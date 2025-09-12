Vântul va inlocui gazul. R. Moldova lansează o nouă strategie energetică
Zugo.md, 12 septembrie 2025 11:50
După câțiva ani de muncă, Ministerul Energiei a propus o nouă Strategie energetică a Republicii Moldova, pentru o perioadă de până în anul 2050. Este deja a cincea strategie din ultimii 30 ani, din care nici una nu a fost realizată, inclusiv actuala Strategie până în anul 2030, adoptată de Guvernul Filat în februarie 2013. … The post Vântul va inlocui gazul. R. Moldova lansează o nouă strategie energetică first appeared on ZUGO. Articolul Vântul va inlocui gazul. R. Moldova lansează o nouă strategie energetică apare prima dată în ZUGO.
• • •
Alte ştiri de Zugo.md
Acum 30 minute
11:50
După câțiva ani de muncă, Ministerul Energiei a propus o nouă Strategie energetică a Republicii Moldova, pentru o perioadă de până în anul 2050. Este deja a cincea strategie din ultimii 30 ani, din care nici una nu a fost realizată, inclusiv actuala Strategie până în anul 2030, adoptată de Guvernul Filat în februarie 2013. … The post Vântul va inlocui gazul. R. Moldova lansează o nouă strategie energetică first appeared on ZUGO. Articolul Vântul va inlocui gazul. R. Moldova lansează o nouă strategie energetică apare prima dată în ZUGO.
11:40
Alertă la Parlamentul României: O femeie din R. Moldova depistată cu șase cuțite la intrare # Zugo.md
O femeie din Moldova care dorea să participe la o activitate AUR din Parlamentul României ar fi fost prinsă la intrare cu șase cuțite. Conform surselor G4Media, obiectele au fost depistate la filtrul de securitate. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Persoana, în vârstă de 25 de ani, figurează pe lista suplimentară AUR la activitatea „Forumul Economic”. … The post Alertă la Parlamentul României: O femeie din R. Moldova depistată cu șase cuțite la intrare first appeared on ZUGO. Articolul Alertă la Parlamentul României: O femeie din R. Moldova depistată cu șase cuțite la intrare apare prima dată în ZUGO.
Acum o oră
11:10
Puțin după miezul nopții trecute, Poliția din Cahul a fost alertată despre un bărbat găsit inconștient pe o stradă din oraș. Ajunși la fața locului, oamenii legii au constatat decesul victimei, care prezenta semne vizibile de moarte violentă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La scurt timp, într-o locuință din apropiere, polițiștii au descoperit cadavrul unei … The post Scene șocante la Cahul: două persoane ucise în urma unui conflict first appeared on ZUGO. Articolul Scene șocante la Cahul: două persoane ucise în urma unui conflict apare prima dată în ZUGO.
Acum 2 ore
11:00
Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au descins în raionul Călărași, investigând un caz de corupere a alegătorilor în care mai mulți reprezentanți politici sunt bănuiți că ofereau bani și bunuri în schimbul voturilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Potrivit probatoriului administrat până în prezent, mai mulți reprezentanți afiliați unor formațiuni politice, responsabili de activitatea electorală … The post CNA și PA efectuează percheziții în raionul Călărași într-un dosar de corupere electorală first appeared on ZUGO. Articolul CNA și PA efectuează percheziții în raionul Călărași într-un dosar de corupere electorală apare prima dată în ZUGO.
10:30
Aproximativ 2000 de percheziții au fost efectuate în Republica Moldova de la începutul perioadei electorale. Informația a fost prezentată de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul emisiunii Rezoomat de la Rlive. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit acesteia, autoritățile au intentat mai multe procese penale, inclusiv procese-verbale legate de protestele plătite, iar zeci de … The post MAI: 2000 de percheziții și proteste plătite vizate de anchete înainte de alegeri first appeared on ZUGO. Articolul MAI: 2000 de percheziții și proteste plătite vizate de anchete înainte de alegeri apare prima dată în ZUGO.
10:10
Elevii unui colegiu din Franța vor învăța limba română ca disciplină obligatorie în cadrul unui program pilot lansat de Ministerul Educației din Franța, anunță Ambasada României la Paris. Este pentru prima dată când limba română este introdusă oficial ca limbă străină LV2 (a doua limbă obligatorie) într-o instituție publică de învățământ din Hexagon. Urmărește-ne pe … The post Franța vrea să introducă limba română în școli ca limbă străină first appeared on ZUGO. Articolul Franța vrea să introducă limba română în școli ca limbă străină apare prima dată în ZUGO.
Acum 4 ore
09:30
Jazz și poezie la Chișinău, proiect finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova # Zugo.md
Asociația Obștească „MuzArt”, organizatoarea a treisprezece ediții ale „Jazz’ n Chișinău internațional festival” va lansa, în perioada 2 – 8 octombrie 2025 o nouă ediție a proiectului muzical – educativ „Jazz si poezie”, care se va desfășura in patru locații istorice si arhitecturale ale Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Evenimentul va consta în … The post Jazz și poezie la Chișinău, proiect finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Jazz și poezie la Chișinău, proiect finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova apare prima dată în ZUGO.
09:20
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a devenit lider în Europa după creșterea traficului de pasageri – avans de 49,2 %, potrivit celui mai recent raport publicat de ACI EUROPE, organizația europeană a aeroporturilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Datele poziționează aeroportul din Chișinău printre cele mai dinamice aeroporturi de dimensiune medie (1–10 milioane de … The post Aeroportul din Chișinău, lider în Europa după creșterea traficului de pasageri first appeared on ZUGO. Articolul Aeroportul din Chișinău, lider în Europa după creșterea traficului de pasageri apare prima dată în ZUGO.
08:30
video | Noi percheziții în mai multe localității ale țării, în dosare de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor # Zugo.md
Poliția Republicii Moldova, în coordonare cu procurorii PCCOCS, a desfășurat joi, 11 septembrie, 15 percheziții în mai multe localități ale țării, într-un dosar de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ancheta vizează un grup organizat, cu legături directe cu organizația criminală „Șor”, care ar fi … The post video | Noi percheziții în mai multe localității ale țării, în dosare de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor first appeared on ZUGO. Articolul video | Noi percheziții în mai multe localității ale țării, în dosare de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor apare prima dată în ZUGO.
Acum 24 ore
20:30
Rămâne interzis în România și întreg spațiul Schengen. Curtea de Apel București a respins cererea lui Ceban # Zugo.md
Curtea de Apel București a respins cererea lui Ion Ceban, primarul degrevat al mun. Chișinău și candidat la alegerile parlamentare, prin care solicita ca interdicția de intrare în România și în spațiul Schengen să fie suspendată. Decizia a fost pronunțată joi, 11 septembrie, și poate fi atacată timp de 5 zile. Urmărește-ne pe Telegram și … The post Rămâne interzis în România și întreg spațiul Schengen. Curtea de Apel București a respins cererea lui Ceban first appeared on ZUGO. Articolul Rămâne interzis în România și întreg spațiul Schengen. Curtea de Apel București a respins cererea lui Ceban apare prima dată în ZUGO.
14:10
video | „Cu 30 de mii de dolari, spre nicăieri”. Pugaciova, despre poziția față de război și decizia de a pleca din Rusia # Zugo.md
Alla Pugaciova, interpretă și artistă a poporului din Federația Rusă, a oferit primul interviu după plecarea sa din Federația Rusă odată cu invazia asupra Ucrainei, în anul 2022. Cântăreața susține că a plecat „cu 30 de mii de dolari, spre nicăieri”. Într-un interviu acordat jurnalistei Katerina Gordeeva, Pugaciova spune că pe primul loc pentru ea … The post video | „Cu 30 de mii de dolari, spre nicăieri”. Pugaciova, despre poziția față de război și decizia de a pleca din Rusia first appeared on ZUGO. Articolul video | „Cu 30 de mii de dolari, spre nicăieri”. Pugaciova, despre poziția față de război și decizia de a pleca din Rusia apare prima dată în ZUGO.
13:50
Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) a anunțat că Serghei Cleșcenco și-a depus mandatul de selecționer al echipei naționale a Republicii Moldova, în urma discuțiilor cu conducerea federației. Decizia vine la scurt timp după înfrângerea istorică, scor 1-11, suferită în fața Norvegiei, în preliminariile Campionatului Mondial 2026 – cel mai sever rezultat din istoria „tricolorilor”. Urmărește-ne … The post Naționala R. Moldova rămâne fără selecționer. Serghei Cleșcenco și-a dat demisia first appeared on ZUGO. Articolul Naționala R. Moldova rămâne fără selecționer. Serghei Cleșcenco și-a dat demisia apare prima dată în ZUGO.
13:30
investigație, video | „Planul de la Kremlin” pentru Mitropolia Moldovei: TikTok, Facebook, tineri recrutați și iconițe cu coduri QR # Zugo.md
Odată intrați în Uniunea Europeană, oamenii „nu au voie să țină animale în casă, decât păsări, adică găini. Nu au voie să pescuiască pescarii dacă nu fac trei luni de școală. Nu au voie să facă frigărui și alte lucruri personale.” scrie ZdG. Aceste narațiuni, ale căror voci sunt chiar clerici ai Mitropoliei Moldovei, se … The post investigație, video | „Planul de la Kremlin” pentru Mitropolia Moldovei: TikTok, Facebook, tineri recrutați și iconițe cu coduri QR first appeared on ZUGO. Articolul investigație, video | „Planul de la Kremlin” pentru Mitropolia Moldovei: TikTok, Facebook, tineri recrutați și iconițe cu coduri QR apare prima dată în ZUGO.
13:00
Elevii din învățământul profesional tehnic – școli profesionale și colegii, dar și absolvenții de gimnaziu vor avea mai multe șanse de a-și continua studiile și a lucra în același timp pentru a obține o calificare, urmând programele de învățământ dual. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Un nou proiect privind accelerarea învățământului profesional tehnic dual va … The post Învățământul dual va fi extins în R. Moldova. Elevii vor putea studia și munci simultan first appeared on ZUGO. Articolul Învățământul dual va fi extins în R. Moldova. Elevii vor putea studia și munci simultan apare prima dată în ZUGO.
12:40
Ministerul Apărării al Republicii Moldova a catalogat drept false informațiile distribuite în ultimele zile pe rețelele sociale privind o presupusă „dislocare a militarilor britanici la granița cu regiunea transnistreană” și sosirea, după alegeri, a peste 800 de militari NATO în țară. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Aceste afirmații nu au nicio bază reală. Sunt minciuni. … The post Ministerul Apărării: informațiile despre militari britanici și NATO în Moldova sunt false first appeared on ZUGO. Articolul Ministerul Apărării: informațiile despre militari britanici și NATO în Moldova sunt false apare prima dată în ZUGO.
12:20
Incendiu de vegetație la Dănceni: O femeie a murit după ce a încercat să stingă focul singură # Zugo.md
În după-amiaza zilei de 10 septembrie 2025, pompierii au intervenit de urgență pentru lichidarea unui incendiu de vegetație uscată în satul Dănceni, raionul Ialoveni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 13:24, după ce flăcările au cuprins aproximativ 3 ari de teren, aflat în apropierea unei gospodării. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ajunși … The post Incendiu de vegetație la Dănceni: O femeie a murit după ce a încercat să stingă focul singură first appeared on ZUGO. Articolul Incendiu de vegetație la Dănceni: O femeie a murit după ce a încercat să stingă focul singură apare prima dată în ZUGO.
Ieri
11:50
Tot mai multe familii din stânga Nistrului beneficiază de indemnizații sociale pentru copii # Zugo.md
Biroul politici de reintegrare anunță că, în perioada 2021 – 1 septembrie 2025, un număr total de 1.758 de beneficiari domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și în municipiul Bender au obținut indemnizații sociale din bugetul asigurărilor sociale de stat ale Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Anul 2024 a înregistrat cea mai mare … The post Tot mai multe familii din stânga Nistrului beneficiază de indemnizații sociale pentru copii first appeared on ZUGO. Articolul Tot mai multe familii din stânga Nistrului beneficiază de indemnizații sociale pentru copii apare prima dată în ZUGO.
11:20
video | Victime înșelate cu promisiuni de investiții: opt suspecți reținuți pentru fraude online # Zugo.md
Opt persoane au fost reținute de polițiști și procurori, după ce ar fi înșelat zeci de victime cu promisiuni false de câștiguri rapide pe platforme financiare online. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit anchetatorilor, grupul activa inclusiv în afara Republicii Moldova, contactând victime prin telefon și promițând câștiguri atractive în schimbul unor investiții pe platforme … The post video | Victime înșelate cu promisiuni de investiții: opt suspecți reținuți pentru fraude online first appeared on ZUGO. Articolul video | Victime înșelate cu promisiuni de investiții: opt suspecți reținuți pentru fraude online apare prima dată în ZUGO.
10:50
Arestarea lui Balan, parte din planul autorităților de a preveni interferențele Moscovei. Precizările lui Dorin Recean # Zugo.md
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a declarat că Federația Rusă încearcă să destabilizeze nu doar Republica Moldova, ci și alte state europene, inclusiv membre ale Uniunii Europene. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Federația Rusă acționează nu doar în Republica Moldova, ci și în alte state europene, în mod special în statele membre ale Uniunii Europene, … The post Arestarea lui Balan, parte din planul autorităților de a preveni interferențele Moscovei. Precizările lui Dorin Recean first appeared on ZUGO. Articolul Arestarea lui Balan, parte din planul autorităților de a preveni interferențele Moscovei. Precizările lui Dorin Recean apare prima dată în ZUGO.
10:20
Începând cu 8 noiembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova care dețin permise de conducere vor putea circula legal în Italia, fără a mai fi nevoiți să susțină din nou examene auto. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu, aflată într-o vizită oficială la Roma. „Mai avem o veste bună: din … The post Permisele de conducere moldovenești vor fi recunoscute în Italia first appeared on ZUGO. Articolul Permisele de conducere moldovenești vor fi recunoscute în Italia apare prima dată în ZUGO.
09:50
Un fost deținut rus, eliberat pentru a lupta în război, ar fi violat și ucis o fetiță de 9 ani din Ucraina # Zugo.md
Un militar rus în vârstă de 32 de ani a fost arestat, fiind cercetat pentru omor după ce, săptămâna trecută, a agresat sexual o fată de 9 ani, pe care apoi a ucis-o. S-a întâmplat în satul Olkhovatka, regiunea Donețk, aflată în prezent sub ocupația rusă, scrie Novaia Gazeta, citată de Hotnews.ro. Urmărește-ne pe Telegram și … The post Un fost deținut rus, eliberat pentru a lupta în război, ar fi violat și ucis o fetiță de 9 ani din Ucraina first appeared on ZUGO. Articolul Un fost deținut rus, eliberat pentru a lupta în război, ar fi violat și ucis o fetiță de 9 ani din Ucraina apare prima dată în ZUGO.
09:30
Părinții a peste 250 de mii de copii au primit deja suportul unic de 1.000 de lei de la Guvern # Zugo.md
Guvernul Republicii Moldova a anunțat că peste 250.000 de copii din clasele I–IX au beneficiat deja de ajutorul financiar unic în valoare de 1.000 de lei, oferit la început de an școlar. Potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, până în prezent au fost ridicate aproximativ 85% din plățile transferate. Urmărește-ne pe Telegram și … The post Părinții a peste 250 de mii de copii au primit deja suportul unic de 1.000 de lei de la Guvern first appeared on ZUGO. Articolul Părinții a peste 250 de mii de copii au primit deja suportul unic de 1.000 de lei de la Guvern apare prima dată în ZUGO.
09:10
video | Alegătorii pot verifica online sau la secția de votare datele din listele electorale pentru scrutinul din 28 septembrie # Zugo.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează alegătorii că pot verifica, în regim online, corectitudinea datelor înscrise în listele electorale, precum și informațiile privind secția de votare la care urmează să își exercite dreptul de vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Verificarea se efectuează accesând platforma https://verifica.cec.md și urmând pașii indicați. Pentru … The post video | Alegătorii pot verifica online sau la secția de votare datele din listele electorale pentru scrutinul din 28 septembrie first appeared on ZUGO. Articolul video | Alegătorii pot verifica online sau la secția de votare datele din listele electorale pentru scrutinul din 28 septembrie apare prima dată în ZUGO.
08:50
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Balan, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată miercuri de către Curtea de Apel București, transmite Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Amintim că că potrivit unui comunicat instituției din România, Alexandru Balan ar fi fost implicat … The post 30 de zile de arest pentru Alexandru Balan, acuzat de trădare first appeared on ZUGO. Articolul 30 de zile de arest pentru Alexandru Balan, acuzat de trădare apare prima dată în ZUGO.
08:30
Parlamentul European cere începerea negocierilor de aderare a R. Moldova la UE. Rezoluția, votată cu o mare majoritate # Zugo.md
Eurodeputații au votat cu o largă majoritate rezoluția prin care Parlamentul European își arată sprijinul pentru parcursul Republicii Moldova de aderare la blocul comunitar. Membrii legislativului european au criticat intensificarea atacurilor hibride și tentativele de ingerință ale Rusiei în treburile interne ale Chișinăului. Totodată, au cerut statelor europene să deschidă rapid negocierile de aderare cu … The post Parlamentul European cere începerea negocierilor de aderare a R. Moldova la UE. Rezoluția, votată cu o mare majoritate first appeared on ZUGO. Articolul Parlamentul European cere începerea negocierilor de aderare a R. Moldova la UE. Rezoluția, votată cu o mare majoritate apare prima dată în ZUGO.
10 septembrie 2025
14:00
Toate actele pentru extrădarea lui Plahotniuc sunt gata, spune șefa MAI. Când urmează să fie adus în R. Moldova # Zugo.md
Ministra afacerilor interne a Republicii Moldova, Daniela Misail-Nichitin, a anunțat că toate documentele necesare pentru extrădarea lui Vladimir Plahotniuc au fost deja transmise pe linia Interpol, iar poliția a pregătit planul operațiunii. Autoritățile examinează în prezent mai multe opțiuni logistice, iar data de 25 septembrie, vehiculată în presă, reprezintă doar un termen orientativ. Urmărește-ne pe … The post Toate actele pentru extrădarea lui Plahotniuc sunt gata, spune șefa MAI. Când urmează să fie adus în R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Toate actele pentru extrădarea lui Plahotniuc sunt gata, spune șefa MAI. Când urmează să fie adus în R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
13:30
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei # Zugo.md
Mai multe drone folosite de către Federația Rusă, miercuri, pentru a ataca Ucraina, au pătruns în spațiul aerian al Poloniei și au fost doborâte de către forțele militare aliate staționate în această țară. Atacul Rusiei a fost condamnat de către autoritățile de la Varșovia și aliații europeni. Moscova, prin vocea ambasadorului său din Varșovia, a … The post Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei first appeared on ZUGO. Articolul Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei apare prima dată în ZUGO.
12:50
Un angajat al Ambasadei Belarus la Chișinău a fost declarat persona non grata pe teritoriul R. Moldova. Cazul a fost confirmat de Ministerul Afacerilor Externe. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cazul vine la o zi după ce fostul adjunct al șefului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS), Alexandru Balan, reținut în România, … The post Un angajat al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău, declarat persona non grata first appeared on ZUGO. Articolul Un angajat al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău, declarat persona non grata apare prima dată în ZUGO.
12:30
În caz de crize – cutremure, inundații, pandemii sau atacuri cibernetice, populația va beneficia de un sprijin mai rapid și mai bine organizat din partea statului. Guvernul a aprobat crearea Centrului Național de Management al Crizelor, care va coordona, la nivel național, acțiunile de prevenire și intervenție în situații de urgență. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … The post În R. Moldova va fi creat Centrul Național de Management al Crizelor first appeared on ZUGO. Articolul În R. Moldova va fi creat Centrul Național de Management al Crizelor apare prima dată în ZUGO.
12:20
video | „Prizonieri ai propagandei”: Soldați ruși captivi spun că Putin ar putea invada R. Moldova doar pentru că „a fost în URSS” # Zugo.md
Mai mulți soldați ruși, aflați în captivitate în Ucraina, au recunoscut că trăiesc sub influența propagandei Kremlinului și că Vladimir Putin ar putea oricând să invadeze Republica Moldova „doar pentru că a făcut parte din URSS”. Mărturiile lor au fost surprinse în reportajul „Prizonierii minții”, realizat de jurnaliștii TV8, Viorica Tătaru și Andrei Captarenco. Urmărește-ne … The post video | „Prizonieri ai propagandei”: Soldați ruși captivi spun că Putin ar putea invada R. Moldova doar pentru că „a fost în URSS” first appeared on ZUGO. Articolul video | „Prizonieri ai propagandei”: Soldați ruși captivi spun că Putin ar putea invada R. Moldova doar pentru că „a fost în URSS” apare prima dată în ZUGO.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
Rusia a lansat în mod deliberat cel puţin 8 drone kamikaze Shahed împotriva teritoriului polonez, a denunţat miercuri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pe reţelele de socializare, transmite EFE, citat de stirileprotv.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Zelenski a adăugat că acest atac rus, care a forţat Polonia să îşi folosească apărarea aeriană pentru prima dată … The post Reacția lui Zelenski după ce dronele Rusiei au invadat spațiul aerian al Poloniei first appeared on ZUGO. Articolul Reacția lui Zelenski după ce dronele Rusiei au invadat spațiul aerian al Poloniei apare prima dată în ZUGO.
11:30
Energocom a achiziționat 90 la sută din necesarul de gaze pentru sezonul rece. Precizările ministrului energiei # Zugo.md
Autoritățile Republicii Moldova au asigurat deja cea mai mare parte a necesarului de gaze naturale pentru anul gazier 2025–2026. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat miercuri că, prin intermediul companiei Energocom, au fost cumpărate peste 90% din volumele necesare, inclusiv pentru sezonul rece. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Autoritățile, prin intermediul Energocom, au achiziționat deja, … The post Energocom a achiziționat 90 la sută din necesarul de gaze pentru sezonul rece. Precizările ministrului energiei first appeared on ZUGO. Articolul Energocom a achiziționat 90 la sută din necesarul de gaze pentru sezonul rece. Precizările ministrului energiei apare prima dată în ZUGO.
10:50
Maia Sandu, vizită de lucru în Italia: Se va întâlni cu Giorgia Meloni și cu Papa Leon al XIV-lea # Zugo.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, în perioada 10–12 septembrie 2025, o vizită de lucru în Republica Italiană și la Sfântul Scaun. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La Roma, șefa statului va avea o întrevedere cu Președinta Consiliului de Miniștri al Italiei, Giorgia Meloni, pentru a discuta despre aprofundarea relațiilor bilaterale, sprijinul Italiei pentru … The post Maia Sandu, vizită de lucru în Italia: Se va întâlni cu Giorgia Meloni și cu Papa Leon al XIV-lea first appeared on ZUGO. Articolul Maia Sandu, vizită de lucru în Italia: Se va întâlni cu Giorgia Meloni și cu Papa Leon al XIV-lea apare prima dată în ZUGO.
10:40
Numărul divorțurilor a crescut de aproape două ori în zece ani! Potrivit Recensământului populației din 2014, în Republica Moldova erau peste 124 de mii de persoane cu acest statut, iar anul trecut – peste 200 de mii. Experții sunt de părere că divorțurile sunt cauzate în mare parte de migrație, lipsă de comunicare, infidelitate sau … The post Numărul divorțurilor aproape s-a dublat în zece ani first appeared on ZUGO. Articolul Numărul divorțurilor aproape s-a dublat în zece ani apare prima dată în ZUGO.
10:10
Premierul Dorin Recean a anunțat, în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale, că Guvernul va sprijini fermierii care au avut de suferit din cauza intemperiilor din primăvara și vara acestui an. În acest sens, vor fi alocate 100 de milioane de lei pentru acoperirea pagubelor înregistrate în agricultură. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Totodată, Executivul … The post Guvernul anunță un fond de 100 de milioane pentru fermierii afectați de intemperii first appeared on ZUGO. Articolul Guvernul anunță un fond de 100 de milioane pentru fermierii afectați de intemperii apare prima dată în ZUGO.
09:50
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI) au inițiat un plan comun de acțiuni privind prevenirea violenței în școli. Documentul, aprobat prin Ordin comun al celor două ministere, va fi implementat pe parcursul anului curent de studii. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Principalul obiectiv al inițiativei este reducerea fenomenelor de bullying și … The post MEC și MAI au inițiat un plan comun pentru prevenirea violenței în școli first appeared on ZUGO. Articolul MEC și MAI au inițiat un plan comun pentru prevenirea violenței în școli apare prima dată în ZUGO.
09:30
Președinta Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare privind acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită, în calitate de complice. Totodată, instanța a privat-o de dreptul de a ocupa funcții de conducere în … The post Președinta fostului Partid „Șor” din Glodeni, condamnată la închisoare first appeared on ZUGO. Articolul Președinta fostului Partid „Șor” din Glodeni, condamnată la închisoare apare prima dată în ZUGO.
09:10
„Un act de agresiune”. Polonia a doborât, în premieră, drone rusești care au încălcat spațiul aerian al țării NATO # Zugo.md
Polonia a declarat că miercuri a mobilizat propriile forțe aeriene și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian al Rusiei asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a angajat forțe în spațiul său aerian, transmite Reuters. Premierul Donald Tusk a convocat o ședință de urgență … The post „Un act de agresiune”. Polonia a doborât, în premieră, drone rusești care au încălcat spațiul aerian al țării NATO first appeared on ZUGO. Articolul „Un act de agresiune”. Polonia a doborât, în premieră, drone rusești care au încălcat spațiul aerian al țării NATO apare prima dată în ZUGO.
08:50
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a fost învinsă cu 1-11 de reprezentativa Norvegiei în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Este cea mai dură înfrângere înregistrată vreodată de „tricolori”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Măcelul” de la Oslo a început cu un gol rapid, în minutul 6. Martin Odegaard i-a trimis o pasă în … The post Naționala R. Moldova, dezastru la Oslo. Înfrângere istorică, 1-11 cu Norvegia first appeared on ZUGO. Articolul Naționala R. Moldova, dezastru la Oslo. Înfrângere istorică, 1-11 cu Norvegia apare prima dată în ZUGO.
08:40
Partidul Liberal (PL) a anunțat că Vladimir Meleca, președintele filialei PL din stânga Nistrului și candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, a fost reținut în dimineața zilei de 9 septembrie, în mod ilegal, de către persoane care s-au prezentat drept angajați ai așa-zisului Minister al Securității de Stat (MGB) din regiunea transnistreană. Urmărește-ne … The post Reacția Chișinăului, după ce un candidat la alegeri a fost reținut în Transnistria first appeared on ZUGO. Articolul Reacția Chișinăului, după ce un candidat la alegeri a fost reținut în Transnistria apare prima dată în ZUGO.
9 septembrie 2025
14:00
video | Maia Sandu, în Parlamentul European: „Parcursul nostru european nu este doar o chestiune de valori. Este o chestiune de supraviețuire” # Zugo.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit marți în fața Parlamentului European despre riscurile la care este expusă democrația moldovenească și despre importanța sprijinului european, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Șefa statului a menționat că scrutinul din această toamnă va decide nu doar direcția țării, ci și echilibrul … The post video | Maia Sandu, în Parlamentul European: „Parcursul nostru european nu este doar o chestiune de valori. Este o chestiune de supraviețuire” first appeared on ZUGO. Articolul video | Maia Sandu, în Parlamentul European: „Parcursul nostru european nu este doar o chestiune de valori. Este o chestiune de supraviețuire” apare prima dată în ZUGO.
13:20
foto, video | „Revolta Generației Z”: Proteste violente în Nepal. 19 morți și case incendiate # Zugo.md
Premierul Nepalului, Khadga Prasad Oli, și-a anunțat demisia marți, în urma unor proteste violente generate de interdicția temporară a rețelelor sociale și de nemulțumirea crescândă față de corupția guvernului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Îmi dau demisia cu efect imediat”, a declarat Oli, într-un comunicat oficial, după ce zeci de mii de protestatari au ieșit … The post foto, video | „Revolta Generației Z”: Proteste violente în Nepal. 19 morți și case incendiate first appeared on ZUGO. Articolul foto, video | „Revolta Generației Z”: Proteste violente în Nepal. 19 morți și case incendiate apare prima dată în ZUGO.
12:50
O tânără, prinsă la volanul unui BMW sub influența a trei droguri, pe o stradă din Chișinău # Zugo.md
O femeie de 35 de ani a fost prinsă de polițiști la volanul unui BMW, în timp ce se deplasa haotic pe strada Meșterul Manole din sectorul Ciocana al capitalei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Mașina a fost imediat stopată de ofițerii de patrulare, iar comportamentul suspect al conducătoarei auto a determinat escortarea ei la … The post O tânără, prinsă la volanul unui BMW sub influența a trei droguri, pe o stradă din Chișinău first appeared on ZUGO. Articolul O tânără, prinsă la volanul unui BMW sub influența a trei droguri, pe o stradă din Chișinău apare prima dată în ZUGO.
12:30
Anul 2025 a înregistrat a treia cea mai caldă lună august din istoria măsurătorilor meteorologice pe Pământ, cu valuri de căldură în Europa de Vest şi Asia, potrivit datelor publicate, marţi, de observatorul european Copernicus, scrie news.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La fel ca iulie 2025, „august 2025 a fost a treia lună august … The post Luna august 2025 este a treia cea mai caldă lună august măsurată vreodată pe Pământ first appeared on ZUGO. Articolul Luna august 2025 este a treia cea mai caldă lună august măsurată vreodată pe Pământ apare prima dată în ZUGO.
12:10
Europarlamentarul Siegfried Mureșan anunță că Republica Moldova va primi o nouă tranșă de 18,9 milioane de euro din partea Comisiei Europene, ca urmare a progreselor înregistrate de guvernul pro-european de la Chișinău în implementarea reformelor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Fondurile fac parte din Planul de creștere pentru Republica Moldova, în valoare totală de 1,9 … The post Comisia Europeană debursează noi fonduri pentru R. Moldova. Anunțul lui Siegfried Mureșan first appeared on ZUGO. Articolul Comisia Europeană debursează noi fonduri pentru R. Moldova. Anunțul lui Siegfried Mureșan apare prima dată în ZUGO.
11:30
Doi viceprimari din Comrat, vizați într-un dosar de abuz de serviciu. Unul dintre ei, reținut # Zugo.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul, au desfășurat astăzi acțiuni de urmărire penală în cadrul unui dosar de abuz de serviciu ce vizează doi viceprimari ai municipiului Comrat. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit materialelor acumulate, unul dintre viceprimari ar fi favorizat sistematic o companie controlată de el prin persoane … The post Doi viceprimari din Comrat, vizați într-un dosar de abuz de serviciu. Unul dintre ei, reținut first appeared on ZUGO. Articolul Doi viceprimari din Comrat, vizați într-un dosar de abuz de serviciu. Unul dintre ei, reținut apare prima dată în ZUGO.
11:30
Pe 10 septembrie, la Palatul Raional de Cultură „Nicolae Lupov” din Rezina, va avea loc evenimentul RAMxRezina, parte din seria de conferințe RAM Impact, o inițiativă care își propune să creeze spații de dialog și punți de legătură între lideri de opinie, creatori de conținut și comunitatea locală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Primul panel … The post Rezina devine gazda următorului eveniment RAM Impact first appeared on ZUGO. Articolul Rezina devine gazda următorului eveniment RAM Impact apare prima dată în ZUGO.
11:10
Promo-LEX: Sute de liceeni din Transnistria, obligați să urmeze cursuri de pregătire militară # Zugo.md
Pentru câteva sute de elevi din clasele a X-a și a XI-a din școlile aflate sub controlul regimului de la Tiraspol, începutul noului an școlar marchează continuarea pregătirii pentru război, prin disciplina obligatorie „Instruire militară de bază”. Disciplina face parte dintr-un set complex de măsuri care au scopul să pregătească elevii pentru serviciul militar în … The post Promo-LEX: Sute de liceeni din Transnistria, obligați să urmeze cursuri de pregătire militară first appeared on ZUGO. Articolul Promo-LEX: Sute de liceeni din Transnistria, obligați să urmeze cursuri de pregătire militară apare prima dată în ZUGO.
10:40
Raport FSB: Bani pentru activiști și destabilizări în R. Moldova, furați de Marina Tauber și alți lideri „ȘOR” # Zugo.md
Marina Tauber și alți lideri ai blocului „Pobeda” au ajuns în vizorul Serviciului Federal de Securitate din Rusia (FSB) pentru sustragerea mijloacelor destinate activiștilor în vederea destabilizării situației din R. Moldova. Potrivit datelor obținute de reporterii Deschide.MD, doar în anul 2023, membrii grupării ar fi deturnat aproximativ 10 milioane de dolari din fondurile alocate de … The post Raport FSB: Bani pentru activiști și destabilizări în R. Moldova, furați de Marina Tauber și alți lideri „ȘOR” first appeared on ZUGO. Articolul Raport FSB: Bani pentru activiști și destabilizări în R. Moldova, furați de Marina Tauber și alți lideri „ȘOR” apare prima dată în ZUGO.
10:10
video | A blocat ambulanța în urgență și a folosit limbaj necenzurat. Șoferul BMW-ului, sancționat de Poliție # Zugo.md
Oamenii legii s-au autosesizat după ce pe rețelele de socializare a apărut o filmare în care șoferul unui BMW ignoră regulile de circulație, blochează o ambulanță aflată în misiune și adresează injurii conducătorului acesteia. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Incidentul a avut loc pe 6 septembrie, pe strada Trandafirilor din Chișinău. Potrivit Inspectoratului Național de … The post video | A blocat ambulanța în urgență și a folosit limbaj necenzurat. Șoferul BMW-ului, sancționat de Poliție first appeared on ZUGO. Articolul video | A blocat ambulanța în urgență și a folosit limbaj necenzurat. Șoferul BMW-ului, sancționat de Poliție apare prima dată în ZUGO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.