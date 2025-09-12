VIDEO // Igor Grosu: „Timpurile cu gaz la 10 lei au trecut”
SafeNews, 12 septembrie 2025 13:20
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a declarat într-o întâlnire electorală cu cetățenii că prețurile extrem de mici la resurse, cum ar fi gazul, țin de trecut și nu mai pot fi o promisiune realistă. „Nu o să mai fie gaz la 10 lei. Nu o să mai fie. Nu o să mai […]
• • •
Acum 5 minute
13:40
VIDEO // Pentru prima dată, Ucraina a atacat cu drone portul rusesc Primorsk. Importanța strategică a acestui obiectiv. „Cât va mai dura asta?” # SafeNews
Un atac cu drone asupra portului Primorsk din nord-vestul Rusiei a provocat vineri incendierea unei nave şi a unei staţii de pompare, a declarat guvernatorul regional, acesta fiind primul atac cu drone raportat asupra unuia dintre cele mai mari terminale pentru exporturile de petrol şi combustibil din ţară, relatează Reuters, scrie News.ro De la începutul […]
Acum 30 minute
13:20
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a declarat într-o întâlnire electorală cu cetățenii că prețurile extrem de mici la resurse, cum ar fi gazul, țin de trecut și nu mai pot fi o promisiune realistă. „Nu o să mai fie gaz la 10 lei. Nu o să mai fie. Nu o să mai […]
Acum o oră
13:00
În dimineața zilei de vineri, în Parcul-pădure Rîșcani au fost descoperite mai multe acte de vandalism. O bancă a fost distrusă, mai multe coșuri de gunoi au fost deteriorate, iar din pavajul unei alei au fost smulse lespezi. Faptele au fost comise de persoane necunoscute, iar autoritățile au demarat verificări pentru identificarea acestora. Primăria mun. […]
12:50
Donald Trump crede că intrarea dronelor în Polonia ar putea fi o „eroare” a Rusiei. Reacția promptă a Poloniei: „Nu este vorba despre nicio eroare. Ne-am dori să fi fost” # SafeNews
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că intruziunea dronelor ruseşti pe teritoriul polonez ar fi putut fi rezultatul unei erori din partea Rusiei, dar şi-a exprimat nemulţumirea faţă de situaţie, relatează AFP, citată de Agerpres. Această declaraţie vine în contextul în care autorităţile poloneze şi aliaţii occidentali acuză Rusia că a vizat în mod […]
Acum 2 ore
12:20
VIDEO // Președinta Maia Sandu a sosit la Vatican, unde urmează să fie primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea # SafeNews
Anterior, pe 10 septembrie, președinta a avut discuții cu Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, și cu Președintele Senatului, Ignazio La Russa. În cadrul acestor întrevederi, Maia Sandu a declarat că „a simțit prietenia sinceră a Italiei și sprijinul ferm pentru Republica Moldova".
12:20
Fostul șef IGP, Iurie Podarilov, cu pensia rectificată. Trimis pe banca acuzaților în același dosar cu judecătorul Garri Bivol # SafeNews
Curtea de Apel a menținut fără schimbări decizia primei instanțe în litigiul fostului șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Iurie Podarilov, împotriva CNAS. În decembrie 2023, prima instanță a obligat CNAS să-i stabilească pensia ținând cont de vechimea în muncă de 25 de ani și 6 luni și să-i plătească indexări din decembrie 2019. […]
12:00
Starea de sănătate a actorului Gheorghe Urschi s-a înrăutățit. Familia cere ajutorul ministrei Sănătății # SafeNews
Familia actorului Gheorghe Urschi solicită intervenția urgentă a ministrei Sănătății, Ala Nemerenco, pentru a permite transferul acestuia din Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău într-o altă unitate de terapie intensivă, invocând deteriorarea stării de sănătate a artistului. Apelul public a fost lansat pe Facebook, după ce actorul a suferit o intervenție chirurgicală pentru o ocluzie […]
Acum 4 ore
11:40
„Un adevărat erou al poporului”. Cine este prizonierul politic eliberat la cererea lui Trump, dar care refuză să părăsească Belarusul # SafeNews
Un bărbat, despre care se crede că este politicianul belarus de opoziţie Mikola Statkevici, a refuzat să treacă joi în Lituania împreună cu alţi deţinuţi graţiaţi şi eliberaţi la cererea preşedintelui american Donald Trump, a declarat pentru Reuters un reprezentant al opoziţiei belaruse din exil. Bărbatul în vârstă a rămas singur în zona neutră de […]
11:30
Germania cere înăsprirea regulilor de eliberare a vizelor Schengen pentru ruşi. Apel către Comisia Europeană # SafeNews
Germania cere reguli mai stricte de eliberare a vizelor Schengen pentru cetăţenii ruşi, ca parte a planului în curs al Uniunii Europene în vederea unui nou pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, potrivit unui document de poziţie obţinut de dpa şi despre care agenţia de presă germană a relatat vineri, anunță Agerpres. Documentul cere implementarea liniilor […]
11:20
CEC tipărește 864.300 de buletine pentru alegerile din 28 septembrie, destinate diasporei. Vezi repartizarea pe țări # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a demarat procesul de tipărire a buletinelor de vot care vor fi folosite în secțiile de votare deschise peste hotare, cu ocazia alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Pentru diaspora, vor fi imprimate 864 300 de buletine, distribuite în patru limbi: română (756 800 exemplare), rusă (105 500), ucraineană (1 500) […]
11:00
VIDEO // Irina Vlah: Simţind că pierd puterea, au declanşat cel mai mare val de teroare împotriva cetăţenilor ce gândesc altfel decât PAS. „Inima Moldovei” e ținta principală # SafeNews
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei", afirmă că, înțelegând că pierde puterea, PAS a declanșat teroare împotriva cetățenilor cu alte opinii și a Partidului Republican „Inima Moldovei", subliniind că „Inima Moldovei" a devenit ținta principală pentru PAS, iar cu cât se apropie alegerile, cu atât abuzurile devin mai dure, scrie telegraph.md În cadrul unui briefing, politiciana […]
10:50
Maia Sandu invită cetățenii la „Festivalul Pădurilor”: Este o ocazie să ne întâlnim, să învățăm și să ne bucurăm de frumusețea naturii # SafeNews
Președintele Maia Sandu, a adresat vineri, 12 septembrie, un mesaj cetățenilor, invitându-i să participe la „Festivalul Pădurilor", care va avea loc pe 14 septembrie la Reședința prezidențială de la Condrița. „Prieteni ai naturii, Festivalul Pădurilor revine pe 14 septembrie. Ușile vor fi deschise pentru toți cei care iubesc pădurea și își doresc un viitor mai […]
10:40
O femeie din Republica Moldova a fost prinsă la intrarea în Palatul Parlamentului României, având asupra sa șase cuțite. Aceasta era pe lista suplimentară a AUR pentru forumul pe teme economice. Potrivit surselor Antena 3 CNN, femeia se numește Diana Lavric. Ea figura pe listele suplimentare AUR și urma să participe la o activitate care are […]
10:10
Percheziții CNA în raionul Călărași: Suspiciuni de corupere a alegătorilor în context electoral # SafeNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), desfășoară acțiuni procesuale în mai multe localități din raionul Călărași, într-un dosar penal ce vizează presupuse fapte de corupere a alegătorilor. Potrivit informațiilor preliminare, mai mulți reprezentanți afiliați unor formațiuni politice, implicați în organizarea activităților electorale la nivel local, sunt bănuiți […]
09:50
În Veneția, hoții de buzunare au dat în judecată membrii Gărzii Civile locale, acuzându-i de „hărțuire". Activiștii îi filmează, avertizează turiștii și anunță poliția. Aceste grupuri civile au apărut în Veneția în ultimii ani pentru a combate creșterea numărului de furturi, victimele fiind în special turiști. Voluntarii patrulează orașul, strigă „Atenție, hoți de buzunare!", înregistrează infracțiunile pe […]
Acum 6 ore
09:30
Fake News: Uniuna Europeană a renunțat la accelerarea aderării R. Moldova din cauza Ucrainei # SafeNews
O nouă campanie de dezinformare lansată de presa rusă și preluată de canale pro-Kremlin susține fals că Uniunea Europeană (UE) ar fi renunțat la accelerarea aderării Republicii Moldova din cauza opoziției Ucrainei. Potrivit Stopfals.md, informația atribuită publicației Politico este inventată și face parte dintr-o operațiune de manipulare coordonată. Ştirea falsă a apărut pe 3 septembrie […]
09:30
Casa Albă face scut în jurul lui Donald Trump, după asasinarea influencerului MAGA Charlie Kirk # SafeNews
Casa Albă a început să ia măsuri de securitate suplimentare pentru a-l proteja pe președintele Donald Trump, după asasinarea proeminentului activist conservator Charlie Kirk, au declarat joi două surse pentru CNN. Ceremonia comemorativă prin care au fost marcați 24 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001, la care Trump a participat în cursul […]
09:20
În noaptea de 11 septembrie, trupele rusești au atacat Ucraina cu 66 de drone. Apărarea aeriană ucraineană a reușit să neutralizeze 62 de drone. Keith Kellogg, reprezentantul special al președintelui Statelor Unite, a sosit la Kiev în vizită. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, consideră că războiul va continua „încă câțiva ani", transmite euronews.com. Armata rusă a […]
09:10
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, găsit vinovat de pregătirea unei lovituri de stat militare # SafeNews
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost declarat vinovat de conspirație pentru organizarea unei lovituri de stat militare după înfrângerea sa la alegerile din 2022. Trei dintre cei cinci judecători ai Curții Supreme au stabilit că Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani, a condus complotul menit să-i asigure menținerea la putere după ce […]
09:00
NATO, în alertă: Rusia şi Belarus încep exerciţiile militare Zapad. Polonia, Lituania şi Letonia au intensificat măsurile de securitate # SafeNews
Rusia şi aliatul său cheie, Belarus, încep, vineri, exerciţii militare comune de amploare, punând NATO în alertă la câteva zile după ce Polonia a acuzat Moscova de escaladarea tensiunilor prin lansarea de drone de atac în spaţiul său aerian, transmite AFP, citată de News.ro. Exerciţiile „Zapad" au loc în contextul în care forţele ruse avansează […]
09:00
Un accident rutier în lanț s-a produs în această dimineață, în jurul orei 07:00, în apropiere de orașul Sângera, municipiul Chișinău. Coliziunea a implicat trei automobile și s-a soldat cu rănirea unui conducător auto. Traficul în zonă a fost îngreunat. Contactată de IPN, ofițerul de presă al Direcției de poliție a capitalei, Svetlana Scripnic, a […]
08:50
Unităţile anti-aeriene ruseşti au distrus sau au doborât nouă drone ucrainene care se îndreptau spre Moscova, vineri dimineaţă, a afirmat primarul capitalei Rusiei, Serghei Sobianin, relatează Reuters. Sobianin a arătat, într-o serie de mesaje pe Telegram, că echipe de specialişti examinează fragmente de drone acolo unde acestea au căzut. Guvernatorul regiunii Leningrad, care înconjoară al […]
08:40
Vineri, 12 septembrie 2025, vremea va fi instabilă și răcoroasă în majoritatea regiunilor din țară. Pe parcursul nopții şi al zilei, pe arii extinse se vor semnala perioade cu ploi, care vor avea caracter de aversă. Cerul va fi predominant noros pe întreg teritoriul țării şi vântul va sufla din sud-est, slab până la moderat. […]
08:40
Un bărbat și o femeie, ambii în vârstă de 34 de ani, au fost uciși noaptea trecută într-o locuință din municipiul Cahul. Crima a avut loc în jurul orei 00:30, pe strada 31 August. Potrivit surselor Pulsmedia.md, victimele ar fi mers în vizită la o cunoștință de 31 de ani, cu care au consumat băuturi alcoolice. […]
08:00
Justiţia UE anulează decizia Comisiei Europene care autoriza Ungaria să subvenţioneze construcţia de reactoare nucleare ruseşti # SafeNews
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a anulat joi autorizaţia acordată de Comisia Europeană Budapestei pentru subvenţionarea construcţiei de reactoare nucleare ruseşti în Ungaria. Contractul a fost atribuit fără licitaţie publică şi protejat de secret timp de 30 de ani, arată Boursorama, citat de News.RO. Comisia Europeană „ar fi trebuit să verifice dacă atribuirea […]
07:50
MAE român convoacă ambasadorul rus pentru a condamna violarea spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din România l-a convocat joi, 11 septembrie 2025, pe ambasadorul Federației Ruse la București pentru a-i comunica poziția de condamnare fermă a violării spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești. România a calificat incidentul drept „o escaladare fără precedent" și „o amenințare la adresa securității cetățenilor unui stat Aliat și […]
07:50
Belarusul a eliberat 52 de deţinuţi de diverse naţionalităţi şi a obţinut de la Trump relaxarea unor sancţiuni. Toţi străinii eliberaţi sunt europeni # SafeNews
Belarusul, aliat al Moscovei, a eliberat joi 52 de deţinuţi de diferite naţionalităţi, după un apel în acest sens al preşedintelui american Donald Trump, iar aceştia s-au îndreptat spre Lituania împreună cu delegaţia americană care a negociat eliberarea lor, a anunţat Ambasada SUA la Vilnius, relatează Reuters şi AFP, citat de News.RO. Belarusul şi Lituania […]
Acum 8 ore
07:40
Parlamentul spaniol a respins proiectul-pilot al guvernului lui Pedro Sánchez pentru reducerea timpului de lucru # SafeNews
Deputaţii spanioli au respins miercuri un proiect de lege care prevedea reducerea timpului de lucru săptămânal, una dintre promisiunile emblematice ale prim-ministrului socialist Pedro Sánchez, care nu disp
07:30
Compania aeriană americană Southwest Airlines, cel mai mare operator low-cost din lume, va elimina complet taxa pentru Wi-Fi pentru pasagerii săi. Începând cu 24 octombrie anul curent, Internetul va fi gratuit pe toate zborurile companiei. În prezent, conectarea la Wi-Fi costă pasagerii opt dolari per zbor, scrie Avianews, citat de unian.net. Accesul gratuit va fi disponibil pe […] Articolul Cel mai mare operator low-cost din lume renunță la taxa pentru Wi-Fi apare prima dată în SafeNews.
07:30
VIDEO // Eugeniu Nichiforciuc: „Reintroducerea votului mixt înseamnă responsabilizarea deputaților și Respect pentru alegători” # SafeNews
Partidul „Respect Moldova” își reafirmă angajamentul de a reintroduce sistemul de vot mixt la alegerile parlamentare, astfel încât jumătate dintre deputați să fie aleși pe liste de partid, iar cealaltă jumătate – în circumscripții uninominale. Potrivit vicepreședintelui formațiunii, Eugeniu Nichiforciuc, acesta este modelul care îi face pe politicieni responsabili în fața alegătorilor şi asigură Respectul […] Articolul VIDEO // Eugeniu Nichiforciuc: „Reintroducerea votului mixt înseamnă responsabilizarea deputaților și Respect pentru alegători” apare prima dată în SafeNews.
07:20
Trump îi va acorda lui Charlie Kirk, activistul MAGA împușcat mortal, Medalia Libertății, cea mai înaltă distincție SUA # SafeNews
Oficiali ai guvernului american şi preşedintele Donald Trump le-au adus joi, 11 septembrie curent, omagii activistului conservator Charlie Kirk, împuşcat mortal miercuri la o universitate din statul Utah, şi victimelor atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001, relatează g4media.ro. Influencerul Charlie Kirk, unul dintre aliaţii politici fideli ai preşedintelui Trump, a fost un „gigant al generaţiei […] Articolul Trump îi va acorda lui Charlie Kirk, activistul MAGA împușcat mortal, Medalia Libertății, cea mai înaltă distincție SUA apare prima dată în SafeNews.
07:20
VIDEO // Victoria Furtună: „Violența politică nu este justificată. Charles James Kirk a devenit martir al adevărului” # SafeNews
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a transmis un mesaj video în care a exprimat condoleanțe după asasinarea conservatorului american Charles James Kirk. „Partidul politic Moldova Mare exprimă sincere condoleanțe și regrete eterne față de toți cei care l-au cunoscut pe conservatorul Charles James Kirk. Violența politică nu este justificată sub niciun aspect”, a declarat […] Articolul VIDEO // Victoria Furtună: „Violența politică nu este justificată. Charles James Kirk a devenit martir al adevărului” apare prima dată în SafeNews.
07:10
Platforma YouTube va introduce o funcție care permite dublarea automată a videourilor în limba rusă și încă 30 de limbi pentru toate canalele. Videourile vor fi dublate de rețeaua neurală Gemini, care va traduce automat vorbirea și va suprapune vocea peste original, scrie point.md. Funcția a fost introdusă acum doi ani, însă doar pentru un număr […] Articolul YouTube lansează funcția de dublare automată în rusă apare prima dată în SafeNews.
07:10
O strategie comună de dezvoltare regională între Moldova și România urmează a fi elaborată în cadrul unui proiect transfrontalier, lansat joi la Chișinău. Proiectul prevede, de asemenea, organizarea unor sesiuni de instruire și schimb de experiență între autoritățile ambelor state, transmite IPN. În cadrul unei conferințe, directorul Agenției de Dezvoltare Regională a municipiului Chișinău, Sergiu […] Articolul R. Moldova și România vor elabora o strategie comună de dezvoltare regională apare prima dată în SafeNews.
07:00
Disputa fiscală privind moștenirea familiei Agnelli s-a încheiat pentru șeful Ferrari, John Elkann, cu o tranzacție în valoare de 183 de milioane de euro. Președintele consiliilor de administrație ale Ferrari și Stellantis, John Elkann, a ajuns la un acord cu procuratura italiană în cadrul unei anchete penale privind evaziunea fiscală, transmite mentoday.ru. Potrivit agenției Reuters, cazul era legat […] Articolul Șeful Ferrari a scăpat de închisoare: Acum va lucra într-un azil de bătrâni apare prima dată în SafeNews.
06:50
FBI a publicat fotografia unei persoane care are legătură cu asasinarea lui Charlie Kirk. # SafeNews
Biroul Federal de Investigații (FBI) și reprezentanții statului Utah au publicat fotografia unei persoane care ar putea fi implicată în uciderea activistului politic Charlie Kirk. Serviciile speciale au cerut ajutorul publicului pentru a stabili identitatea sa, transmite kommersant.ru. „Ne adresăm publicului cu rugămintea de a ne ajuta la stabilirea identității persoanei suspectate de implicare în uciderea […] Articolul FBI a publicat fotografia unei persoane care are legătură cu asasinarea lui Charlie Kirk. apare prima dată în SafeNews.
06:40
Larry Ellison a devenit cea mai bogată persoană din lume pentru o zi. Fondatorul Oracle și-a văzut averea personală crescând la 393 de miliarde de dolari, pe măsură ce acțiunile gigantului software au crescut în urma unor câștiguri trimestriale surprinzător de bune. Creșterea de 101 miliarde de dolari a avut loc miercuri, 10 septembrie și […] Articolul Cum un bogat și-a mărit averea cu 101 miliarde dolari într-o singură zi apare prima dată în SafeNews.
06:30
Comisia Electorală Centrală anunță startul tipăririi buletinelor de vot care vor fi utilizate în secțiile de votare din străinătate, la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Procesul va începe azi, la „Tipografia Centrală” de pe strada Florilor, de la ora 10:00, transmite IPN. La confecționarea matriței buletinului de vot, la tipărirea buletinelor, precum și la distrugerea […] Articolul Începe tipărirea buletinelor de vot pentru secțiile de votare din străinătate apare prima dată în SafeNews.
06:20
Una dintre cele mai mari puteri militare din lume cere Moscovei să nu-i mai recruteze cetățenii în armata rusă # SafeNews
Ministerul de Externe de la New Delhi a asigurat joi că a primit informații despre recrutarea recentă de cetățeni indieni în armata rusă și a cerut Moscovei, în mijlocul războiului său cu Ucraina, să pună capăt acestei practici, scrie agenția spională de presă EFE. „Am ridicat problema în fața autorităților ruse, atât la New Delhi, […] Articolul Una dintre cele mai mari puteri militare din lume cere Moscovei să nu-i mai recruteze cetățenii în armata rusă apare prima dată în SafeNews.
06:10
Mașina premierului polonez Donald Tusk a fost furată din fața casei. Locuința este păzită 24 de ore din 24 # SafeNews
Mașina familiei prim-ministrului polonez Donald Tusk a fost furată din fața casei sale din nordul Poloniei, în ciuda supravegherii permanente de către serviciile de securitate ale statului. Autoturismul, un Lexus, a fost furat miercuri în orașul Sopot, în timp ce atenția politică era concentrată asupra incursiunii unor drone rusești în spațiul aerian al Poloniei, relatează Digi24 cu […] Articolul Mașina premierului polonez Donald Tusk a fost furată din fața casei. Locuința este păzită 24 de ore din 24 apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
16:50
După „parada dictatorilor”, Rubio şi Hegseth au vorbit cu omologii lor din China. Şeful Pentagonului a transmis Beijingului că Washingtonul nu doreşte un conflict # SafeNews
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a avut prima sa discuţie cu omologul chinez şi a subliniat că Statele Unite nu caută conflictul cu China, dar îşi vor proteja interesele vitale în regiunea Asia-Pacific, a anunţat miercuri Pentagonul. Şi secretarul de stat american Marco Rubio a discutat miercuri cu ministrul chinez de externe Wang Yi […] Articolul După „parada dictatorilor”, Rubio şi Hegseth au vorbit cu omologii lor din China. Şeful Pentagonului a transmis Beijingului că Washingtonul nu doreşte un conflict apare prima dată în SafeNews.
16:40
VIDEO // Un bărbat a fost prins cu peste 23.000 de țigarete și 100 de litri de alcool fără acte la Drochia # SafeNews
Un bărbat de 50 de ani a fost surprins de ofițerii vamali în timp ce transporta ilegal peste 23.000 de țigarete și peste 100 de litri de alcool, în raionul Drochia. Marfa nu avea acte de proveniență, iar cazul este investigat. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 11 septembrie, în apropierea localității Hăsnășenii […] Articolul VIDEO // Un bărbat a fost prins cu peste 23.000 de țigarete și 100 de litri de alcool fără acte la Drochia apare prima dată în SafeNews.
16:30
VIDEO // Arsenal ilegal descoperit la un bărbat din Cimișlia: arme, muniții și obiecte asemănătoare minelor antitanc # SafeNews
Un bărbat de 45 de ani din Cimișlia este cercetat penal după ce poliția a efectuat percheziții la domiciliul său și a găsit un adevărat arsenal de arme și muniții deținute fără acte legale. În urma descinderii, oamenii legii au ridicat peste 240 de cartușe de diverse calibre, patru arme de foc, patru încărcătoare, precum […] Articolul VIDEO // Arsenal ilegal descoperit la un bărbat din Cimișlia: arme, muniții și obiecte asemănătoare minelor antitanc apare prima dată în SafeNews.
16:20
Forțele armatei ale Germaniei a urmărit pe radar dronele care au intrat în Polonia. Ținta era un hub militar strategic # SafeNews
NATO presupune că mai multe dintre presupusele drone rusești care au violat spațiul aerian polonez miercuri dimineață au vizat un hub logistic polonez folosit pentru transportul de arme spre Ucraina, a relatat joi Der Spiegel, citat de EFE și Agerpres. De la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, o mare parte din livrările de […] Articolul Forțele armatei ale Germaniei a urmărit pe radar dronele care au intrat în Polonia. Ținta era un hub militar strategic apare prima dată în SafeNews.
16:10
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 11 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
16:10
Directorul unei companii rusești de îngrășăminte, găsit decapitat lângă Kaliningrad. Află detalii # SafeNews
Anchetatorii din regiunea Kaliningrad, Rusia, au descoperit luni trupul decapitat al directorului general al unei companii locale de îngrășăminte, scrie The Moscow Times. Directorul general, Alexei Sinitsyn, ar fi murit prin sinucidere, potrivit unei surse din rândul forțelor de ordine, citată de ziarul de afaceri Vedomosti. Anchetatorii au declarat pentru agențiile de presă de stat că […] Articolul Directorul unei companii rusești de îngrășăminte, găsit decapitat lângă Kaliningrad. Află detalii apare prima dată în SafeNews.
16:00
Noi detalii în dosarul escrocheriei online de la un centru de apel: șapte persoane arestate preventiv, una cercetată în libertate # SafeNews
În cadrul anchetei legate de o presupusă schemă de escrocherie desfășurată printr-un centru de apel, procurorii din Ialoveni au obținut plasarea în arest preventiv a șapte suspecți, pentru o perioadă de 30 de zile. Măsura a fost dispusă pentru a permite desfășurarea neîngrădită a investigațiilor și pentru a preveni eventuale influențe asupra probelor sau martorilor. […] Articolul Noi detalii în dosarul escrocheriei online de la un centru de apel: șapte persoane arestate preventiv, una cercetată în libertate apare prima dată în SafeNews.
15:50
Un agricultor din Moldova a reușit să impresioneze întreaga comunitate după ce a cultivat un bostan de dimensiuni uriașe. Dovleacul a crescut atât de mare încât a fost nevoie de o macara pentru a-l scoate din grădină. Imaginile cu bostanul gigant au stârnit curiozitate și admirație pe rețelele sociale. „Anul acesta e cel mai mare […] Articolul VIDEO // Un bostan gigantic, scos cu macaraua din grădină de un agricultor din Moldova apare prima dată în SafeNews.
15:40
VIDEO // Căruțaș cu alcoolemie record și mai mulți șoferi beți depistați de poliție în ultimele 24 de ore pe drumurile țării # SafeNews
În cursul ultimelor 24 de ore, pe drumurile din țară, polițiștii au identificat mai multe persoane care au condus mijloace de transport aflate sub influența alcoolului. Printre cele mai ridicate valori înregistrate se numără un căruțaș din localitatea Răspopeni, Șoldănești, cu o concentrație de alcool de 1,45 mg/l în aerul expirat, un șofer de Renault […] Articolul VIDEO // Căruțaș cu alcoolemie record și mai mulți șoferi beți depistați de poliție în ultimele 24 de ore pe drumurile țării apare prima dată în SafeNews.
15:30
Cele mai bogate ţări din UE s-au întâlnit în secret la Viena. Miza: un buget de peste 1,8 trilioane de euro # SafeNews
Cele mai bogate ţări din Uniunea Europeană s-au întâlnit azi, în secret, la Viena. Miza este bugetul uriaș de 1,816 trilioane de euro al blocului comunitar, care va fi negociat în următorii doi ani. Reuniunea a adunat la aceeași masă reprezentanți din Germania, Franța și țările nordice, care vor să formeze un front comun înaintea negocierilor […] Articolul Cele mai bogate ţări din UE s-au întâlnit în secret la Viena. Miza: un buget de peste 1,8 trilioane de euro apare prima dată în SafeNews.
