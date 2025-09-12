Șeful Ferrari a scăpat de închisoare: Acum va lucra într-un azil de bătrâni
SafeNews, 12 septembrie 2025 07:00
Disputa fiscală privind moștenirea familiei Agnelli s-a încheiat pentru șeful Ferrari, John Elkann, cu o tranzacție în valoare de 183 de milioane de euro. Președintele consiliilor de administrație ale Ferrari și Stellantis, John Elkann, a ajuns la un acord cu procuratura italiană în cadrul unei anchete penale privind evaziunea fiscală, transmite mentoday.ru. Potrivit agenției Reuters, cazul era legat […] Articolul Șeful Ferrari a scăpat de închisoare: Acum va lucra într-un azil de bătrâni apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 10 minute
07:20
Trump îi va acorda lui Charlie Kirk, activistul MAGA împușcat mortal, Medalia Libertății, cea mai înaltă distincție SUA # SafeNews
Oficiali ai guvernului american şi preşedintele Donald Trump le-au adus joi, 11 septembrie curent, omagii activistului conservator Charlie Kirk, împuşcat mortal miercuri la o universitate din statul Utah, şi victimelor atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001, relatează g4media.ro. Influencerul Charlie Kirk, unul dintre aliaţii politici fideli ai preşedintelui Trump, a fost un „gigant al generaţiei […] Articolul Trump îi va acorda lui Charlie Kirk, activistul MAGA împușcat mortal, Medalia Libertății, cea mai înaltă distincție SUA apare prima dată în SafeNews.
07:20
VIDEO // Victoria Furtună: „Violența politică nu este justificată. Charles James Kirk a devenit martir al adevărului” # SafeNews
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a transmis un mesaj video în care a exprimat condoleanțe după asasinarea conservatorului american Charles James Kirk. „Partidul politic Moldova Mare exprimă sincere condoleanțe și regrete eterne față de toți cei care l-au cunoscut pe conservatorul Charles James Kirk. Violența politică nu este justificată sub niciun aspect”, a declarat […] Articolul VIDEO // Victoria Furtună: „Violența politică nu este justificată. Charles James Kirk a devenit martir al adevărului” apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
07:10
Platforma YouTube va introduce o funcție care permite dublarea automată a videourilor în limba rusă și încă 30 de limbi pentru toate canalele. Videourile vor fi dublate de rețeaua neurală Gemini, care va traduce automat vorbirea și va suprapune vocea peste original, scrie point.md. Funcția a fost introdusă acum doi ani, însă doar pentru un număr […] Articolul YouTube lansează funcția de dublare automată în rusă apare prima dată în SafeNews.
07:10
O strategie comună de dezvoltare regională între Moldova și România urmează a fi elaborată în cadrul unui proiect transfrontalier, lansat joi la Chișinău. Proiectul prevede, de asemenea, organizarea unor sesiuni de instruire și schimb de experiență între autoritățile ambelor state, transmite IPN. În cadrul unei conferințe, directorul Agenției de Dezvoltare Regională a municipiului Chișinău, Sergiu […] Articolul R. Moldova și România vor elabora o strategie comună de dezvoltare regională apare prima dată în SafeNews.
07:00
Disputa fiscală privind moștenirea familiei Agnelli s-a încheiat pentru șeful Ferrari, John Elkann, cu o tranzacție în valoare de 183 de milioane de euro. Președintele consiliilor de administrație ale Ferrari și Stellantis, John Elkann, a ajuns la un acord cu procuratura italiană în cadrul unei anchete penale privind evaziunea fiscală, transmite mentoday.ru. Potrivit agenției Reuters, cazul era legat […] Articolul Șeful Ferrari a scăpat de închisoare: Acum va lucra într-un azil de bătrâni apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
06:50
FBI a publicat fotografia unei persoane care are legătură cu asasinarea lui Charlie Kirk. # SafeNews
Biroul Federal de Investigații (FBI) și reprezentanții statului Utah au publicat fotografia unei persoane care ar putea fi implicată în uciderea activistului politic Charlie Kirk. Serviciile speciale au cerut ajutorul publicului pentru a stabili identitatea sa, transmite kommersant.ru. „Ne adresăm publicului cu rugămintea de a ne ajuta la stabilirea identității persoanei suspectate de implicare în uciderea […] Articolul FBI a publicat fotografia unei persoane care are legătură cu asasinarea lui Charlie Kirk. apare prima dată în SafeNews.
06:40
Larry Ellison a devenit cea mai bogată persoană din lume pentru o zi. Fondatorul Oracle și-a văzut averea personală crescând la 393 de miliarde de dolari, pe măsură ce acțiunile gigantului software au crescut în urma unor câștiguri trimestriale surprinzător de bune. Creșterea de 101 miliarde de dolari a avut loc miercuri, 10 septembrie și […] Articolul Cum un bogat și-a mărit averea cu 101 miliarde dolari într-o singură zi apare prima dată în SafeNews.
06:30
Comisia Electorală Centrală anunță startul tipăririi buletinelor de vot care vor fi utilizate în secțiile de votare din străinătate, la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Procesul va începe azi, la „Tipografia Centrală” de pe strada Florilor, de la ora 10:00, transmite IPN. La confecționarea matriței buletinului de vot, la tipărirea buletinelor, precum și la distrugerea […] Articolul Începe tipărirea buletinelor de vot pentru secțiile de votare din străinătate apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
06:20
Una dintre cele mai mari puteri militare din lume cere Moscovei să nu-i mai recruteze cetățenii în armata rusă # SafeNews
Ministerul de Externe de la New Delhi a asigurat joi că a primit informații despre recrutarea recentă de cetățeni indieni în armata rusă și a cerut Moscovei, în mijlocul războiului său cu Ucraina, să pună capăt acestei practici, scrie agenția spională de presă EFE. „Am ridicat problema în fața autorităților ruse, atât la New Delhi, […] Articolul Una dintre cele mai mari puteri militare din lume cere Moscovei să nu-i mai recruteze cetățenii în armata rusă apare prima dată în SafeNews.
06:10
Mașina premierului polonez Donald Tusk a fost furată din fața casei. Locuința este păzită 24 de ore din 24 # SafeNews
Mașina familiei prim-ministrului polonez Donald Tusk a fost furată din fața casei sale din nordul Poloniei, în ciuda supravegherii permanente de către serviciile de securitate ale statului. Autoturismul, un Lexus, a fost furat miercuri în orașul Sopot, în timp ce atenția politică era concentrată asupra incursiunii unor drone rusești în spațiul aerian al Poloniei, relatează Digi24 cu […] Articolul Mașina premierului polonez Donald Tusk a fost furată din fața casei. Locuința este păzită 24 de ore din 24 apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
16:50
După „parada dictatorilor”, Rubio şi Hegseth au vorbit cu omologii lor din China. Şeful Pentagonului a transmis Beijingului că Washingtonul nu doreşte un conflict # SafeNews
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a avut prima sa discuţie cu omologul chinez şi a subliniat că Statele Unite nu caută conflictul cu China, dar îşi vor proteja interesele vitale în regiunea Asia-Pacific, a anunţat miercuri Pentagonul. Şi secretarul de stat american Marco Rubio a discutat miercuri cu ministrul chinez de externe Wang Yi […] Articolul După „parada dictatorilor”, Rubio şi Hegseth au vorbit cu omologii lor din China. Şeful Pentagonului a transmis Beijingului că Washingtonul nu doreşte un conflict apare prima dată în SafeNews.
16:40
VIDEO // Un bărbat a fost prins cu peste 23.000 de țigarete și 100 de litri de alcool fără acte la Drochia # SafeNews
Un bărbat de 50 de ani a fost surprins de ofițerii vamali în timp ce transporta ilegal peste 23.000 de țigarete și peste 100 de litri de alcool, în raionul Drochia. Marfa nu avea acte de proveniență, iar cazul este investigat. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 11 septembrie, în apropierea localității Hăsnășenii […] Articolul VIDEO // Un bărbat a fost prins cu peste 23.000 de țigarete și 100 de litri de alcool fără acte la Drochia apare prima dată în SafeNews.
16:30
VIDEO // Arsenal ilegal descoperit la un bărbat din Cimișlia: arme, muniții și obiecte asemănătoare minelor antitanc # SafeNews
Un bărbat de 45 de ani din Cimișlia este cercetat penal după ce poliția a efectuat percheziții la domiciliul său și a găsit un adevărat arsenal de arme și muniții deținute fără acte legale. În urma descinderii, oamenii legii au ridicat peste 240 de cartușe de diverse calibre, patru arme de foc, patru încărcătoare, precum […] Articolul VIDEO // Arsenal ilegal descoperit la un bărbat din Cimișlia: arme, muniții și obiecte asemănătoare minelor antitanc apare prima dată în SafeNews.
16:20
Forțele armatei ale Germaniei a urmărit pe radar dronele care au intrat în Polonia. Ținta era un hub militar strategic # SafeNews
NATO presupune că mai multe dintre presupusele drone rusești care au violat spațiul aerian polonez miercuri dimineață au vizat un hub logistic polonez folosit pentru transportul de arme spre Ucraina, a relatat joi Der Spiegel, citat de EFE și Agerpres. De la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, o mare parte din livrările de […] Articolul Forțele armatei ale Germaniei a urmărit pe radar dronele care au intrat în Polonia. Ținta era un hub militar strategic apare prima dată în SafeNews.
16:10
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 11 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
16:10
Directorul unei companii rusești de îngrășăminte, găsit decapitat lângă Kaliningrad. Află detalii # SafeNews
Anchetatorii din regiunea Kaliningrad, Rusia, au descoperit luni trupul decapitat al directorului general al unei companii locale de îngrășăminte, scrie The Moscow Times. Directorul general, Alexei Sinitsyn, ar fi murit prin sinucidere, potrivit unei surse din rândul forțelor de ordine, citată de ziarul de afaceri Vedomosti. Anchetatorii au declarat pentru agențiile de presă de stat că […] Articolul Directorul unei companii rusești de îngrășăminte, găsit decapitat lângă Kaliningrad. Află detalii apare prima dată în SafeNews.
16:00
Noi detalii în dosarul escrocheriei online de la un centru de apel: șapte persoane arestate preventiv, una cercetată în libertate # SafeNews
În cadrul anchetei legate de o presupusă schemă de escrocherie desfășurată printr-un centru de apel, procurorii din Ialoveni au obținut plasarea în arest preventiv a șapte suspecți, pentru o perioadă de 30 de zile. Măsura a fost dispusă pentru a permite desfășurarea neîngrădită a investigațiilor și pentru a preveni eventuale influențe asupra probelor sau martorilor. […] Articolul Noi detalii în dosarul escrocheriei online de la un centru de apel: șapte persoane arestate preventiv, una cercetată în libertate apare prima dată în SafeNews.
15:50
Un agricultor din Moldova a reușit să impresioneze întreaga comunitate după ce a cultivat un bostan de dimensiuni uriașe. Dovleacul a crescut atât de mare încât a fost nevoie de o macara pentru a-l scoate din grădină. Imaginile cu bostanul gigant au stârnit curiozitate și admirație pe rețelele sociale. „Anul acesta e cel mai mare […] Articolul VIDEO // Un bostan gigantic, scos cu macaraua din grădină de un agricultor din Moldova apare prima dată în SafeNews.
15:40
VIDEO // Căruțaș cu alcoolemie record și mai mulți șoferi beți depistați de poliție în ultimele 24 de ore pe drumurile țării # SafeNews
În cursul ultimelor 24 de ore, pe drumurile din țară, polițiștii au identificat mai multe persoane care au condus mijloace de transport aflate sub influența alcoolului. Printre cele mai ridicate valori înregistrate se numără un căruțaș din localitatea Răspopeni, Șoldănești, cu o concentrație de alcool de 1,45 mg/l în aerul expirat, un șofer de Renault […] Articolul VIDEO // Căruțaș cu alcoolemie record și mai mulți șoferi beți depistați de poliție în ultimele 24 de ore pe drumurile țării apare prima dată în SafeNews.
15:30
Cele mai bogate ţări din UE s-au întâlnit în secret la Viena. Miza: un buget de peste 1,8 trilioane de euro # SafeNews
Cele mai bogate ţări din Uniunea Europeană s-au întâlnit azi, în secret, la Viena. Miza este bugetul uriaș de 1,816 trilioane de euro al blocului comunitar, care va fi negociat în următorii doi ani. Reuniunea a adunat la aceeași masă reprezentanți din Germania, Franța și țările nordice, care vor să formeze un front comun înaintea negocierilor […] Articolul Cele mai bogate ţări din UE s-au întâlnit în secret la Viena. Miza: un buget de peste 1,8 trilioane de euro apare prima dată în SafeNews.
15:20
VIDEO // Percheziții în mai multe localități din țară într-un dosar de corupere electorală cu finanțare prin bănci și aplicații rusești sancționate # SafeNews
Astăzi, forțele de ordine au desfășurat 15 percheziții în mai multe localități, în cadrul unei anchete privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor și spălarea banilor, în pregătirea alegerilor parlamentare din 2025. Investigațiile arată că un grup organizat, afiliat organizației criminale „Șor”, pregătea coruperea alegătorilor pentru viitoarele alegeri parlamentare. Pentru aceasta, membrii grupului foloseau metode […] Articolul VIDEO // Percheziții în mai multe localități din țară într-un dosar de corupere electorală cu finanțare prin bănci și aplicații rusești sancționate apare prima dată în SafeNews.
14:50
Asasinarea activistului conservator Charlie Kirk a stârnit reacții și în rândul oficialilor ruși, sugerând că atacul armat este un avertisment inclusiv pentru președintele american Donald Trump. Oficialii ruși au condamnat uciderea lui Kirk, despre care spun că este un „avertisment” pentru alte personalități conservatoare. Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei și fost […] Articolul Favoritul lui Putin, despre asasinarea lui Charlie Kirk: „Un avertisment pentru Trump?” apare prima dată în SafeNews.
14:40
FOTO // Un ucrainean a încercat să introducă ilegal în R. Moldova peste 28.000 de țigarete ascunse într-un autoturism # SafeNews
Un cetățean ucrainean în vârstă de 47 de ani a fost prins de polițiștii de frontieră în timp ce încerca să introducă ilegal în Republica Moldova 28.620 de țigarete cu timbru de acciz ucrainean, ascunse în autoturismul pe care îl conducea. Tentativa de contrabandă a fost depistată pe 10 septembrie 2025, la Punctul de Trecere […] Articolul FOTO // Un ucrainean a încercat să introducă ilegal în R. Moldova peste 28.000 de țigarete ascunse într-un autoturism apare prima dată în SafeNews.
14:20
„O furtună aproape perfectă”. Criză pe piața auto din Rusia: showroom-uri închise și falimente # SafeNews
În primele opt luni ale lui 2025, numărul punctelor de vânzare și al showroom-urilor din Rusia a scăzut cu 9%. În orașele cu peste un milion de locuitori dealerii au închis într-un ritm mai accelerat, arată datele Yandex Maps, omologul rusesc al Google Maps, consultate de Forbes. Cea mai mare reducere a numărul de showroom-uri s-a […] Articolul „O furtună aproape perfectă”. Criză pe piața auto din Rusia: showroom-uri închise și falimente apare prima dată în SafeNews.
14:10
Ministerul Afacerilor Externe anunță că, începând cu miezul nopții de 12 septembrie 2025, autoritățile poloneze vor închide toate punctele de trecere terestră și feroviară de la granița cu Belarus. Măsura afectează atât circulația spre Belarus, cât și pe cea în sens invers și va fi valabilă pe termen nelimitat. Cetățenii care intenționează să călătorească în […] Articolul Atenționare MAE: Polonia închide frontiera terestră cu Belarus începând cu 12 septembrie apare prima dată în SafeNews.
14:00
NATO a cheltuit 1.200.000 de euro ca să doboare trei drone rusești din placaj și spumă, fiecare în valoare de 8.500 de dolari # SafeNews
Costul unei singure rachete AIM-9 Sidewinder depășește 400.000 de euro, în timp ce UAV-urile costă doar câteva mii de euro, notează Bild. Rachetele AIM-9 Sidewinder sunt rachete aer-aer cu rază scurtă de acțiune, ghidate prin infraroșu, utilizate de avioane de vânătoare și elicoptere pentru a doborî ținte aeriene. Denumite după șarpele cu clopoței (Sidewinder snake) […] Articolul NATO a cheltuit 1.200.000 de euro ca să doboare trei drone rusești din placaj și spumă, fiecare în valoare de 8.500 de dolari apare prima dată în SafeNews.
13:40
Serghei Cleșcenco și-a dat demisia din funcția de selecționer al naționalei în urma înfrângerii record cu Norvegia, scor 11-1 # SafeNews
Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) a anunțat oficial că Serghei Cleșcenco și-a depus mandatul de selecționer al echipei naționale a Republicii Moldova. Decizia vine la scurt timp după înfrângerea usturătoare suferită de „tricolori” în fața Norvegiei, scor 11-1, în cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial 2026. Potrivit comunicatului FMF, situația echipei naționale de seniori, precum și […] Articolul Serghei Cleșcenco și-a dat demisia din funcția de selecționer al naționalei în urma înfrângerii record cu Norvegia, scor 11-1 apare prima dată în SafeNews.
13:30
VIDEO // Cele mai puternice inundații în Bali din ultimii zeci ani: 18 morți și numeroase locuințe distruse # SafeNews
Destinații turistice de renume mondial din Indonezia, unde mulți români alerg să meargă în vacanță, au fost afectate de inundații severe, în urma unor ploi neobișnuit de abundente. Insulele Bali și Flores se numără printre cele mai lovite de intemperii, informează BBC. 18 persoane au murit, iar mai multe locuințe au fost distruse. Străzi, pasaje […] Articolul VIDEO // Cele mai puternice inundații în Bali din ultimii zeci ani: 18 morți și numeroase locuințe distruse apare prima dată în SafeNews.
13:20
15 avertizări și două posturi TV sancționate de Consiliul Audiovizualului în prima săptămână de campanie electorală. Află ce posturi sunt vizate # SafeNews
Consiliul Audiovizualului a aplicat mai multe sancțiuni posturilor de televiziune pentru abateri constatate în prima săptămână a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. În urma monitorizării desfășurate între 29 august și 4 septembrie, autoritatea a emis 15 avertizări publice și a aplicat două amenzi, vizând atât încălcări ale legislației electorale, cât și cazuri […] Articolul 15 avertizări și două posturi TV sancționate de Consiliul Audiovizualului în prima săptămână de campanie electorală. Află ce posturi sunt vizate apare prima dată în SafeNews.
13:00
Ce sunt dronele Gerbera trimise de ruși în Polonia și ce a urmărit de fapt armata rusă prin incursiune # SafeNews
Oficialii armatei poloneze spun că cel puțin o parte dintre dronele folosite de Rusia pe 10 septembrie în incursiunea din Polonia erau de tip Gerbera, un model ieftin, dar eficient, folosit de armata rusă pentru diversiune sau recunoaștere. Expertul militar american Rob Lee a explicat într-un mesaj postat pe platforma X că dronele Gerbera pot […] Articolul Ce sunt dronele Gerbera trimise de ruși în Polonia și ce a urmărit de fapt armata rusă prin incursiune apare prima dată în SafeNews.
12:50
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil # SafeNews
Încă dinainte de asasinarea lui Charlie Kirk, un influent activist de dreapta, existau semne ale unei crize politice iminente. Polarizarea crescândă și agresivitatea discursului public lăsau puțin loc pentru o înțelegere comună. Actele de violență, care vizau personalități de stânga și de dreapta, începuseră să se acumuleze, scrie New York Times. Însă uciderea lui Kirk, […] Articolul SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil apare prima dată în SafeNews.
12:40
VIDEO // Incident de violență între eleve, filmat în curtea unei școli din raionul Soroca # SafeNews
Un caz grav de violență între eleve a avut loc luni, 8 septembrie, în curtea unei școli din raionul Soroca. În timpul recreației, o elevă a fost agresată fizic de două colege, în timp ce alți elevi filmau scena. Imaginile au fost rapid distribuite pe rețelele sociale, stârnind reacții puternice din partea comunității. Potrivit administrației […] Articolul VIDEO // Incident de violență între eleve, filmat în curtea unei școli din raionul Soroca apare prima dată în SafeNews.
12:30
Nou atac mortal al Rusiei: cel puțin trei ucraineni au fost uciși într-un bombardament care a avariat și catedrala din Sumî # SafeNews
Atacurile rusești în Ucraina au ucis cel puțin trei civili și au rănit cel puțin 25 în ultima zi, au raportat autoritățile regionale pe 11 septembrie. Apărarea aeriană ucraineană a interceptat 62 din cele 66 de drone de tip Shahed și alte drone lansate de Rusia peste noapte, a raportat Forța Aeriană. Patru drone de […] Articolul Nou atac mortal al Rusiei: cel puțin trei ucraineni au fost uciși într-un bombardament care a avariat și catedrala din Sumî apare prima dată în SafeNews.
12:10
Ministerul Apărării dezminte scenariile false despre trupe NATO în Moldova: „Dezinformare reluată pe rețele sociale” # SafeNews
Ministerul Apărării al Republicii Moldova a publicat recent un mesaj ferm de combatere a unor noi valuri de dezinformare apărute pe rețelele sociale. Instituția atrage atenția asupra unor informații false care circulă din nou online, referitoare la o presupusă „dislocare a militarilor britanici la granița cu regiunea transnistreană” și la „sosirea a peste 800 de […] Articolul Ministerul Apărării dezminte scenariile false despre trupe NATO în Moldova: „Dezinformare reluată pe rețele sociale” apare prima dată în SafeNews.
12:00
Irina Vlah către Ambasadorul Canadei: Am admis şi admit în continuare că, probabil, autorităţile canadiene au fost induse în eroare sau s-a produs careva confuzie, lucru care, consider că trebuie verificat # SafeNews
Irina Vlah, preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei”, s-a adresat Ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al Canadei în Republica Moldova cu reședința la București, Gavin Buchan, în contextul deciziei autorităților canadiene de a-i impune sancțiuni politicianei. Pe această cale, ea cere să i se prezinte motivele pentru care a fost inclusă în lista persoanelor sancţionate, inclusiv probele ce […] Articolul Irina Vlah către Ambasadorul Canadei: Am admis şi admit în continuare că, probabil, autorităţile canadiene au fost induse în eroare sau s-a produs careva confuzie, lucru care, consider că trebuie verificat apare prima dată în SafeNews.
11:50
VIDEO // Copiii din Ștefan Vodă, alături de Poliția de Frontieră într-un festival dedicat educației, sportului și securității # SafeNews
Într-o atmosferă plină de energie și entuziasm, stadionul central din Ștefan Vodă a devenit locul de întâlnire dintre copii, educație, sport și Poliția de Frontieră, în cadrul evenimentului „Sport + Școală + Poliție” 2025. Punctul de maxim interes a fost prezentarea echipei canine a Poliției de Frontieră. Conan, câinele de serviciu, a impresionat publicul prin […] Articolul VIDEO // Copiii din Ștefan Vodă, alături de Poliția de Frontieră într-un festival dedicat educației, sportului și securității apare prima dată în SafeNews.
11:50
Avertismentul comandantului Forțelor Armate ale Ucrainei: Rusia extinde raza de acțiune a dronelor sale # SafeNews
Oleksandr Sîrski, comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei, a subliniat importanța dezvoltării de noi tehnologii și tactici pentru utilizarea sistemelor fără pilot, întrucât Rusia copiază tehnologiile ucrainene de succes și extinde raza de acțiune a dronelor sale. Generalul Oleksandr Sîrski, în urma unei reuniuni lunare privind dezvoltarea Forțelor Sistemelor Fără Pilot „Raportul serviciilor de informații. Inamicul […] Articolul Avertismentul comandantului Forțelor Armate ale Ucrainei: Rusia extinde raza de acțiune a dronelor sale apare prima dată în SafeNews.
11:40
Un bărbat a murit, după ce s-a prăbușit cu motocultorul într-o prăpastie. Cadavrul găsit peste patru zile # SafeNews
Un bărbat a murit, după ce motocultorul cu care se deplasa s-a prăbușit într-o prăpastie. Tragedia a avut loc acum câteva zile, iar cadavrul acestuia ar fi fost depistat abia în după-amiaza zilei de ieri, 10 septembrie, în jurul orei 14:40, în localitatea Marcăuți, din raionul Dubăsari, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Victima […] Articolul Un bărbat a murit, după ce s-a prăbușit cu motocultorul într-o prăpastie. Cadavrul găsit peste patru zile apare prima dată în SafeNews.
11:30
Patru bărbați, condamnați pentru trafic de droguri în proporții deosebit de mari, unul dintre ei coordona rețeaua din penitenciar # SafeNews
Patru membri ai unui grup criminal organizat au fost condamnați la închisoare de Judecătoria Chișinău, după ce procurorii PCCOCS i-au deferit justiției într-un dosar de trafic de droguri. Gruparea a fost responsabilă pentru distribuirea a trei tipuri de substanțe narcotice în cantități deosebit de mari, iar unul dintre membri organiza întreaga activitate infracțională din penitenciarul […] Articolul Patru bărbați, condamnați pentru trafic de droguri în proporții deosebit de mari, unul dintre ei coordona rețeaua din penitenciar apare prima dată în SafeNews.
11:20
Dorin Recean, apel către cetățeni: Dacă vindeți viitorul țării noastre, nu vom mai putea ieși din sărăcie # SafeNews
Prim-ministrul Dorin Recean anunță că în ultimele două săptămâni, Poliția a raportat peste 180 de percheziții și 300 de persoane investigate în dosare penale pornite pentru finanțarea ilegală a partidelor și coruperea electorală. În acest sens, șeful Executivului a îndemnat oamenii să nu se lase folosiți de grupările criminale care vor să revină la putere. […] Articolul Dorin Recean, apel către cetățeni: Dacă vindeți viitorul țării noastre, nu vom mai putea ieși din sărăcie apare prima dată în SafeNews.
11:10
Noile descoperiri ale roverului NASA pe Marte oferă cele mai puternice indicii de până acum privind potenţiale semne de viaţă # SafeNews
Roverul Perseverance al NASA a descoperit roci într-un canal de râu uscat care ar putea conţine semne potenţiale ale unei forme de viaţă microscopică străveche, au transmis miercuri oamenii de ştiinţă. Aceştia au subliniat că este necesară o analiză aprofundată a probei colectate acolo de Perseverance – ideal în laboratoarele de pe Pământ – înainte […] Articolul Noile descoperiri ale roverului NASA pe Marte oferă cele mai puternice indicii de până acum privind potenţiale semne de viaţă apare prima dată în SafeNews.
11:10
Premierul Dorin Recean, candidat PAS la parlamentare, și-a cumpărat o mașină de 1,3 milioane de lei în 2025 # SafeNews
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, care figurează și pe lista electorală a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru scrutinul din 28 septembrie 2025, și-a declarat noi achiziții și cheltuieli în creștere pentru familia sa, potrivit Rise.md. Ultimele declarații de avere arată că, în 2024, familia Recean a acordat ajutoare în valoare de 1,9 milioane de lei […] Articolul Premierul Dorin Recean, candidat PAS la parlamentare, și-a cumpărat o mașină de 1,3 milioane de lei în 2025 apare prima dată în SafeNews.
11:00
La cererea Poloniei, Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgenţă pentru a aborda încălcarea spaţiului aerian polonez de către Rusia, a anunţat joi Ministerul de Externe polonez, transmite Reuters. Acest demers vine ca răspuns la o operaţiune fără precedent, desfăşurată miercuri în zori, în care Polonia, susţinută de aliaţi din NATO, […] Articolul Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență. Care va fi tema discutată apare prima dată în SafeNews.
10:50
O femeie a murit în urma arsurilor grave suferite într-un incendiu izbucnit lângă gospodăria sa, la Ialoveni # SafeNews
O femeie de 63 de ani din satul Dănceni, raionul Ialoveni, a murit după ce a suferit arsuri grave în urma unui incendiu de vegetație uscată. Flăcările au izbucnit în apropierea gospodăriei sale și s-au extins rapid din cauza vântului. Incidentul s-a produs în după-amiaza zilei de 10 septembrie 2025, iar apelul la Serviciul 112 […] Articolul O femeie a murit în urma arsurilor grave suferite într-un incendiu izbucnit lângă gospodăria sa, la Ialoveni apare prima dată în SafeNews.
10:40
Un tânăr de doar 17 ani a fost surprins conducând în mod periculos la ieșirea din satul Parcova, în raionul Edineț. Intervenția promptă a unui echipaj mixt format din carabinieri ai Direcției Regionale „Nord” și polițiști de la IP Edineț a prevenit un posibil accident grav. Mașina se deplasa haotic, iar la oprirea acesteia, s-a […] Articolul Adolescent de 17 ani, prins conducând băut și fără permis în raionul Edineț apare prima dată în SafeNews.
10:20
VIDEO // „Centru de apel” al escrocilor, destructurat: 8 reținuți și percheziții în forță după înșelăciuni cu promisiuni de câștig rapid # SafeNews
O rețea specializată în escrocherii prin intermediul apelurilor telefonice a fost destructurată de autoritățile. Opt persoane au fost reținute, iar prejudiciile cauzate victimelor – din țară și din străinătate – sunt în curs de estimare. Potrivit informațiilor prezentate de Inspectoratul Național de Investigații, gruparea activa sub paravanul unui așa-zis „centru de apel”. Membrii acesteia contactau […] Articolul VIDEO // „Centru de apel” al escrocilor, destructurat: 8 reținuți și percheziții în forță după înșelăciuni cu promisiuni de câștig rapid apare prima dată în SafeNews.
10:20
VIDEO // Angela Gheorghița: „Pentru ca Moldova să se dezvolte, economia trebuie să producă” # SafeNews
Relansarea economiei depinde de capacitatea țării de a produce. Iar aceasta, la rândul său, depinde de asigurarea întreprinderilor cu resurse energetice ieftine. Declarația a fost făcută de prim-vicepreședintele Partidului „Respect Moldova”, Angela Gheorghița, în cadrul emisiunii „ГЛАВНОЕ” de la TVC21. „Ca om de afaceri, știu ce trebuie făcut în țară. Nu în detalii, dar înțeleg […] Articolul VIDEO // Angela Gheorghița: „Pentru ca Moldova să se dezvolte, economia trebuie să producă” apare prima dată în SafeNews.
10:20
Ucraina a atacat cu o dronă o navă de război a Rusiei, extrem de rară, într-un port de la Marea Neagră # SafeNews
Forţele serviciilor de informaţii militare ucrainene (GUR) au folosit miercuri o dronă de atac pentru a viza nava de război rusă MPSV07 din Flota de la Marea Neagră, evaluată la aproximativ 60 de milioane de dolari, în timp ce aceasta efectua o operaţiune de recunoaştere în apropierea portului rusesc Novorossik, a relatat GUR într-un comunicat […] Articolul Ucraina a atacat cu o dronă o navă de război a Rusiei, extrem de rară, într-un port de la Marea Neagră apare prima dată în SafeNews.
10:00
Liderul PAS avertizează că o eventuală victorie a forțelor pro-ruse la alegerile din 28 septembrie ar aduce haos, corupție și izolare internațională Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că o eventuală venire la guvernare a forțelor pro-ruse după alegerile parlamentare din […] Articolul Igor Grosu: „O guvernare pro-rusă ar bloca total aderarea R. Moldova la UE” apare prima dată în SafeNews.
09:40
FOTO // Orașul ucrainean Kupiansk a fost distrus în proporție de 95%. „Situația este critică, nu putem evacua, nu putem primi ajutoare” # SafeNews
În orașul Kupiansk, regiunea Harkov, peste 95% din clădiri au fost distruse sau avariate, iar livrarea de ajutoare umanitare este imposibilă din cauza activității dronelor rusești. Potrivit unui corespondent Ukrinform, șeful Administrației Militare a Orașului Kupiansk, Andrii Besedin, a declarat acest lucru în cadrul unei emisiuni la Radio Hromadske. „Din păcate, nimic nu s-a schimbat […] Articolul FOTO // Orașul ucrainean Kupiansk a fost distrus în proporție de 95%. „Situația este critică, nu putem evacua, nu putem primi ajutoare” apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.