Fostul deputat Slusari critică promisiunile nerealiste privind tariful redus la gaz

Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat excluderea unei candidate de pe lista formațiunii pentru alegerile parlamentare, după ce s-a constatat că aceasta a candidat anterior din partea unui partid declarat neconstituțional. Este vorba despre Stela Vlas, care a participat la alegerile locale din 2023 în calitate de candidată pentru funcția de primar al satului Șolcani, […] Articolul Usatîi: Nu tolerăm legături cu partide interzise – candidat exclus de pe lista electorală apare prima dată în DemocracyMD.