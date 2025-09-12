Albania, premieră mondială: un ministru generat de inteligență artificială

15:10

În mentalul colectiv, pericolul pe șosele este asociat aproape exclusiv cu viteza excesivă. Totuși, cercetările de trafic arată… Articolul Curba Solomon și paradoxul vitezei pe șosele: De ce condusul prea încet poate fi mai periculos decât vitezomania apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.