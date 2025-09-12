Primul interviu al Allei Pugaciova de când a părăsit Rusia: Să-i spui patriei că greșește – asta înseamnă patriotism
Renumita artistă rusă Alla Pugaciova a oferit un amplu interviu jurnalistei Katerina Gordeeva publicat la 10 septembrie 2025. Materialul video, cu o durată de peste trei ore și jumătate, marchează prima apariție de acest fel a artistei în ultimii șapte ani, după interviul acordat actorului Oleg Menșikov. În discuția cu Gordeeva, Pugaciova a abordat subiecte delicate, […] Articolul Primul interviu al Allei Pugaciova de când a părăsit Rusia: Să-i spui patriei că greșește – asta înseamnă patriotism apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Moldova care ne unește: Povestea antrenorului ucrainean, devenit mentor pentru campionii din Bălți # Realitatea.md
Antrenorul din Donețk Artiom Driga a fugit din calea războiului și a găsit o nouă casă la Bălți. Aici și-a continuat activitatea sportivă și pregătește campioni la kickboxing. Bărbatul povestește că în Ucraina a devenit prea periculos să se afle împreună cu copiii, iar casa lui se află acolo unde îi este familia. Aici i […] Articolul Moldova care ne unește: Povestea antrenorului ucrainean, devenit mentor pentru campionii din Bălți apare prima dată în Realitatea.md.
Circulația rutieră va fi suspendată pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul dintre străzile Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și A. Pușkin, în perioada 13 septembrie, ora 01:10 – 14 septembrie, ora 19:00. Transportul va fi redirecționat pe străzile adiacente. Totodată, pe 14 septembrie, între orele 02:00 și 17:00, traficul rutier va fi restricționat pe […] Articolul Circulația pe bd. Ștefan cel Mare, sistată în weekend pentru maraton apare prima dată în Realitatea.md.
Descinderi la Călărași! Reprezentanți afiliați unei formațiuni politice, bănuiți că ofereau bani alegătorilor # Realitatea.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Anticorupție (PA) efectuează percheziții în raionul Călărași într-un dosar de corupere electorală. Mai mulți reprezentanți afiliați unor formațiuni politice, responsabili de activitatea electorală în localități din raion, sunt bănuiți că ar fi recrutat alegători, oferindu-le bani, bunuri sau servicii în schimbul susținerii unei formațiuni și exercitării votului într-un anumit […] Articolul Descinderi la Călărași! Reprezentanți afiliați unei formațiuni politice, bănuiți că ofereau bani alegătorilor apare prima dată în Realitatea.md.
Pe 28 septembrie, cetățenii R. Moldova sunt chemați la urne pentru a alege un nou Parlament format din 101 deputați. Este un exercițiu democratic fundamental, cu consecințe directe asupra viitorului politic, economic și social al țării. Alegerile vin într-un context complex: o societate profund divizată, afectată de crize suprapuse – dezinformare, polarizare, războiul din regiune […] Articolul Vadim Pistrinciuc și Anatol Şalaru, invitați la „Realitatea te privește” apare prima dată în Realitatea.md.
Șefa de la MAI despre extrădarea lui Plahotniuc în ajunul alegerilor: ”Nu este un subiect politic” # Realitatea.md
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc se desfășoară „în strictă conformitate cu normele internaționale” și nu are legătură cu politica, chiar dacă ar putea avea loc în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. „Nu este un subiect politic. Au fost respectați toți termenii. Poliția își desfășoară […] Articolul Șefa de la MAI despre extrădarea lui Plahotniuc în ajunul alegerilor: ”Nu este un subiect politic” apare prima dată în Realitatea.md.
Prinţul Harry, vizită surpriză în Ucraina. Promite sprijin pentru reabilitarea militarilor ucraineni # Realitatea.md
Prinţul Harry a sosit la Kiev într-o vizită neanunţată, la invitaţia guvernului ucrainean, unde a promis sprijin pentru reabilitarea miilor de militari răniţi în războiul declanşat de Rusia în urmă cu peste trei ani. Ducele de Sussex a venit însoţit de o echipă a Fundaţiei Invictus Games, care urmează să lanseze o serie de iniţiative […] Articolul Prinţul Harry, vizită surpriză în Ucraina. Promite sprijin pentru reabilitarea militarilor ucraineni apare prima dată în Realitatea.md.
Sancţiuni UE împotriva Rusiei: Germania cere reguli mai stricte de eliberare a vizelor Schengen # Realitatea.md
Germania solicită înăsprirea regulilor privind eliberarea vizelor Schengen pentru cetăţenii ruşi, ca parte a unui nou pachet de sancţiuni pe care Uniunea Europeană îl pregăteşte împotriva Moscovei, relatează dpa, citată de Agerpres. Un document de poziţie al guvernului german, obţinut de agenţia de presă, cere implementarea completă a liniilor directoare adoptate în 2022 de Comisia […] Articolul Sancţiuni UE împotriva Rusiei: Germania cere reguli mai stricte de eliberare a vizelor Schengen apare prima dată în Realitatea.md.
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare are 59 de candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În listă se regăsesc funcționari publici, medici, profesori, ingineri, oameni de afaceri, dar și pensionari. Slogan: Ține minte 3 cuvinte – Du Moldova înainte Orientare geopolitcă: Uniunea Europeană Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Primii 10 […] Articolul Dosarul Candidatului: Coaliția pentru Unitate și Bunăstare apare prima dată în Realitatea.md.
Alegeri și neutralitate: Mitropolia Basarabiei reafirmă neimplicarea clerului în politică # Realitatea.md
Pe 10 septembrie 2025, la reședința Mitropoliei Basarabiei a avut loc o ședință extinsă a Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Chișinăului, prezidată de Înaltpreasfințitul Petru, Mitropolit al Basarabiei. Un subiect central al discuțiilor a vizat hotărârile recente ale Sinodului Mitropolitan, în special recomandarea fermă privind neimplicarea clerului în campania electorală și în politică. Mitropolitul Petru […] Articolul Alegeri și neutralitate: Mitropolia Basarabiei reafirmă neimplicarea clerului în politică apare prima dată în Realitatea.md.
O persoană a fost rănită într-un accident rutier produs astăzi dimineața, 12 septembrie, în apropiere de orașul Sîngera, municipiul Chișinău. În coliziune au fost implicate trei automobile, iar traficul în zonă a fost îngreunat, transmite IPN. Potrivit informațiilor preliminare, un automobil de marca Renault a fost lovit din spate de un Ford și proiectat pe […] Articolul FOTO Impact violent lângă Chișinău: Un șofer a ajuns la spital apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Ministra de Interne: Salariile angajaților MAI trebuie majorate; un proiect va fi discutat la Guvern # Realitatea.md
Ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin a recunoscut că salariul angajaților din subordinea sa trebuie majorat, pentru că „nu e proporțional cu munca”. În acest sens, a dezvăluit la emisiunea „Rezoomat” de la RLIVE TV, ediția din 11 septembrie curent, că există un proiect care urmează să fie discutat la Guvern, după care la Parlament. Potrivit […] Articolul VIDEO Ministra de Interne: Salariile angajaților MAI trebuie majorate; un proiect va fi discutat la Guvern apare prima dată în Realitatea.md.
Scandal în Parlamentul European, după ce a fost refuzat un minut de reculegere pentru Charlie Kirk # Realitatea.md
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a respins joi propunerea eurodeputaților de dreapta de a ține un minut de reculegere pentru influencerul conservator american Charlie Kirk, ucis cu o zi înainte în timpul unui eveniment la Universitatea Utah Valley, relatează POLITICO. Inițiativa a fost înaintată de Charlie Weimers, europarlamentar din partea Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), […] Articolul Scandal în Parlamentul European, după ce a fost refuzat un minut de reculegere pentru Charlie Kirk apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO „O greșeală” – Trump vine cu o nouă declarație, după ce dronele rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei # Realitatea.md
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că intruziunea unor presupuse drone rusești pe teritoriul polonez ar fi putut fi rezultatul unei erori din partea Rusiei, dar și-a exprimat nemulțumirea față de situație. „Ar fi putut fi o greșeală. Dar, indiferent de asta, nu sunt mulțumit de nimic legat de întreaga situație. Dar sper că se va […] Articolul VIDEO „O greșeală” – Trump vine cu o nouă declarație, după ce dronele rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei apare prima dată în Realitatea.md.
Rusia și Belarus încep vineri exerciții militare comune de amploare, în contextul intensificării tensiunilor în regiune, relatează AFP, citată de News.ro. Manevrele, denumite „Zapad”, se desfășoară la câteva zile după ce Polonia a acuzat Moscova că i-a încălcat spațiul aerian cu drone de atac. Potrivit autorităților de la Minsk, exercițiile vor avea loc în apropiere […] Articolul NATO, în alertă: Rusia și Belarus au început exercițiile militare „Zapad” apare prima dată în Realitatea.md.
RLIVE CEC tipărește buletinele de vot pentru secțiile de votare la parlamentare în diaspora # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că vineri, 12 septembrie curent, la ora 10:00, la Î.S.F.E.-P. „Tipografia Centrală”, va începe tipărirea buletinelor de vot ce vor fi utilizate în secțiile de votare din străinătate la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. În conformitate cu prevederile Codului electoral, reprezentanții concurenților electorali, mass-media și observatorii acreditați pot să […] Articolul RLIVE CEC tipărește buletinele de vot pentru secțiile de votare la parlamentare în diaspora apare prima dată în Realitatea.md.
CEC se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 12 septembrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 09:00 Conferința privind prezentarea Strategiei Energetice a Republicii Moldova 2050 09:00 Blocul electoral ALTERNATIVA prezentă programul pe domeniul sănătății 09:00 Conferință de presă cu genericul: „Apel către cetățenii Republicii Moldova în urma primei jumătăți a campaniei electorale” 10:00 Tipărirea […] Articolul CEC se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md apare prima dată în Realitatea.md.
Ex-preşedintele brazilian Jair Bolsonaro, condamnat la 27,3 ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat # Realitatea.md
Fostul președinte al Braziliei Jair Bolsonaro a fost condamnat la 27 de ani și trei luni de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de complot pentru organizarea unei lovituri de stat militare, în ciuda presiunilor intense exercitate de preşedintele american, Donald Trump, în favoarea sa. Un complet format din cinci judecători ai Curții Supreme a […] Articolul Ex-preşedintele brazilian Jair Bolsonaro, condamnat la 27,3 ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat apare prima dată în Realitatea.md.
Forțe impresionante de polițiști și agenți FBI îl caută în continuare pe principalul suspect în cazul asasinării lui Charlie Kirk, un cunoscut activist conservator și susținător fervent al fostului președinte Donald Trump. Autoritățile au oferit o recompensă de 10.000 de dolari pentru informații care ar putea duce la identificarea și capturarea atacatorului. Poliția a făcut […] Articolul Ucigașul lui Charlie Kirk, de negăsit. FBI oferă 10.000 de dolari recompensă apare prima dată în Realitatea.md.
Ambasadorul Regatului Unit în SUA, Peter Mandelson, demis din cauza legăturilor cu Jeffrey Epstein # Realitatea.md
Ambasadorul Marii Britanii la Washington, Peter Mandelson, a fost retras din funcție în urma apariției unor e-mailuri care dezvăluie natura extinsă a relației sale cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein. Decizia a fost anunțată joi de Ministerul de Externe de la Londra, cu doar câteva zile înaintea vizitei de stat a președintelui american Donald Trump […] Articolul Ambasadorul Regatului Unit în SUA, Peter Mandelson, demis din cauza legăturilor cu Jeffrey Epstein apare prima dată în Realitatea.md.
Mai mulți membri ai NATO trimit trupe, artilerie și sisteme de apărare aeriană pentru a întări flancul estic al Alianței, în urma unui incident grav semnalat de Polonia: o incursiune fără precedent a dronelor rusești în spațiul său aerian. În dimineața zilei de miercuri, trei drone rusești au fost doborâte după ce au pătruns în […] Articolul NATO reacționează după incursiunea dronelor rusești în Polonia apare prima dată în Realitatea.md.
„Europa nu mai este un vis, este realitatea pe care o construim zi de zi”, Mihai Sava, antreprenor # Realitatea.md
Mihai Sava este un antreprenor originar din Republica Moldova, stabilit de mai mulți ani la Chicago care crede că parcursul european al țării înseamnă șanse reale pentru oameni și comunități. Antreprenorul afirmă, că prin activitatea pe care o desfășoară atât la Chicago, cât și la Chișinău, reușește mereu să rămână conectat cu țara natală și […] Articolul „Europa nu mai este un vis, este realitatea pe care o construim zi de zi”, Mihai Sava, antreprenor apare prima dată în Realitatea.md.
Cât valorează un euro și un dolar? Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 12 septembrie # Realitatea.md
La finalul săptămânii de lucru, leul moldovenesc a înregistrat o ușoară apreciere față de euro și s-a întărit și față de dolar. Pe parcursul unei singure zile, moneda națională a câștigat aproape 3,5 bani în raport cu euro și 0,48 bani în raport cu dolarul american. Banca Națională a Moldovei a anunțat pentru 12 septembrie […] Articolul Cât valorează un euro și un dolar? Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 12 septembrie apare prima dată în Realitatea.md.
SUA: Un copil a decedat din cauza unei complicaţii rare apărute după rujeolă contractată în copilărie # Realitatea.md
Un copil școlar a decedat din cauza unei complicații rare a rujeolei, boală pe care a contractat-o în perioada când era bebeluș, au anunțat oficialii din sănătate din districtul Los Angeles. Copilul, care era prea mic pentru a fi vaccinat în momentul infectării, a murit din cauza panencefalitei sclerozante subacute, conform Departamentului de sănătate al […] Articolul SUA: Un copil a decedat din cauza unei complicaţii rare apărute după rujeolă contractată în copilărie apare prima dată în Realitatea.md.
Mașină de lux cumpărată de un magazin sătesc pentru șeful Comisiei de Apărare- o afacere controversată în Gorj # Realitatea.md
Un magazin sătesc din județul Gorj a achiziționat un Mercedes AMG GLE 53, în valoare de aproximativ 140.000 de euro, pentru Mihai Weber, deputat PSD și președinte al Comisiei de Apărare din Camera Deputaților. Mașina a fost cumpărată în leasing de firma Blenbondy 81 SRL, în care Weber deține 95% din acțiuni. Firma a raportat […] Articolul Mașină de lux cumpărată de un magazin sătesc pentru șeful Comisiei de Apărare- o afacere controversată în Gorj apare prima dată în Realitatea.md.
Astăzi, 12 septembrie 2025, vom avea parte de o zi de toamnă autentică, caracterizată prin temperaturi scăzute pentru această perioadă a anului și ploi în mai multe regiuni ale țării. În nordul republicii, vremea se menține mohorâtă, cu temperaturi ce vor oscila între +15 și +17 grade Celsius. În Capitală și i în centrul țării […] Articolul Ploi și temperaturi scăzute în toată Moldova. Câte grade vor fi? apare prima dată în Realitatea.md.
Trump îi va acorda lui Charlie Kirk, activistul MAGA împușcat mortal, Medalia Libertății, cea mai înaltă distincție SUA # Realitatea.md
Oficiali ai guvernului american şi preşedintele Donald Trump le-au adus joi, 11 septembrie curent, omagii activistului conservator Charlie Kirk, împuşcat mortal miercuri la o universitate din statul Utah, şi victimelor atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001, relatează g4media.ro. Influencerul Charlie Kirk, unul dintre aliaţii politici fideli ai preşedintelui Trump, a fost un „gigant al […] Articolul Trump îi va acorda lui Charlie Kirk, activistul MAGA împușcat mortal, Medalia Libertății, cea mai înaltă distincție SUA apare prima dată în Realitatea.md.
În perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, forțele de ordine au desfășurat aproximativ 200 de percheziții și au intentat mai multe procese penale legate de fraude și corupție electorală. Declarația aparține ministrei Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin și a fost făcută în cadrul emisiunii Rezoomat de la RLIVE TV. Potrivit MAI, au fost […] Articolul MAI: Circa 200 de percheziții și zeci de dosare penale în campania electorală apare prima dată în Realitatea.md.
Franța vrea să introducă româna în școli ca limbă străină obligatorie. Ministerul Educației a lansat proiectul pilot # Realitatea.md
Ministerul Educației din Franța a demarat un program pilot prin care elevii vor putea studia limba română în sistemul public de învățământ, transmite știrileprotv.ro. Anunțul a fost făcut de Ambasada României la Paris, pe Facebook. „Ministerul Educației Naționale, Învățământului superior și Cercetării din Republica Franceză, prin intermediul Academiei Créteil, a demarat un program pilot de […] Articolul Franța vrea să introducă româna în școli ca limbă străină obligatorie. Ministerul Educației a lansat proiectul pilot apare prima dată în Realitatea.md.
Situații de urgență: aproape 5.000 de elevi și profesori au învățat cum să reacționeze # Realitatea.md
Salvatorii și pompierii din Republica Moldova continuă să fie alături de copii în procesul de instruire în instituțiile de învățământ din întreaga țară. Activitățile au drept scop creșterea nivelului de pregătire a elevilor în fața situațiilor de risc și dezvoltarea capacității de reacție corectă în caz de urgență. În perioada 4–10 septembrie 2025, angajații Inspectoratului […] Articolul Situații de urgență: aproape 5.000 de elevi și profesori au învățat cum să reacționeze apare prima dată în Realitatea.md.
300 de specialiști în sănătate din Republica Moldova – 100 din centrele perinatale și 200 din asistența medicală primară – vor fi instruiți în cadrul unui program amplu lansat, joi, 11 septembrie, la Institutul Mamei și Copilului. Aceștia vor fi pregătiți să ofere asistență la naștere centrată pe femeie, cu accent pe respectarea drepturilor, siguranței […] Articolul 300 de medici și asistente, pregătiți pentru nașteri sigure și respectuoase apare prima dată în Realitatea.md.
Ion Ceban: „40% dintre alegători sunt indeciși”. Apel la mobilizare pentru scrutinul din 28 septembrie # Realitatea.md
Liderul Blocului Alternativa, Ion Ceban susține că aproximativ 40% dintre cetățeni sunt încă indeciși înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie și a lansat un apel la mobilizare, inclusiv către diaspora. „Este pentru prima dată în istorie când 40% dintre alegători nu s-au decis. Chemăm acești cetățeni, oriunde s-ar afla, să iasă la vot, chiar dacă […] Articolul Ion Ceban: „40% dintre alegători sunt indeciși”. Apel la mobilizare pentru scrutinul din 28 septembrie apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Accident grav la Orhei. O persoană a murit, două au fost transportate la spital # Realitatea.md
O persoană a decedat, iar alte două au ajuns la spital, după un accident grav produs astăzi, 11 septembrie, pe traseul Orhei–Rezina–Rîbnița. „Potrivit informațiilor preliminare, un automobil de marca BMW condus de un bărbat de 30 de ani, a ieșit pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu un automobil de marca Dacia. La […] Articolul VIDEO Accident grav la Orhei. O persoană a murit, două au fost transportate la spital apare prima dată în Realitatea.md.
Lukașenko a eliberat 52 de prizonieri politici şi a obţinut de la Trump relaxarea unor sancţiuni # Realitatea.md
Belarus, aliat al Moscovei, a eliberat joi, 11 septembrie, 52 de deținuți de diferite naționalități, ca urmare a unui apel al președintelui SUA, Donald Trump. Deținuții s-au îndreptat spre Lituania împreună cu delegația americană care a negociat eliberarea lor. Trump i-a cerut lui Lukaşenko să elibereze deţinuţii pe care liderul american i-a descris ca fiind […] Articolul Lukașenko a eliberat 52 de prizonieri politici şi a obţinut de la Trump relaxarea unor sancţiuni apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Videoclipuri false și reportaje trucate circulă pe rețele de socializare. Poliția recomandă prudență # Realitatea.md
Tot mai multe videoclipuri false circulă pe rețelele de socializare, unele create cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a manipula și dezinforma. În special pe TikTok și alte platforme apar reportaje false, imagini trucate sau discursuri inventate, care pot influența opinia publică, mai ales în perioada electorală. În acest context, Poliția Națională îndeamnă cetățenii să fie […] Articolul VIDEO Videoclipuri false și reportaje trucate circulă pe rețele de socializare. Poliția recomandă prudență apare prima dată în Realitatea.md.
Arma cu care a fost omorât Charlie Kirk a fost găsită. Ucigașul pare să fie „de vârstă universitară” # Realitatea.md
Autoritățile americane au găsit arma cu care a fost ucis activistul conservator Charlie Kirk. Într-o conferință de presă, agentul special FBI, Robert Bohls, a anunțat că arma crimei a fost găsită într-o zonă împădurită unde a fugit atacatorul. Bohls a mai precizat că anchetatorii au colectat și alte probe importante, inclusiv amprente, transmite Libertatea.ro. Comisarul […] Articolul Arma cu care a fost omorât Charlie Kirk a fost găsită. Ucigașul pare să fie „de vârstă universitară” apare prima dată în Realitatea.md.
Irlanda a declarat că se va retrage de la Eurovision 2026 „dacă Israelul va participa”. Într-o declarație, postul de televiziune RTÉ a afirmat că participarea țării sale la eveniment „ar fi inacceptabilă, având în vedere pierderile de vieți omenești îngrozitoare care au loc în prezent în Gaza”, transmite G4media.ro. RTÉ va lua o decizie finală după […] Articolul Irlanda amenință că se va retrage de la Eurovision 2026 dacă Israelul va participa apare prima dată în Realitatea.md.
Un bărbat din Marcăuți, dispărut de câteva zile, a fost găsit decedat. Ce au descoperit polițiștii? # Realitatea.md
Un bărbat de 53 de ani, din satul Marcăuți, raionul Dubăsari, dat dispărut acum câteva zile, a fost găsit decedat. Poliția a fost sesizată despre dispariția acestuia marți, 9 septembrie. „Bărbatul ar fi plecat la 6 septembrie curent, în jurul orei 20:00, cu un motocultor din satul Marcăuți spre satul Molovata și nu a mai […] Articolul Un bărbat din Marcăuți, dispărut de câteva zile, a fost găsit decedat. Ce au descoperit polițiștii? apare prima dată în Realitatea.md.
Un muncitor român de 53 de ani a murit în localitatea Ostia, Italia, după ce a căzut de la etajul cinci al unui bloc unde muncea la lucrările de reabilitare a fațadei. Bărbatul tocmai coborâse din cabina unei scări mobile care îl transportase la etajul respectiv pentru reparații la fațadă și balcoane. Din nefericire, și-a […] Articolul Un muncitor a murit la locul de muncă. Ce ipoteze iau în calcul anchetatorii apare prima dată în Realitatea.md.
Analiză Promo-LEX: Discursul de ură, tot mai utilizat în campania electorală pentru parlamentare # Realitatea.md
Discursul instigator la ură și discriminare, homofob sau sexist este tot mai utilizat în campania electorală pentru alegerile parlamentare. Chiar înainte de 29 august – data când concurenții electorali au putut începe agitația – misiunea de monitorizare a Promo-LEX a identificat 233 de cazuri de discurs de ură și instigare la discriminare, dintre care 162 […] Articolul Analiză Promo-LEX: Discursul de ură, tot mai utilizat în campania electorală pentru parlamentare apare prima dată în Realitatea.md.
România a aprobat achiziţia unui avion Frontex pentru supravegherea frontierei externe # Realitatea.md
Guvernul României a aprobat, printr-o hotărâre adoptată joi, 11 septembrie curent, nota de fundamentare privind oportunitatea achiziţiei de către statul român a unui Avion Frontex în vederea eficientizării supravegherii frontierei externe, valoarea totală a achiziţiei fiind de 163,7 milioane de lei românești (echivalentul a peste jumătate de miliard de lei moldovenești). Prin acest act normativ […] Articolul România a aprobat achiziţia unui avion Frontex pentru supravegherea frontierei externe apare prima dată în Realitatea.md.
Accident în lanț la Măgdăcești din cauza nerespectării distanței: 4 automobile, implicate # Realitatea.md
Un accident în lanț cu implicarea a patru vehicule a avut loc la 11 septembrie 2025, în jurul orei 14:15, în localitatea Măgdăcești, raionul Criuleni. Potrivit Elenei Băetrău, ofițer de presă al poliției, un Mercedes oprit regulamentar la trecerea de pietoni a fost tamponat din spate de un autocamion care nu a păstrat distanța de […] Articolul Accident în lanț la Măgdăcești din cauza nerespectării distanței: 4 automobile, implicate apare prima dată în Realitatea.md.
Ion Ceban va ataca la Înalta Curte a României interdicția de intrare în țară și în spațiul Schengen menținută la Apel # Realitatea.md
Curtea de Apel București a respins joi, 11 septembrie curent, cererea primarului Chișinăului, Ion Ceban, de suspendare a interdicției de intrare în România și tot spațiul Schengen. Avocații lui Ceban a spus pentru Europa Liberă că vor ataca decizia la Curtea Supremă. Potrivit datelor publice de pe portalul național al instanțelor din România, judecătorii de la București […] Articolul Ion Ceban va ataca la Înalta Curte a României interdicția de intrare în țară și în spațiul Schengen menținută la Apel apare prima dată în Realitatea.md.
I-a fost dat business-ul peste cap! Țigări ascunse în saci și alcool în sticle, găsite în mașina unui bărbat # Realitatea.md
Mai multe sticle cu alcool și pachete cu țigări au fost găsite astăzi, 11 septembrie, într-o mașină. Incidentul a avut loc în regiunea localității Hăsnășenii Mari, raionul Drochia. Ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal au oprit pentru verificări un Mercedes Sprinter, condus de un cetățean moldovean în vârstă de 50 de ani. În urma controlului, […] Articolul I-a fost dat business-ul peste cap! Țigări ascunse în saci și alcool în sticle, găsite în mașina unui bărbat apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Inundații devastatoare în Indonezia: 18 morți și sute de evacuați în Bali și Flores # Realitatea.md
Destinații turistice de top din Indonezia, printre care Bali și Flores, au fost grav afectate de inundații severe provocate de ploi neobișnuit de abundente, relatează BBC. Cel puțin 18 persoane și-au pierdut viața, iar alte șase sunt date dispărute, au anunțat joi autoritățile. Ploile torențiale au transformat străzile în râuri, au inundat locuințe și pasaje […] Articolul VIDEO Inundații devastatoare în Indonezia: 18 morți și sute de evacuați în Bali și Flores apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Descoperire șocantă! Polițiștii au găsit un arsenal de arme în casa unui bărbat # Realitatea.md
Oamenii legii au descins la domiciliul unui bărbat de 45 de ani din Cimișlia. În urma perchezițiilor, au fost găsite și ridicate mai multe arme de foc și muniții deținute ilegal și fără acte permisive: peste 240 de cartușe de diferit calibru, patru arme și patru încărcătoare. De asemenea, polițiștii au găsit și trei obiecte […] Articolul VIDEO Descoperire șocantă! Polițiștii au găsit un arsenal de arme în casa unui bărbat apare prima dată în Realitatea.md.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că vineri, 12 septembrie, vremea va fi predominant ploioasă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Cerul va fi mai mult noros, iar pe parcursul nopții și al zilei sunt așteptate ploi pe arii extinse, cu caracter de aversă. Vântul va sufla din sud-est, slab până la moderat. Temperaturile minime nocturne vor […] Articolul Meteorologii anunță ploi în toată țara vineri apare prima dată în Realitatea.md.
Acordul care se denunță de 6 luni: Centrul rus de cultură, încă funcțional, arborează drapelul rus fără cel al Moldovei # Realitatea.md
Centrul rus de cultură de la Chișinău este încă funcțional, deși despre denunțarea acordului în baza căruia funcționează instituția se discută încă din februarie 2025. Între timp, în detrimentul articolului 8 din Legea cu privire la drapelul de stat, instituția arborează steagul Rusiei, fără a fi însoțit de cel al Republicii Moldova. Realitatea a reușit […] Articolul Acordul care se denunță de 6 luni: Centrul rus de cultură, încă funcțional, arborează drapelul rus fără cel al Moldovei apare prima dată în Realitatea.md.
