoriza Ungaria să subvenţioneze construcţia de reactoare nucleare ruseşti apare prima dată în SafeNews.
07:50
MAE român convoacă ambasadorul rus pentru a condamna violarea spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din România l-a convocat joi, 11 septembrie 2025, pe ambasadorul Federației Ruse la București pentru a-i comunica poziția de condamnare fermă a violării spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești. România a calificat incidentul drept „o escaladare fără precedent” și „o amenințare la adresa securității cetățenilor unui stat Aliat și […] Articolul MAE român convoacă ambasadorul rus pentru a condamna violarea spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești apare prima dată în SafeNews.
07:50
Belarusul a eliberat 52 de deţinuţi de diverse naţionalităţi şi a obţinut de la Trump relaxarea unor sancţiuni. Toţi străinii eliberaţi sunt europeni # SafeNews
Belarusul, aliat al Moscovei, a eliberat joi 52 de deţinuţi de diferite naţionalităţi, după un apel în acest sens al preşedintelui american Donald Trump, iar aceştia s-au îndreptat spre Lituania împreună cu delegaţia americană care a negociat eliberarea lor, a anunţat Ambasada SUA la Vilnius, relatează Reuters şi AFP, citat de News.RO. Belarusul şi Lituania […] Articolul Belarusul a eliberat 52 de deţinuţi de diverse naţionalităţi şi a obţinut de la Trump relaxarea unor sancţiuni. Toţi străinii eliberaţi sunt europeni apare prima dată în SafeNews.
07:40
Parlamentul spaniol a respins proiectul-pilot al guvernului lui Pedro Sánchez pentru reducerea timpului de lucru # SafeNews
Deputaţii spanioli au respins miercuri un proiect de lege care prevedea reducerea timpului de lucru săptămânal, una dintre promisiunile emblematice ale prim-ministrului socialist Pedro Sánchez, care nu dispune însă de o majoritate în Parlament, relatează AFP. Propunerea, care viza reducerea duratei legale a săptămânii de lucru de la 40 la 37,5 ore, a fost respinsă […] Articolul Parlamentul spaniol a respins proiectul-pilot al guvernului lui Pedro Sánchez pentru reducerea timpului de lucru apare prima dată în SafeNews.
07:30
Compania aeriană americană Southwest Airlines, cel mai mare operator low-cost din lume, va elimina complet taxa pentru Wi-Fi pentru pasagerii săi. Începând cu 24 octombrie anul curent, Internetul va fi gratuit pe toate zborurile companiei. În prezent, conectarea la Wi-Fi costă pasagerii opt dolari per zbor, scrie Avianews, citat de unian.net. Accesul gratuit va fi disponibil pe […] Articolul Cel mai mare operator low-cost din lume renunță la taxa pentru Wi-Fi apare prima dată în SafeNews.
07:30
VIDEO // Eugeniu Nichiforciuc: „Reintroducerea votului mixt înseamnă responsabilizarea deputaților și Respect pentru alegători” # SafeNews
Partidul „Respect Moldova” își reafirmă angajamentul de a reintroduce sistemul de vot mixt la alegerile parlamentare, astfel încât jumătate dintre deputați să fie aleși pe liste de partid, iar cealaltă jumătate – în circumscripții uninominale. Potrivit vicepreședintelui formațiunii, Eugeniu Nichiforciuc, acesta este modelul care îi face pe politicieni responsabili în fața alegătorilor şi asigură Respectul […] Articolul VIDEO // Eugeniu Nichiforciuc: „Reintroducerea votului mixt înseamnă responsabilizarea deputaților și Respect pentru alegători” apare prima dată în SafeNews.
07:20
Trump îi va acorda lui Charlie Kirk, activistul MAGA împușcat mortal, Medalia Libertății, cea mai înaltă distincție SUA # SafeNews
Oficiali ai guvernului american şi preşedintele Donald Trump le-au adus joi, 11 septembrie curent, omagii activistului conservator Charlie Kirk, împuşcat mortal miercuri la o universitate din statul Utah, şi victimelor atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001, relatează g4media.ro. Influencerul Charlie Kirk, unul dintre aliaţii politici fideli ai preşedintelui Trump, a fost un „gigant al generaţiei […] Articolul Trump îi va acorda lui Charlie Kirk, activistul MAGA împușcat mortal, Medalia Libertății, cea mai înaltă distincție SUA apare prima dată în SafeNews.
07:20
VIDEO // Victoria Furtună: „Violența politică nu este justificată. Charles James Kirk a devenit martir al adevărului” # SafeNews
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a transmis un mesaj video în care a exprimat condoleanțe după asasinarea conservatorului american Charles James Kirk. „Partidul politic Moldova Mare exprimă sincere condoleanțe și regrete eterne față de toți cei care l-au cunoscut pe conservatorul Charles James Kirk. Violența politică nu este justificată sub niciun aspect”, a declarat […] Articolul VIDEO // Victoria Furtună: „Violența politică nu este justificată. Charles James Kirk a devenit martir al adevărului” apare prima dată în SafeNews.
07:10
Platforma YouTube va introduce o funcție care permite dublarea automată a videourilor în limba rusă și încă 30 de limbi pentru toate canalele. Videourile vor fi dublate de rețeaua neurală Gemini, care va traduce automat vorbirea și va suprapune vocea peste original, scrie point.md. Funcția a fost introdusă acum doi ani, însă doar pentru un număr […] Articolul YouTube lansează funcția de dublare automată în rusă apare prima dată în SafeNews.
07:10
O strategie comună de dezvoltare regională între Moldova și România urmează a fi elaborată în cadrul unui proiect transfrontalier, lansat joi la Chișinău. Proiectul prevede, de asemenea, organizarea unor sesiuni de instruire și schimb de experiență între autoritățile ambelor state, transmite IPN. În cadrul unei conferințe, directorul Agenției de Dezvoltare Regională a municipiului Chișinău, Sergiu […] Articolul R. Moldova și România vor elabora o strategie comună de dezvoltare regională apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.