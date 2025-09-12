Vântul va inlocui gazul. R. Moldova lansează o nouă strategie energetică

11:30

Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul, au desfășurat astăzi acțiuni de urmărire penală în cadrul unui dosar de abuz de serviciu ce vizează doi viceprimari ai municipiului Comrat. Potrivit materialelor acumulate, unul dintre viceprimari ar fi favorizat sistematic o companie controlată de el prin persoane …