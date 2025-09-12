Rusia cere Poloniei să redeschidă granița cu Belarus
Veridica.md, 12 septembrie 2025 08:40
Guvernul de la Varșovia a luat decizia din „motive de securitate națională”.
Miercuri, 19 drone rusești au pătruns adânc în spațiul aerian al Poloniei.
Fostul președinte brazilian a primit o pedeapsă de 27 de ani de închisoare.
ALEGERI PARLAMENTARE/ Începe tipărirea buletinelor de vot pentru secțiile din străinătate # Veridica.md
Pentru scrutinul parlamentar din 28 septembrie, peste hotare vor fi deschise 301 secții de votare.
Cel puțin 12 cetățeni indieni au murit în timp ce serveau în armata rusă, iar alți 16 sunt dați dispăruți.
Aceste afirmații nu au nicio bază reală, sunt minciuni, atenționează Ministerul Apărării. Toate sunt parte a războiului hibrid pe care-l duce Rusia împotriva Republicii Moldova. Scopul acestor acțiuni este să semene frica și agresiunea.
Poliția a desfășurat joi, 11 septembrie, 15 percheziții în mai multe localități, în cadrul unei cauze penale pentru fapte de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani.
Justiția din România respinge cererea lui Ion Ceban prin restricțiile de intrare pe teritoriul țării # Veridica.md
Curtea de Apel din România a respins cererea primarului de Chișinău, Ion Ceban, de suspendare a executării dispoziției privind interdicția de intrare a acestuia în spațiul Schengen.
Lordul Peter Mandelson considera că Epstein a fost condamnat pe nedrept.
Un procuror turc a ordonat confiscarea activelor unei companii care deține, printre altele, trei canale importante de televiziune # Veridica.md
„Operațiunea (...) ar putea servi la consolidarea controlului guvernului (islamo-conservator - n. red.) asupra mass-media, motivată de dorința unei voci unificate” - apreciază reprezentantul cunoscutei organizații non-guvernamentale pentru libertatea presei Reporteri fără Frontiere (RSF) în Turcia, Erol Önderoglu.
Veridica.ro: De la colaps la posibilitatea de a alege: Treizeci de ani de traiectorii libere în Europa de Est # Veridica.md
La mai bine de trei decenii de la prăbușirea Uniunii Sovietice, cele trei State Baltice rămân democrații prospere, ferm ancorate în Europa, în timp ce Belarus și Moldova vecine se află încă în orbita Moscovei, în măsuri diferite. Deși uneori umbrit de nostalgie și dezinformare, contrastul este unul izbitor: Estonia, Letonia și Lituania se bucură de aceleași venituri și libertăți ca alte state din Europa de Vest. De cealaltă parte, Belarus rămâne încremenită în timp, cu o economie planificată stagnantă, în timp ce Moldova, în ciuda reformelor recente și a aspirațiilor sale europene, încă se luptă cu moștenirea unui conflict înghețat și a anilor de instabilitate.
Un pirat informatic ucrainean, pe lista celor mai căutați infractori din Uniunea Europeană # Veridica.md
Departamentul de Justiție al Statelor Unite a pus pe capul lui Volodimir Timoșciuk o recompensă de până la 10 milioane de dolari.
Statele Unite îi vând Finlandei rachete aer-aer și echipamente asociate în valoare de peste un miliard de dolari # Veridica.md
În urma invadării Ucrainei de către Rusia, republica scandinavă a pus capăt deceniilor de neutralitate și s-a alăturat NATO acum doi ani.
23 de secţii de votare în 14 oraşe românești pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova # Veridica.md
Pot vota cetăţenii republicii stabiliţi temporar sau permanent în România.
România e ferm angajată în parteneriatul strategic cu Statele Unite – afirmă premierul Ilie Bolojan # Veridica.md
Data de 11 septembrie rămâne o rană dureroasă – scrie el, la comemorarea a 24 de ani de la atentatele teroriste din America.
Micul stat din Golf joacă un rol crucial în negocierile pentru un armistițiu în Gaza și eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas.
Donald Trump a anunţat doliu naţional și a ordonat arborarea drapelelor în bernă.
Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care cere începerea negocierilor pe capitole cu R. Moldova # Veridica.md
Rezoluția, adoptată cu o largă majoritate – 490 de voturi pentru, 65 împotrivă și 86 de abțineri.
Fostul director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate din Republica Moldova Alexandru Bălan ar urma să fie arestat preventiv în România # Veridica.md
E acuzat de trădare şi transmiterea de informaţii secrete către poliția politică a regimului autoritar din Belarus.
Muntenegru speră să adere la Uniunea Europeană și la zona euro în 2028 - declară premierul Milojko Spajic # Veridica.md
Salariile nete s-au dublat, de la 500 de euro la începutul anului 2022 la 1.000 de euro în acest an.
R. Moldova expulzează un diplomat belarus în contextul unor suspiciuni de spionaj cu implicarea fostului adjunct al SIS # Veridica.md
Decizia survine la o zi după ce un fost oficial moldovean a fost acuzat că a transmis informații secrete agenților KGB din Belarus.
După represiunea brutală din 2020 și intensificarea constantă a acțiunilor represive, organizațiile ruse au început să-și extindă influența și să se implice mai activ în domeniul activităților pentru copii și tineri.
Președinta Maia Sandu, se află într-o vizită de lucru în Italia și la Sfântul Scaun, între 10 și 12 septembrie.
Avertismente de la ministerul român de Externe: furtuni și alunecări de teren în Italia, proteste violente în Nepal # Veridica.md
În statul asiatic, cursele aeriene interne şi internaţionale sunt suspendate, fără a exista o perspectivă clară cu privire la reluarea programului normal de zbor.
Activistă a fostului partid Șor, condamnată la peste 5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a protestelor # Veridica.md
Instanța a găsit-o vinovată de primirea a peste 5,3 milioane de lei de la un grup criminal organizat pentru finanțarea protestelor și plata „salariilor în plic” în anul 2022.
Apar primele rezultate ale consolidării forțelor pro-ruse: conform ultimului sondaj iData, odată cu constituirea blocului electoral „patriotic” pro-Rusia, numărul intențiilor de vot pentru acest bloc au egalat, dacă nu au depășit (cifrele se află în limita marjei de eroare) numărul celora care se declarau înclinați să voteze cu PAS (25,2% și, respectiv, 24,3%, posibilele voturi din stânga Nistrului, din Tighina și din afara Republicii Moldova nu au fost luate în calcul).
Românii au condus cu 2-0, dar au fost egalați, pe finalul unei noi partide decepționante pentru suporteri.
Din nou au fost detectate drone aeriene la graniţa României cu Ucraina invadată de trupele ruse # Veridica.md
Alertă și în Polonia, care numește încălcarea spaţiului său aerian un act de agresiune.
Guvernul R. Moldova alocă peste 100 de milioane de lei pentru sprijinirea fermierilor afectați de intemperii # Veridica.md
Executivul de la Chișinău a aprobat un pachet de sprijin financiar destinat agricultorilor și comunităților locale care au suferit pierderi în urma fenomenelor meteo extreme din primăvara și vara acestui an.
Maia Sandu, la Strasbourg pentru consultări privind președinția Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei # Veridica.md
Președinta Maia Sandu, s-a întâlnit la Strasbourg cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset.
Războiul informațional al Rusiei împotriva Republicii Moldova, în plină ofensivă în preajma alegerilor # Veridica.md
„Sute de conturi cu identități false, în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie”, controlat de Ilan Șor de la Moscova, au fost create pentru a răspândi propagandă rusească pe TikTok și Facebook. Toate postările sunt monitorizate riguros, iar comunicarea este coordonată prin grupuri și canale secrete de Telegram” - așa își începe cea mai recentă investigație, din interiorul uneia dintre fermele de troli, Ziarul de Gardă, în care a fost infiltrată jurnalista sa, Natalia Zaharescu.
Fosta şefă a diplomaţiei germane a fost aleasă în această funcție în iunie.
Fostul ministru al apărării va începe consultările cu partidele parlamentare pentru a forma un nou guvern.
Virgiliu Postolachi va juca la marea rivală din oraș, Universitatea, Daniel Dumbrăvanu la Voluntari, în liga secundă.
Maia Sandu, în plenul Parlamentului European: Acum trebuie să facem pasul decisiv, să alegem un Parlament care să ducă Moldova în UE # Veridica.md
Președinta R. Moldova a spus că „ne confruntam cu un război hibrid la o scară nemaivăzută”, și că „Moldova e poligonul de testare, iar ținta e Europa”.
Război în Ucraina: peste 20 de civili au fost uciși într-un atac rusesc asupra unui sat # Veridica.md
Sediul guvernului de la Kiev ar fi fost lovit de o rachetă Iskander.
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), alături de Platforma Demnitate și Adevăr, au fost principalele formațiuni politice care au contribuit la demontarea regimul oligarhic din Republica Moldova.
O formațiune populistă anti-migranți și-a dublat scorul față de 2021 și a ajuns la aproape 24% din voturi, un nivel fără precedent.
Sancțiunile împotriva Irinei Vlah și perchezițiile efectuate la membrii echipei sale, precum și situația economică din Moldova, au fost subiectele discutate de mass-media din Găgăuzia în ultima săptămână.
Fostul director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate din Republica Moldova Alexandru Bălan, anchetat de procurorii români # Veridica.md
Investigația a fost realizată în cooperare cu serviciile de informaţii partenere din Cehia, Polonia şi Ungaria.
MARIANA RAȚĂ: „Întrebarea mea pentru partidele proruse este dacă au suficient sânge rece să bată femei și copii, la ordinul Rusiei” # Veridica.md
Avem mai mulți candidați frustrați, care s-au lansat în campania electorală doar pentru a-și da importanță. Unii alegători proeuropeni, dezamăgiți de PAS, ar putea să intre în capcanele Rusiei și să-și dea votul în favoarea vreunui partid „european”, construit în laboratoarele Kremlinului. Veridica a discutat despre aceste și alte subiecte cu jurnalista de investigație Mariana Rață, autoare a emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8 și senior editor la aceeași televiziune.
Departamentul pentru Securitate Internă a anunțat lansarea operațiunii „Midway Blitz”.
Preşedintele american a fost găsit vinovat de defăimarea unei foste editorialiste a revistei Elle.
Armata israeliană se pregătește de o nouă ofensivă majoră de cucerire a orașului.
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: UE nu lasă Ucraina să oprească războiul, de teama unei uniuni economice Kiev–Minsk–Moscova # Veridica.md
UE blochează procesul de pace din Ucraina de teama unei potențiale uniuni economice între Rusia, Ucraina și Belarus, potrivit propagandei pro-Kremlin.
Șefa MAI: Ne aflăm într-un război informațional și înțelegem foarte bine care sunt scopurile celor implicați # Veridica.md
TikTok colaborează cu autoritățile, Telegram – nu, spune ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.
Șefa statului va vorbi despre noile amenințări la adresa democrațiilor europene și despre modul în care Europa își poate proteja valorile și unitatea în fața acestor provocări.
E al cincilea, în trei ani.
Un fost șef-adjunct al SIS, reținut în România sub acuzația de trădare; ar fi avut legături cu KGB-ul din Belarus # Veridica.md
Potrivi surselor IPN, acesta ar fi Alexandru Bălan fost șef-adjunct al Serviciului de Informații și Securitate.
Sindicaliştii din învățământul românesc îi cer preşedintelui Nicuşor Dan demisia ministrului de resort, Daniel David # Veridica.md
Ei anunță că acţiunile de protest vor continua și precizează că greva generală nu este exclusă.
