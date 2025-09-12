Prima declarație a femeii prinse cu 6 cuțite la intrarea în Parlamentul României: „Le-am uitat în portfard”

19:10

Curtea de Apel București a dispus miercuri arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare și transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus, informează presa din România Decizia vine după ce ieri, suspectul, în vârstă de 47 […] Articolul Fost adjunct al SIS din R. Moldova, în arest preventiv pentru 30 de zile apare prima dată în Vocea Basarabiei.