Strategia Energetică 2050: R. Moldova mizează pe energie curată și producție locală
Vocea Basarabiei, 12 septembrie 2025 18:00
Ministerul Energiei al Republicii Moldova a prezentat vineri proiectul Strategiei energetice până în anul 2050 în cadrul unui eveniment public, la care au participat principalii actori din sectorul public și privat, organizații ale societății civile și parteneri de dezvoltare. Potrivit autorităților, strategia vizează transformarea către un sistem energetic sigur, durabil și competitiv.
• • •
Acum 15 minute
18:10
La Chișinău au ajuns 135 de italieni, printre care jurnaliști, bloggeri și turiști. Aceștia au câștigat de la compania Wizz Air o călătorie gratuită de trei zile într-o destinație secretă. Singura informație pe care au primit-o înainte de plecare a fost despre climă, pentru a-și pregăti bagajele, însă adevărata destinație le-a fost dezvăluită abia după
Acum 30 minute
18:00
Ministerul Energiei al Republicii Moldova a prezentat vineri proiectul Strategiei energetice până în anul 2050 în cadrul unui eveniment public, la care au participat principalii actori din sectorul public și privat, organizații ale societății civile și parteneri de dezvoltare. Potrivit autorităților, strategia vizează transformarea către un sistem energetic sigur, durabil și competitiv.
Acum 2 ore
17:00
Veteranii războiului de pe Nistru, marș împotriva federalizării Republicii Moldova # Vocea Basarabiei
Veteranii războiului de la Nistru cer autorităților să nu admită discursuri care ar promova federalizarea Republicii Moldova. Aceasta, în opinia lor, ar reprezenta o amenințare directă la independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Zeci de veterani au mers în marș în semn de protest până la sediul Ambasadei Federației Ruse la Chișinău, după ce
16:30
Prima declarație a femeii prinse cu 6 cuțite la intrarea în Parlamentul României: „Le-am uitat în portfard” # Vocea Basarabiei
Femeia din Republica Moldova, prinsă cu șase cuțite în geantă la intrarea în Parlamentul României, le-a declarat jurnaliștilor la ieșirea din audieri că respectivele obiecte erau moștenire de familie, proveneau din perioada sovietică, iar ea pur și simplu le-a uitat în portfard înainte de a se îndrepta spre evenimentul la care urma să participe, transmite
Acum 4 ore
16:00
Maia Sandu, după ce a fost primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea: R. Moldova este văzută și auzită # Vocea Basarabiei
Papa Leon al XIV-lea i-a dat asigurări președintei Maia Sandu, în cadrul unor discuții la Vatican, că Republica Moldova este auzită și văzută. Părțile au vorbit în cadrul unei audiențe despre pace, despre credința care ne ține împreună și despre drumul Republicii Moldova spre o viață mai bună. „I-am povestit despre bunătatea și generozitatea moldovenilor,
15:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primită vineri, 12 septembrie, în audiență de către Papa Leon al XIV-lea la Palatul Apostolic din Cetatea Vaticanului. Audiența pe care președinta Maia Sandu a avut- o la Vatican, este una privată, acordată de Papa Leon al XIV-lea și nu o vizită de stat formală. În diplomația Vaticanului,
14:50
Marian Brânza a câștigat concursul pentru funcția de director general al „CET-Nord". Anunțul a fost făcut de Agenția Proprietății Publice (APP). Potrivit sursei citate, concursul s-a desfășurat în mai multe etape. Ultima s-a desfășurat pe 10 septembrie 2025, atunci candidații au susținut proba interviului, în cadrul căreia și-au prezentat viziunea pentru această funcție. Comisia de
Acum 6 ore
14:10
Circa 40% dintre cetățenii R. Moldova ar vota pentru Partidul Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Datele se regăsesc într-un sondaj intern, realizat de Institutul Republican Internațional, la comanda autorităților de la Washington. Sondajul nu a fost public, dar jurnaliștii de la Deschide.MD susțin că au intrat în posesia acestuia. Potrivit sursei
13:50
Varșovia respinge ipoteza lui Trump: Dronele rusești au vizat intenționat Polonia # Vocea Basarabiei
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a venit cu o reacție la după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat că intruziunea unor presupuse drone rusești pe teritoriul polonez ar fi putut fi rezultatul unei erori din partea Rusiei. Astfel, oficialul de la Varșovia a subliniat într-o postare pe platforma X că incursiunile recente ale dronelor în
13:00
Concepția Diplomației Culturale, un nou pas pentru promovarea imaginii R. Moldova peste hotare # Vocea Basarabiei
Autoritățile lansează Concepția Diplomației Culturale – un document care își propune să transforme cultura într-un instrument-cheie de promovare externă și consolidare a imaginii Republicii Moldova peste hotare. Noua inițiativă are scopul de a afirma identitatea națională și de a deschide noi oportunități de colaborare culturală la nivel global, transmite IPN. Concepția stabilește obiective precum promovarea
12:50
O femeie din R. Moldova, prinsă cu șase cuțite la intrarea în Parlamentul României # Vocea Basarabiei
O femeie din Republica Moldova a fost depistată, vineri, 12 septembrie 2025, la filtrele de acces în Palatul Parlamentului de la București când încerca să intre în clădire având asupra sa șase cuțite. Armele albe au fost găsite în momentul în care femeia a fost verificată de bază la intrarea în Palatul Parlamentului. Imediat s-au
Acum 8 ore
12:20
O femeie din Cahul, care se afla la evidența instituțiilor medicale de specialitate, este bănuită că și-ar fi ucis doi oaspeți în urma unui conflict izbucnit după consum de alcool. Potrivit polițiștilor, incidentul s-a produs puțin după miezul nopții trecute. Victimele, un bărbat și o femeie, au fost găsite de oamenii legii pe stradă și,
11:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) a început vineri, 12 septembrie, tiparul buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, ce vor fi utilizate în secțiile de votare constituite în străinătate. Potrivit sursei citate, în total, va fi tipărit un tiraj de 864 300 de buletine de vot, dintre care 756 800 în limba română, 105 500 în limba
11:10
Rusia și Belarus încep exercițiul militar „Zapad-2025”. Polonia, Lituania și Letonia își intensifică măsurile de securitate # Vocea Basarabiei
Rusia și Belarus au dat start exercițiului militar comun „Zapad-2025", desfășurat pe teritoriile ambelor state și în apele Mării Baltice și Mării Barents. Manevrele au loc într-un climat regional tensionat, marcat de recentele încălcări ale spațiului aerian polonez. Potrivit autorităților ruse, exercițiul a fost programat cu mult înainte de incidentul cu dronele. „Obiectivele exercițiilor sunt
10:40
Percheziții în raionul Călărași: CNA și Procuratura Anticorupție investighează coruperea alegătorilor # Vocea Basarabiei
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în cooperare cu procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), desfășoară acțiuni procesuale în mai multe localități din raionul Călărași, într-un dosar penal ce vizează coruperea alegătorilor în context electoral. Potrivit informațiilor furnizate de CNA, mai mulți reprezentanți afiliați unor formațiuni politice sunt suspectați că ar fi recrutat alegători, oferindu-le bani,
Acum 12 ore
10:00
Gazoductul Iași-Ungheni, un pas decisiv spre independența energetică a Republicii Moldova # Vocea Basarabiei
Construcția și darea în exploatare a gazoductului Iași-Ungheni a marcat un moment esențial în direcția independenței energetice a Republicii Moldova, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, într-un interviu pentru Euronews. Conducta leagă rețeaua de gaze a Moldovei de cea a României și permite Chișinăului să importe întregul volum necesar de gaze din sau prin România,
09:00
Tot mai mulți tineri aleg învățământul profesional tehnic și dual în Republica Moldova # Vocea Basarabiei
În anul de studii curent, aproximativ 18.000 de elevi s-au înscris în instituțiile de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova, în creștere față de cei circa 16.000 de anul trecut. O evoluție notabilă se înregistrează la învățământul dual, unde s-au înmatriculat 2.125 de elevi – cu peste 400 mai mulți decât în 2024 și de
08:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează pentru vineri, 12 septembrie, vreme instabilă, cu cer predominant noros și ploi pe arii extinse, sub formă de averse, transmite MOLDPRES. Vântul va sufla din sud-est, slab până la moderat, fără intensificări semnificative. Temperaturile vor rămâne la valori moderate pentru această perioadă: noaptea, între +13 și +18 grade Celsius, iar
Acum 24 ore
23:50
Președintele Franței, decizie importantă după incidentul din Polonia: Nu vom ceda intimidării din partea Rusiei # Vocea Basarabiei
Franța a decis să mobilizeze trei avioane de vânătoare Rafale „pentru a contribui la protejarea spațiului aerian polonez" și al Europei de Est împreună cu NATO, după „incursiunile dronelor rusești în Polonia". Anunțul a fost făcut joi seara de președintele francez Emmanuel Macron, care a subliniat într-un mesaj publicat pe platforma X că „nu vom
23:00
22:20
Limba română devine limbă străină obligatorie în cadrul unui program-pilot lansat în sistemul public din Franța. Programul pilot de studiere a limbii române ca limbă străină obligatorie (LV2), în sistemul public preuniversitar din Franța a fost demarat de Ministerul Educației Naționale, Învățământului superior și Cercetării de la Paris, prin intermediul Academiei Créteil. Proiectul va fi
19:50
ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 11.09.2025, ora 14:00
19:50
ȘTIRI cu Natalia Catan, 11.09.2025, ora 17:00
19:50
ȘTIRILE ZILEI cu Natalia Catan, 11.09.2025, ora 19:00
19:30
Mii de angajați ai unei întreprinderi de stat, concediați în urma procesului de reorganizare # Vocea Basarabiei
Circa 2 200 de angajați ai întreprinderii de stat „Calea Ferată din Moldova" au fost concediați în ultimele luni, în urma procesului de reorganizare. Astfel, efectivul de personal a fost redus de la 5 900 la 3 700, iar, potrivit CFM, măsura a dus la o scădere a fondului lunar de salarizare cu 8 milioane
19:20
Un grup format din 12 experți japonezi va elabora un studiu pentru Calea Ferată din Moldova la solicitarea Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de la Chișinău. Astfel, specialiștii vor trebui să identifice și să stabilească noi căi de export, oportunități regionale și internaționale de dezvoltare a întreprinderii. Potrivit Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, expertiza tehnică
19:00
Destinații turistice de renume mondial din Indonezia au fost afectate de inundații severe în urma unor ploi neobișnuit de abundente, insulele Bali și Flores numărându-se printre cele mai lovite de intemperii, informează DPA, citat de Agerpres. Străzi, pasaje subterane și locuințe au fost inundate, mai multe mașini au fost luate de ape, iar numeroși locuitori
18:40
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, sugerează că va contesta decizia Curții de Apel București, care a respins astăzi cererea sa cu privire la suspendarea interdicției de intrare în România și tot spațiul Schengen. El s-a arat deranjat de faptul că a fost solicitat de presă pentru reacții pe acest subiect și a spus că va
Ieri
18:00
Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Muze
17:30
Marea Britanie a anunțat că va produce drone interceptoare, în comun cu Ucraina, pentru consolidarea securității în fața atacurilor zilnice a Rusiei. Proiectul industrial este primul comun de acest fel, iar dronele realizate sunt semnificativ mai ieftine decât rachetele de apărare aeriană, folosite în prezent, și se dovedesc a fi mai eficiente în contracararea valurilor […] Articolul Marea Britanie, drone interceptoare pentru apărarea Ucrainei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
(VIDEO) Percheziții în mai multe localități din R. Moldova într-un dosar privind coruperea alegătorilor de către gruparea Șor # Vocea Basarabiei
Oamenii legii anunță că au desfășurat 15 percheziții în mai multe localități din Republica Moldova, în cadrul unei anchete privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor și spălarea banilor. Investigațiile arată că un grup organizat, afiliat organizației criminale „Șor”, pregătea coruperea alegătorilor pentru viitoarele alegeri parlamentare. Astfel, membrii grupului foloseau metode complexe de transferare și […] Articolul (VIDEO) Percheziții în mai multe localități din R. Moldova într-un dosar privind coruperea alegătorilor de către gruparea Șor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Italia vor putea, începând cu 8 noiembrie 2025, să își preschimbe permisele de conducere emise după anul 2020 în documente italiene, fără a mai fi obligați să susțină examene teoretice sau practice. Facilitățile sunt reciproce și se vor aplica și cetățenilor italieni care locuiesc în Republica Moldova, anunță Ministerul Afacerilor […] Articolul Vești bune pentru șoferii din R. Moldova stabiliți în Italia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:20
Ambasadorul britanic în Statele Unite, Peter Mandelson, a fost demis din cauza legăturilor sale cu finanțatorul și infractorul sexual decedat Jeffrey Epstein, a anunțat joi Ministerul de Externe al Regatului Unit, relatează AFP și Reuters. Premierul britanic Keir Starmer este pus astfel într-o poziție dificilă, înaintea vizitei de stat a președintelui american Donald Trump în […] Articolul Ambasadorul britanic în SUA, demis apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
Ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu: „Finanțările din Europa și România continuă să dezvolte R. Moldova” # Vocea Basarabiei
„Finanțările din Europa și România continuă să dezvolte Republica Moldova de la nivel regional până la nivel central”. Declarația a fost făcută de ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu. Diplomatul a participat astăzi la conferința de lansare a proiectului „Bune practici și transfer de cunoștințe pentru consolidarea capacității administrative în politica de dezvoltare regională între […] Articolul Ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu: „Finanțările din Europa și România continuă să dezvolte R. Moldova” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
Curtea de Apel București a respins joi cererea primarului Chișinăului, Ion Ceban, de suspendare a interdicției de intrare în România și tot spațiul Schengen. Conform datelor oficiale, solicitarea lui Ceban a fost declarată inadmisibilă. Totuși, aceasta poate fi contestată în decurs de 5 zile. Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a primit pe 9 […] Articolul Curtea de Apel București îi spune „NU” lui Ion Ceban apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:30
MAE: Atenționare pentru cetățenii R. Moldova privind închiderea frontierei Polonia – Belarus # Vocea Basarabiei
Polonia sistează activitatea tuturor punctelor de trecere a frontierei terestre cu Belarus. În acest context, Ministerul de Externe de la Chișinău a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii Republicii Moldova. Potrivit diplomației de la Chișinău, interdicția va fi aplicată începând cu data de 12 septembrie, pe ambele sensuri de deplasare „Traficul la frontiera cu […] Articolul MAE: Atenționare pentru cetățenii R. Moldova privind închiderea frontierei Polonia – Belarus apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:10
Ministerul Apărării de la Chișinău a remarcat că, în ultimele zile, pe unele rețele sociale au reapărut informații false despre o presupusă „dislocare a militarilor britanici la granița cu regiunea transnistreană” și despre „sosirea după alegeri a peste 800 de militari NATO în Republicii Moldova”. Astfel, instituția subliniază că „aceste afirmații nu au nicio bază […] Articolul Ministerul Apărării al R. Moldova dezminte falsurile apărute pe internet apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
Consiliul de Securitate al ONU, reunit pentru a discuta despre încălcarea spațiului aerian polonez de către Rusia # Vocea Basarabiei
La cererea Poloniei, Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgență pentru a aborda încălcarea spațiului aerian polonez de către Rusia, a anunțat joi Ministerul de Externe polonez, transmite Reuters, citat de Agerpres. Acest demers vine ca răspuns la o operațiune fără precedent, desfășurată miercuri în zori, în care Polonia, susținută de […] Articolul Consiliul de Securitate al ONU, reunit pentru a discuta despre încălcarea spațiului aerian polonez de către Rusia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
Opt persoane au fost reținute după ce polițiștii au pus capăt activității unui așa-zis centru de apel specializat în fraude online. Așa-zisul centru de apel a fost destructurat de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și de polițiștii din Ialoveni, cu sprijinul angajaților BPDS „Fulger”. Cei opt reținuți, cu vârste cuprinse între 19 și […] Articolul Centru de apel fraudulos, destructurat de poliție: Opt persoane au fost reținute apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:30
Lucrările de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) de 400 kV Vulcănești–Chișinău avansează, până în prezent fiind instalați circa 80% din piloni necesari, anunță Unitatea de Implementare a Proiectelor în Energetică. Responsabilii mai informează că au fost construite deja 99% din fundații (501), iar 456 de piloni (90%) sunt asamblați, dintre care 407 piloni (80%) […] Articolul Noutăți legate de construcția liniei electrice Vulcănești-Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:50
Asociația Promo-LEX, sesizare la ONU privind militarizarea elevilor din regiunea transnistreană # Vocea Basarabiei
Asociația Promo-LEX a transmis o scrisoare de alertă către raportoarea specială a ONU pentru dreptul la educație, Farida Shaheed, în care denunță militarizarea pe scară largă și îndoctrinarea ideologică a copiilor din regiunea transnistreană, un teritoriu, potrivit asociației, aflat sub ocupația temporară a Federației Ruse, transmite IPN. „Documentul, bazat pe o analiză amplă a surselor […] Articolul Asociația Promo-LEX, sesizare la ONU privind militarizarea elevilor din regiunea transnistreană apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Republica Moldova și Spania urmează să își intensifice cooperarea în domeniul justiției și drepturilor omului. În acest sens, ministra Justiției a Republicii Moldova, Veronica Mihailov-Moraru, a semnat recent la Madrid un memorandum de înțelegere cu ministrul Președinției, Justiției și Relațiilor cu Parlamentul al Regatului Spaniei, Félix Bolaños García. Documentul prevede sprijin reciproc pentru modernizarea sistemului […] Articolul Republica Moldova și Spania, memorandum de cooperare în domeniul justiției apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:20
Președinta Maia Sandu și-a exprimat recunoștința față de Parlamentul European, care a adoptat miercuri o rezoluție prin care își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride și a interferențelor din partea Rusiei. Șefa statului a subliniat că mesajul ferm transmis de europarlamentari prin această rezoluție „reafirmă angajamentul nostru comun de […] Articolul Președintele R. Moldova salută rezoluția Parlamentului European apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
Igor Grosu și Dorin Recean: Alegerile din 28 septembrie decid direcția istorică a Republicii Moldova # Vocea Basarabiei
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și Prim-ministrul Dorin Recean au susținut joi un briefing de presă în care au subliniat importanța crucială a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Oficialii au avertizat că rezultatul scrutinului va decide direcția viitoare a Republicii Moldova – fie continuarea parcursului european, fie o reorientare periculoasă către influența Kremlinului. „Aceste alegeri […] Articolul Igor Grosu și Dorin Recean: Alegerile din 28 septembrie decid direcția istorică a Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:50
Prețurile de consum au scăzut în august; autoritățile anunță semne de stabilizare a inflației # Vocea Basarabiei
În luna august, prețurile de consum din Republica Moldova au scăzut cu 0,4% comparativ cu luna precedentă, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS). Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) consideră această evoluție drept un semnal pozitiv privind temperarea inflației și susține că țara se află pe o traiectorie de stabilizare a prețurilor. […] Articolul Prețurile de consum au scăzut în august; autoritățile anunță semne de stabilizare a inflației apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
Charlie Kirk, activist conservator, grav rănit într-un atac armat la Universitatea din Utah # Vocea Basarabiei
Charlie Kirk, activist politic conservator și fondator al organizației Turning Point USA, a fost împușcat joi de un lunetist în timpul unei dezbateri organizate la Universitatea din Utah. Potrivit autorităților, Kirk a fost grav rănit în zona gâtului și a fost transportat de urgență la spital. Deocamdată, starea sa este incertă. Poliția a confirmat că […] Articolul Charlie Kirk, activist conservator, grav rănit într-un atac armat la Universitatea din Utah apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:40
Rusia susține că „nu a avut intenția” de a ataca ținte din Polonia și acuză Varșovia că încearcă să „escaladeze” conflictul din Ucraina prin răspândirea unor „mituri” despre acest incident. Ministerul Apărării de la Moscova a transmis, într-o declarație oficială, că dronele sale au efectuat un atac major asupra facilităților militare din vestul Ucrainei, dar […] Articolul Cum a comentat Rusia incidentul cu drone din Polonia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
Satele Republicii Moldova vor beneficia de mai multe resurse financiare pentru dezvoltare, în urma modificărilor aprobate de Guvern la Programul LEADER. Noile prevederi majorează plafonul de finanțare pentru Grupurile de Acțiune Locală (GAL) până la patru milioane de lei anual și extind domeniile eligibile pentru inițiative economice și sociale. Astfel, fiecare GAL va putea accesa […] Articolul Guvernul majorează finanțarea pentru modernizarea satelor prin Programul LEADER apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10 septembrie 2025
20:30
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Natalia Catan, 10.09.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:20
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan, 10.09.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
