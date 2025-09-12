Dialog la Chișinău între societatea civilă și ONU pentru consolidarea păcii în Europa de Est
Democracy.md, 12 septembrie 2025 15:10
La Chișinău, organizațiile societății civile din Europa de Est și reprezentanți ai Organizației Națiunilor Unite (ONU) s-au întâlnit pentru un dialog de două zile axat pe consolidarea păcii în regiune. Evenimentul, organizat de CMI, Fundația pentru Pace Martti Ahtisaari și UN Women Europa și Asia Centrală, face parte din pregătirile pentru cel de-al treilea dialog
• • •
Dialog la Chișinău între societatea civilă și ONU pentru consolidarea păcii în Europa de Est # Democracy.md
La Chișinău, organizațiile societății civile din Europa de Est și reprezentanți ai Organizației Națiunilor Unite (ONU) s-au întâlnit pentru un dialog de două zile axat pe consolidarea păcii în regiune. Evenimentul, organizat de CMI, Fundația pentru Pace Martti Ahtisaari și UN Women Europa și Asia Centrală, face parte din pregătirile pentru cel de-al treilea dialog
Acum o oră
14:40
Vizită electorală la Anenii Noi: Chicu și Portean vor o altă politică, nu vremuri bune iluzorii # Democracy.md
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, împreună cu Adrian Portean, candidat pentru alegerile parlamentare pe lista Blocului, au efectuat o vizită în Anenii Noi, unde au discutat cu mai mulți localnici. Pe parcursul vizitei, aceștia au avut întrevederi cu cetățenii din Speia, Geamăna, Cobusca Veche și Hîrbovăț, abordând subiecte legate de dificultățile cu
Acum 2 ore
14:00
Pericol la graniță: Moldova ar putea fi modelată după Belarus în planurile Kremlinului # Democracy.md
Un europarlamentar a declarat recent că există semne clare că Rusia intenționează să subjuge Republica Moldova politic, transformând-o într-un stat asemănător Belarusului, pentru a servi drept avanpost de influență în regiune. Potrivit evaluărilor sale, strategia include folosirea unor structuri politice locale prietenoase Moscovei, dezinformarea și mobilizarea unor forțe sociale pentru a slăbi instituțiile de stat
13:30
Ministrul de Interne afirmă: „extrădarea lui Plahotniuc nu este o chestiune politică” # Democracy.md
Ministrul Afacerilor Interne declară că procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc nu trebuie tratată ca un instrument politic, ci doar ca un proces juridic care respectă normele internaționale și legile statului. Potrivit oficialului, decizia privind extrădarea se bazează exclusiv pe probe, obligații legale și cooperare cu autoritățile străine, nu pe interese electorale sau de
13:20
Moldova ar putea participa la reconstrucția Ucrainei: o oportunitate strategică și economică # Democracy.md
Republica Moldova analizează posibilitatea de a se implica activ în reconstrucția Ucrainei, un proces amplu care urmează să aibă loc în perioada post-război. Această implicare ar putea deschide multiple oportunități pentru dezvoltarea economică a țării, în special în domenii precum transportul, infrastructura, energia, logistica și construcțiile. Se preconizează lansarea unor consilii de cooperare, precum și
Acum 4 ore
12:40
Președinta Maia Sandu la Vatican: audiență cu Papa Leon și discuții pentru pace și valori creștine # Democracy.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s‑a aflat într‑o vizită oficială la Roma și la Vatican, unde a fost primită în audiență de Papa Leon al XIV‑lea. Întâlnirea a avut loc în contextul eforturilor diplomatice ale Chișinăului de consolidare a relațiilor externe și promovare a valorilor universale precum pacea, solidaritatea și dialogul interreligios. În cadrul discuției
12:10
Partidul Republican „Inima Moldovei" a acuzat guvernarea PAS de intensificarea presiunilor asupra opoziției, susținând că autoritățile folosesc instituții ale statului și mass-media afiliate pentru a intimida și discredita formațiunea. Într-o declarație publică, partidul a menționat implicarea Poliției, Serviciului de Informații și Securitate și a Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în acțiuni de
Acum 6 ore
11:00
Blocul Electoral ALTERNATIVA promite reforme majore în sănătate: salarii decente pentru medici, spitale moderne și acces universal la tratament # Democracy.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA a lansat astăzi programul pentru sănătate, prezentat în cadrul unei conferințe de presă. Ala Reajeva, candidată din partea Blocului Electoral ALTERNATIVA a atras atenția asupra crizei din sistemul medical și au subliniat necesitatea unei schimbări profunde. „Astăzi, sănătatea în Moldova este la pământ. Avem una dintre cele mai mici speranțe de viață
11:00
Președintele României: Alegerile din septembrie, decisive pentru viitorul european al Moldovei # Democracy.md
Președintele României, Nicușor Dan, afirmă că Republica Moldova are șanse reale să adere la Uniunea Europeană în anul 2028, dacă cetățenii vor susține cu responsabilitate parcursul european în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. El subliniază că votul fiecărui alegător contează pentru stabilitatea politică și reformele necesare, care vor determina dacă acel orizont este realist.
10:50
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a anunțat că reprezentanții PAS, ai socialiștilor și ai lui Grigorișin cer majorarea de trei ori a tarifului pentru evacuarea deșeurilor # Democracy.md
„Întreprinderea municipală „Direcția Reparații și Construcție Drumuri" (DRCD), controlată de „coaliția haosului", cere triplarea tarifului pentru evacuarea deșeurilor", a declarat primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, într-un mesaj video. El a menționat că documentul a fost transmis consilierilor municipali încă de miercuri. Conform proiectului, tariful pentru locuitorii din blocurile de locuințe ar urma să crească de
10:40
Dezbateri deschise pe teme sociale și politice – propunerea lui Andrei Năstase pentru competitori # Democracy.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a lansat un apel public către principalii concurenți electorali pentru organizarea unei dezbateri deschise, transparente și asumate. Într-un mesaj publicat pe contul său de Facebook, Năstase a propus mai multe teme pentru dezbatere, printre care: Năstase a subliniat că primul test al seriozității
10:10
Într-o inițiativă majoră, conducerea Uniunii Europene propune interzicerea accesului la rețelele sociale pentru toți copiii cu vârste sub 16 ani. Măsura ar include obligația platformelor să verifice vârsta utilizatorilor și să restricționeze conturile celor care nu ating acest prag. Scopul declarat este de a proteja sănătatea mintală a tinerilor, de a reduce expunerea la conținut
09:40
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a anunțat implementarea unui plan de apărare activă care include mobilizarea trupelor Armatei Naționale, a milițiilor și a forțelor civile pe întreg teritoriul țării. Acest demers survine pe fondul tensiunilor internaționale crescânde și al amenințărilor percepute din partea unor state externe, pe care guvernul le consideră ostile. În cadrul planului, au
Acum 8 ore
09:10
Comisia Unificată de Control (CUC), prin delegația Republicii Moldova, a cerut oficial ca libera circulație a cetățenilor în Zona de Securitate să fie garantată în perioada premergătoare și pe durata alegerilor locale stabilite pentru data de 28 septembrie. Solicitarea vizează eliminarea oricăror obstacole sau acțiuni unilaterale care ar putea împiedica accesul alegătorilor, membrilor secțiilor de votare, observatorilor sau reprezentanților autorităților
Acum 24 ore
21:50
Ion Ceban: „Partidele de stânga și de dreapta trăiesc din populism, oamenii rămân fără soluții” # Democracy.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat într-o conferință de presă că partidele tradiționale de stânga și de dreapta din Republica Moldova promovează mai mult mesaje populiste și campanii de frică, decât soluții pentru cetățeni. „Scopul lor este să vină nu cu soluții, dar cu tot felul de chemări la ură, la dezbinare,
21:40
Natalia Băleanu: Cetățenii au dreptul să știe cum sunt cheltuiți banii lor. Putem transforma economia într-un motor al dezvoltării! # Democracy.md
Candidata la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, economistă și auditor, Natalia Băleanu a declarat că dezvoltarea economică este una dintre prioritățile principale ale echipei. „Sunt economist și știu cum circulă banii și cum putem transforma economia într-un motor al dezvoltării. Știu cum să facem ca banii să lucreze pentru cetățeni, nu împotriva lor", a declarat Natalia Băleanu.
18:10
AUR Moldova respinge acuzațiile de lichidare a statului: „Unirea înseamnă reconstrucție” # Democracy.md
Președintele AUR Moldova, Boris Volosatîi, a reacționat ferm la acuzațiile conform cărora unirea cu România ar însemna „lichidarea" Republicii Moldova. Într-un comunicat oficial, Volosatîi a calificat aceste afirmații drept „minciuni" și a subliniat că AUR Moldova nu vine să distrugă, ci să reconstruiască țara. El a argumentat că, în ultimele trei decenii, Republica Moldova a
17:40
Ion Sturza, fost prim-ministru al Republicii Moldova, a lansat acuzații grave la adresa liderilor Igor Dodon și Irina Vlah, susținând că aceștia doresc să transforme cetățenii moldoveni într-o „specie de clasa a doua" în propria țară. Sturza afirmă că prin reanimarea planului Kozak, aceștia ar urmări să acorde statut special regiunii transnistrene, ceea ce ar
17:30
Ion Ceban: „În loc să discutăm despre soluțiile pentru oameni, guvernarea dezbate doar interdicțiile mele” # Democracy.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat într-un video publicat pe rețelele sociale că discuțiile publice din partea guvernării și a unor instituții sunt concentrate pe subiectul interdicțiilor sale, în loc să vizeze problemele reale ale cetățenilor. „Cu mare regret, în loc să dezbatem subiectele pentru populație – salarii, pensii, locuri de muncă,
17:10
Cancelarul german denunță o provocare intenționată: Putin şi incursiunea dronelor în Polonia # Democracy.md
Friedrich Merz, liderul Uniunii Creștin-Democrate din Germania, lansează acuzații directe la adresa președintelui rus Vladimir Putin, susținând că recentele incursiuni ale dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei nu sunt deloc întâmplătoare. Potrivit acestuia, este vorba despre o acțiune deliberată, menită să testeze capacitatea de reacție a NATO și să creeze tensiuni suplimentare pe flancul
16:40
Alexandru Slusari, politician și fost deputat, a comentat recent narațiunile care circulă în spațiul public referitor la fraudele electorale, catalogându-le drept „povești de groază" menite să creeze panică și să destabilizeze procesul democratic. Potrivit lui Slusari, acuzațiile privind manipularea voturilor sunt exagerate și nu au la bază probe solide. El a subliniat că în scrutinurile
15:50
„Să muncească ca oamenii simpli” – Victoria Furtună propune ca deputații să nu mai fie plătiți din buget # Democracy.md
Președintele Partidului Politic Moldova Mare, Victoria Furtună, a declarat într-o postare publică faptul că deputații nu ar trebui să beneficieze de salarii din bugetul de stat. „În toată Europa, deputații au o meserie. Fiecare dintre noi are o expertiză profesională în spate: fie jurist, fie economist. Să meargă deputații și să muncească ca toți cetățenii
15:40
După vestea uciderii influentului activist conservator american Charlie Kirk, președintele Cubei a reacționat prompt, condamnând ferm actul de violență și chemând la o analiză colectivă privind radicalizarea din societatea globală. „Moartea lui Charlie Kirk nu este doar o tragedie pentru Statele Unite, ci un semnal pentru întreaga lume. Oricine crede că astfel de lucruri nu
Ieri
15:10
Cutasevici trage un semnal de alarmă: „Stop închiderii școlilor fără consultare, stop abandonului școlar” # Democracy.md
Angela Cutasevici, candidata la funcția de deputat, a declarat, în cadrul unei ieșiri la presă, că Blocul electoral ALTERNATIVA vizează garantarea accesului la școală pentru toți copiii, fără abandon și fără închiderea arbitrară a instituțiilor de învățământ.„Inițiativele blocului includ: transport gratuit pentru elevii din mediul rural, burse sociale și de merit acordate transparent, cadre didactice
14:40
Renato Usatîi propune pensie minimă de 5000 lei și indexarea obligatorie a pensiilor cu rata inflației # Democracy.md
Pensie minimă de 5000 de lei, iar în Constituție să fie expres stabilită indexarea pensiei la rata inflației. Aceste două inițiative au fost prezentate de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul întrevederilor cu cetățenii. El a explicat că astfel, pe viitor, pensionarii nu vor mai depinde de "mofturile unor guvernări". "Pensia minimă să fie
14:40
Mesaj de la Guvern: evitarea polemicilor cu profiluri false, arma secretă împotriva manipulării # Democracy.md
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a transmis un apel public către cetățeni să nu intre în polemici cu conturile false de pe rețelele de socializare, acestea fiind adesea folosite în campanii de dezinformare. El a explicat că aceste conturi par credibile la prima vedere, dar scopul lor este să răspândească informaţii manipulatoare, să
14:10
Iurie Ciocan, președintele Comisiei Electorale Centrale, susține că influența alegătorilor din interiorul țării trebuie să fie prioritară și să „domine" în cadrul procesului electoral. Ciocan afirmă că structurile politice, resursa administrativă și organele de stat nu trebuie să afecteze autonomia alegătorilor din localitățile rurale sau din zonele mai puțin accesibile. El subliniază că aceste categorii
13:30
Neutralitate permanentă și cooperare cu China: Planul Blocului Patriotic pentru mandatul viitor # Democracy.md
Blocul electoral Patriotic — alianţa formată din Socialişti, Comunişti, Inima şi Viitorul Moldovei — şi-a prezentat programul economic politic pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, în care include relansarea relaţiilor economice cu statele CSI şi extinderea cooperării cu alianţe internaţionale precum BRICS (Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud). Formațiunea propune reactivarea acordurilor de cooperare
13:10
Președintele României: Moldova riscă soarta Georgiei dacă vin forțe pro‑ruse la putere # Democracy.md
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat într‑o vizită oficială la Chișinău că alegerea forțelor pro‑ruse pentru guvernare în Republica Moldova ar avea consecințe grave pentru stabilitatea regiunii. El a subliniat că situația Georgiei este „un exemplu elocvent" al modului în care un stat își poate pierde controlul asupra direcției europene, sub influența unor grupuri proruse.
12:50
Stoianoglo: „Este inadmisibil ca tarifele să fie negociate în secret sub pretextul tainelor comerciale” # Democracy.md

12:40
Veaceslav Platon estimează că Vladimir Plahotniuc riscă 20-25 de ani de închisoare în Moldova # Democracy.md
Veaceslav Platon nu s-a ferit să afirme că Vladimir Plahotniuc, chiar dacă va fi condamnat în Republica Moldova, nu va suferi prea mult. Potrivit acestuia, condițiile de detenție din țară îi vor permite lui Plahotniuc să „stea bine” chiar și în spatele gratiilor. Platon sugerează că influența și resursele fostului lider democrat vor juca un […] Articolul Veaceslav Platon estimează că Vladimir Plahotniuc riscă 20-25 de ani de închisoare în Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
11:30
În cadrul unei conferințe de presă, Angela Cutasevici, candidată la funcția de deputat a subliniat, că viitorul Republicii Moldova depinde de calitatea școlilor, respectul față de profesori și accesul echitabil la cunoaștere. „Educația este temelia oricărei națiuni. O Moldovă modernă și prosperă se clădește prin școli sigure, prin profesori respectați și prin acces la cunoaștere […] Articolul Programul ALTERNATIVA: cinci direcții pentru o educație modernă și echitabilă apare prima dată în DemocracyMD.
11:00
Transparență electorală sporită: CEC validează 363 de observatori pentru scrutinul din septembrie # Democracy.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat modificarea hotărârii privind înregistrarea listei de candidați a Partidului Politic „Moldova Mare”, în urma unei decizii a Curții de Apel Centru. Această modificare a fost necesară pentru a asigura conformitatea cu cerințele legale și pentru a permite participarea formațiunii politice la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. În plus, […] Articolul Transparență electorală sporită: CEC validează 363 de observatori pentru scrutinul din septembrie apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat oficial că Partidul Politic „Moldova Mare”, condus de fosta procuroare Victoria Furtună, va putea participa la scrutinul parlamentar programat pentru 28 septembrie 2025. Decizia vine după ce Curtea Supremă de Justiție a menținut hotărârea Curții de Apel Centru, care a validat lista de candidați a formațiunii. Inițial, CEC respinsese […] Articolul Victoria Furtună va participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Alianța „Moldovenii” propune lege pentru combaterea contrabandei și fraudelor fiscale # Democracy.md
Partidul politic Alianța „Moldovenii” a venit cu o propunere legislativă ambițioasă care vizează eradicarea contrabandei și a fraudelor fiscale din țară, fenomene care afectează grav bugetul de stat și economia națională. Proiectul prevede implementarea unui Sistem Național de Evidență Online a Stocurilor (SNEOS), o platformă digitală care va obliga toate întreprinderile să raporteze lunar volumele […] Articolul Alianța „Moldovenii” propune lege pentru combaterea contrabandei și fraudelor fiscale apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Atacul cu drone lansat de Rusia asupra Ucrainei a depășit granițele conflictului, când mai multe drone au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, forțând armata poloneză să intervină și să le doboare. Incidentul a stârnit îngrijorări majore la nivelul NATO și UE, generând temeri privind o posibilă escaladare a conflictului și implicarea directă a aliaților […] Articolul Kallas: Încălcarea spațiului aerian al Poloniei poate fi intenționată apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Donald Trump înregistrează cel mai profitabil an din carieră: Averea sa atinge 7,3 miliarde de dolari # Democracy.md
Donald Trump a înregistrat cel mai profitabil an din cariera sa, conform unei analize realizate de revista Forbes. Averea sa netă a crescut cu 3 miliarde de dolari, ajungând la 7,3 miliarde de dolari. Această creștere semnificativă a fost impulsionată în principal de investițiile sale în criptomonede, precum Bitcoin și Ether, care au înregistrat o […] Articolul Donald Trump înregistrează cel mai profitabil an din carieră: Averea sa atinge 7,3 miliarde de dolari apare prima dată în DemocracyMD.
10 septembrie 2025
22:10
Influența Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova este mai puternică și mai evidentă ca niciodată, avertizează analistul politic Nicolae Negru, care atrage atenția asupra pericolului unei imixtiuni externe directe în campania electorală pentru alegerile parlamentare. Într-un interviu acordat presei, Negru a menționat că scopul strategic al Kremlinului este răsturnarea actualei guvernări proeuropene și deturnarea parcursului european […] Articolul Nicolae Negru: Influența Rusiei în alegerile din Moldova, mai vizibilă ca niciodată apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Partidul Nostru promite mai mulți bani pentru școli, spitale și cultură prin reducerea cheltuielilor inutile # Democracy.md
”Dacă vrei să distrugi o țară, distruge sistemul de educație, sănătate și cultură!” Declarația a fost făcută de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul întâlnirii cu cetățenii. Liderul formațiunii a precizat că una dintre prioritățile echipei sale, după alegerile parlamentare din 28 septembrie, va fi dezvoltarea celor trei domenii, iar resursele financiare pot fi […] Articolul Partidul Nostru promite mai mulți bani pentru școli, spitale și cultură prin reducerea cheltuielilor inutile apare prima dată în DemocracyMD.
17:30
„Eu sunt departe de gândul că acei 63 de deputați care au ridicat mâna pentru o lege a ministrii Justiției și au eliberat ucigași din pușcării, ucigași cu multe omoruri, nu doar câte unul, condamnați pe viață, de fapt nu știua ce votează.”Ion Chicu a subliniat că lipsa de competență și responsabilitate a unor parlamentari […] Articolul Ion Chicu acuză: „Majoritatea parlamentară a votat inconștient pentru criminali” apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Guvernul Republicii Moldova a reacționat ferm după reținerea fostului șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Balan, în România. Acesta este acuzat de trădare și de transmiterea de informații secrete către serviciile secrete din Belarus, în special către foști ofițeri KGB. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a subliniat într-o declarație oficială […] Articolul Cazul Balan: Moldova promite să elimine infiltrații din serviciile de stat apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
Ministerul Justiției din Republica Moldova nu a primit, până în prezent, o notificare oficială din partea autorităților din Grecia privind extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc. Declarația a fost făcută de Eduard Serbenco, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției, în cadrul emisiunii „Spațiul Public” de la Radio Moldova. Oficialul a confirmat că, deși informațiile publice indică acceptarea cererilor de […] Articolul Grecia nu a notificat oficial R. Moldova privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reafirmat că viitorul Republicii Moldova, al Ucrainei și al statelor din Balcanii de Vest este în cadrul Uniunii Europene. Declarația a fost făcută în cadrul discursului anual privind starea Uniunii, susținut în fața Parlamentului European, primul din al doilea său mandat. „O Uniune Europeană mai mare și mai […] Articolul Ursula von der Leyen: Viitorul Moldovei și al Ucrainei este în Uniunea Europeană apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Usatîi: Nu tolerăm legături cu partide interzise – candidat exclus de pe lista electorală # Democracy.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat excluderea unei candidate de pe lista formațiunii pentru alegerile parlamentare, după ce s-a constatat că aceasta a candidat anterior din partea unui partid declarat neconstituțional. Este vorba despre Stela Vlas, care a participat la alegerile locale din 2023 în calitate de candidată pentru funcția de primar al satului Șolcani, […] Articolul Usatîi: Nu tolerăm legături cu partide interzise – candidat exclus de pe lista electorală apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Olesea Stamate cere anchetă parlamentară privind transparența ajutoarelor de stat acordate de PAS # Democracy.md
Olesea Stamate, candidată independentă la alegerile parlamentare, anunță că va solicita crearea unei comisii de anchetă parlamentară pentru a investiga modul în care guvernarea PAS a gestionat ajutoarele de stat acordate în ultimii ani. Ea vrea ca această comisie să analizeze toate fondurile alocate prin mecanisme precum ODA (Asistența Oficială pentru Dezvoltare) sau AIPA (Agenția […] Articolul Olesea Stamate cere anchetă parlamentară privind transparența ajutoarelor de stat acordate de PAS apare prima dată în DemocracyMD.
14:00
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat guvernarea și politica tarifară la gaz, în cadrul emisiunii REZOOMAT cu Ileana Pîrgaru. Acesta a prezentat facturi de la cetățeni pentru lunile ianuarie și februarie 2025, arătând că pentru locuințe de circa 100 m² costurile au ajuns la peste 6.800 lei pe lună, chiar și cu compensații aplicate. […] Articolul Ion Ceban: „Facturile la gaz au ajuns la mii de lei, oamenii nu pot face față” apare prima dată în DemocracyMD.
13:50
Renato Usatîi promite revenirea standardelor „GOST” pentru produsele alimentare în Republica Moldova # Democracy.md
Partidul Nostru va readuce în Republica Moldova standardele ”GOST” pentru produsele alimentare. Declarația a fost făcută de președintele formațiunii, Renato Usatîi, în cadrul întrevederii cu cetățenii din Anenii Noi. El a precizat că anterior ”GOST” era o „Constituție a calității”, care garanta produse alimentare de calitate uniformă și fără adaosuri artificiale. „Cei care sunt de […] Articolul Renato Usatîi promite revenirea standardelor „GOST” pentru produsele alimentare în Republica Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
13:30
Blocul Electoral ALTERNATIVA a lansat astăzi, 10 septembrie, programul social pentru Moldova, prezentat de Tatiana Oboroc, candidată la funcția de deputat. În cadrul unei conferințe de presă, Tatiana Oboroc a subliniat necesitatea construirii unui stat care va avea grijă de oameni. „Avem nevoie de un stat social adevărat nu de lozinci și de promisiuni că […] Articolul Grijă pentru Oameni – Soluțiile sociale ALTERNATIVA apare prima dată în DemocracyMD.
13:30
Năstase propune un nou pact cu diaspora: Subvenții, credite accesibile și drepturi politice garantate # Democracy.md
Candidatul independent Andrei Năstase își concentrează campania electorală pe o componentă deseori neglijată – diaspora moldovenească. Într-un apel direct către cetățenii aflați peste hotare, Năstase propune un set de măsuri clare și aplicabile, menite să transforme relația dintre stat și diaspora într-un parteneriat autentic. „Diaspora nu este o temă de campanie, ci o parte esențială […] Articolul Năstase propune un nou pact cu diaspora: Subvenții, credite accesibile și drepturi politice garantate apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Șalaru: Bălan, cel mai mare antiromân din SIS. Ar fi transmis informații către KGB de peste 25 de ani # Democracy.md
Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, lansează acuzații grave la adresa lui Alexandru Bălan, fost adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), reținut recent sub suspiciunea de spionaj în România. Potrivit lui Șalaru, Bălan ar fi fost implicat în activități de spionaj timp de peste două decenii, colaborând cu serviciile secrete […] Articolul Șalaru: Bălan, cel mai mare antiromân din SIS. Ar fi transmis informații către KGB de peste 25 de ani apare prima dată în DemocracyMD.
