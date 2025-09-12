Maia Sandu împreună cu mama și sora sa - primite în audiență de Papa Leon. Imagini publicate de Vatican - FOTO
ProTV.md, 12 septembrie 2025 14:50
Maia Sandu împreună cu mama și sora sa - primite în audiență de Papa Leon. Imagini publicate de Vatican - FOTO
• • •
Acum 15 minute
15:00
O fețiță care a suportat o operație extrem de dificilă are nevoie de ajutor. Familia cere ajutorul oamenilor pentru a începe cât mai curând tratamentul
Acum 30 minute
14:50
Maia Sandu împreună cu mama și sora sa - primite în audiență de Papa Leon. Imagini publicate de Vatican - FOTO
Acum o oră
14:30
Marian Brînza - câștigătorul concursului pentru funcția de director general al CET-Nord
14:20
Alegerile parlamentare din Moldova - o miză uriașă atât pentru Vest, cât și pentru Est. Ce urmărește Europa și ce își dorește Rusia - VIDEO
14:20
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat
Acum 2 ore
14:10
Noi detalii despre femeia din Republica Moldova care voia să intre în Parlamentul României cu șase cuțite. Cine este și ce declarații a făcut
14:00
Traficul rutier pe unele străzi din capitală - restricționat în acest weekend. Cum va merge transportul public
14:00
Limba română va deveni materie obligatorie în școlile din Franța, în cadrul unui proiect-pilot
14:00
Noi detalii despre femeia din Republica Moldova care voia să intre în Parlamentul României cu șase cuțite. Cine este și de ce poartă cuțitele cu ea
13:40
Albania numește un bot AI ca ministru anticorupție
13:20
Politico: Trump vrea în sfârșit să pună presiune pe Rusia. Acum urmează partea dificilă
13:20
O dronă MQ-9 „Reaper” a încercat să doboare în premieră un obiect zburător neidentificat - VIDEO
Acum 4 ore
13:00
Șeful IGP anunță data când va fi adus Vlad Plahotniuc în Moldova: „Au fost procurate biletele”
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 12.09.2025
12:40
Portul Primorsk din Rusia - atacat cu drone pentru prima dată. Ucrainenii au provocat incendierea unei nave şi a unei staţii de pompare. Primorsk este un important centru de export al petrolului la Marea Baltică
12:40
Accident la Peresecina. Un microbuz s-a lovit un autobuz de rută. Imagini de la locul impactului - VIDEO
12:20
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a refuzat să țină un moment de reculegere pentru Charlie Kirk
12:10
Dublu omor la Cahul. Două persoane au fost ucise cu sânge rece de o femeie aflată la evidența psihiatrilor
12:10
Președintele Maia Sandu a ajuns la Vatican: Urmează să fie primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea - VIDEO
11:50
Gheorghe Urschi - în stare gravă, după o intervenție chirurgicală. Familia acestuia cere ajutorul autorităților: „Am fi recunoscători dacă acest mesaj va ajunge și la Ala Nemerenco”
11:50
Trump vrea în sfârșit să pună presiune pe Rusia. Acum urmează partea dificilă (Politico)
11:40
Reacția Poloniei după ce Donald Trump a spus că atacul cu drone ruse „ar fi putut fi o greșeală”
11:40
Gheorghe Urschi - în stare gravă, după o intervenție chirurgicală. Familia acestuia cer ajutorul autorităților: „Am fi recunoscători dacă acest mesaj va ajunge și la Ala Nemerenco”
11:30
A început tipărirea buletinelor de vot pentru secțiile de votare din străinătate. Câte vor fi - FOTO
Acum 6 ore
11:00
Lumina LED, cea mai mare companie de corpuri de iluminat din Republica Moldova, este prezentă, începând de astăzi, la cel mai important eveniment dedicat designului și arhitecturii – Moldova Urban Days - VIDEO
10:50
Caz şocant la Cahul. O femeie și un bărbat - uciși de o persoană. Poliția a reținut un suspect
10:30
Una din cele mai mari puteri militare ale lumii i-a cerut lui Putin să nu îi mai ia cetățenii la război în Ucraina
10:30
O femeie din Republica Moldova - prinsă cu șase cuțite la intrarea în Parlamentul român
10:20
Percheziții în raionul Călărași: Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au descins cu percheziții la mai multe persoane într-un dosar de corupere electorală - FOTO
10:10
Un nou început cu StartNet: Abonamente cu smartphone, Smart TV sau laptop de la 1 leu
09:30
Accident în lanț la Sîngera: O persoană a ajuns la spital, după ce mai multe automobile s-au lovit. Poliția vine cu detalii
Acum 8 ore
09:00
Apple va lansa de săptămâna viitoare o nouă funcție de sănătate majoră pe ceasurile sale
09:00
„Zile critice” la granița de est a NATO. Rusia şi Belarus încep exerciții militare de proporții. Trei state în alertă
09:00
301 secții, 1 milion de șanse: unde și cum va vota diaspora la alegerile din 28 septembrie
08:40
FBI publică noi imagini cu suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk. Apel urgent către populație -VIDEO
08:30
Ucigașul lui Charlie Kirk este de negăsit. Autoritățile oferă o recompensă de 10.000 de dolari
08:20
Răspunsul NATO după ce dronele rusești au fost doborâte în Polonia. Incidentul, dezbătut în Consiliul de Securitate al ONU
08:20
Comandantul armatei germane cere mai mulți soldați pentru a fi suficient de pregătită pentru război până în 2029
08:10
Ploi în nordul și centrul țării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:10
Curs valutar BNM pentru 12 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 24 ore
23:40
Germania elimină Slovenia lui Luka Donkic și obține ultimul loc în semifinalele EuroBasket - VIDEO
23:40
Carlos Alcaraz și-a respectat promisiunea! Noul „look” al liderului mondial: „Suntem nebuni” - VIDEO
23:40
Sergio Ramos își transformă emoțiile în muzică - VIDEO
23:20
Ce urmărește Rusia prin războiul declarat ideii de integrare europeană a Republicii Moldova? Noi dezvăluiri făcute de jurnalista ZdG, infiltrată în rețeaua lui Șor, la Podcastul Lorenei: „Alegerile parlamentare sunt ținta”
23:20
10.000 de dolari pentru a scăpa de front: Funcționar din Ministerul Apărării ucrainean, prins în flagrant într-un nou scandal de corupție - VIDEO
23:20
De la coaliții fragile și instabilitate totală, până la o majoritate pro-rusă ce ar putea deraia drumul european. Valeriu Pașa despre scenariile de după alegerile parlamentare
23:10
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 11.09.2025. Invitat: Valeriu Pașa și Sorin Ioniță - VIDEO
23:10
Uciderea lui Charlie Kirk – FBI a publicat primele fotografii cu un suspect. Tensiune în SUA. Un post de televiziune și-a concediat prezentatorul. ”Alegerea noastră este să luptăm sau să murim”
22:30
Moldova - „ochiul furtunii” în bătălia geopolitică dintre Vest și Est: Analiștii politici explică la În PROfunzime de ce Rusia vrea puterea la Chișinău
21:10
Atenție, fals. UE a renunțat la accelerarea aderării Republicii Moldova din cauza Ucrainei - VIDEO
