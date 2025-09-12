VIDEO | Valeriu Pașa: După alegeri o să mai avem sau nu democrație. Dacă vin cei controlați de Moscova, ei o să implementeze metodele lor
Cotidianul, 12 septembrie 2025 11:50
Scrutinul din această toamnă este unul dintre cele mai importante din istoria Republicii Moldova, întrucât de rezultat depinde viitorul democratic al țării. Cel puțin asta a declarat analistul politic Valeriu Pașa, în cadrul podcastului „Raport”, realizat de jurnalistul Nicolae Chicu pentru publicația Podul.md. „Timpul va arăta. Acum ne par foarte importante pentru că vin cu …
• • •
Fostul premier Ion Sturza a criticat dur, într-o postare pe Facebook, insistența fostului președinte Igor Dodon și a apropiaților săi ca Guvernul Republicii Moldova să achite datoria pentru gazul consumat în regiunea transnistreană. „Urmăresc cu stupoare cum Dodon și ortacii lui insistă: Guvernul Republicii Moldova trebuie să achite gazul consumat de transnistreni! În același timp, …
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție, anunță efectuarea investigațiilor sub aspectul săvârșirii coruperii electoral la Călărași. Potrivit materialelor administrate, mai mulți reprezentanți afiliați unor formațiuni politice, responsabili de localități din raionul Călărași, sunt suspectați de implicare în recrutarea alegătorilor și promisiunea de bani, bunuri, servicii sau alte foloase, în …
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni vineri pentru a discuta despre incursiunile dronelor în Polonia # Cotidianul
Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite se va reuni vineri pentru a discuta despre incursiunile dronelor în spaţiul aerian al Poliniei, pe care preşedintele ţării le-a descris ca o încercare a Rusiei de a testa reacţia Varşoviei şi a NATO, relatează Reuters, citat de news.ro. Membrii Consiliului de Securitate al ONU Slovenia, Danemarca, Grecia, Franţa …
(Ep. 9) Votează informat! Propaganda anti-UE făcută de Dodon și Țîrdea, demontată: “Ideea că suveranitatea națională dispare e un mit”, explică istoricul Oleg Chiseliov # Cotidianul
Într-un material explicativ realizat în mod special pentru vorbitorii de limba rusă, istoricul Oleg Chiseliov combate propaganda anti-UE pe care o fac socialiștii în frunte cu Igor Dodon. “Ideea că suveranitatea națională dispare este un mit”, subliniază Oleg Chiseliov, punctând totodată avantajele apartenenței la Uniunea Europeană. Igor Dodon: “Vedem că Uniunea Europeană a făcut tot …
Decizia Curții de Apel București: Ion Ceban rămâne interzis în România și în Spațiul Schengen # Cotidianul
Curtea de Apel București a respins cererea primarului Chișinăului, Ion Ceban, de suspendare a interdicției de intrare în România și în întreg spațiul Schengen, impusă în luna iulie 2025 din considerente ce țin de siguranța națională. Potrivit deciziei instanței, cererea a fost respinsă pe motiv de inadmisibilitate, întrucât Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne și …
Ministerul Afacerilor Externe anunță că, începând cu data de 8 noiembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Italia vor putea preschimba permisele de conducere emise după anul 2020 în documente italiene fără a susține examene teoretice sau practice. Facilitățile sunt reciproce și se aplică și cetățenilor italieni rezidenți în Republica Moldova, care vor putea converti …
Poliția lovește rețeaua „Șor”: 15 percheziții pentru corupție electorală și finanțare ilegală # Cotidianul
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și ai BPDS „Fulger” au desfășurat, astăzi, cu suportul polițiștilor din subdiviziunile teritoriale și în coordonare cu procurorii PCCOCS, 15 percheziții în mai multe localități ale Republicii Moldova. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale care vizează coruperea electorală, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea de bani. Potrivit …
Varșovia convoacă de urgență Consiliul de Securitate al ONU și activează Articolul 4 din Tratatul NATO # Cotidianul
Polonia a anunțat joi că a convocat o ședință de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, după ce mai multe drone rusești au încălcat spațiul său aerian. Incidentul, care a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, a fost calificat de autoritățile poloneze drept „o provocare deliberată” și „un test al reacției Alianței …
Rusia și Belarus încep un amplu exercițiu militar „Zapad 2025”. Polonia închide frontiera și trimite 40.000 de soldați la graniță # Cotidianul
Polonia desfășoară aproximativ 40.000 de militari la granițele țării cu Belarus și Rusia, pe fondul tensiunilor crescute după incursiunea masivă de drone de miercuri, scrie tvpworld.com. O creștere a prezenței trupelor era așteptată, având în vedere că forțele ruse și belaruse urmează să înceapă vineri o serie de exerciții militare, unele desfășurate chiar în apropierea …
Primul avion construit integral în Republica Moldova a fost lansat recent pe aerodromul de la Vadul lui Vodă. Aeronava sportivă, cu două locuri, este capabilă să atingă o viteză de peste 320 km/h și are o autonomie de până la 1.400 de kilometri. Avionul a fost realizat de o echipă formată din piloții și inginerii …
Ministerul Apărării dezminte o nouă campanie de dezinformare privind militarii NATO în Republica Moldova # Cotidianul
Ministerul Apărării a atras atenția, printr-un mesaj publicat pe Facebook, asupra reapariției unor informații false, distribuite intens pe rețelele sociale, privind o presupusă dislocare de trupe străine în Republica Moldova. Potrivit instituției, în ultimele zile au fost promovate pe Telegram și TikTok narațiuni false despre „militari britanici la granița cu regiunea transnistreană” și „sosirea, după …
Anatol Șalaru, despre dronele rusești ajunse în spațiul aerian din Polonia: „Nu comparați dronele cu oile” # Cotidianul
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, a reacționat ferm la explicațiile oferite de unele voci din spațiul public și mediul militar cu privire la dronele rusești care au pătruns în spațiul aerian al Poloniei. Într-o postare făcută pe rețelele sociale, Șalaru ironizează ideea potrivit căreia dronele s-ar fi „rătăcit” și au ajuns întâmplător pe teritoriul …
VIDEO | Cum a ajuns borșul acru moldovenesc să cucerească Uniunea Europeană și să aducă acasă milioane de lei # Cotidianul
Istoria companiei Sadro-Ursu, exportatoare în UE de borș acru, popcorn și ambalaje de carton. Povestea companiei Sadro-Ursu este una dintre cele mai inspiraționale istorii de afaceri din Republica Moldova. Lansată în 1993, compania a reușit să se transforme într-un business modern și competitiv, care astăzi exportă peste 80% din producția sa pe piața Uniunii Europene. …
Republica Moldova și Spania au semnat un Memorandum pentru modernizarea justiției și sprijinirea parcursului european # Cotidianul
Ministra Justiției a Republicii Moldova, Veronica Mihailov-Moraru, a semnat la Madrid un Memorandum de înțelegere cu ministrul Președinției, Justiției și Relațiilor cu Parlamentul al Regatului Spaniei, Félix Bolaños García. Documentul marchează un nou pas în consolidarea relațiilor bilaterale în domeniul justiției și sprijină eforturile Moldovei de integrare în Uniunea Europeană. Potrivit Ministerului Justiției de la …
Maia Sandu salută sprijinul Parlamentului European pentru reziliența Moldovei și deschiderea negocierilor de aderare la UE # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de recunoștință Parlamentului European după adoptarea rezoluției prin care eurodeputații și-au exprimat sprijinul pentru consolidarea rezilienței Chișinăului împotriva amenințărilor hibride și au cerut deschiderea rapidă a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. „Sunt recunoscătoare Parlamentului European pentru rezoluția, care sprijină reziliența Moldovei împotriva amenințărilor hibride. La o zi …
Președintele României, Nicușor Dan, a avertizat, într-un interviu acordat pe 10 septembrie postului TVR Moldova, că o eventuală guvernare prorusă la Chișinău ar putea destabiliza întreaga regiune și ar crea premisele pentru o suplimentare a trupelor ruse în stânga Nistrului.Potrivit acestuia, o astfel de evoluție ar pune presiune directă asupra Ucrainei, Republicii Moldova și României. …
10 septembrie 2025
Politicianul și bloggerul american Charlie Kirk a fost împușcat în timpul unei conferințe, starea sa fiind critică # Cotidianul
Comentatorul conservator Charlie Kirk a fost împușcat miercuri, în timpul unui eveniment la Utah Valley University din Orem, Utah, a relatat Fox News, citând un purtător de cuvânt al influentului aliat al președintelui american Donald Trump. „Charlie Kirk a fost împușcat la Utah Valley University. Starea sa este necunoscută”, a declarat purtătorul de cuvânt pentru …
VIDEO// Maia Sandu, întâmpinată cu onoruri militare la Roma: „Grazie mille, dragă Giorgia Meloni” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a ajuns astăzi, 10 septembrie, la Roma, în cadrul unei vizite de lucru desfășurate în perioada 10-12 septembrie. Șefa statului a fost întâmpinată cu onoruri militare de prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni. Maia Sandu a publicat pe rețelele sociale un videoclip de la ceremonia oficială, însoțit de mesajul: „Grazie mille, dragă …
24 de persoane ucise într-un atac aerian rusesc asupra unui sat din estul Ucrainei. Zelenski cere o reacție a Occidentului # Cotidianul
Un atac aerian rusesc a ucis marți 24 de persoane, o parte dintre acestea fiind adunate pentru a-și ridica pensiile într-un sat din estul Ucrainei, au anunțat autoritățile locale. Tragedia s-a produs în satul Iarova, situat la aproximativ 24 de kilometri de orașul Sloviansk, o poziție strategică ucraineană importantă din regiunea Donețk. Zona se află …
Nicușor Dan confirmă implicarea serviciilor românești în cazul lui Alexandru Bălan: „A fost o colaborare cu partenerii pe care îi cunoașteți” # Cotidianul
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat miercuri, referitor la reținerea fostului ofițer SIS acuzat de spionaj, că are informații despre caz, dar nu poate oferi detalii deoarece ancheta este în desfășurare. El a confirmat că operațiunea a fost realizată în colaborare cu partenerii României și cu Eurojust. Șeful statului român a fost întrebat dacă a …
Republica Moldova și-a asigurat peste 90% din necesarul de gaze pentru anul 2025–2026. Dorin Junghietu: „Suntem pregătiți pentru iarnă” # Cotidianul
Republica Moldova a achiziționat deja peste 90% din necesarul planificat de gaze naturale pentru anul gazier 2025–2026, inclusiv pentru sezonul rece. Anunțul a fost făcut miercuri de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, după ședința Guvernului. „Autoritățile asigură siguranța și livrări neîntrerupte de gaze pentru sezonul rece”, a declarat ministrul. „Până la 1 octombrie vom completa și …
Parlamentul European cere începerea negocierilor de aderare cu Republica Moldova. Mureșan: A demonstrat că e pregătită pentru următorul pas # Cotidianul
Parlamentul European a adoptat miercuri o rezoluție de sprijin pentru Republica Moldova, în contextul intensificării amenințărilor hibride și al ingerințelor politice din partea Federației Ruse. 490 de eurodeputați au votat „pentru”, 65 „împotrivă” și 86 s-au abținut. „Moldova a demonstrat că este pregătită să facă următorul pas”, a declarat eurodeputatul Siegfried Mureșan, co-inițiator al rezoluției …
Fostul adjunct al SIS, Alexandru Bălan, acuzat de trădare. DIICOT cere arestarea sa preventivă pentru divulgarea de secrete către KGB Belarus # Cotidianul
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, a fost reținut de procurorii DIICOT sub acuzația de tentativă de trădare și transmitere de informații secrete de stat către KGB-ul din Belarus. „La data de 9 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – …
VIDEO | Grigore Manole și Igor Dodon, într-un live pe TikTok: „Prima dată când mi-a fost rușine că eu sunt din Moldova, a fost când dvs ați fost președinte”. Dodon: „Bâvaet” # Cotidianul
Dodon lovește din nou. Socialistul a încercat să profite de hype-ul și vizualizările generate de TikTok-erul moldovean, Grigore Manole, al 7-lea cel mai urmărit de pe această rețea de socializare în Republica Moldova. Liderul socialist a intrat ieri seara în LIVE-ul creat de Manole. L-a întrebat despre mica afacere cu pepeni verzi, folosind limbajul ce-l …
Maia Sandu, vizită oficială în Italia și la Vatican: Președinta se va întâlni cu Papa Leon al XIV-lea # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, în perioada 10–12 septembrie 2025, o vizită de lucru în Republica Italiană și la Sfântul Scaun. La Roma, șefa statului va avea o întrevedere cu Președinta Consiliului de Miniștri al Italiei, Giorgia Meloni, pentru a discuta despre aprofundarea relațiilor bilaterale, sprijinul Italiei pentru parcursul european al țării noastre, …
Polonia cere invocarea Articolului 4 al Tratatului NATO după încălcarea spațiului aerian de către dronele rusești # Cotidianul
19 incursiuni au avut loc în spațiul aerian polonez în cursul nopții, majoritatea dronelor intrând dinspre Belarus, a declarat premierul polonez Donald Tusk în parlament, adăugând că a fost confirmată doborârea a trei drone, iar o a patra este „probabilă”, scrie tvpworld.com. „Faptul că aceste drone, care reprezentau o amenințare la adresa securității, au fost …
VIDEO | Plahotniuc ar putea fi extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie. Misail-Nichitin: „Este o dată preliminară” # Cotidianul
Oligarhul fugar, Vlad Plahotniuc, ar putea fi adus în Republica Moldova pe 25 septembrie, în urma unui proces de extrădare gestionat de autoritățile de la Chișinău. Anunțul a fost făcut de ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, după ședința Guvernului de miercuri, 10 septembrie. Potrivit ei, data de 25 septembrie este una preliminară, întrucât se așteaptă …
Sturza: Dodon vrea să achite „urgent” 700 de milioane USD către Gazprom și să facă datoria Transnistriei de 10 miliarde, datorie de stat # Cotidianul
Fostul premier al Republicii Moldova, Ion Sturza, lansează un nou semnal de alarmă în spațiul public privind pericolele unei eventuale reveniri la guvernare a forțelor pro-ruse. Într-o postare pe Facebook, acesta susține că Igor Dodon și aliații săi ar fi gata să recunoască datoria uriașă a regiunii separatiste Transnistria față de Gazprom ca datorie de …
Polonia a doborât drone rusești care i-au violat spațiul aerian. Donald Tusk: „Un act de agresiune” # Cotidianul
Polonia a anunțat miercuri că a doborât mai multe drone rusești care au pătruns în spațiul său aerian în timpul unui atac aerian masiv al Rusiei asupra vestului Ucrainei. Premierul Donald Tusk a catalogat incidentul drept „un act de agresiune”, marcând prima dată când un stat membru NATO a tras focuri de armă în contextul …
Accident suspect! Duba Jandarmeriei care îl transporta pe directorul acuzat de trădare – spulberată de TIR! # Cotidianul
Dubița Jandarmeriei Române care îl transporta pe Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, a fost implicată miercuri, 10 septembrie, într-un accident rutier pe raza localității Coșava, județul Timiș. Accidentul s-a produs la câteva ore după ce Alexandru Bălan fusese predat procurorilor DIICOT, fiind acuzat de trădare …
Roberta Metsola, către Maia Sandu: „Suntem alături de tine. Suntem uniți în sprijinul pentru Republica Moldova” # Cotidianul
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis un puternic mesaj de sprijin pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, în deschiderea ședinței plenare de marți, 9 septembrie, de la Strasbourg. Șefa Legislativului UE a salutat prezența președintei Maia Sandu în plenul Parlamentului European, reafirmând angajamentul ferm al instituției în favoarea parcursului european al Chișinăului. „De mult …
Elevii din Transnistria, supuși pregătirii militare obligatorii: Indoctrinare și loialitate față de regim # Cotidianul
Pentru sute de elevi din clasele a X-a și a XI-a din școlile aflate sub controlul regimului de la Tiraspol, începutul noului an școlar nu înseamnă doar lecții de matematică, literatură sau istorie, ci și reluarea unui program de pregătire militară obligatorie, impus de autoritățile separatiste. O analiză realizată de Asociația Promo-LEX arată că în …
Mihai Isac: Discursul Maiei Sandu în Parlamentul European arată că țara noastră este respectată în Europa. „Republica Moldova este în fața unei furtuni, dar nu este singură” # Cotidianul
Discursul președintei Maia Sandu, susținut marți, 9 septembrie, în Parlamentul European, este un semnal clar de susținere pentru Republica Moldova din partea Uniunii Europene și o dovadă că țara noastră este deja parte a „concernului diplomatic european”. Declarația îi aparține expertului în spațiul Mării Negre, Mihai Isac. Invitat într-o ediție specială a postului Moldova 1, …
FSB, pe urmele Mariei Tauber și ale „Pobeda”: 10 milioane de dolari, dispăruți din fondurile alocate de Moscova # Cotidianul
Marina Tauber și alți lideri ai blocului „Pobeda” au ajuns în vizorul Serviciului Federal de Securitate din Rusia (FSB) pentru sustragerea mijloacelor destinate activiștilor în vederea destabilizării situației din R. Moldova. Potrivit datelor obținute de reporterii Deschide.MD, doar în anul 2023, membrii grupării ar fi deturnat aproximativ 10 milioane de dolari din fondurile alocate de …
VIDEO | Discurs istoric al Maiei Sandu în Parlamentul European: Moldova nu cere scurtături, ci luptă cu dinții pentru democrație # Cotidianul
Într-un moment crucial pentru viitorul Republicii Moldova, Președinta Maia Sandu a susținut luni, 9 septembrie 2025, un discurs puternic, profund și emoționant în fața Parlamentului European de la Strasbourg. Într-o pledoarie lucidă pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană, șefa statului a vorbit despre fragilitatea democrațiilor tinere, despre agresiunile hibride ale Rusiei și despre curajul unui …
Poliția i-a la puricat grupurile online cu tentă destabilizatoare, coordonate din Rusia. Cernăuțeanu: „Persoanele implicate riscă dosare penale” # Cotidianul
Poliția investighează mai multe grupuri online care ar instrui persoane în vederea organizării acțiunilor destabilizatoare în Republica Moldova, declară șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, într-o emisiune de la postul de televiziune TV8. Potrivit acestuia, o parte din aceste activități ar fi coordonate în interesul Federației Ruse. „În prezent încercăm să întreprindem anumite acțiuni. …
VIDEO | Pro-rusa Vlah îl atacă în judecată pe prim-ministrul Recean, după ce CIS i-a blocat conturile bancare. „Dorin, ne vedem în sala de judecată!” # Cotidianul
Pro-rusa Irina Vlah, lidera al Partidului Republican Inima Moldovei, anunță că va contesta în instanță decizia Consiliului Interinstituțional de Supraveghere prin care i-au fost blocate conturile, dar și pe premierul Dorin Recean. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Vlah spune că „Inima Moldovei” a devenit principală țintă a guvernării. „Suntem atacați în fiecare zi. …
Maia Sandu, la Strasbourg: „Oriunde m-aș afla, întâlnirile cu moldovenii noștri sunt pline de emoție și speranță” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit luni cu cetățenii moldoveni stabiliți la Strasbourg, în ajunul discursului său oficial din plenul Parlamentului European. Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, șefa statului a transmis că întâlnirile cu diaspora sunt mereu încărcate de emoție și speranță, indiferent de locul în care se află. „Oriunde m-aș …
Promisiuni neverosimile ale pro-rușilor din Blocul „Patriotic”: gaz la 6 lei, limba rusă, oficializată și trecerea la limba moldovenească # Cotidianul
Blocul Patriotic, o formațiune pro-rusă înscrisă în cursa electorală, și-a prezentat programul politic. Printre acestea se numără tarife fixe la gaz de doar 6–8 lei/m³ și acordarea limbii ruse unui statut oficial pe teritoriul Republicii Moldova. Gaz ieftin și contracte „garantate” cu Rusia În domeniul energetic, Blocul Patriotic promite „contracte pe termen lung” cu Federația …
Doi viceprimari ai Comratului, anchetați de CNA pentru abuz de putere. Unul dintre ei, plasat în arest la domiciliu în dosarul de finanțare ilegală a partidului Inima Moldovei # Cotidianul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul au desfășurat astăzi acțiuni de urmărire penală în cadrul unui dosar de abuz de serviciu, ce vizează doi viceprimari ai municipiului Comrat. Aceștia sunt bănuiți că ar fi acționat concertat pentru obținerea unor foloase materiale necuvenite din bugetul public. Conform surselor ZdG, cei doi …
Șeful serviciilor secrete din Cehia: Rusia ar ucide oameni nevinovați în Cehia, la fel ca în Ucraina # Cotidianul
Rusia ar fi dispusă să ucidă oameni nevinovați în Cehia, la fel cum face în Ucraina, a avertizat luni șeful Serviciului de Informații și Securitate din Cehia, Michal Koudelka, în cadrul unei conferințe privind securitatea internă și reziliența statului, organizată în Camera Deputaților, notează publicația politico.eu. „Rusia comite crime brutale și vizează în mod deliberat …
Dodon se face de râs, afirmând că PAS va aduce războiul în țară și nefiind în stare să ofere vreun argument când e luat la întrebări de presă / „De atâta!” # Cotidianul
Socialistul Igor Dodon, unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, a declarat, la o acțiune de campanie, că dacă se va vota pentru Partidul Acțiune și Solidaritate, atunci în Republica Moldova va fi război, la fel ca în Ucraina. Desigur, pro-rusul nu a fost în stare să-și argumenteze poziția exprimată. „Să nu dea Dumnezeu să rămână …
