Maia Sandu s-a întâlnit la Vatican cu Papa Leon
Politik, 12 septembrie 2025 15:00
Președinta Republicii Maia Sandu s-a întâlnit vineri la Vatican cu Papa Leon al XIV-lea, potrivit agenției Vatican News. Papa Leon a primit-o în audiență pe președinta Maia Sandu, care anterior se întâlnise și cu premierul italian Giorgia Meloni. Ulterior, Maia Sandu s-a întâlnit cu Secretarul de stat al Sfântului Scaun, cardinalul Pietro Parolin. Cei doi ...
• • •
Acum 15 minute
15:00
Acum o oră
14:40
Igor Grosu: „Nu va mai fi gaz de 10 lei – Îmi pare rău să vă dau vestea, dar asta este istorie” # Politik
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat în cadrul unei întâlniri cu cetățenii, că tarifele istorice de 10 lei pentru metrul cub de gaz nu se vor mai aplica în Republica Moldova. El a făcut referire la promisiunile făcute anterior de reprezentanții opoziției, subliniind că politica energetică trebuie adaptată ...
14:40
Maestrul,Gheorghe Urschi, în stare critică după o intervenție chirurgicală – Familia solicită transferul său într-o altă instituție medicală # Politik
Maestrul Gheorghe Urschi, în vârstă de 77 de ani, se află în stare critică în spital, după ce a suferit o intervenție chirurgicală pentru ocluzie intestinală în data de 26 august. Informația a fost făcută publică vineri, 12 septembrie, de una dintre fiicele actorului, pe pagina sa de Facebook, care a lansat un apel inclusiv ...
14:40
CEC a început tipărirea buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie – Peste 860 de mii vor fi distribuite în diasporă, cele mai multe în Italia # Politik
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat vineri, 12 septembrie, că a demarat procesul de tipărire a buletinelor de vot care vor fi utilizate în secțiile de votare constituite peste hotare pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Potrivit CEC, tirajul total al buletinelor destinate diasporei este de 864 300 de exemplare, repartizate pe mai multe limbi: ...
14:30
Raport Promo-LEX – Peste 50 de cazuri de abuz de utilizare a resurselor administrative și nereguli privind plasarea publicității electorale # Politik
De la începutul campaniei electorale, observatorii Promo-LEX au raportat cel puțin 52 de cazuri de utilizare abuzivă a resurselor administrative, dintre care 45 vizează Partidul Acțiune și Solidaritate. Câte două cazuri au fost atribuite blocurilor electorale Alternativa, Patriotic și Victoria, deși cel din urmă nu este înregistrat oficial în cursa electorală. Și Partidul Mișcarea Respect ...
14:30
Consiliul municipal Bălți vrea triplarea tarifului pentru evacuarea deșeurilor – Primarul Alexandr Petkov: „Coaliția haosului” acționează ilegal, vom apăra bălțenii # Politik
„Întreprinderea municipală „Direcția Reparații și Construcție Drumuri" (DRCD), controlată de „coaliția haosului", cere triplarea tarifului pentru evacuarea deșeurilor", a declarat primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, într-un mesaj video. El a menționat că documentul a fost transmis consilierilor municipali încă de miercuri. Conform proiectului, tariful pentru locuitorii din blocurile de locuințe ar urma să crească de ...
14:30
Cu două săptămâni înainte de alegeri, Guvernul a prezentat Strategia energetică 2050 – Pentru realizarea strategiei sunt estimate investiții de 43 de miliarde de euro # Politik
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat lansarea Strategiei Energetice a Republicii Moldova până în 2050, prezentată ca un plan pentru viitorul energetic al țării. Documentul prevede investiții masive în eficiență energetică, regenerabile și infrastructură, dar și măsuri sociale pentru protejarea celor mai vulnerabili. Până în anul 2050, autoritățile își propun ca peste 80% din energia ...
14:30
Fostul președinte al Braziliei, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat # Politik
Fostul șef de stat brazilian de extremă dreapta Jair Bolsonaro, în vârstǎ de 70 de ani, a fost condamnat joi la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat. Decizia a venit la capătul unui proces istoric, în ciuda presiunilor intense exercitate de președintele american Donald Trump în favoarea sa. De asemenea, ...
Acum 24 ore
17:10
Renato Usatîi – „Reducerea numărului de deputați în Parlament de la 101 la 51, propusă de Partidul Nostru, este sprijinită de către cetățeni # Politik
Una din prioritățile Partidului Nostru în campania electorală este reducerea numărului de legislatori, iar în cazul dacă va fi aplicată va aduce economii de zeci de milioane la bugetul statului „În cei 30 de ani de independență, în Republica Moldova numărul de „nacealnici" doar a crescut. Dar pentru țara noastră, 51 de deputați sunt mai ...
17:10
Ion Ceban rămâne interzis în România și spațiul Schengen – Curtea de Apel București i-a respins cererea – Reacția primarului # Politik
Primarul degrevat al municipiului Chișinău, Ion Ceban, rămâne interzis în România și în spațiul Schengen. Curtea de Apel București i-a respins cererea de suspendare a interdicției. Pe de altă parte edilul capitalei spune că va merge în continuare conform procedurii legale și va informa opinia publică ulterior. Magistrații români au declarat solicitarea lui Ceban inadmisibilă. ...
15:50
Dezichilibru pe piața uleiului – Moldova importă mai mult decât exportă pentru al doilea an la rând # Politik
Republica Moldova a exportat în iulie–august 2025 un volum de 1 800 tone de ulei de floarea-soarelui, de 2,3 ori mai mult față de aceeași perioadă din 2024 (778 tone), arată analiza economistului Iurie Rija. Totuși, nivelul rămâne mult sub performanțele din 2022 și 2023, când în aceeași perioadă s-au livrat anual aproape 29 mii ...
15:50
Companiilor mijlocii și mari li se restircționa gradual accesul la furnizarea gazelor naturale de către furnizorii cu obligație de serviciu public, în vederea liberalizării pieței și alinierii Republicii Moldova la angajamentele asumate prin Tratatul Comunității Energetice, potrivit unui proiect de hptărâre al ANRE, care urmează să fie aprobată în una dintre ședințe, notează bani.md Potrivit ...
15:50
Victoria forțelor proruse la alegerile parlamentare din 28 septembrie și eventuala formare a unei majorități loiale Kremlinului în Parlamentul de la Chișinău ar însemna stoparea procesului de integrare europeană a R. Moldova. Totodată, instituțiile noastre ar fi penetrate de reprezentanți ai Federației Ruse, loclitățile nu ar mai primi resurse pentru modernizare, iar moldovenii ar putea ...
Ieri
14:40
MAE de la Chișinău emis o atenţionare de călătorie în Polonia după ce Varșovia închide hotarul terestru cu Belarus din 12 septembrie # Politik
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii Republicii Moldova că autoritățile poloneze au decis sistarea activității tuturor punctelor de trecere a frontierei terestre cu Belarus începând cu 12 septembrie 2025, ora 00:00. Decizia se aplică pentru toate punctele de traversare a frontierei, inclusiv cele feroviare: Kuźnica Białostocka–Grodno, Siemianówka–Swiślocz și Terespol–Brest, iar interdicția este valabilă pe ambele ...
14:40
Omul de afaceri Veaceslav Platon, reținut în Marea Britanie în luna martie, susține că extrădarea sa în Republica Moldova nu poate avea loc din punct de vedere juridic. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni difuzate pe canalul Morari.live. „Faptul că am stat închis 4 luni și jumătate pentru mine a fost o surpriză. ...
13:40
Polonia și Letonia restricționează traficul aerian la granița de est după incidente cu drone rusești # Politik
Polonia a impus restricții de trafic aerian la frontiera sa estică cu Belarus și Ucraina, după ce mai multe drone au încălcat spațiul său aerian. Decizia a fost anunțată joi de Comandamentul Operațional al Forțelor Armate, transmite Reuters, citat de Agerpres. Incidentul a avut loc miercuri dimineață, când Polonia a doborât drone presupus rusești cu ...
13:40
Serghei Cleșcenco a demisionat din funcția de selecționer al naționalei Moldovei la fotbal, după eșecul rușinos cu Norvegia, 1:11 # Politik
Serghei Cleșcenco a demisionat din funcția de selecționer al naționalei Moldovei la fotbal, după eșecul rușinos cu Norvegia, 1:11 În urma discuției cu conducerea Federației Moldovenești de Fotbal, Serghei Cleșcenco și-a depus mandatul de selecționer al echipei naționale a Republicii Moldova. Situația din cadrul naționalei de seniori, precum și raporturile altor selecționate, urmează să fie ...
13:30
Ortodocșii de rit vechi prăznuiesc pe 11 septembrie Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Ziua este una de post și rugăciune, fiind comparată cu Vinerea Patimilor. Dacă în fiecare vineri credincioșii postesc în amintirea Răstignirii Mântuitorului, și această sărbătoare este marcată de Biserică prin post aspru și rugăciune. Sfântul Ioan Botezătorul a trăit întreaga viață în ...
13:30
24 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001 – America zguduită de cele mai cumplite atacuri teroriste din istoria lor # Politik
Sunt 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie 2001, când Statele Unite au fost lovite de cele mai cumplite atentate teroriste din istoria lor. Atunci, patru avioane de pasageri au fost deturnate și folosite pentru a ataca Turnurile Gemene din New York și clădirea Pentagonului. Imaginile cu zgârie-norii în flăcări și prăbușirea lor ...
13:30
Renato Usatîi despre inițiativa Partidului Nostru în viitorul Parlament – Nicio pensie mai mică de 5000 de lei și indexarea lor la rata inflației – Avem soluții de unde să găsim bani pentru aceasta # Politik
Pensie minimă de 5000 de lei, iar în Constituție să fie expres stabilită indexarea pensiei la rata inflației. Aceste două inițiative au fost prezentate de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul întrevederilor cu cetățenii. El a explicat că astfel, pe viitor, pensionarii nu vor mai depinde de "mofturile unor guvernări". "Pensia minimă să fie ...
13:30
Premierul Recean despre arestarea lui Alexandru Balan – Face parte din eforturile Rusiei de a se implica în alegerile și treburile interne ale Moldovei și UE # Politik
Arestarea fostului adjunct al șefului Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Balan, în România, face parte din eforturile de prevenire a amestecului Federației Ruse în alegerile și treburile interne ale Republicii Moldova, precum și ale statelor membre ale Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de premierul Dorin Recean, solicitat de presă să comenteze reținerea și ...
13:30
Elevii din școlile profesionale și colegii, precum și absolvenții de gimnaziu, vor avea acces sporit la formare profesională și experiență practică datorită extinderii programelor de învățământ dual în Republica Moldova. Un proiect nou, care va fi implementat pe parcursul a trei ani, își propune să crească accesul tinerilor la învățământ profesional tehnic, să consolideze parteneriatul ...
13:30
De la KFC la BMW de 66 de mii de euro – Averea și afacerile lui Dorin Recean, unul din liderii pe lista PAS # Politik
Unul dintre liderii listei Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 este premierul Dorin Recean, documentat de RISE Moldova într-o investigație ce trece în revistă atât cariera sa politică, cât și afacerile și veniturile familiei. Recean este cunoscut nu doar pentru funcțiile deținute, ci și pentru declarații controversate, precum celebra expresie ...
10 septembrie 2025
20:40
Concedieri de pensionari la Calea Ferată – Peste 37% din angajați trimiși acasă – Compania anunță diminuări la restanțele salariale # Politik
Veniturile operaționale lunare ale CFM au depășit pragul de 60 milioane lei, ceea ce a permis reducerea restanțelor la salarii și achitarea obligațiilor față de furnizori și stat, potrivit unui comunicat al Căilor Ferate a Moldovei. În lunile iulie și august 2025, restanțele salariale s-au redus de la 7–8 luni la 4 luni. Doar în ...
19:10
Președintele Republicii Moldova a anunțat la Roma că, începând cu 8 noiembrie 2025, cetățenii moldoveni stabiliți în Italia vor putea converti permisele de conducere moldovenești fără a susține examene suplimentare. Acordul, semnat la Roma în data de 9 iulie 2025, se aplică persoanelor cu reședință permanentă în Italia și facilitează preschimbarea rapidă și simplificată a ...
19:10
Arest preventiv pentru 30 de zile pentru fostul vicedirector SIS, Alexandru Bălan, acuzat de trădare și transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus # Politik
Curtea de Apel București a dispus miercuri arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare și transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus. Alexandru Bălan, în vârstă de 47 de ani, cu dublă cetățenie – moldovenească și ...
19:10
Maia Sandu la întrevederea cu premierul, Giorgia Meloni: „Am simțit prietenia sinceră a Italiei și sprijinul pentru țara noastră” # Politik
Președintele Maia Sandu, a avut miercuri, 10 septembrie, o serie de întrevederi oficiale la Roma, cu prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, și cu președintele Senatului, Ignazio La Russa. „Relațiile dintre Republica Moldova și Italia sunt astăzi mai bune ca niciodată. La Roma, în discuțiile cu Prim-ministra Giorgia Meloni și Președintele Senatului, Ignazio La Russa, am simțit ...
17:10
Partidul Nostru – 5% din veniturile de la vânzarea alcoolului și produselor de tutun vor fi direcționate pentru dezvoltarea sportului și tineretului # Politik
Partidul Nostru va propune în viitorul proiect de buget ca 5% din veniturile la vânzarea alcoolului și produselor de tutun să fie utilizate pentru dezvoltarea sportului și tineretului „Astăzi, sportul se dezvoltă doar datorită implicării oamenilor de afaceri: dacă un sportiv sau o echipă are sponsor – lucrurile se mișcă; dacă nu – sportivul rămâne ...
17:10
SURSE – Republica Moldova ar fi declarat persona non grata un diplomat care ar fi lucrat cu gruparea din care făcea parte Alexandru Balan # Politik
Alexandru Balan este de mai bine de trei ore în fața magistraților de la Curtea de Apel București. Judecătorii
17:10
Importul de pește din Ucraina afectează întreprinderile piscicole din Moldova. Câteva mii de tone de pește sunt aduse anual din Ucraina, iar asta distorsionează piața locală a declarat Oleg Andronic, administratorul Societății pe Acțiuni Piscicola ”Gura Bîcului”, notează Agro TV Moldova. Potrivit acestuia, peștele importat din Odesa este cu 50 la sută mai ieftin decât ... Importul de pește din Ucraina afectează producătorii din Moldova The post Importul de pește din Ucraina afectează producătorii din Moldova appeared first on Politik.
16:10
Parlamentul European cere deschiderea rapidă a negocierilor de aderare și sprijinirea Republicii Moldova în fața ingerințelor Rusiei # Politik
Într-o rezoluție adoptată miercuri după discursul privind Starea Uniunii Europene și la o zi după ce președinta Republicii Moldova s-a adresat Parlamentului European, eurodeputații au criticat intensificarea operațiunilor hibride și încercările de ingerință ale Rusiei înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie și au cerut țărilor UE să deschid rapid negocierile de ... Parlamentul European cere deschiderea rapidă a negocierilor de aderare și sprijinirea Republicii Moldova în fața ingerințelor Rusiei The post Parlamentul European cere deschiderea rapidă a negocierilor de aderare și sprijinirea Republicii Moldova în fața ingerințelor Rusiei appeared first on Politik.
16:10
Datele ministerului Agriculturii – 4.000 de hectare de floarea-soarelui, afectate de secetă # Politik
Suprafața totală a terenurilor agricole afectate de seceta din anul curent constituie circa 41 093,98 hectare, un impact semnificativ, dar mai redus comparativ cu anul 2024, când condițiile de secetă extremă și temperaturile ridicate au lovit mult mai dur culturile agricole, potrivit informațiilor ministerului Agriculturii, notează bani.md Cele mai mari pierderi s-au înregistrat în partea ... Datele ministerului Agriculturii – 4.000 de hectare de floarea-soarelui, afectate de secetă The post Datele ministerului Agriculturii – 4.000 de hectare de floarea-soarelui, afectate de secetă appeared first on Politik.
16:10
Partidul Nostru – Vom investi mai mult în cultură, educație și sănătate prin revizuirea cheltuielilor publice # Politik
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi spune că formațiunea sa va solicita în viitorul Parlament investiții mai multe în cultură, educație și sănătate prin revizuirea cheltuielilor publice „De multe ori, poate nu am un discurs de actor, dar uneori trebuie să spui lucrurilor pe nume ca să-i trezești pe cei de la guvernare. Există o expresie ... Partidul Nostru – Vom investi mai mult în cultură, educație și sănătate prin revizuirea cheltuielilor publice The post Partidul Nostru – Vom investi mai mult în cultură, educație și sănătate prin revizuirea cheltuielilor publice appeared first on Politik.
15:20
MAI anunță o dată prealabilă când Vladimir Plahotniuc ar urma să fie adus Moldova – Pe 25 septembrie, cu doar trei zile înainte de alegeri # Politik
Vladimir Plahotniuc ar urma să fie extrădat în Republica Moldova joi, 25 septembrie, cu doar trei zile înainte de alegerile parlamentare. Anunţul a fost făcut miercuri, 10 septembrie de către ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail Nichitin. „Este deja expediată solicitarea cu demersul de extrădare. Poliția a pregătit planul de extrădare, respectiv sunt analizate toate opțiunile ... MAI anunță o dată prealabilă când Vladimir Plahotniuc ar urma să fie adus Moldova – Pe 25 septembrie, cu doar trei zile înainte de alegeri The post MAI anunță o dată prealabilă când Vladimir Plahotniuc ar urma să fie adus Moldova – Pe 25 septembrie, cu doar trei zile înainte de alegeri appeared first on Politik.
15:20
Expert Promo-LEX – Plahotniuc trebuie trimis în arest doar în baza probelor, dar nu pentru că așa vrea un politician sau societatea # Politik
Procurorii care instrumentează dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc ar trebuie să prezinte probe concludente, iar cazul său nu trebuie să fie „un exercițiu sub presiune publică, aleatoriu, pentru că așa vreau un politician sau societatea”. Opinia aparține avocatului și expertului în justiție la Asociația Promo-LEX, Vadim Vieru, exprimată într-o emisiune la Radio Moldova. ... Expert Promo-LEX – Plahotniuc trebuie trimis în arest doar în baza probelor, dar nu pentru că așa vrea un politician sau societatea The post Expert Promo-LEX – Plahotniuc trebuie trimis în arest doar în baza probelor, dar nu pentru că așa vrea un politician sau societatea appeared first on Politik.
15:20
Fostul vicedirector SIS, Alexandru Bălan, acuzat de trădare, dus la Curtea de Apel București cu propunere de arestare # Politik
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare și transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus, va fi prezentat miercuri, 10 septembrie, la Curtea de Apel București, unde procurorii DIICOT cer arestarea sa preventivă. Procesul este programat pentru ora 14:00, informează agerpres.ro Bălan, în vârstă ... Fostul vicedirector SIS, Alexandru Bălan, acuzat de trădare, dus la Curtea de Apel București cu propunere de arestare The post Fostul vicedirector SIS, Alexandru Bălan, acuzat de trădare, dus la Curtea de Apel București cu propunere de arestare appeared first on Politik.
15:20
La Chișinău a început ediția a X-a a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești sub genericul „Scena unei lumi libere” # Politik
Astăzi, 10 septembrie, la Chișinău a fost deschisă ediția aniversară a X-a a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești, desfășurată sub genericul „Scena unei lumi libere”. Între 10 și 21 septembrie 2025, România și Republica Moldova marchează împreună prin teatru valori precum cultura, libertatea și dialogul. Deschiderea oficială a avut loc printr-o conferință de presă la care ... La Chișinău a început ediția a X-a a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești sub genericul „Scena unei lumi libere” The post La Chișinău a început ediția a X-a a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești sub genericul „Scena unei lumi libere” appeared first on Politik.
15:20
MAE de la Chișinău a publicat lista completă a secțiilor de votare din străinătate pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Politik
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a publicat listele complete cu adresele celor 301 secții de votare din străinătate, pentru ca cetățenii din diasporă să poată participa la alegeri. Autoritățile reamintesc că fiecare cetățean al Republicii Moldova poate vota la orice secție de votare, indiferent de statutul său pe teritoriul statului gazdă, prezentând unul dintre ... MAE de la Chișinău a publicat lista completă a secțiilor de votare din străinătate pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie The post MAE de la Chișinău a publicat lista completă a secțiilor de votare din străinătate pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie appeared first on Politik.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Tensiuni la hotarul de est al NATO – Polonia a doborât drone rusești în spațiul său aerian după un atac aerian rus asupra vestului Ucrainei – Varșovia a cerut convocarea Consiliului Alianței # Politik
Forțele armate poloneze afirmă că drone rusești au fost doborâte în spațiul său aerian iar mai multe aeroporturi din Polonia au fost închise, transmite BBC. Polonia a declarat că miercuri a mobilizat propriile forțe aeriene și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rus asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată ... Tensiuni la hotarul de est al NATO – Polonia a doborât drone rusești în spațiul său aerian după un atac aerian rus asupra vestului Ucrainei – Varșovia a cerut convocarea Consiliului Alianței The post Tensiuni la hotarul de est al NATO – Polonia a doborât drone rusești în spațiul său aerian după un atac aerian rus asupra vestului Ucrainei – Varșovia a cerut convocarea Consiliului Alianței appeared first on Politik.
13:50
Guvernul a aprobat crearea Centrului Național de Management al Crizelor, care va coordona, la nivel național, acțiunile de prevenire și intervenție în situații de urgență. Astfel, în caz de cutremure, inundații, pandemii sau atacuri cibernetice, populația va beneficia de un sprijin mai rapid și mai bine organizat din partea statului. Potrivit executivului, Centrul va acționa ... Moldova va avea un Centrul Național de Management al Crizelor – Decizia luată de Guvern The post Moldova va avea un Centrul Național de Management al Crizelor – Decizia luată de Guvern appeared first on Politik.
13:50
Premierul Recean laudă ghidajul lui Bolea la CFM – Veniturile lunare ale întreprinderii au crescut la 60 de milioane de lei # Politik
Premierul Dorin Recean a comentat sitația de la Calea Ferată din Moldova. Recean a declarat că există progrese, iar deciziile luate de Guvern, investițiile corecte în infrastructură și accesul la piața europeană au dus la creșterea veniturilor lunare – peste 60 de milioane de lei. Azi, angajații CFM gestionează un flux de transport de 3 ... Premierul Recean laudă ghidajul lui Bolea la CFM – Veniturile lunare ale întreprinderii au crescut la 60 de milioane de lei The post Premierul Recean laudă ghidajul lui Bolea la CFM – Veniturile lunare ale întreprinderii au crescut la 60 de milioane de lei appeared first on Politik.
13:50
Blocul Patriotic a prezentat viziunea economică a Programului său electoral – „Economie avansată” # Politik
Candidații la funcția de deputat din partea Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, au prezentat astăzi, în cadrul unui briefing, componenta economică a Programului electoral – „Economie avansată”. Accentul a fost pus pe măsurile urgente care urmează a fi implementate imediat după venirea la guvernare. Președintele de onoare al PSRM, Zinaida ... Blocul Patriotic a prezentat viziunea economică a Programului său electoral – „Economie avansată” The post Blocul Patriotic a prezentat viziunea economică a Programului său electoral – „Economie avansată” appeared first on Politik.
13:50
De la Strasburg la Roma – Președintele Sandu va efectua o vizită de lucru în Republica Italiană și la Sfântul Scaun # Politik
După ce s-a aflat la Strasburg, Președintele țǎrii, Maia Sandu, va efectua, în perioada 10–12 septembrie 2025, o vizită de lucru în Republica Italiană și la Sfântul Scaun. Conform Administrației Prezidențiale, la Roma, șefa statului se va întâlni cu Președinta Consiliului de Miniștri al Italiei, Giorgia Meloni, pentru a discuta despre aprofundarea relațiilor bilaterale, sprijinul ... De la Strasburg la Roma – Președintele Sandu va efectua o vizită de lucru în Republica Italiană și la Sfântul Scaun The post De la Strasburg la Roma – Președintele Sandu va efectua o vizită de lucru în Republica Italiană și la Sfântul Scaun appeared first on Politik.
13:50
Fostul șef al Biroului Vamal Centru, Iurie Gorea sub lupa ANI – Autoritatea de Integritate a inițiat un control al averii sale # Politik
Autoritatea Națională de Integritate a anunțat că a inițiat, la 8 septembrie 2025, un control al averii și intereselor personale în privința lui Iurie Gorea, fost șef al Biroului Vamal Centru. Decizia a fost luată după o sesizare transmisă la 7 august 2025 de Centrul Național Anticorupție, privind posibila încălcare a regimului declarării averii și ... Fostul șef al Biroului Vamal Centru, Iurie Gorea sub lupa ANI – Autoritatea de Integritate a inițiat un control al averii sale The post Fostul șef al Biroului Vamal Centru, Iurie Gorea sub lupa ANI – Autoritatea de Integritate a inițiat un control al averii sale appeared first on Politik.
13:50
Moldova își umple stocurile cu gaze naturale – Ministrul Energiei – Necesarul de gaze pentru 2025-2026, asigurat în proporție de 90% # Politik
Compania Energocom a achiziționat deja circa 90 la sută din necesarul de gaze naturale pentru sezonul rece 2025-2026, ceea ce înseamnă o cantitate de aproximativ 700 de milioane de metri cubi de gaze. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, informează MOLDPRES. „Autoritățile, prin intermediul Energocom, au achiziționat deja, peste 90 la ... Moldova își umple stocurile cu gaze naturale – Ministrul Energiei – Necesarul de gaze pentru 2025-2026, asigurat în proporție de 90% The post Moldova își umple stocurile cu gaze naturale – Ministrul Energiei – Necesarul de gaze pentru 2025-2026, asigurat în proporție de 90% appeared first on Politik.
13:50
Ministrul Buzu așteptat în Parlament – PSRM a depus o moțiune de cenzură împotriva politicilor ministerului Muncii și Protecției Sociale # Politik
Deputații PSRM, Alla Darovannaia și Vladimir Odnostalco au înregistrat o moțiune de cenzură împotriva politicilor Ministerului Muncii și Protecției Sociale în domeniul comunicării publice. Demersul vine în urma adresării ofensatoare a ministrului Alexei Buzu la adresa cetățenilor care nu susțin PAS. În acest context, PSRM a organizat pe 8 septembrie un protest în fața Ministerului ... Ministrul Buzu așteptat în Parlament – PSRM a depus o moțiune de cenzură împotriva politicilor ministerului Muncii și Protecției Sociale The post Ministrul Buzu așteptat în Parlament – PSRM a depus o moțiune de cenzură împotriva politicilor ministerului Muncii și Protecției Sociale appeared first on Politik.
13:50
În ajun de alegeri, Guvernul alocă 100 de milioane de lei pentru fermierii afectați de înghețurile din primăvară # Politik
În plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, premierul Dorin Recean a anunțat miercuri, 10 septembrie, că Guvernul va acorda un ajutor financiar de 100 de milioane de lei fermierilor care au suferit pierderi în urma înghețurilor din primăvara acestui an. „Guvernul susține cetățenii care au avut de suferit în urma intemperiilor din ... În ajun de alegeri, Guvernul alocă 100 de milioane de lei pentru fermierii afectați de înghețurile din primăvară The post În ajun de alegeri, Guvernul alocă 100 de milioane de lei pentru fermierii afectați de înghețurile din primăvară appeared first on Politik.
13:50
Renato Usatîi – Partidul Nostru va readuce renumitul certificat de calitate „GOST” în economia națională # Politik
Renato Usatîi, președintele Partidul Nostru a declarat la o întâlnire cu alegătorii că formațiunea sa ia în calcul restbilirea certificatului de calitate “GOST în economia națională „Tineretul nu prea a apucat, cu părere de rău. Dar cei care sunt de vârsta mea și mai maturi, dumneavoastră cred că cunoașteți cuvântul „GOST”. GOST-ul era „Constituția calității”: ... Renato Usatîi – Partidul Nostru va readuce renumitul certificat de calitate „GOST” în economia națională The post Renato Usatîi – Partidul Nostru va readuce renumitul certificat de calitate „GOST” în economia națională appeared first on Politik.
00:00
Măcel la Oslo – Moldova a pierdut în fața Norvegiei, scor 1-11, în cel de-al 5-lea meci din preliminariile CM 2026 – Demisia lui Cleșcenco planează # Politik
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a pierdut cu un neverosimil 11:1 în fața Norvegiei pe stadionul Ullevaal din Oslo în al 5-lea meci în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Au marcat: Felix Myhre (6), Erling Haaland (11, 36, 43, 52, 83), Martin Odegaard (45+1), Thelo Aasgaard (67, 76, 79-penalty, 90+1) / Leo Ostigård ... Măcel la Oslo – Moldova a pierdut în fața Norvegiei, scor 1-11, în cel de-al 5-lea meci din preliminariile CM 2026 – Demisia lui Cleșcenco planează The post Măcel la Oslo – Moldova a pierdut în fața Norvegiei, scor 1-11, în cel de-al 5-lea meci din preliminariile CM 2026 – Demisia lui Cleșcenco planează appeared first on Politik.
9 septembrie 2025
22:20
Președintele francez Emmanuel Macron a decis să-l numească pe șeful Ministerului Apărării, Sebastien Lecornu, în funcția de prim-ministru, a anunțat Palatul Elysee în urmă cu puțin timp. Noul premier nominalizat a fost însărcinat să „consulte” „forțele politice reprezentate în Parlament”, spune Élysée. Și asta, „în vederea adoptării bugetului pentru națiune și a construirii acordurilor esențiale ... Președintele Macron a nominalizat un nou premier – Cine este Sébastien Lecornu The post Președintele Macron a nominalizat un nou premier – Cine este Sébastien Lecornu appeared first on Politik.
