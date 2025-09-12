MAI: Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc „se desfășoară conform normelor internaționale”, fără legătură politică

16:00

Un bărbat de 45 de ani, locuitor al orașului Cimișlia, riscă până la șase ani de pușcărie pentru deținerea ilegală a mai multor arme de foc, precum și mine antitanc.