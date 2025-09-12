Marș împotriva federalizării Republicii Moldova. Veteranii Războiului de pe Nistru au scandat: „Armata rusă, afară!”, „Nu federalizării!”
Radio Chisinau, 12 septembrie 2025 15:05
Veteranii Războiului de la Nistru din 1992 cer autorităților să nu admită discursuri care ar promova federalizarea Republicii Moldova. Aceasta, în opinia lor, ar reprezenta o amenințare directă la independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Zeci de veterani au mers în marș în semn de protest până la sediul Ambasadei Federației Ruse la Chișinău, după ce unul dintre candidații înscriși în cursa pentru Parlament a declarat, într-o emisiune televizată, că ar susține ideea federalizării Republicii Moldova.
• • •
Promo-LEX a lansat al 3-lea raport de monitorizare a campaniei electorale: Zeci de cazuri de discurs de ură, discriminare, violență și abuz al resurselor administrative # Radio Chisinau
Misiunea Promo-LEX de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie a lansat cel de-al treilea raport cu de monitorizare a campaniei electorale, pentru perioada 29 august-10 septembrie 2025. Raportul semnalează utilizarea abuzivă a resurselor administrative, cazuri de potențială corupere a alegătorilor, implicarea cultelor religioase, precum și discrepanțe între rapoartele oficiale și cheltuielile reale ale concurenților electorali, transmite Radio Chișinău.
14:25
Dorin Junghietu: „Ne propunem ca până în 2050, peste 80% din energia electrică să fie produsă local, fără șantaj energetic și cu noi conexiuni cu România și UE” # Radio Chisinau
Republica Moldova își propune să atingă independența energetică completă până în 2050, cu 85% din energia electrică produsă din surse regenerabile și facturi mai accesibile pentru cetățeni, potrivit noii Strategii Energetice. Documentul care stabilește direcția de dezvoltare a sectorului energetic pentru următorii 25 de ani a fost prezentat astăzi într-o conferință de presă de ministrul Energiei Dorin Junghietu și directorul Secretariatului Comunității Energetice, Artur Lorkowski, transmite Radio Chișinău.
Parlamentul organizează Săptămâna deschiderii parlamentare – o serie de evenimente dedicate democrației, transparenței și dialogului cu cetățenii # Radio Chisinau
În perioada 13–20 septembrie, Parlamentul Republicii Moldova organizează o nouă ediție a Săptămânii deschiderii parlamentare, un eveniment dedicat promovării democrației, transparenței și dialogului cu cetățenii.
Lista beneficiarilor proiectelor culturale finanțate din Fondul național al culturii va fi extinsă # Radio Chisinau
Monitorul Oficial a publicat astăzi noul Regulament privind finanțarea proiectelor și programelor de rezidență și mobilitate artistică și culturală din Fondul național al culturii. Documentul extinde lista beneficiarilor eligibili pentru finanțare, informează MOLDPRES.
Marea Britanie lovește în flota fantomă a Rusiei și impune sancțiuni împotriva a zeci de furnizori militari # Radio Chisinau
Regatul Unit a anunțat vineri că impune sancțiuni împotriva a circa o sută de furnizori militari și nave suspectate că fac parte din „flota fantomă” ruse, cu ocazia unei vizite la Kiev a noii șefe a diplomației britanice.
VIDEO | Președinta Maia Sandu a ajuns la Vatican, unde urmează să fie primită de Papa Leon al XIV-lea # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a ajuns la Vatican, unde urmează să fie primită de Papa Leon al XIV-lea. Potrivit președinției, discuția va oferi prilejul unui schimb de opinii privind promovarea păcii, solidarității și valorilor creștine într-o lume marcată de multiple provocări.
Din 11 octombrie, Programul LEADER aduce subvenții mai mari și reguli noi pentru start-up-uri și proiecte locale # Radio Chisinau
Începând cu 11 octombrie 2025, intră în vigoare modificările Regulamentului privind acordarea subvențiilor în avans pentru dezvoltarea locală prin Programul LEADER, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2022 și publicate în Monitorul Oficial, transmite MOLDPRES.
O femeie din Republica Moldova a încercat să intre în Parlamentul României cu șase cuțite # Radio Chisinau
O femeie din Republica Moldova a fost depistată, vineri, la filtrele de acces în Palatul Parlamentului de la București când încerca să pătrundă în clădire având asupra sa șase cuțite, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.
Benzina și motorina se scumpesc la pompă. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru weekend # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile în perioada 13-15 septembrie.
Reacția Poloniei după ce Donald Trump a spus că atacul cu drone ruse „ar fi putut fi o greșeală” # Radio Chisinau
Nu poate exista nicio greșeală într-un atac la scară atât de mare asupra Poloniei, a declarat un oficial polonez ca răspuns la declarația președintelui american Donald Trump că intrarea unor drone ruse pe teritoriul polonez ar fi putut fi accidentală, transmite Reuters.
ELECTORALA 2025 | CEC a început tipărirea buletinelor de vot pentru secțiile de votare din străinătate # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a început tiparul buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, ce vor fi utilizate în secțiile de votare constituite în străinătate.
Programul „Casa Verde” | Peste 160 de propuneri de proiect au fost aprobate, în doar două luni de la lansare # Radio Chisinau
Un număr de 161 de propuneri de proiect au fost aprobate în cadrul Programului de finanțare „Casa Verde”, la două luni de la lansarea acestuia. Inițiativa prevede că beneficiarii vor putea primi granturi de până la 200 de mii de lei pentru a-și eficientiza energetic locuințele și a-și reduce facturile la energie, transmite MOLDPRES.
Maia Sandu invită cetățenii la Festivalul Pădurilor: „R. Moldova crește frumos atunci când alegem să investim în natură” # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu invită pe cetățeni să participe la Festivalul Pădurilor, care va avea loc pe 14 septembrie, la Reședința prezidențială din Condrița. „Ușile vor fi deschise pentru toți cei care iubesc pădurea și își doresc un viitor mai verde pentru țara noastră”, a transmis șefa statului într-un mesaj publicat pe Facebook.
CNA și Procuratura Anticorupție au descins cu percheziții în raionul Călărași într-un dosar de corupere a alegătorilor # Radio Chisinau
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), desfășoară acțiuni procesuale în mai multe localități din raionul Călărași, într-un dosar penal ce vizează fapte de corupere a alegătorilor.
Presa de la Chișinău scrie despre noi detalii din culisele fugii și tentativei de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc. Totodată, jurnaliștii mai relatează despre o nouă ofensivă informațională a Rusiei înaintea alegerilor din 28 septembrie, care încearcă să readucă Republica Moldova în „lumea rusă”. Platforme conectate la Ilan Șor și propaganda Kremlinului difuzează falsuri și deepfake-uri, atacând parcursul european al țării și discreditând autoritățile pro-europene.
VIDEO | Atac aerian masiv în mai multe regiuni din Rusia. Moscova și instalații petroliere, printre ținte. Rușii spun că au doborât 221 de drone # Radio Chisinau
Ucraina a desfășurat în noaptea de joi spre vineri un atac aerian masiv în mai multe regiuni din Rusia. Ministerul apărării de la Moscova a afirmat că a doborât 221 de drone ucrainene, dar există informații privind explozii și incendii provocate de atacul ucrainean în mai multe zone din Rusia.
Dorin Junghietu, pentru Euronews: Rusia a folosit permanent energia ca pe o armă. Gazoductul Iași-Ungheni a pus bazele independenței energetice # Radio Chisinau
Construcția și darea în exploatare a gazoductului Iași-Ungheni, care leagă infrastructura de transport gaze din Republica Moldova de cea a României, a pus bazele independenței energetice a Republicii Moldova, care nu mai depinde integral de Rusia.Acum, Chișinăul importă tot volumul necesar de gaze din, sau prin România, spune ministrul Energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu, într-un interviu pentru Euronews.
România convoacă ambasadorul Rusiei la București. „Incidentul cu drone din Polonia reprezintă o escaladare fără precedent” # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a convocat, joi, pe ambasadorul Federației Ruse la București pentru a i se comunicat poziția de condamnare fermă a violării spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești. „Partea română a subliniat că, prin gravitate, implicații și anvergură, respectivul incident reprezintă o escaladare fără precedent, precum și o amenințare la adresa securității cetățenilor unui stat Aliat și partener strategic al României”, arată MAE.
Mai mulți cetățeni străini au primit refuz de intrare în R. Moldova, în ultimele 24 de ore. Alte patru persoane au traversat ilegal frontiera # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 67 260 traversări.
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 48 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 67 de bani.
NATO, în alertă: Rusia și Belarus încep exercițiile militare Zapad. Polonia, Lituania și Letonia au intensificat măsurile de securitate # Radio Chisinau
Rusia și aliatul său cheie, Belarus, încep, vineri, exerciții militare comune de amploare, punând NATO în alertă la câteva zile după ce Polonia a acuzat Moscova de escaladarea tensiunilor prin lansarea de drone de atac în spațiul său aerian, transmite AFP.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează pentru ziua de vineri, 12 septembrie, vreme instabilă, cu cer predominant noros și ploi pe arii extinse, sub formă de averse, comunică MOLDPRES.
„Nimeni în lume nu are suficiente rachete”. După intrarea dronelor rusești în Polonia, Zelenski indică Occidentului un domeniu strategic de apărare # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a îndemnat joi pe aliații Kievului să-și regândească propriile capacități de apărare antiaeriană după incursiunile în spațiul aerian polonez ale unor drone pe care Varșovia le consideră ca fiind rusești, scrie Reuters.
BNM și BNR intensifică dialogul prin proiecte comune și schimb de bune practici în domeniul monetar și numismatic # Radio Chisinau
Rolul băncilor centrale în promovarea culturii și identității naționale, colaborarea în domeniul emisiunii monetare și importanța proiectelor comune au fost analizate în cadrul unei întrevederi dintre guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, și viceguvernatorul BNM, Constantin Șchendra, cu reprezentanții Băncii Naționale a României (BNR) - Cristian Popa, membru al Consiliului de administrație, și Ionel Nițu, director al Direcției de Emisiune, Tezaur și Casierie, informează MOLDPRES.
Aproximativ 18 mii de elevi s-au înscris în instituțiile de învățământ profesional tehnic din R. Moldova, în creștere față de anul trecut # Radio Chisinau
În anul de studii curent, aproximativ 18.000 de elevi s-au înscris în instituțiile de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova, în creștere față de anul trecut, când au fost înmatriculați circa 16.000 de elevi. O creștere semnificativă se înregistrează și în cazul învățământului dual, care atrage tot mai mulți tineri – în acest an, 2.125 de elevi au optat pentru această formă de studii, cu peste 400 mai mulți decât în 2024 și de peste două ori mai mulți decât în 2023, când numărul era de aproximativ 1.000.
Un grup de 12 experți din Japonia va oferi asistență tehnică Căii Ferate din Moldova (CFM) în vederea elaborării unui studiu ce vizează identificarea de noi rute de export și oportunități de extindere regională și internațională a întreprinderii.
Ministerul Apărării din Suedia, nou pachet de sprijin pentru Ucraina în valoarea de peste 4,2 miliarde de euro # Radio Chisinau
Ministrul Apărării din Suedia, Pal Jonson, a anunțat astăzi un nou ajutor aprobat de guvernul țării sale pentru Ucraina. „Este al 20-lea pacget de sprijin, în valoare de aproximativ 9,2 miliarde SEK (4,2 miliarde Euro), pentru Ucraina. Pachetul include, printre altele, 18 sisteme Archer noi, material naval”, a spus Jonson, cu precizarea că este vorba despre o prelungire a sprijinului militar pe termen lung, al Suediei pentru Ucraina cu 70 de miliarde SEK până în 2027 și 10 miliarde SEK în sprijin civil anual în perioada 2026-2028.
ELECTORALA 2025 | Începe tipărirea buletinelor de vot pentru secțiile de votare din străinătate # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală anunță startul tipăririi buletinelor de vot care vor fi utilizate în secțiile de votare din străinătate, la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Procesul va începe vineri, la „Tipografia Centrală” de pe strada Florilor, de la ora 10:00, transmite IPN.
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de evaluare a magistratului Serghei Pilipenco, de la Curtea de Apel Sud, și a transmis raportul său către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), cu propunerea ca acesta să nu promoveze evaluarea externă a integrității.
Circa 2 200 de angajați ai întreprinderii de stat „Calea Ferată din Moldova” au fost concediați în ultimele luni, în urma procesului de reorganizare. Astfel, efectivul de personal a fost redus de la 5 900 la 3 700, iar, potrivit CFM, măsura a dus la o scădere a fondului lunar de salarizare cu 8 milioane de lei, transmite IPN.
„Cursă directă”. Șeful armatei ucrainene vine cu o ipoteză surprinzătoare despre ce tehnologie copiază rușii # Radio Chisinau
Rusia copiază tehnologiile militare ucrainene, în special în ceea ce privește dronele interceptoare, a afirmat joi, 11 septembrie, comandantul suprem al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi, potrivit The Kyiv Independent.
Dor de izvor | Simona Manolache: „Am avut bucuria și șansa de a imprima un CD cu orchestra „Mugurel” și câteva cântece cu orchestra „Lăutarii” (Audio) # Radio Chisinau
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
Republica Moldova și România vor elabora o strategie comună de dezvoltare regională # Radio Chisinau
O strategie comună de dezvoltare regională între Moldova și România urmează a fi elaborată în cadrul unui proiect transfrontalier, lansat joi la Chișinău. Proiectul prevede, de asemenea, organizarea unor sesiuni de instruire și schimb de experiență între autoritățile ambelor state, transmite IPN.
Muzeul Național al Literaturii Române va deschide Reședința Creativă - un spațiu dedicat oamenilor de creație # Radio Chisinau
Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Muzeul Național al Literaturii Române și Programul Innovate Moldova, finanțat de Suedia, au semnat astăzi un Acord de Parteneriat pentru dezvoltarea și lansarea Reședinței Creative a Muzeului Național al Literaturii Române.
O delegație din cadrul Senatului României, în vizită la Parlament. Cooperarea în domeniul justiției și combaterea dezinformării, pe agenda discuțiilor (FOTO) # Radio Chisinau
O delegație a Comisiei pentru cultură și media din cadrul Senatului României a efectuat astăzi o vizită la Parlamentul Republicii Moldova. În cadrul vizitei, oficialii români au avut întrevederi cu președinta Comisiei juridice, numiri și imunități, Veronica Roșca, precum și cu membrii Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, condusă de Liliana Nicolaescu-Onofrei. Din partea comisiei parlamentare moldovene au mai participat deputații Marcela Adam și Virgiliu Pâslariuc.
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
Ședința CUC: Autoritățile cer acces liber la secțiile de votare pentru cetățenii din stânga Nistrului # Radio Chisinau
Comisia Unificată de Control (CUC) s-a reunit astăzi în ședință ordinară, după o pauză programată, pentru a analiza situația din Zona de Securitate și funcționarea mecanismelor de menținere a păcii pe râul Nistru.
Țările baltice cer Congresului SUA să respingă propunerile lui Donald Trump și să mențină asistența pentru apărare # Radio Chisinau
Parlamentari din trei țări baltice învecinate cu Rusia - Lituania, Letonia și Estonia - au îndemnat joi Congresul SUA să respingă o propunere a președintelui american Donald Trump, care ar reduce cu aproximativ 200 de milioane de dolari pe an sprijinul pentru apărare în regiune, informează Reuters.
ELECTORALA 2025 | Blocul Electoral „Alternativa” promite salarii mai mari pentru profesori și școli modernizate # Radio Chisinau
Modernizarea școlilor, creșterea salariilor cadrelor didactice, precum și creșterea oportunităților pentru elevi, studenți și profesori. Sunt câteva dintre reperele programului Blocului Electoral „Alternativa” pe domeniul educației, prezentat astăzi în cadrul unei conferințe de presă.
„Jazz și Poezie” revine în patru locații istorice din Republica Moldova. Proiectul este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova # Radio Chisinau
Asociația Obștească „MuzArt”, organizatoarea a treisprezece ediții ale „Jazz’ n Chișinău internațional festival” va lansa, în perioada 2 – 8 octombrie 2025 o nouă ediție a proiectului muzical – educativ „Jazz și poezie”, care se va desfășura în patru locații istorice și arhitecturale ale Republicii Moldova.
VIDEO | „O să fie parale bune, dar trebuie de îndeplinit ce ne spun ei”. Percheziții în mai multe localități din țară privind coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor # Radio Chisinau
Polițiștii Inspectoratului Național de Investigații și ai Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, în coordonare cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul subdiviziunilor teritoriale ale poliției, au desfășurat astăzi 15 percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani.
Începând cu 8 noiembrie, cetățenii R. Moldova din Italia vor putea preschimba noile permise de conducere fără examene # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că, începând cu data de 8 noiembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Italia vor putea preschimba și permisele de conducere emise după anul 2020 în documente italiene, fără a mai fi obligați să susțină examene teoretice sau practice. Facilitățile sunt reciproce și se aplică și cetățenilor italieni care locuiesc în Republica Moldova.
Ion Ceban rămâne interzis în România și în Spațiul Schengen. Decizia Curții de Apel București # Radio Chisinau
Curtea de Apel București a respins cererea primarului Chișinăului, Ion Ceban, de suspendare a interdicției de intrare în România și tot spațiul Schengen.
ELECTORALA 2025 | Blocul Patriotic și-a prezentat programul electoral pe politica externă: relansarea relațiilor comerciale cu CSI și păstrarea statutui de neutralitate # Radio Chisinau
Fruntașii Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei” și-au prezentat astăzi prioritățile programului electoral în domeniul politicii externe.
