Strategia Energetică 2050: R. Moldova mizează pe energie curată și producție locală

08:40

Rusia susține că „nu a avut intenția” de a ataca ținte din Polonia și acuză Varșovia că încearcă să „escaladeze” conflictul din Ucraina prin răspândirea unor „mituri” despre acest incident. Ministerul Apărării de la Moscova a transmis, într-o declarație oficială, că dronele sale au efectuat un atac major asupra facilităților militare din vestul Ucrainei, dar […] Articolul Cum a comentat Rusia incidentul cu drone din Polonia apare prima dată în Vocea Basarabiei.