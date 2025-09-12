Benjamin Netanyahu: „Nu va exista un stat palestinian, acest loc ne aparţine”

11:30

Activistul conservator american Charlie Kirk, care a murit după ce a fost împușcat miercuri în timpul unui eveniment public organizat la Utah Valley University, a avut o lungă istorie de opinii controversate și declarații care păreau concepute pentru a stârni reacții din partea celor care nu erau de acord cu el, relatează CBC News, citat de hotnews.ro. Una dintre acestea s-a viralizat pe rețelele de socializare după moartea sa.