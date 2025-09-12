Investiție de 31,9 milioane de lei în infrastructura rutieră din Țarigrad
Subiectul Zilei, 12 septembrie 2025 18:00
Locuitorii satului Țarigrad, raionul Drochia, beneficiază acum de un drum modernizat, care le asigură o circulație mai sigură și mai rapidă. Lucrările de reparație a sectorului de drum regional G20 G17 – Fântânița – Țarigrad – Drochia – R7 au fost finalizate, acoperind o lungime de 4,20 km. Investiția totală s-a ridicat la aproximativ 31,9
• • •
Acum 30 minute
18:00
Acum o oră
17:40
Strugure de aproape 5 kg, atracția principală a Festivalului Strugurelui din Cimișlia # Subiectul Zilei
La Festivalul Strugurelui desfășurat recent în orașul Cimișlia, un strugure de aproape 5 kilograme a atras toate privirile și a devenit vedeta evenimentului. Acest exemplar impresionant a fost crescut cu multă grijă și atenție de către un viticultor local, care a participat la concursul „Strugurele Gigant", dedicat promovării culturii viticole autohtone. Festivalul a reunit producători
Acum 2 ore
17:00
Locuitorii din preajma căminului din Capitală se plâng de gălăgia elevilor pe timp de noapte # Subiectul Zilei
Locuitorii din apropierea căminului Centrului de Excelență în Transporturi din Chișinău se plâng de gălăgia elevilor pe timp de noapte. Aceștia menționează că fluierăturile, chiotele și strigătele devin frecvente după începerea noului an școlar, perturbând liniștea locatarilor și somnul copiilor. Locuitorii afirmă că acest comportament a devenit o tradiție anuală, repetându-se constant. În acest context,
16:30
Fostul președinte brazilian Bolsonaro, condamnat la peste 27 de ani pentru tentativă de lovitură de stat # Subiectul Zilei
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost condamnat la 27 de ani și 3 luni de închisoare pentru orchestrarea unei lovituri de stat, prin care a încercat să rămână la putere după înfrângerea sa în alegerile din 2022. Curtea Supremă a constatat că Bolsonaro a condus o organizație criminală armată și a planificat acte
Acum 4 ore
16:00
Moldovean prins la vamă cu echipament de paraplanorism nedeclarat în valoare de peste 16.000 euro # Subiectul Zilei
Un moldovean a fost prins la vama Leușeni cu articole destinate paraplanorismului nedeclarate, în valoare de 16.204,06 euro (aproximativ 315.768,52 lei moldovenești), conform facturii de achiziție prezentate. Bunurile, inclusiv aripi de zbor, parașute de rezervă, piese și accesorii, combinezoane și costume de protecție, huse, rucsacuri și genți pentru transport, au fost descoperite într-un autoturism
15:30
Artistul Gheorghe Urschi se află internat în Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga" din Chișinău, în stare gravă, și a fost plasat în secția de reanimare. Familia sa a cerut autorităților competente și instituției medicale ca acesta să fie transferat într-o altă unitate sanitară, posibil cu dotări mai bune, pentru a primi îngrijiri adecvate stării sale
15:30
Chicu și Portean transmit mesajul alegătorilor: „Vremuri bune nu se construiesc din sărăcia oamenilor” # Subiectul Zilei
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, împreună cu Adrian Portean, candidat pentru alegerile parlamentare pe lista Blocului, au efectuat o vizită în Anenii Noi, unde au discutat cu mai mulți localnici. Pe parcursul vizitei, aceștia au avut întrevederi cu cetățenii din Speia, Geamăna, Cobusca Veche și Hîrbovăț, abordând subiecte legate de dificultățile cu
15:30
Asociația Promo-LEX a prezentat Raportul nr. 3 al Misiunii de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie, acoperind perioada 29 august – 10 septembrie. Documentul evidențiază o dinamică electorală intensificată față de scrutinul din 2021 și multiple nereguli ce afectează transparența și corectitudinea procesului electoral. În doar două săptămâni, au fost raportate 1.487 de activități
Acum 6 ore
14:00
Proiectul MINOR+ lansează consilii pentru implicarea minorităţilor etnice în decizii locale şi naţionale # Subiectul Zilei
Astăzi a fost lansat proiectul „MINOR+", cu obiectivul creării unei platforme permanente de dialog între minorităţile etnice şi autorităţile publice din Republica Moldova. Iniţiativa prevede formarea de consilii consultative pe trei niveluri – local, regional şi naţional – care să faciliteze implicarea etnicilor în procesul decizional. Consiliile vor fi înfiinţate iniţial în zece raioane şi
14:00
„Gaze la 10 lei” – Ministrul Energiei: promisiuni false, gaz nu va fi disponibil la acest preț # Subiectul Zilei
Ministrul Energiei, Victor Parlicov, a declarat că ideea conform căreia gazele naturale vor fi livrate consumatorilor din Găgăuzia (și alte regiuni) la un preț de 10 lei pe metrul cub reprezintă doar „zgomot mediatic". Potrivit acestuia, nu există nici capacitatea tehnică, nici contracte certe care să permită implementarea unei astfel de promisiuni începând de la
13:10
Un accident rutier s-a produs dimineața pe serpentina din apropierea localității Peresecina, implicând un taxi și un camion. Impactul a avut loc în jurul orei 06:22. Conform primelor date, șoferul taxiului, aflat într-o curbă, nu a adaptat viteza la condițiile de drum umed, a pierdut controlul asupra volanului și a intrat pe banda opusă, unde
12:40
Autoritățile resping politizarea cazului Plahotniuc: procesul de extrădare, subiect legal, nu politic # Subiectul Zilei
Ministrul Afacerilor Interne declară că procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc nu trebuie tratată ca un instrument politic, ci doar ca un proces juridic care respectă normele internaționale și legile statului. Potrivit oficialului, decizia privind extrădarea se bazează exclusiv pe probe, obligații legale și cooperare cu autoritățile străine, nu pe interese electorale sau de
Acum 8 ore
12:00
Atacuri masive cu drone lângă Moscova: zeci de zboruri anulate și haos pe aeroporturi # Subiectul Zilei
Atacuri intense cu drone lansate de Ucraina în apropierea Moscovei au provocat haos pe aeroporturile capitalei Rusiei. Mai multe zboruri au fost anulate, iar mii de pasageri au fost blocați ore în șir, nevoiți să aștepte sau chiar să doarmă pe podea. Trei dintre cele mai mari aeroporturi – Domodedovo, Șeremetievo și Vnukovo – și-au
11:30
Blocul ALTERNATIVA promite salarii mai mari cu 20% anual pentru medici și spitale moderne # Subiectul Zilei
Blocul Electoral ALTERNATIVA a lansat astăzi programul pentru sănătate, prezentat în cadrul unei conferințe de presă. Ala Reajeva, candidată din partea Blocului Electoral ALTERNATIVA a atras atenția asupra crizei din sistemul medical și au subliniat necesitatea unei schimbări profunde. „Astăzi, sănătatea în Moldova este la pământ. Avem una dintre cele mai mici speranțe de viață
11:10
Un fost ofițer de rang înalt al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova a fost reținut în România sub suspiciunea de trădare.Potrivit anchetei, acesta ar fi avut două întâlniri la Budapesta, în 2024 și 2025, cu reprezentanți ai serviciilor secrete din Belarus, în cadrul cărora ar fi primit bani și instrucțiuni în schimbul
11:10
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a anunțat că reprezentanții PAS, ai socialiștilor și ai lui Grigorișin cer majorarea de trei ori a tarifului pentru evacuarea deșeurilor # Subiectul Zilei
„Întreprinderea municipală „Direcția Reparații și Construcție Drumuri" (DRCD), controlată de „coaliția haosului", cere triplarea tarifului pentru evacuarea deșeurilor", a declarat primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, într-un mesaj video. El a menționat că documentul a fost transmis consilierilor municipali încă de miercuri. Conform proiectului, tariful pentru locuitorii din blocurile de locuințe ar urma să crească de
10:40
Un tânăr în vârstă de 24 de ani a fost reținut recent la punctul de trecere a frontierei Leușeni, după ce autoritățile au descoperit asupra sa un buletin de identitate falsificat. Documentul prezentat era o carte de identitate românească, dar în urma verificărilor efectuate de poliția de frontieră, s-a constatat că actul avea elemente clare
Acum 12 ore
10:00
Un incident tragic a avut loc noaptea trecută într-o locuință din Cahul: un bărbat și o femeie, amândoi de 34 de ani, și-au pierdut viața în urma unui atac comis de o cunoștință. Totul a început după ce cei trei s-au întâlnit și au consumat alcool în casa suspectei. Pe fondul geloziei, între suspectă și
09:40
Guvernul introduce tichetele de vacanță pentru sprijinirea turismului rural din 2026 # Subiectul Zilei
Guvernul Republicii Moldova a aprobat modificări legislative care stabilesc tichetele de vacanță ca un nou mecanism de sprijin pentru turismul rural. Măsura, care va intra în vigoare în anul fiscal 2026, le permite angajatorilor să ofere salariaților tichete de vacanță pentru unitățile de cazare din mediul rural. Valoarea tichetelor va fi deductibilă fiscal până la
09:10
Poliția de Frontieră a înregistrat un flux de peste 67.000 de traversări ale frontierei de stat în ultimele 24 de ore. Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional Chișinău, Leușeni, Sculeni, Otaci și Palanca. În același interval, 26 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova din cauza nerespectării
Acum 24 ore
22:00
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat într-o conferință de presă că partidele tradiționale de stânga și de dreapta din Republica Moldova promovează mai mult mesaje populiste și campanii de frică, decât soluții pentru cetățeni. „Scopul lor este să vină nu cu soluții, dar cu tot felul de chemări la ură, la dezbinare,
21:50
Natalia Băleanu: Cetățenii au dreptul să știe cum sunt cheltuiți banii lor. Putem transforma economia într-un motor al dezvoltării! # Subiectul Zilei
Candidata la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, economistă și auditor, Natalia Băleanu a declarat că dezvoltarea economică este una dintre prioritățile principale ale echipei. „Sunt economist și știu cum circulă banii și cum putem transforma economia într-un motor al dezvoltării. Știu cum să facem ca banii să lucreze pentru cetățeni, nu împotriva lor", a declarat Natalia Băleanu.
Ieri
18:00
Friedrich Merz, liderul Uniunii Creștin-Democrate din Germania, lansează acuzații directe la adresa președintelui rus Vladimir Putin, susținând că recentele incursiuni ale dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei nu sunt deloc întâmplătoare. Potrivit acestuia, este vorba despre o acțiune deliberată, menită să testeze capacitatea de reacție a NATO și să creeze tensiuni suplimentare pe flancul
17:30
Ion Ceban: „În loc să discutăm despre soluțiile pentru oameni, guvernarea dezbate doar interdicțiile mele” # Subiectul Zilei
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat într-un video publicat pe rețelele sociale că discuțiile publice din partea guvernării și a unor instituții sunt concentrate pe subiectul interdicțiilor sale, în loc să vizeze problemele reale ale cetățenilor. „Cu mare regret, în loc să dezbatem subiectele pentru populație – salarii, pensii, locuri de muncă,
17:30
15 percheziții într-un dosar de corupție electorală: rețea finanțată de organizația „Șor” # Subiectul Zilei
Astăzi dimineață, polițiștii Inspectoratului Național de Investigații și ai Batalionului cu Destinaţie Specială „Fulger", cu sprijinul subdiviziunilor teritoriale ale Poliției și sub coordonarea procurorilor PCCOCS, au desfășurat 15 percheziții în mai multe localități din țară, într-un caz complex de corupție electorală. Dosarul are legătură cu acuzații grave privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălare de bani și coruperea alegătorilor în perspectiva alegerilor
16:50
Ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal au descoperit astăzi, 11 septembrie, o cantitate semnificativă de țigarete și alcool transportate ilegal într-un microbuz de tip „Mercedes Sprinter", în apropierea localității Hăsnășenii Mari, raionul Drochia. În remorca tractată și în interiorul vehiculului au fost găsite 23.940 de țigarete, ambalate și neambalate, unele cu coduri de bare ilizibile, precum
16:40
Moldova Mare: Economiile din salariile deputaților ar putea ridica pensiile vârstnicilor # Subiectul Zilei
Președintele Partidului Politic Moldova Mare, Victoria Furtună, a declarat într-o postare publică faptul că deputații nu ar trebui să beneficieze de salarii din bugetul de stat. „În toată Europa, deputații au o meserie. Fiecare dintre noi are o expertiză profesională în spate: fie jurist, fie economist. Să meargă deputații și să muncească ca toți cetățenii
16:00
Patru bărbați au fost condamnați la închisoare pentru trafic de droguri, fiind implicați în comercializarea heroină și metadonă în diferite sectoare ale Chișinăului. Aceștia au fost reținuți după ce au fost surprinși punând în vânzare cantități de droguri, pentru sume variind între 2.000 și 4.000 de lei. În urma perchezițiilor, au fost ridicate droguri ascunse
15:40
Într-un incident recent din raionul Edineț, un minor de 17 ani a fost prins de poliție conducând un automobil în stare de ebrietate și fără permis de conducere. Evenimentul a avut loc la ieșirea din satul Parcova, unde un echipaj mixt format din carabinieri și polițiști a observat un vehicul care se deplasa haotic. La […] Articolul Tânăr de 17 ani depistat conducând sub influența alcoolului în Edineț apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
Angela Cutasevici promite: „Nicio școală nu va fi închisă arbitrar, niciun copil nu va fi lăsat în afara sistemului” # Subiectul Zilei
Angela Cutasevici, candidata la funcția de deputat, a declarat, în cadrul unei ieșiri la presă, că Blocul electoral ALTERNATIVA vizează garantarea accesului la școală pentru toți copiii, fără abandon și fără închiderea arbitrară a instituțiilor de învățământ.„Inițiativele blocului includ: transport gratuit pentru elevii din mediul rural, burse sociale și de merit acordate transparent, cadre didactice […] Articolul Angela Cutasevici promite: „Nicio școală nu va fi închisă arbitrar, niciun copil nu va fi lăsat în afara sistemului” apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Impact puternic la intersecție: două autoturisme distruse, autoritățile investighează # Subiectul Zilei
Un accident rutier s-a produs recent la o intersecție din centrul Chișinăului, în jurul orei 23:00, implicând două automobile care au suferit daune majore. Automobilele implicate în coliziune au fost grav avariate, distrugându-se caroseria și componentele frontale, dar din fericire, nu există victime – nici unul din şoferi sau pasageri nu a raportat răni. Poliția […] Articolul Impact puternic la intersecție: două autoturisme distruse, autoritățile investighează apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Pensie minimă de 5000 de lei, iar în Constituție să fie expres stabilită indexarea pensiei la rata inflației. Aceste două inițiative au fost prezentate de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul întrevederilor cu cetățenii. El a explicat că astfel, pe viitor, pensionarii nu vor mai depinde de ”mofturile unor guvernări”. ”Pensia minimă să fie […] Articolul Usatîi: „Guvernările nu trebuie să șantajeze pensionarii înainte de alegeri” apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Dodon: „Aderarea Moldovei la UE este îngreunată de Ucraina” – fals propagat cu scop politic # Subiectul Zilei
Igor Dodon, fost președinte al Republicii Moldova, a declarat recent că nucleul problemei integrării europene a țării constă în influența Ucrainei, pe care o acuză că ar „îngreuna” sau bloca parcursul Moldovei către Uniunea Europeană. Dodon susţine că unele decizii de politică externă a Chișinăului ar fi dictate de presiuni exterioare, iar aderarea la UE […] Articolul Dodon: „Aderarea Moldovei la UE este îngreunată de Ucraina” – fals propagat cu scop politic apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Blocul Electoral ALTERNATIVA la Bălți: soluții pentru sărăcie, exod și tarifele mari la energie # Subiectul Zilei
Alexandr Stoianoglo, împreună cu liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a discutat cu locuitorii din Bălți despre problemele majore cu care se confruntă cetățenii – sărăcia, exodul populației, tarifele enorme la energie și lipsa locurilor de muncă.„Este inadmisibil ca guvernarea să ascundă contractele de negociere a tarifelor sub pretextul unei ‘taine comerciale’. Asta înseamnă lipsă totală de […] Articolul Blocul Electoral ALTERNATIVA la Bălți: soluții pentru sărăcie, exod și tarifele mari la energie apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Ion Ceban denunță presiuni fiscale asupra colegilor săi politici: „Hărțuirea a devenit rutină” # Subiectul Zilei
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a lansat acuzații dure la adresa Serviciului Fiscal și a autorităților centrale, susținând că se exercită presiuni ilegale asupra colegilor săi din partid. Potrivit declarației sale, membrii și simpatizanții partidului sunt vizați de controale fiscale repetate, amenințări și proceduri administrative care nu au justificare legală clară. Ceban spune că […] Articolul Ion Ceban denunță presiuni fiscale asupra colegilor săi politici: „Hărțuirea a devenit rutină” apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:40
Comandă de 42 de euro pe Temu l-a costat scump: Vameșii au descoperit produse Disney fake # Subiectul Zilei
Un bărbat din Roma a primit o amendă de 618 euro după ce a comandat produse de pe platforma Temu în valoare de doar 42 de euro. Printre articolele cumpărate se numărau baloane pentru aniversare, bureți de bucătărie, un costum de baie, dar şi un tricou cu personaje din Monsters, Inc. și un set de agrafe pentru păr inspirate din […] Articolul Comandă de 42 de euro pe Temu l-a costat scump: Vameșii au descoperit produse Disney fake apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:10
Mese gratuite în școli: Elevii spun că programul le oferă energie și îi ajută la învățat # Subiectul Zilei
Peste 1.700 de elevi de la Liceul Teoretic „Liviu Deleanu” din Chișinău beneficiază zilnic de micul dejun gratuit oferit în cadrul cantinei instituției. Această inițiativă face parte din programul Ministerului Educației și Cercetării, care vizează asigurarea unei alimentații sănătoase și echilibrate pentru elevi. Într-un video publicat pe contul oficial de Facebook al Ministerului Educației, elevii […] Articolul Mese gratuite în școli: Elevii spun că programul le oferă energie și îi ajută la învățat apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Programul ALTERNATIVA pentru educație: școli sigure, profesori bine plătiți, acces la cunoaștere pentru toți # Subiectul Zilei
În cadrul unei conferințe de presă, Angela Cutasevici, candidată la funcția de deputat a subliniat, că viitorul Republicii Moldova depinde de calitatea școlilor, respectul față de profesori și accesul echitabil la cunoaștere. „Educația este temelia oricărei națiuni. O Moldovă modernă și prosperă se clădește prin școli sigure, prin profesori respectați și prin acces la cunoaștere […] Articolul Programul ALTERNATIVA pentru educație: școli sigure, profesori bine plătiți, acces la cunoaștere pentru toți apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Italia sub coduri de vreme severă: inundaţii, furtuni și alunecări de teren în mai multe regiuni # Subiectul Zilei
Numeroase regiuni din Italia se află sub avertizări meteo după ce ploile torențiale au început să provoace inundații serioase și alunecări de teren. Regiunile cele mai afectate sunt Emilia‑Romagna, Toscana și Marche, unde cantitățile de precipitații au crescut foarte rapid, depășind nivelurile critice pentru râuri și cursuri de apă locale. În Toscana, zone precum Livorno, […] Articolul Italia sub coduri de vreme severă: inundaţii, furtuni și alunecări de teren în mai multe regiuni apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:10
Cazul Cotorobai revine în atenție: rudele contestă acuzațiile privind omorul bebelușului # Subiectul Zilei
Rudele lui Alexei Cotorobai, bărbatul acuzat de omorul unui bebeluș în anul 2010, solicită autorităților să desfășoare o anchetă corectă și imparțială. După mai bine de un deceniu de la tragicul eveniment din localitatea Suhuluceni, cazul a fost redeschis, iar Alexei este acum judecat sub acuzații grave, inclusiv de omor, viol și răpire. Soția sa, […] Articolul Cazul Cotorobai revine în atenție: rudele contestă acuzațiile privind omorul bebelușului apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:30
Noi reguli guvernamentale pentru cadourile din instituţiile publice: transparenţă şi evaluare clarificată # Subiectul Zilei
Guvernul a aprobat un proiect legislativ care introduce reguli mai clare şi mai stricte pentru declararea, evaluarea, păstrarea şi, unde e cazul, răscumpărarea cadourilor primite de agenţii publici. Printre noutăţi se numără definirea explicită a conceptelor-cheie, în special pentru „produse perisabile”, pentru a evita ambiguităţile interpretative. O nouă structură — Comisia de evidență și evaluare […] Articolul Noi reguli guvernamentale pentru cadourile din instituţiile publice: transparenţă şi evaluare clarificată apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
O echipă de jurnaliști aflați în misiune la Tiraspol a fost reținută de către structurile de securitate ale regimului separatist. Incidentul a avut loc după ce membrii echipei încercau să realizeze reportaje din zonele controlate de administrația nerecunoscută. Fără a li se aduce acuzații clare, reporterii au fost opriți și supuși unor interogatorii într-o încăpere […] Articolul MGB-ul transnistrean reține reporterii în misiune — intervine MAE și Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:40
NASA interzice complet cetăţenilor chinezi accesul la programele şi facilităţile sale # Subiectul Zilei
NASA a impus o interdicție totală cetățenilor chinezi, excluzându-i din toate programele, activitățile și facilitățile agenției. Decizia vizează atât accesul fizic, cât și cel cibernetic, indiferent dacă persoana deține o viză americană validă. Noile reguli interzic participarea cetățenilor chinezi la ședințe, accesarea bazelor de date, utilizarea rețelelor interne și chiar simpla vizitare a sediilor sau […] Articolul NASA interzice complet cetăţenilor chinezi accesul la programele şi facilităţile sale apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:10
Un incident șocant a avut loc în statul american Utah, unde Charlie Kirk, un cunoscut blogger și activist conservator, a fost împușcat în timp ce susținea un discurs public. Atacul s-a produs în curtea Universității Utah Valley, în timpul unui eveniment desfășurat sub un cort, la care participau zeci de persoane. Martorii susțin că focurile […] Articolul Charlie Kirk gravit împușcat în gât în timpul unei dezbateri publice apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
Renato Usatîi: Sute de milioane risipite pe consilii raionale, în timp ce actorii trăiesc din cumetrii # Subiectul Zilei
”Dacă vrei să distrugi o țară, distruge sistemul de educație, sănătate și cultură!” Declarația a fost făcută de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul întâlnirii cu cetățenii. Liderul formațiunii a precizat că una dintre prioritățile echipei sale, după alegerile parlamentare din 28 septembrie, va fi dezvoltarea celor trei domenii, iar resursele financiare pot fi […] Articolul Renato Usatîi: Sute de milioane risipite pe consilii raionale, în timp ce actorii trăiesc din cumetrii apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:00
Ursula von der Leyen în Parlamentul European: „Ucraina va fi sprijinită în continuare de Uniunea Europeană” # Subiectul Zilei
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reafirmat, în discursul său anual privind Starea Uniunii Europene, susținut miercuri în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, angajamentul ferm al UE de a continua sprijinul pentru Ucraina în lupta sa împotriva agresiunii rusești. „Ucraina are ingeniozitatea necesară, ceea ce are nevoie este amploarea, iar împreună o […] Articolul Ursula von der Leyen în Parlamentul European: „Ucraina va fi sprijinită în continuare de Uniunea Europeană” apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:40
În cadrul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, majoritatea concurenților electorali din Republica Moldova adoptă o poziție clară anti-PAS, arată analistul politic Nicolae Negru. Opinia a fost exprimată în timpul dezbaterii publice „De ce sunt capabile blocurile electorale? De ce avem nevoie noi, alegătorii?”, organizată de Agenția de presă IPN. Potrivit expertului, această […] Articolul Expert: Majoritatea concurenților electorali se poziționează anti-PAS apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:10
Activiștii „Inima Moldovei” au protestat la IGP: „Avem informații că IGP pregătește noi provocări împotriva echipei noastre” # Subiectul Zilei
Potrivit liderului partidului, Irina Vlah, sub conducerea lui Viorel Cernăuțeanu, poliția nu apără legea, ci îndeplinește ordinele PAS. „Galbenii vor să scoată candidații noștri la funcția de deputat din alegeri. Pentru aceasta, i-au dat lui Cernăuțanu sarcina: să găsească cu orice preț un pretext formal pentru a ne pedepsi. Cu toate acestea, toate provocările lor […] Articolul Activiștii „Inima Moldovei” au protestat la IGP: „Avem informații că IGP pregătește noi provocări împotriva echipei noastre” apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
Ion Chicu critică Parlamentul: „63 de deputați au votat eliberarea criminalilor fără să știe ce fac” # Subiectul Zilei
„Eu sunt departe de gândul că acei 63 de deputați care au ridicat mâna pentru o lege a ministrii Justiției și au eliberat ucigași din pușcării, ucigași cu multe omoruri, nu doar câte unul, condamnați pe viață, de fapt nu știua ce votează.”Ion Chicu a subliniat că lipsa de competență și responsabilitate a unor parlamentari […] Articolul Ion Chicu critică Parlamentul: „63 de deputați au votat eliberarea criminalilor fără să știe ce fac” apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:10
Trădare în structurile de securitate: Bălan, fost ofițer SIS, ajunge în fața instanței # Subiectul Zilei
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, reținut în România sub acuzația de trădare și transmitere de informații secrete către KGB-ul belarus, va fi prezentat miercuri, 10 septembrie, în fața Curții de Apel București, unde procurorii vor solicita arestarea sa preventivă. Reținut după opt ore de audieri Bălan, în vârstă de 47 de ani și posesor […] Articolul Trădare în structurile de securitate: Bălan, fost ofițer SIS, ajunge în fața instanței apare prima dată în Subiectul Zilei.
