De ce este important să încetinești ritmul în toamnă și cum să o faci eficient?

Între 15 și 19 septembrie, Republica Moldova va găzdui cea de-a 10-a ediție a Moldova Business Week (MBW), un important eveniment economic al țării. Pentru al doilea an consecutiv, MBW este organizat nu doar de Guvern, prin Agenția de Investiții, ci și în parteneriat cu 16 co-organizatori – asociații de business și instituții publice, care aduc la masa discuțiilor vocea sectorului privat, alături de cea a autorităților. Ediția 2025 va reuni peste 2000 de participanți la evenimentele fizice și deja peste 800 de persoane din 40+ țări sunt înregistrate online. Printre delegațiile internaționale confirmate se numără România, Turcia, Polonia, Germania, India, China, iar vizibilitatea va fi consolidată prin prezența jurnaliștilor internaționali din România, Polonia, Emiratele Arabe Unite, Ungaria, Ucraina. Ediția din acest an pune un accent deosebit pe obiectivele de industrializare a țării, facilitățile Moldova IT Park, energie, infrastructură și rolul Moldovei în procesul de reconstrucție a Ucrainei. Agenda MBW 2025 cuprinde peste 30 de evenimente în Chișinău și în alte regiuni ale Moldovei (Ungheni, Bălți, Orhei, Giurgiulești, Strășeni, Călărași, Comrat) . Un moment cheie al acestei ediții îl constituie lansarea unor inițiative și instrumente noi de atragere a investițiilor. Vor fi prezentate Harta Investițiilor, platforma digitală ce va pune în evidență oportunitățile investiționale din regiunile țării, precum și lansarea licitației noi pentru proiecte de energie regenerabilă și stocare, inițiativă a Ministerului Economiei, ce va accelera tranziția verde rezilientă. „Moldova Business Week este dovada că Moldova is Open for Business nu este doar un slogan, ci o realitate. Această ediție aniversară marchează trecerea la o etapă nouă de maturitate și consolidare a poziției Moldovei ca destinație pentru investiții și parteneriate durabile", a declarat Natalia Bejan, Director, Invest Moldova Agency. Moldova Business Week 2025 este o platformă unică de conectare pentru antreprenori, investitori și decidenți politici. Evenimentul facilitează dialogul direct între comunitatea de afaceri și factorii de decizie, contribuind la dezvoltarea de parteneriate durabile și atragerea de investiții. Înregistrările sunt deschise pe site-ul oficial: www.mbw.md