Igor Grosu: Nu va mai fi gaz la 10 lei

Paranteze, 12 septembrie 2025 13:20

Igor Grosu: Nu va mai fi gaz la 10 lei

Acum 5 minute
13:40
Moldoveancă grav bolnavă, adusă cu ambulanța din Italia pentru a-și da ultima suflare acasă
Acum 30 minute
13:20
Igor Grosu: Nu va mai fi gaz la 10 lei
Acum 2 ore
12:00
Maestrul Gheorghe Urschi, în stare gravă: familia face apel către autorități și instituțiile medicale
12:00
Fost președinte de țară, condamnat la 27 de ani de închisoare: verdictul care a stârnit reacții dure în SUA
12:00
Carburanții se scumpesc în weekend: ANRE a publicat noile prețuri
11:50
CNA și PA desfășoară percheziții în Călărași într-un dosar de corupere electorală
Acum 4 ore
11:10
Oroare la Cahul: doi tineri de 34 de ani, uciși cu bestialitate de o femeie
Acum 6 ore
09:10
O zi a deciziilor curajoase – o zodie rupe lanțurile și își schimbă destinul! Horoscop 12 septembrie 2025
Acum 24 ore
19:00
Kylian Mbappe: Nu pot câștiga în acest an Balonul de Aur
18:50
Polonia mobilizează 40.000 de militari la granițele cu Belarus și Rusia
17:40
Inițiativa Partidului Nostru privind reducerea numărului de deputați la 51 este sprijinită de cetățeni
17:30
Care este prima țară din lume care numește un ministru AI: Așa se luptă cu corupția
17:20
Scandal uriaș în Germania: Deputat rămas fără imunitate, acuzat de legături suspecte cu China
17:20
Groază fără margini: o mamă și-a otrăvit bebelușul cu otravă pentru șoareci
16:10
Cel mai bogat om din Asia, implicat în finanțarea Kremlinului printr-o schemă cu legături în Estonia
16:10
Ion Ceban rămâne a fi interzis în Schengen. Decizia judecătorilor de la București
16:10
Până la 11 ani închisoare: Bărbați din Chișinău și Comrat - condamnați pentru trafic de heroină, opium și marijuana
16:00
Kaja Kallas spune cât va mai dura războiul din Ucraina
15:40
Irina Vlah, mesaj către observatorii de la parlamentare: Vreau să vă informez direct despre campania de denigrare îndreptată împotriva noastră
15:40
Șoferi prinși băuți la volan în Răspopeni, Gura Camencii, Strășeni și Hrușova. Cât au băut
14:00
Angela Gheorghița, prim-vicepreședintele Partidului „Respect Moldova”: „Pentru ca Moldova să se dezvolte, economia trebuie să producă”
Ieri
13:20
Cenzură cu forța la Tiraspol: jurnaliști reținuți, echipamente confiscate și materiale șterse
13:10
Tragedie la Dubăsari. Un bărbat a fost găsit mort la câteva zile după ce a plecat de acasă cu motocultorul
13:10
Caz revoltător la Soroca. O elevă este bătută cu picioarele în curtea școlii
13:00
Tragedie la Ialoveni: O femeie a murit după ce a încercat să stingă un incendiu de vegetație
13:00
Mașina premierului polonez Donald Tusk a fost furată
12:50
Igor Grosu: „O majoritate pro-Kremlin în Parlament ar însemna stop pe procesul de integrare europeană”
12:50
Grup infracțional specializat în escrocherii online, destructurat de oamenii legii. Opt persoane au fost reținute
08:50
Avertisment astral pentru 11 septembrie 2025 – O zodie riscă să ajungă la medic
10 septembrie 2025
17:00
Renato Usatîi: 5% din veniturile la vânzarea alcoolului și produselor de tutun vor merge la sport și tineret
16:50
Maia Sandu în vizită la Roma: întrevederi cu Prim-ministra Giorgia Meloni și Președintele Senatului, Ignazio La Russa
16:20
Guvernul alocă 100 de milioane de lei fermierilor afectați de intemperii
16:10
Vladimir Cebotari: PAS a distrus meritocrația și a transformat statul într-o filială de partid
14:00
Promo-LEX alerteză ONU: Îndoctrinarea și militarizarea sistematică a copiilor din regiunea transnistreană reprezintă o încălcare gravă a drepturilor omului
14:00
Proteste masive în Franța: drumuri blocate, incendii și confruntări cu poliția
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Mai multe resurse pentru modernizarea satelor: Guvernul majorează sprijinul financiar pentru GAL-uri la patru milioane de lei anual
12:10
Cum a ajuns borșul acru moldovenesc să cucerească Uniunea Europeană și să aducă acasă milioane de lei
12:00
Maia Sandu se va întâlni cu Papa Leon al XIV-lea
12:00
Noi măsuri pentru asigurarea calității apei potabile, aprobate de Executiv
11:50
PAS promite dublarea exporturilor de mărfuri și servicii autohtone: „Economia Moldovei va deveni mai competitivă”
10:30
Vlad Cebotari critică actuala putere: Reformele au fost înlocuite cu lozinci, iar eșecul este inevitabil
9 septembrie 2025
17:30
Zinaida Popa, consiliera PAS și soția șefului SPPS, numită oficial la conducerea Moldexpo
16:30
Maia Sandu în Parlamentul European: „Viitorul Moldovei depinde de curajul și unitatea cu care vom merge la vot”
13:30
Irina Vlah anunță că va contesta în instanță decizia Consiliului Interinstituțional de Supraveghere
13:20
LIVE // Discursul Maiei Sandu în plenul Parlamentului European
13:10
Ucigașul lui Tupac dezvăluie cine a plătit pentru moartea rapperului
13:00
Partidul Nostru sesizează autoritățile privind abuzurile electorale ale PAS și ale ministrului Alexei Buzu
12:30
Racheta rusă care a distrus parțial sediul guvernului ucrainean conținea 35 de componente americane
12:00
La volanul unui BMW, drogată până peste cap: cocaină, amfetamină și marijuana în sânge
11:50
Un fiu întors din Londra pentru a-și îmbrățișa părinții, găsit mort într-o pădure. Tatăl strigă: „Nu s-a sinucis”
