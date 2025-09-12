Andrei Năstase solicită Procuraturii Generale investigarea unui posibil „troc politic” între PAS și Vladimir Plahotniuc
EA.md, 12 septembrie 2025 16:30
sursă imagine: telegraph.md Candidatul independent la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, a expediat joi un demers Procurorului General, prin care cere investigarea informațiilor apărute recent în spațiul public privind un posibil „troc politic” între Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc. Năstase afirmă că există suspiciuni conform cărora guvernarea ar putea negocia un […] Articolul Andrei Năstase solicită Procuraturii Generale investigarea unui posibil „troc politic” între PAS și Vladimir Plahotniuc apare prima dată în ea.md.
• • •
Alte ştiri de EA.md
Acum 30 minute
16:30
Andrei Năstase solicită Procuraturii Generale investigarea unui posibil „troc politic” între PAS și Vladimir Plahotniuc # EA.md
sursă imagine: telegraph.md Candidatul independent la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, a expediat joi un demers Procurorului General, prin care cere investigarea informațiilor apărute recent în spațiul public privind un posibil „troc politic” între Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc. Năstase afirmă că există suspiciuni conform cărora guvernarea ar putea negocia un […] Articolul Andrei Năstase solicită Procuraturii Generale investigarea unui posibil „troc politic” între PAS și Vladimir Plahotniuc apare prima dată în ea.md.
16:20
Trendul vacanțelor de vară prelungite câștigă tot mai mult teren în Europa. Potrivit celui mai recent raport „Monitoring Sentiment for Intra-European Travel” – Ediția 22, publicat de Comisia Europeană pentru Turism (ETC), 77% dintre europeni intenționează să călătorească între iunie și noiembrie anul acesta. Luna septembrie rămâne una dintre cele mai populare pentru vacanțe, 22% […] Articolul (Galerie Foto) Septembrie e noul august: Vacanțe de vis pe coastele însorite ale Turciei apare prima dată în ea.md.
Acum 2 ore
15:40
Partidul Național Moldovenesc (PNM) a lansat un apel public către liderii unioniști, îndemnându-i să lase deoparte divergențele și să sprijine consolidarea mișcării unioniste într-o singură forță politică. Într-un mesaj video, liderul formațiunii, Dragoș Galbur, s-a adresat direct lui Mihai Ghimpu, Ion Hadârcă, Valentin Dolganiuc, Anatol Țăranu, Mihai Severovan și Boris Volosatîi. Potrivit PNM, acești lideri […] Articolul PNM face apel la liderii unioniști să sprijine unificarea forțelor politice apare prima dată în ea.md.
15:20
Primarul suspendat al Chișinăului și candidat la parlamentare, Ion Ceban, a mers recent la Palermo, Italia, unde a vorbit la o tabără pentru tineri. Deși are interdicție de intrare în Spațiul Schengen pentru 5 ani, acesta a obținut o viză cu valabilitate limitată doar pentru Italia, emisă pentru a-i permite participarea la eveniment. Ceban a […] Articolul Misterele vizitei lui Ion Ceban în Italia apare prima dată în ea.md.
15:10
Data nașterii: 4 noiembrie 1978Locul nașterii: orașul Fălești, Republica MoldovaCetățenie: Republica Moldova Carieră timpurie și afaceri Și-a început activitatea ca supervizor la Aeroportul Internațional Chișinău, apoi a fost inginer principal la Combinatul de alimentație al Î.S. „Calea Ferată din Moldova”. Din 2004 s-a stabilit la Moscova, unde un an mai târziu a devenit directorul companiei […] Articolul Renato Usatîi – profil de candidat, marca rise.md apare prima dată în ea.md.
15:10
Guvernul suedez a anunţat joi, 11 septembrie, un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, în valoare de 80 de miliarde de coroane (aproximativ 7,3 miliarde de euro), care va fi acordat pe o perioadă de doi ani, între 2026 și 2027, scrie digi24.ro. „Subliniem astfel sprijinul nostru pe termen lung pentru Kiev”, a declarat […] Articolul Suedia oferă Ucrainei un pachet militar record, în valoare de 7,3 miliarde de euro apare prima dată în ea.md.
15:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primită joi în audiență de Papa Leon al XIV-lea la Vatican, în ultima zi a vizitei sale de lucru în Italia. Întrevederea a fost una privată, format standard pentru discuțiile Papei cu liderii politici internaționali, scrie Europa Liberă. La întâlnire au participat și mama și sora președintei, precum […] Articolul Maia Sandu, în audiență la Vatican alături de mama, sora și o consilieră apare prima dată în ea.md.
Acum 4 ore
13:40
Stresul nu îți afectează doar starea de spirit, ci are un impact profund asupra corpului – iar sistemul digestiv este unul dintre primele care reacționează. De la balonare și reflux gastric până la sindromul colonului iritabil, tot mai multe dovezi științifice arată că stresul psihologic este un factor major în dezechilibrul digestiv. 1. Legătura directă […] Articolul Cum afectează stresul digestia și ce spune știința despre asta? apare prima dată în ea.md.
13:40
Comportamentul pasiv-agresiv este una dintre cele mai subtile, dar toxice forme de disfuncționalitate într-o relație. Deși nu implică ostilitate directă, produce confuzie emoțională, nesiguranță și epuizare psihică. Potrivit American Psychological Association, pasiv-agresivitatea se manifestă prin rezistență indirectă la cerințe sau așteptări, tăceri prelungite, sarcasm, uitare intenționată sau procrastinare aparent nevinovată. Una dintre cele mai frecvente […] Articolul Relațiile pasiv-agresive: cum le recunoști și cum te protejezi apare prima dată în ea.md.
13:40
Fericirea nu este doar o stare emoțională trecătoare, ci rezultatul unor comportamente și obiceiuri cultivate conștient. Studiile din domeniul psihologiei pozitive arată că oamenii fericiți nu sunt neapărat cei care au parte de cele mai bune circumstanțe, ci cei care își dezvoltă obiceiuri menite să le îmbunătățească starea de bine. Iată câteva dintre cele mai […] Articolul Cele mai eficiente obiceiuri ale oamenilor fericiți, conform științei apare prima dată în ea.md.
13:40
Banii și fericirea sunt două subiecte strâns legate, iar întrebarea dacă banii pot cumpăra fericirea a fost dezbătută intens de cercetători. Pe de o parte, lipsa banilor poate duce la stres și anxietate, însă, pe de altă parte, odată ce nevoile de bază sunt satisfăcute, creșterea veniturilor nu pare să aducă un nivel proporțional mai […] Articolul Cât de mult influențează banii fericirea? Adevărul din spatele studiilor apare prima dată în ea.md.
13:30
O seară care trebuia să fie una obișnuită s-a transformat într-o tragedie la Cahul. Un bărbat și o femeie, ambii de 34 de ani, au fost uciși noaptea trecută în apartamentul unei cunoscute, pe strada 31 August 1989. Potrivit primelor informații, cei doi ar fi mers în vizită la o prietenă de 31 de ani. […] Articolul Crimă șocantă la Cahul: doi tineri au fost uciși de o prietenă apare prima dată în ea.md.
13:20
Locul unde mi-am redescoperit puterea În cei 14 ani de activitate, Centrul Maternal „În Brațele Mamei” a devenit pentru sute de femei locul unde frica s-a transformat în curaj. Una dintre ele este Corina, o mamă care, după ani de greutăți, a găsit aici puterea de a spune „Ajunge!” și și-a reconstruit viața împreună cu […] Articolul Locul unde frica se oprește și începe curajul: Povestea Corinei apare prima dată în ea.md.
13:20
Serviciile de informații militare de la Kiev (GUR) au confirmat că miercuri au atacat cu o dronă o navă de război rusească din clasa MPSV07, aflată în apropierea portului Novorossiisk. Vasul, evaluat la aproximativ 60 de milioane de dolari, este o piesă rară – Flota Mării Negre deține doar patru astfel de nave. În urma […] Articolul Momentul în care Ucraina lovește una dintre cele mai rare nave rusești din Marea Neagră apare prima dată în ea.md.
13:20
Circa 30.000 de persoane au fost amendate pentru corupție electorală în cadrul alegerilor din toamna trecută. În total, sancțiunile aplicate se ridică la 450 de milioane de lei, a declarat Alexandru Lupan, șef adjunct al Inspectoratului General de Poliție, la un club de presă organizat de Asociația ADEPT. Oficialul a subliniat că aplicarea amenzilor i-a […] Articolul Corupția electorală costă scump: amenzi de 450 de milioane de lei în Moldova apare prima dată în ea.md.
13:20
O ciupercă periculoasă și rezistentă la tratamente, Candidozyma auris (C. auris), face ravagii în spitalele din Europa, atrage atenția Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC). Datele oficiale arată că, în ultimul deceniu, peste 4.000 de persoane s-au infectat, iar numai în anul 2023 au fost confirmate 1.346 de cazuri – cu 67% mai […] Articolul Alertă în Europa: o infecție fungică mortală se răspândește în spitale apare prima dată în ea.md.
13:10
Este destul de comun ca, după o zi dominată de carne, ouă sau lactate, să apară brusc dorința de a mânca ceva dulce. Corpul dă semnale insistente, iar mintea începe să se gândească la prăjituri ori ciocolată chiar dacă ai fost hotărât să-ți respecți planul de alimentație. Situația nu este deloc un eșec personal, ci […] Articolul De ce ai poftă de dulce atunci când consumi multe proteine apare prima dată în ea.md.
13:00
(DOC) Campaniile de dezinformare ale Kremlinului și oligarhilor fugari pe platformele Meta și YouYube (MAI – IULIE 2025) # EA.md
Expertul WatchDog.MD, Andrei Rusu, a analizat publicitatea politică sponsorizată în perioada 30 aprilie – 28 iulie 2025 pe platformele Meta și YouTube. Constatări esențiale: În perioada 30 aprilie – 28 iulie, Federația Rusă, prin rețeaua condusă de oligarhul Ilan Șor, și mai mulți actori politici locali au sponsorizat 1.505 reclame pe platformele Meta, cu […] Articolul (DOC) Campaniile de dezinformare ale Kremlinului și oligarhilor fugari pe platformele Meta și YouYube (MAI – IULIE 2025) apare prima dată în ea.md.
Acum 6 ore
12:00
Republica Moldova este vizată de o ofensivă de manipulare înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie. Un raport realizat de Insikt Group și platforma americană Recorded Future arată că Moscova încearcă să readucă țara în „lumea rusă” prin campanii de dezinformare și propagandă. Cum acționează rețeaua de influență? Raportul identifică mai multe platforme implicate – […] Articolul Raport Recorded Future: Rusia încearcă să transforme Republica Moldova într-o nouă Belarus apare prima dată în ea.md.
12:00
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ia în calcul restricționarea accesului la rețelele sociale pentru copiii și adolescenții sub 16 ani. Declarația a fost făcută în discursul anual privind starea Uniunii, susținut pe 10 septembrie în Parlamentul European. Von der Leyen a precizat că un grup de experți va analiza legislația adoptată în Australia, […] Articolul Ursula von der Leyen propune interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 16 ani apare prima dată în ea.md.
11:50
Toamna este un anotimp de tranziție, când natura începe să își încetinească ritmul, pregătindu-se pentru iarnă. Pe măsură ce frunzele cad și zilele devin mai scurte, este firesc să simțim și noi nevoia de a ne adapta la acest ritm mai lent. Încetinirea nu înseamnă renunțare la activități, ci mai degrabă o recalibrare a energiei […] Articolul De ce este important să încetinești ritmul în toamnă și cum să o faci eficient? apare prima dată în ea.md.
11:50
Norocul și succesul nu sunt doar întâmplătoare, ci sunt, adesea, rezultatul unor obiceiuri pozitive și al unui mindset corect. Modificarea rutinei zilnice poate atrage oportunități neașteptate și poate deschide noi uși în viața ta. Chiar și cele mai mici schimbări pot face o diferență semnificativă, iar cu puțină disciplină și perseverență, succesul poate deveni o […] Articolul Cum să atragi norocul și succesul în viața ta cu mici obiceiuri zilnice apare prima dată în ea.md.
Acum 8 ore
09:10
Cum se repetă „rețeta Georgescu” la Chișinău. Anatol Șalaru: „Conturile propagandei au fost reciclate în Republica Moldova” # EA.md
Republica Moldova se apropie de alegerile parlamentare din 28 septembrie, iar fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, spune că Rusia aplică aici aceeași strategie testată anterior în România. Într-un interviu pentru Republica, acesta a explicat cum funcționează „rețeta Georgescu” și care sunt riscurile pentru țară. Cum descrie Anatol Șalaru atmosfera de campanie? El remarcă o […] Articolul Cum se repetă „rețeta Georgescu” la Chișinău. Anatol Șalaru: „Conturile propagandei au fost reciclate în Republica Moldova” apare prima dată în ea.md.
Acum 24 ore
17:20
Toamna vine cu energie nouă, aer răcoros și o mulțime de evenimente care adună oameni frumoși în jurul muzicii, artei, naturii și conversațiilor cu sens. Dacă ești în căutarea unor idei pentru timpul liber, am selectat cele mai interesante evenimente ale săptămânii, potrivite pentru toate gusturile. VinOpera la Castel Mimi 2025 Festival internațional de muzică […] Articolul Ghidul evenimentelor din această săptămână apare prima dată în ea.md.
17:10
Ion Ceban a pierdut procesul împotriva Guvernului României în cazul interdicției de intrare în spațiul Schengen # EA.md
Curtea de Apel București a respins, joi, 11 septembrie, cererea primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, de suspendare a interdicției de a intra pe teritoriul României și, implicit, în spațiul Schengen, valabilă pentru cinci ani. Instanța a stabilit că acțiunea înaintată împotriva Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Afacerilor Interne și Inspectoratului General pentru Imigrări nu are obiect, […] Articolul Ion Ceban a pierdut procesul împotriva Guvernului României în cazul interdicției de intrare în spațiul Schengen apare prima dată în ea.md.
17:00
Toamna este perioada în care rochiile și pantalonii scurți trec pe plan secund, fiind înlocuiți de pantaloni meniți să fie nu doar confortabili, ci și versatili și eleganți. Acești pantaloni devin baza unor ținute care ne însoțesc în după-amiezile răcoroase când vrem să ne întâlnim cu un prieten pentru o ciocolată caldă. Un clasic de […] Articolul Găsește pantalonii perfecți pentru toamnă apare prima dată în ea.md.
Ieri
15:00
Moldovenii și românii, care reprezintă 86% din populația Republicii Moldova conform ultimului recensământ, riscă să devină „cetățeni de mâna a doua în propria țară” dacă la guvernare vor ajunge forțele pro-Kremlin conduse de Tkaciuk, Ceban și Dodon. Declarația aparține fostului prim-ministru Ion Sturza, care avertizează asupra consecințelor dramatice ale unui astfel de scenariu. Sturza explică […] Articolul Sturza: Moldovenii ar putea deveni „cetățeni de mâna a doua” dacă pro-rușii ajung la putere apare prima dată în ea.md.
14:50
PAS, din nou aproape de majoritate: „Mai e nevoie de puțin pentru a menține drumul proeuropean al Moldovei” # EA.md
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) este foarte aproape să obțină majoritatea în viitorul Parlament, potrivit declarațiilor spicherului Igor Grosu. Liderul partidului de guvernământ a explicat că sondajele interne arată că formațiunea are șansa de a forma o majoritate proeuropeană, însă încă „mai e nevoie de puțin, puțin” pentru a preveni revenirea forțelor pro-Kremlin la putere. […] Articolul PAS, din nou aproape de majoritate: „Mai e nevoie de puțin pentru a menține drumul proeuropean al Moldovei” apare prima dată în ea.md.
14:50
(VIDEO) ZdG.md: Biserica rusă din Moldova folosește rețelele sociale pentru campanie electorală # EA.md
sursă foto: zdg.md Rețelele sociale precum Telegram, TikTok, Facebook și Viber devin instrumente pentru propagandă politică în Moldova, iar Mitropolia Moldovei, sub influența Patriarhiei Ruse, este implicată în activități ce vizează influențarea opiniei publice. Clerici implicați în pelerinajul de la Ierusalim, organizat între 30 martie și 3 aprilie 2025, au primit instrucțiuni de la persoane […] Articolul (VIDEO) ZdG.md: Biserica rusă din Moldova folosește rețelele sociale pentru campanie electorală apare prima dată în ea.md.
14:50
Prim-ministrul Dorin Recean, candidat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), avertizează că alegerile parlamentare din 28 septembrie sunt decisive pentru viitorul Republicii Moldova. „Cei care vor să revină la putere au mai fost și au scris cea mai neagră perioadă a istoriei noastre. Vor ca armata rusă să ajungă la noi acasă și servesc […] Articolul (VIDEO) Dorin Recean: „Alegerile din 28 septembrie decid viitorul european al Moldovei” apare prima dată în ea.md.
14:40
Alla Pugaciova, celebra artistă a poporului din URSS, a oferit primul său interviu după ce a părăsit Rusia, povestind cum a plecat „cu 30 de mii de dolari, spre nicăieri”. În 2022, după ce ea și soțul său, Maxim Galkin, au fost declarați agenți străini pentru că și-au exprimat public opoziția față de războiul din […] Articolul (VIDEO) Interviu exclusiv: Pugaciova vorbește despre bani, război și viața departe de Rusia apare prima dată în ea.md.
14:10
Depresia postnatală este una dintre cele mai frecvente tulburări de sănătate mintală în rândul femeilor, afectând între 10 și 20% dintre mame în primele luni după naștere. Deși cauzele sunt multiple – de la schimbările hormonale și stresul adaptării la viața cu un nou-născut, până la lipsa somnului – în ultimii ani, cercetătorii au început […] Articolul Vitamina D și legătura cu depresia postnatală apare prima dată în ea.md.
14:10
Cum afectează stresul cronic sănătatea hormonală a femeilor: Ce spun studiile despre cortizol și estrogen # EA.md
Stresul face parte din viața cotidiană, însă atunci când devine cronic, impactul asupra sănătății femeilor este profund, subtil și de durată. Printre cele mai afectate sisteme se numără cel endocrin, unde hormonii precum cortizolul și estrogenul intră într-un dezechilibru care poate declanșa o serie de simptome fizice și emoționale. Acest articol explică, pe bază de […] Articolul Cum afectează stresul cronic sănătatea hormonală a femeilor: Ce spun studiile despre cortizol și estrogen apare prima dată în ea.md.
14:10
Toate am trecut prin acele zile în care, indiferent cât am căutat în dulap, nu găsim nimic care să ne inspire. Este ușor să ne simțim copleșite de opțiunile de haine și să nu știm ce să alegem pentru o ținută de zi cu zi. Dacă te afli într-un impas de stil, iată câteva trucuri […] Articolul Ce să faci când nu ai inspirație pentru un look de zi cu zi apare prima dată în ea.md.
14:10
Exercițiile fizice au fost de-a lungul timpului asociate cu o viață mai lungă și mai sănătoasă, însă cercetările recente aduc mai multă claritate în privința tipurilor de mișcare care au cel mai mare impact asupra longevității. Nu toate formele de exerciții sunt egale atunci când e vorba despre prelungirea vieții, iar combinația potrivită dintre ele […] Articolul Ce tip de exerciții îți prelungește viața, potrivit studiilor recente apare prima dată în ea.md.
12:40
sursă colaj: zdg.md Omul de afaceri Veaceslav Platon, recent eliberat pe cauțiune după arestul său la Londra, a oferit primul interviu în care face dezvăluiri despre Vladimir Plahotniuc. Platon susține că oligarhul insistă asupra unei extrădări rapide în Moldova pentru a evita un dosar mai grav în Franța, unde risca detenție pe viață. „Dacă ar […] Articolul (VIDEO) Adevărul despre Plahotniuc, spus de Platon apare prima dată în ea.md.
12:10
Sergiu Țopa, artist din Chișinău, a marcat reîntâlnirea cu legendară trupă Scorpions într-un mod inedit. În 2024, arta sa a fost apreciată chiar de membrii formației, inspirație care l-a determinat să creeze un tablou dedicat celor 60 de ani de activitate ai trupei. Lucrarea surprinde pasiunea și energia muzicii Scorpions. Trupa a primit cu entuziasm […] Articolul Pictorul Sergiu Țopa și Scorpions: artă și solidaritate pentru copii apare prima dată în ea.md.
10:50
sursă foto: europalibera.org Pe 11 septembrie 2001, Statele Unite au fost lovite de patru atacuri teroriste coordonate de gruparea Al-Qaeda, soldate cu aproape 3.000 de victime și daune de peste 10 miliarde de dolari. Două avioane au lovit Turnurile Gemene din New York – primul la 8:46, al doilea la 9:03 –, iar al treilea […] Articolul 24 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie apare prima dată în ea.md.
10:40
Maia Sandu, la Strasbourg: „Moldova își poate asigura pacea și securitatea printr-o diplomație activă” # EA.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut pe 9 septembrie o serie de întrevederi la Strasbourg cu oficiali europeni, în cadrul unei vizite dedicate sprijinului pentru parcursul european al țării noastre. Șefa statului s-a întâlnit cu Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, cu Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja […] Articolul Maia Sandu, la Strasbourg: „Moldova își poate asigura pacea și securitatea printr-o diplomație activă” apare prima dată în ea.md.
10:40
Un pensionar spaniol a lăsat Mallorca pentru Thailanda: trăiește pe malul oceanului cu doar 100€ chirie # EA.md
Rafa Ruiz, fost salvamar și pensionar, a decis să-și schimbe viața radical. Pensia sa de 1.250 de euro nu îi mai permitea un trai confortabil în Spania, dar în Thailanda îi oferă un stil de viață aproape luxos. Potrivit Adevărul, mutarea i-a transformat complet existența. În Thailanda, Rafa plătește doar 100€ pe lună pentru chirie, […] Articolul Un pensionar spaniol a lăsat Mallorca pentru Thailanda: trăiește pe malul oceanului cu doar 100€ chirie apare prima dată în ea.md.
10:30
Veste bună pentru moldovenii care locuiesc și muncesc în Italia: permisele moldovenești, recunoscute oficial # EA.md
Veste bună pentru moldovenii din Italia! Începând cu 8 noiembrie 2025, permisele de conducere moldovenești vor fi recunoscute oficial și preschimbate direct, fără examene suplimentare. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu, aflată într-o vizită oficială la Roma până pe 12 septembrie. Acordul privind conversiunea permiselor a fost semnat pe 9 iulie 2025 și […] Articolul Veste bună pentru moldovenii care locuiesc și muncesc în Italia: permisele moldovenești, recunoscute oficial apare prima dată în ea.md.
10:30
11 septembrie: Ortodocșii pe stil vechi prăznuiesc Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul # EA.md
Credincioșii ortodocși care urmează calendarul pe stil vechi marchează astăzi una dintre cele mai importante și mai solemne sărbători: Tăierea Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Ziua este trăită în post și rugăciune, fiind un prilej de reflecție asupra curajului de a spune adevărul și a plăti prețul verticalității. Tradiția creștină amintește că Ioan, prorocul care […] Articolul 11 septembrie: Ortodocșii pe stil vechi prăznuiesc Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul apare prima dată în ea.md.
10:20
Tatiana Țîbuleac, una dintre cele mai îndrăgite și traduse scriitoare din Republica Moldova, a revenit în atenția publicului cu un nou roman – „Când ești fericit, lovește primul”. Cartea spune povestea Milei, o emigrantă din Moldova stabilită la Paris, care trăiește între dorul de casă, amintirile unei copilării tulburătoare și încercările de a construi o […] Articolul Interviu MOLDOVA.ORG cu Tatiana Țîbuleac: „Simt imediat când vocea mea e falsă” apare prima dată în ea.md.
10:10
Valul de solidaritate internațională pentru familia Irinei Zarutska, tânăra refugiată ucraineancă ucisă în Carolina de Nord, continuă să crească. Până acum, campania de strângere de fonduri lansată pe GoFundMe a adunat 2,5 milioane de dolari. La această sumă impresionantă au contribuit și două nume sonore. Elon Musk a donat 1 milion de dolari, iar Andrew […] Articolul BREAKING: 2,5 milioane de dolari au fost strânși pentru fondul Irinei Zarutska apare prima dată în ea.md.
10:00
(VIDEO) Marcela Paladi și-a botezat băiețelul: „Deși nu pot să merg, te port mereu pe brațe, dragul meu” # EA.md
Marcela Paladi, tânăra care și-a pierdut picioarele în accidentul de pe viaduct, a trăit ieri un moment de mare bucurie – și-a botezat fiul, Ioan. Slujba a avut loc la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din Chișinău și a fost oficiată de Mitropolitul Vladimir. Pe rețele, Marcela a publicat imagini de la eveniment, însoțite de o […] Articolul (VIDEO) Marcela Paladi și-a botezat băiețelul: „Deși nu pot să merg, te port mereu pe brațe, dragul meu” apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
O poveste despre dragoste, fericire și fragilitatea vieții – „Pescărușul” prinde viață pe scena Teatrului Național Eugene Ionesco # EA.md
Teatrul Național Eugene Ionesco te invită să-ți petreci seara de joi cu „Pescărușul” Pescărușul Joi, 11 septembrie, ora 18:30 #comedie, 16+ de A. P. CEHOV Regia: Nikita Betehtin Traducere: Moni GHELERTER și R. TEGULESCU Joi, 11 septembrie, ora 18:30, la Teatrul Național „Eugène Ionesco”, vă invităm la spectacolul „Pescărușul” de A. P. Cehov, în regia […] Articolul O poveste despre dragoste, fericire și fragilitatea vieții – „Pescărușul” prinde viață pe scena Teatrului Național Eugene Ionesco apare prima dată în ea.md.
16:20
Sâmbătă seara, „Pisica pe acoperișul fierbinte” aduce tensiune și pasiune pe scena Teatrului Național Eugene Ionesco # EA.md
Sâmbătă, 13 septembrie, ora 17:00, vă invităm la spectacolul „Pisica pe acoperișul fierbinte”. Capodopera lui Tennessee Williams, distinsă cu Premiul Pulitzer, revine pe scenă într-o montare semnată de Sergiu Chiriac, prezentată în cadrul Festivalului Reuniunea Teatrelor Naționale Românești. Distribuția îi are în rolurile centrale pe Laureana Țurcan (Maggie) și Maxim Chiriac (Brick). Acțiunea se petrece […] Articolul Sâmbătă seara, „Pisica pe acoperișul fierbinte” aduce tensiune și pasiune pe scena Teatrului Național Eugene Ionesco apare prima dată în ea.md.
16:20
Duminică la teatru: „Fiți sănătos, domnule!” – comedia care te face să râzi de moarte și avere # EA.md
Fiți sănătos, domnule! Fiți sănătos, domnule! #comedie 16+ de Pierre CHESNOT Regia și selecția muzicală: Petru VUTCĂRĂU Duminică, 14 septembrie, ora 17:30, la Teatrul Național „Eugène Ionesco”, vă invităm să descoperiți o comedie nebună despre bani, moarte și familii disfuncționale! O comedie savuroasă despre lăcomie, aparențe și… un mort care nu e chiar atât […] Articolul Duminică la teatru: „Fiți sănătos, domnule!” – comedia care te face să râzi de moarte și avere apare prima dată în ea.md.
16:00
Ion Ceban, profil de candidat 2025: De la primar de Chișinău la alianțe controversate și interdicții în UE # EA.md
Ion Ceban, născut la 30 iunie 1980, la Chișinău, este unul dintre cei mai vizibili politicieni moldoveni din ultimul deceniu. Are licență în matematică, un master în tehnologii informaționale și a urmat studii de administrație publică atât la Moscova, cât și la Berlin, scrie rise.md. Fost membru al Partidului Socialiștilor, Ceban a ajuns în Parlament […] Articolul Ion Ceban, profil de candidat 2025: De la primar de Chișinău la alianțe controversate și interdicții în UE apare prima dată în ea.md.
15:40
Cu peste 75% voturi „pentru”, Parlamentul European cere accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la UE # EA.md
Parlamentul European a votat cu o largă majoritate o rezoluție de sprijin pentru parcursul european al Republicii Moldova. Documentul, susținut de peste 75% dintre eurodeputați (490 voturi pentru, 65 împotrivă, 86 abțineri), cere accelerarea procesului de aderare și începerea negocierilor pe capitole, dar și mai mult sprijin financiar și tehnic pentru a ajuta țara să […] Articolul Cu peste 75% voturi „pentru”, Parlamentul European cere accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la UE apare prima dată în ea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.